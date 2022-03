Miracle Serum, alla scoperta della nuova linea di Pantene

Una linea inedita e altamente performante, rinforza i tuoi capelli non 1, non 2 ma ben 3 strati in profondità grazie alla sua unica formula Pro-V arricchita da preziosi ingredienti che rimandano alla skincare

Ogni giorno doniamo al nostro corpo diverse sostanze nutritive e adottiamo un regime multi-step per apportare maggiori benefici alla nostra pelle, mentre rendere i nostri capelli più sani non è sempre così semplice.

La nuova linea Miracle Serum di Pantene, che oggi si declina in quattro Shampoo e in quattro Balsamo e Siero nutriente specifici per le varie esigenze dei capelli in un’esclusiva formula potenziata, è unica nel suo genere e raggiunge ben 3 strati del cuore del capello rendendoli 3 volte più forti*. Grazie alle potenti sostanze nutritive, Miracle Serum agisce direttamente sia dall’interno che dall’esterno dei fusti capillari, preservando la salute e la bellezza di una chioma sempre splendente.

Pantene è sempre alla ricerca di nuove formulazioni che donino a ogni tipologia di capello salute e bellezza e che rispettino l’ambiente. Ecco perché la linea Miracle Serum vanta ingredienti di qualità performanti come Collagene, Acido Ialuronico, Olio di Ricino e Proteine, ispirate al mondo della skincare e formule con 0% siliconi, 0% olio minerale, 0% coloranti.

Ciascun ingrediente della nuova linea Miracle Serum ha uno specifico obiettivo per una chioma sana e lucente:

1. Collagene nella variante Rigenera e Protegge: popolare nel mondo beauty, è conosciuto come idratante che protegge la pelle e trasforma i capelli danneggiati, secchi e colorati nutrendoli in profondità.

2. Acido Ialuronico nella variante Lisci E”etto Seta: famoso per le sue proprietà idratanti nutre i capelli per rinforzarli* e dona una morbidezza e”etto seta.

3. Olio di Ricino nella variante Ricci Perfetti: contiene un altro livello di Vitamina E, conosciuta per sue proprietà idratanti e calmanti che trasforma i ricci crespi e ribelli in ricci morbidi, elastici ed idratati.

4. Proteine nella variante Multi – Nutriente: essenziali per corpo, unghie, e capelli rendendoli 100% più forti* e folti**.

Lo Swiss Vitamin Institute ha testato e approvato la Pro-Vitamina B5 di Pantene, garantendone l’efficacia grazie alla qualità dei nutrienti in esso contenuti.

Dr Jeni Thomas, Pantene Principal Scientist afferma: “Quando si parla di capelli, i consumatori desiderano, e meritano, molto di più. Il comprendere la scienza dietro ad un prodotto è importantissimo, per poter capire il modo migliore per riportare i capelli all’originale salute. La nuova linea Miracle Serum applica la migliore formula di Pantene’s Pro-V a tutti coloro che cercano di riparare e proteggere i loro capelli con la forza data dall’infusione di Collagene, Acido Ialuronico, Proteina, Omega 9 e molto altro, per nutrire i capelli deboli e danneggiati direttamente dall’interno”.

Shampoo Miracle Serum

Questo shampoo con formula avanzata deterge delicatamente mentre dona ai capelli i principi attivi di Pantene Pro-V per contrastare i segni di danneggiamento come rotture, mancanza di morbidezza e lucentezza, penetrando nel cuore del capello grazie alla sua miscela di magici ingredienti. Il potere di un siero in uno shampoo. Si declina a seconda della tipologia e delle esigenze del capello nella versione. Rigenera e Protegge, Lisci E”etto Seta, Ricci Perfetti e Multi-Nutriente.

Modalità di utilizzo:

Applicare Shampoo Miracle Serum sui capelli bagnati

Massaggiare per creare la schiuma

Sciacquare abbondantemente e procedere con l’abituale routine di styling

Per ottenere risultati migliori, utilizzare 1-2 volte a settimana. 250ml Euro 5,99 ****

Miracle Serum Balsamo e Siero

I nutrienti di Miracle Serum penetrano istantaneamente nel cuore del capello per nutrirlo dall’interno, ristrutturando dove necessario e svolgendo un’azione a 3 livelli di profondità, per capelli 3 volte più forti*. La formula Pro-V è potenziata, a seconda delle varianti studiate per ogni tipologia di capello, con Collagene, Acido Ialuronico, Olio di Ricino e Proteine. Questa straordinaria formulazione aiuta a riparare i danni visibili*** con un solo utilizzo, senza appesantire e consente 4 modalità di utilizzo: balsamo, siero, maschera e termo protettore, per riparare e proteggere i capelli secchi rendendoli morbidi e lucenti.

Modalità di utilizzo:

Balsamo quotidiano da risciacquare: applicare sui capelli bagnati per far assorbire i nutrienti e risciacquare.

Maschera per capelli da risciacquare: applicare sui capelli bagnati, lasciare in posa il tempo necessario e risciacquare.

Siero nutriente senza risciacquo: applicare una piccola quantità sui capelli umidi o asciutti per un nutrimento duraturo. Non risciacquare.

Protezione dal calore prima dello styling: applicare una piccola quantità sui capelli umidi prima dello styling per prepararli ad a”rontare le alte temperature senza danneggiarli.

150ml Euro 3,29 ****

DISCLAIMER

*Più forti/3 volte più forti: Forza contro i danni causati dallo styling vs. uno shampoo non condizionante

** Folti rispetto a capelli non lavati

*** Danni alla superficie liscia del capello

**** Ogni decisione in merito a prezzi, assortimenti, promozioni e scaflale sono a totale discrezione del rivenditore