National Geographic e Eastpak per una nuova linea di zaini e bagagli

Immagina​… Da una parte i creatori di alcune delle più iconiche foto e storie d​al​ mondo, dall’altra i produttori di ​zaini e bagagli​ che hanno ispirato intere generazioni ad esplorare. La collaborazione tra National Geographic e Eastpak è un incontro inevitabile: il risultato di una comune passione per il mondo che ci circonda e un condiviso senso di meraviglia per la sua bellezza e il suo splendore. Questa capsule collection unica si distingue per alcuni dei meravigliosi scatti di National Geographic, stampati su tessuti interamente riciclati ma incredibilmente robusti. Utilizzati per i classici zaini, ​prodotti da viaggio e accessori Eastpak. Per liberare l’esploratore che è in ognuno di noi!

Padded Pak’r

Lo zaino che ha ispirato le persone a viaggiare per circa mezzo secolo, il tradizionale Padded Pak’r, è ora decorato con alcune delle più classiche fotografie naturali dai vasti archivi di National Geographic. Disponibile la scelta di tre stampe: National Geographic Giraffe, National Geographic Fish, e National Geographic Penguin, su tessuti 100% riciclati e co-brandizzati con i loghi Eastpak e National Geographic.

Out Of Office

Questa volta, il nostro Out Of Office ti spinge veramente a lasciare l’ufficio e dirigerti verso l’ignoto. Disponibile in National Geographic Giraffe, National Geographic Fish, e National Geographic Penguin su tessuti 100% riciclati e co-brandizzati con i loghi Eastpak e National Geographic.

Provider

Desideri la stessa stampa divertente National Geographic Fish ma con spazio supplementare? Il Provider offre due scomparti principali e una tasca frontale, cinghie laterali e un manico superiore in gomma.

Springer

Perfetto accompagnamento per lo zaino Padded Pak’r o statement piece se indossato da solo, il nostro iconico marsupio Springer è disponibile nelle stesse stampe naturali coordinate e logo in co-branding, raffiguranti un branco di giraffe, un banco di pesci o uno stormo di pinguini. Per coloro che sono nati per esplorare, in branco o come avventurieri solitari

Benchmark single/Oval single

Qualsiasi sia la destinazione, sii organizzato durante il viaggio. Gli accessori ideali per tutti i tuoi oggetti essenziali, da penne e matite a cavi e tanto altro. Co-brandizzati con gli iconici loghi Eastpak e National Geographic e nelle altrettanto iconiche stampe National Geographic Fish and National Geographic Penguin della collezione principale.

Transit’r S/M/L

Ora puoi andare ovunque il tuo spirito d’avventura ti guidi. Il nostro trolley incredibilmente durevole con doppia fila di ruote completa la capsule collection National Geographic x Eastpak, nella brillante stampa National Geographic Fish. Che tu scelga il bagaglio a mano in taglia S, i più spaziosi in taglia M o L p tutti e tre, non perderai mai più la tua valigia sul nastro trasportatore.

La collezione è disponibile su eastpak.com e presso rivenditori selezionati.