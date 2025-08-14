Nimbl lancia Summer Victory: scarpe top per ciclisti

La nuova capsule Summer Victory di Nimbl celebra i trionfi estivi con scarpe da ciclismo in edizione limitata. Disponibili dal 1° settembre

Quest’estate, le strade del ciclismo hanno raccontato storie di coraggio, resistenza e gloria che hanno saputo ispirare la community di Nimbl come pochi altri momenti. Ora Nimbl presenta la Summer Victory Collection, una capsule in edizione limitata, dedicata agli appassionati di tutto il mondo, che rende omaggio ad imprese straordinarie che hanno contribuito ad aggiungere nuove pagine alla storia del brand.

Basata sulla collaudata Ultimate Pro Edition – la più ricercata del Pro peloton – la Summer Victory è progettata per chi pretende la perfezione in ogni dettaglio. Velocità e agilità restano tra le keyword di una scarpa pensata per elevate prestazioni, unendo materiali ultraleggeri a una rigidità collaudata in gara. Questo mix senza compromessi, garantisce il massimo trasferimento di potenza, in qualsiasi condizione.

L’eccellente ventilazione, studiata per garantire un flusso d’aria continuo e ottimale, mantiene il piede fresco e asciutto anche durante gli sforzi più estremi. Il sistema di chiusura BOA®, in una versione aggiornata con guide in cotone, offre una regolazione precisa, stabile e personalizzata, avvolgendo il piede in modo uniforme senza creare punti di pressione. Il risultato è una calzata naturale, sicura e incredibilmente confortevole, che si adatta dinamicamente al movimento del piede durante la pedalata.

Inoltre, grazie alla doppia compatibilità con attacchi a tre fori e Speedplay, questa scarpa si adatta perfettamente a qualsiasi configurazione tecnica.

Realizzate a mano in Italia con i migliori materiali, questa capsule è a tiratura limitata e incarna precisione e passione per il ciclismo. Dal primo sprint esplosivo all’ultima salita, sono create per rendere ogni uscita incredibilmente piacevole. Perché la vittoria non si regala: si conquista.

Disponibili a partire dal 1 settembre 2025 ad un prezzo consigliato di € 599