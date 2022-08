Monteferrato on stage: gli appuntamenti del 20 e 21 agosto

Prosegue la 7ª edizione del Monteferrato on stage, la rassegna itinerante che unisce musica ed enogastronomia al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato (Piemonte). La pieve romanica di San Giorgio di Aramengo (AT) ospiterà il 20 agosto il live delle 3CHIC, il duo vocale al femminile che proporrà attraverso particolari arrangiamenti vocali un viaggio tra le canzoni del passato e del presente, dai brani del Trio Lescano e del Quartetto Cetra che hanno caratterizzato gli anni ’40 alle canzoni di oggi riarrangiate in stile vintage, passando per i classici degli anni ’50 e ’60 di The Chordettes e Andrews Sisters.

I canti, le danze e le coreografie portate in scena dalle 3CHIC faranno da accompagnamento all’aperitivo musicale: protagonisti della serata saranno il Vermouth Cocchi con i cocktails e il prosciutto cotto Mi-To di Raspini realizzato in collaborazione con Cocchi. Il prosciutto si caratterizza per particolari note aromatiche che si sprigioneranno nel Toast del Monferrato realizzato con prodotti del territorio dalla food maker Anna Blasco ed uno staff locale. In accompagnamento alla Freisa d’Asti verranno proposte le tapas del Monferrato, a cui seguirà la degustazione dell’amaro Bosso Distillatori dal 1888.

La serata è organizzata insieme all’associazione AttivaMente in collaborazione con Cascina Quarto.

La sera seguente, il 21 agosto, il Monferrato On Stage approderà in piazza Vittorio Veneto a Buttigliera (AT) per il concerto di Hillside Power Trio, la band guidata dal chitarrista Giuseppe Scarpato. Il trio, che negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Piero Pelù, Alex Britti, Enrico Ruggeri, Velvet, Bennato, Emma, Negrita, proporrà al pubblico del Monferrato On Stage una serie di cover riarrangiate in modo unico e improvvisato.

Il programma culinario ideato dallo chef Federico Francesco Ferrero prevede per l’appuntamento di Buttigliera il kebab monferrino originale abbinato al Ruchè di Castagnole Monferrato.

A chiudere l’appuntamento del 21 agosto, il Dj set Radio Veronica One, media partner della rassegna.

La proposta dei vini è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, mentre, per il terzo anno, il direttore gastronomico del Monferrato On Stage è lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con Ecomuseo BMA. Il vincitore della terza edizione MasterChef Italia ha ideato per ogni evento un piatto della tradizione monferrina realizzato in una nuova chiave gourmet che mette insieme tradizione e innovazione. Tutti i piatti proposti nel corso della rassegna verranno realizzati insieme alle Pro loco locali.

Fino al 3 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 3 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 26 agosto a Ferrere (AT), il 27 agosto a Castell’Alfero (AT) e, infine, il 3 settembre a Frinco (AT).

Programma completo disponibile al seguente link: www.fondazionemos.org/monferratoonstage/.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.