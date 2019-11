Notizie gratuite su Google Play Store, arriva la nuova APP de L’Opinionista

Disponibile per Android la nuova versione l’APP aiuterà nel viaggio tra i portali del giornale e senza pubblicità

L’Opinionista annuncia l’uscita della nuova APP per Android del giornale. La stessa si potrà comodamente scaricare da Google Play ed è assolutamente gratuita. Altro valore aggiunto è che al suo interno non saranno presenti pubblicità per offrire la migliore esperienza al lettore. Andiamo a vedere più nel dettaglio le caratteristiche di questa nuova app del giornale online. Quindi troverete in fondo all’articolo il link per scaricarla direttamente da qui se state navigando da mobile o tablet Android. In alternativa entrate su Google Play e digitate nella ricerca APP “L’Opinionista”.

HOME PAGE

Partendo dall’alto dopo il logo della testata e il pulsante con menù sulla sinistra, c’è un’area dove saranno presenti le ultime news tratte dai vari portali del gruppo L’Opinionista. Quindi una sezione con immagine dove si potranno trovare le news in evidenza sempre tratte dai vari portali. Non mancheranno dei pulsanti con le ricerche rapide e più frequenti, dalla Guida Tv del giorno “Tv” alle notizie sulla moda “Fashion” passando per i principali eventi in Abruzzo (sezione dove è presente anche un tettagliato calendario giornaliero per provincia) e “Fantacalcio” dove poter giocare gratuitamente a uno dei tre portali dedicati alla Serie A e B. Quindi uno spazio dedicato agli ultimi videoclip musicali “video” e una sezione per contattare l’area marketing “pubblicità”. In primo piano quindi il più recente match live della redazione sportiva che ogni giorno predisponde webcronache in tempo reale. Scendendo più in basso troviamo altre 4 sezioni con quelle dedicate a musica ed eventi quindi attualità e salute.

MENU’

Cliccando sul pulsante presente in alto a sinistra si aprirà una tendina che le principali categorie presenti e un pulsante dove approdare al riepilogo dei vari network per conoscerli più da vicino.

CATEGORIE

Le voci sono quelle presenti sul menù e consentono di avere una ricca carrellata delle ultime news di una data categoria in ordine di uscita e appartenenti non solo alla sfera nazionale ma anche locale nell’ambito delle regione coperte da L’Opinionista ovvero Puglia, Molise, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna. Inoltre ci saranno anche dei comodi pulsanti in primo piano con sotto categorie pertinenti. Cliccando in basso su “mostra altre notizie” potrete rapidamente consultare ulteriori news della data categoria scelta.

PARTE BASSA DELLO SCHERMO

Utile sezione dove trovare il riepilogo dei vari portali del gruppo e altri link utili come quello dell’informativa sulla privacy e intestazione del giornale.

Un’evoluzione che vuole restituire al lettore una nuova chiave di lettura per argomenti e per chiarire meglio le varie fonti che alimentano l’informazione del gruppo editoriale. Su Google Play sarà possibile non solo scaricare la stessa ma anche esprimere una preferenza e condividere il link con amici. La redazione resta sempre a disposizione per eventuali suggerimenti da applicare nei prossimi aggiornamenti. É possibile scrivere a marketing@lopinionista.it per esprimere vostre idee in merito.

DOWNLOAD APP: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lopinionista.app