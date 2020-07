Mario Cifiello nuovo presidente di Coop Alleanza 3.0

BOLOGNA – Nominato all’unanimità dal consiglio di amministrazione di Coop Alleanza 3.0 il nuovo presidente: si tratta di Mario Cifiello, che sostituisce e completerà il mandato di Adriano Turrini, dimessosi per motivi di salute. Cifiello, 69enne, ha ricoperto diversi incarichi in Coop Emilia Veneto, Coop Adriatica e Coop Italia fino a diventare Presidente del consiglio di sorveglianza di Coop Reno dal 2014 al 2017 e dallo scorso anno consigliere di amministrazione di Coop Alleanza3.0.

“Sono onorato – spiega il neopresidente in una nota – che il consiglio di amministrazione abbia scelto di riporre in me tanta fiducia in un momento così cruciale per la Cooperativa e per l’intero Paese. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza affinché i risultati raggiunti possano non solo essere confermati, ma anche migliorati seguendo le linee guida del Piano di rilancio. Ringrazio di cuore Adriano Turrini perché ha saputo guidare Coop Alleanza 3.0 nel difficile percorso di fusione e ne ha impostato riassetto e rilancio. Faremo tesoro di quanto ha costruito in questi anni, la sua dedizione e generosità saranno un esempio da seguire”.