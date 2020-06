Mister Italia 2020, i risultati della selezione del 27 giugno

Mister Italia 2020 continua il suo percorso con le selezioni online, manifestazioni che hanno preso il posto delle tradizionali selezioni che già erano iniziate nell’autunno scorso subito dopo la finale nazionale 2019 di Lignano Sabbiadoro (UD). Sabato scorso si è conclusa una delle tappe settimanali che online individua i concorrenti di questa strana stagione in cui il Covid ha cambiato gli stili di vita compresi quelli dei concorsi di bellezza. Sei i titoli in palio ovvero Mister Italia Web (1°, 2° e 3° classificato) attribuiti dalla giuria tecnica e Mister Italia Like (1°, 2° e 3° classificato) assegnati sulla base dei like ricevuti sui social del concorso. Primo classificato Leonardo Saponari di Alberobello (BA), 25enne alto 187, capelli neri e occhi marrone, del segno dei pesci. Leonardo si auto presenta con 3 aggettivi: determinato, paziente e socievole. I suoi idoli sono Alex del Piero e Valentino Rossi per lo sport, Di Caprio e Robert de Niro per il cinema. Mister Italia Web 2° classificato è stato eletto Federico Fracchia 27enne di Isolabona (IM). Federico è alto 1.80, capelli e occhi castani, del segno del capricorno, in cerca di occupazione. Gli sport che pratica sono il Muai Thai il MMA e il calcio. I suoi idoli Cristiano Ronaldo, Teo Mammucari e Leonardo di Caprio. Terzo classificato sulla base dei voti dei giurati Mario Giordano 23enne di Napoli. Mario è alto 185cm, capelli castani e occhi azzurri, del segno dell’ariete, sport preferito e praticato il basket, la sua ambizione è lavorare nel mondo dello spettacolo. Si definisce: simpatico, gentile e dolce.

I titoli Mister Italia Like, assegnati in base ai like ricevuti sono andati a: Antonio Chiaro che ha totalizzato 662 like. Antonio ha 27 anni, è alto 178, capelli castani e occhi nocciola, abita a Napoli ed è del segno del cancro. Anche per lui tra i suoi progetti c’è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo. In seconda posizione con 523 like si è piazzato Francesco Ruotolo 22enne di Benevento. Attualmente lavora come cameriere ma con i suoi 188 cm di altezza vorrebbe entrare nel mondo della moda. Capelli neri, occhi marrone, del segno dei gemelli, nel tempo libero gioca a pallamano, lo sportivo preferito è Jury Chechi, i cantanti prediletti Anna Tatangelo e Eros Ramazzotti. Leonardo Greco, 24enne di Fasano (BR) con 497 like si è piazzato in terza posizione. Leo è alto 178, capelli e occhi neri, lavora come guardia giurata ed è del segno dell’acquario. Nel tempo libero gioca a calcio e tennis. I titolati Mister Italia Web accederanno direttamente alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia con finale a Lignano mentre i Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di unirsi ai Mister Italia Web e accedere alle fasi nazionali.

MISTER ITALIA ONLINE: I FINALISTI ELETTI SABATO 27 GIUGNO

Mister Italia Web 1° class., Leonardo Saponari, 25 anni, Alberobello (BA)

Mister Italia Web 2° class., Federico Fracchia, 27 anni, Isolabona (IM)

Mister Italia Web 3° class., Mario Giordano, 23 anni, Massa di Somma (NA)

Mister Italia Like 1° class., Antonio Chiaro, 27 anni, Napoli

Mister Italia Like 2° class., Francesco Ruotolo, 22 anni, Benevento

Mister Italia Like 3° class., Leonardo Greco, 24 anni, Fasano (BN)

COME PARTECIPARE

A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444