“Materia Viva”: il documentario sul legno altoatesino tra natura, innovazione e memoria

ROMA – Materia che respira, si trasforma e attraversa il tempo: il legno è il protagonista silenzioso di “Materia Viva”, il documentario scritto da Sara Catalini e diretto da Michele Melani, in onda Giovedì 25 dicembre, alle ore 11, su Rai 3 e RaiPlay. Ambientato nei paesaggi incontaminati dell’Alto Adige, “Materia Viva” accompagna lo spettatore alla scoperta delle molteplici anime del legno altoatesino, raccontandone l’utilizzo innovativo nella produzione artistica ed edilizia, la tutela come patrimonio naturalistico e il legame profondo che da secoli lo unisce all’uomo. Un racconto che si muove tra natura, scienza e industria, restituendo la complessità e la ricchezza di una materia viva, centrale per l’identità del territorio.

Il documentario costruisce il proprio filo narrativo attraverso storie individuali che si intrecciano in un affresco corale: un liutaio che affida al legno la voce dei suoi strumenti, uno scultore proiettato verso il futuro, un gruppo di scienziati impegnati nello studio e nella valorizzazione della materia, una guardia forestale chiamata a proteggere un patrimonio fragile e una grande azienda capace di rivoluzionare il settore con soluzioni all’avanguardia. Esperienze diverse, unite da un rapporto quotidiano, consapevole e rispettoso con un elemento che accompagna l’uomo da sempre nel suo percorso evolutivo.

Attraverso testimonianze dirette e immagini di forte impatto visivo, Materia Viva racconta il delicato equilibrio tra conservazione e sviluppo, tra tradizione e innovazione. Il legno diventa così una chiave di lettura per riflettere sul futuro dei territori, sulla sostenibilità ambientale e sul valore culturale ed economico di una risorsa unica, capace di plasmare passato, presente e prospettive future.

Il documentario è stato molto apprezzato dal pubblico e dalle autorità presenti all’anteprima a Bolzano dove sono intervenuti il responsabile della sede Rai di Bolzano Paolo Mazzuccato, Marco Galateo, vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Luis Walcher, Assessore Turismo, Agricoltura e Foreste, e il Consigliere Regionale Angelo Gennaccaro.

Il Direttore di Rai Documentari Luigi Del Plavignano ha dichiarato “Materia Viva”, è un documentario che sceglie di raccontare un territorio attraverso una materia: Il legno, osservato nelle sue molteplici declinazioni e diventando il filo che unisce i saperi artigianali, ricerca scientifica, responsabilità nella tutela e capacità di innovazione produttiva, senza mai perdere il legame con l’identità dei luoghi attraverso il racconto delle storie dei protagonisti. È questo il tipo di narrazione che Rai Documentari intende sostenere: radicata nei territori, attenta alle persone e capace di parlare a un pubblico ampio con rigore e profondità”.

Materia Viva è una produzione Rai Documentari, realizzata con Formasette srl, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano, Rai Com e la Rai di Bolzano. Produttore esecutivo Claudio Baldino. Capo struttura Lorenzo Di Dieco.