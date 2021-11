“Marché Vert Noël”, mercatino di Natale ad Aosta: ecco quando

MILANO – Con i primi freddi non si può fare a meno di iniziare a fantasticare sul periodo preferito dell’anno, che in Valle d’Aosta è ancora più magico ed emozionante. Per il periodo delle feste infatti, la città di Aosta si trasforma in uno spettacolare villaggio natalizio che accoglie i visitatori con attività e appuntamenti perfetti per tutta la famiglia, per trascorrere una gita tra i monti all’insegna del divertimento e dei sapori e delle tradizioni valdostane.

Ad Aosta, dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, l’area archeologica del Teatro Romano e, novità di quest’anno, l’Arco di Augusto, vedranno la magia del Natale prendere vita tra luci, tipici chalet in legno e sculture, nel tradizionale Mercatino di Natale “Marché Vert Noël”. I produttori locali proporranno specialità gastronomiche come formaggi, salumi, vini e delizie locali, mentre gli artigiani metteranno in mostra le loro produzioni tra oggetti e mobili in legno, abbigliamento in lana cotta e feltro, candele, sapone artigianale, prodotti realizzati in ferro, e ancora idee originali per le decorazioni e i regali natalizi.

Presso la zona pedonale dell’Arco di Augusto, dove saranno allestiti alcuni stand, sarà possibile acquistare i prodotti gastronomici tipici tra cui la celebre Fontina, formaggio DOP prodotto esclusivamente in Valle d’Aosta. Sempre qui sarà allestita l’area eventi dove, durante i weekend si potrà assaporare un’anticipazione della Fiera di Sant’Orso (che si tiene ogni anno il 30 e 31 gennaio) e assistere alle lavorazioni di artigiani valdostani; molte dimostrazioni saranno dedicate ai più piccoli: dalla scoperta degli attrezzi agricoli alla lavorazione del cuoio e del ferro fino agli addobbi da realizzare in legno.

Non mancano altre attività pensate proprio per le famiglie, con una suggestiva pista di pattinaggio su ghiaccio che sarà allestita in piazza Chanoux, il cuore di Aosta, e una giostra nella zona di Piazza Roncas.

È il momento migliore anche per scoprire le bellezze della città di Aosta, approfittando delle visite guidate, della durata di circa due ore, a partire dalle ore 10.00 tra i luoghi storici del centro pedonale fino al mercatino. Le visite sono disponibili i weekend del 20-21 e 27-28 novembre 2021 e tutti i giorni dal 1° dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.