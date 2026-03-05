WindTre, Giochi Olimpici Invernali: rete 5G dedicata in 24 strutture sanitarie

ROMA – WindTre mette a disposizione la propria rete 5G per abilitare la sanità connessa e la telemedicina in 24 strutture tra Lombardia e Trentino in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. L’iniziativa, finanziata dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale e attuata da Infratel Italia, prevede l’implementazione di due MPN 5G – una per ciascuna regione – e la realizzazione di coperture dedicate per sei ospedali principali e diciotto presidi sanitari temporanei attivi nel periodo delle attività collegate ai Giochi Invernali.

L’infrastruttura 5G, basata su Mobile Private Network, ha consentito connessioni ad alta affidabilità, bassa latenza ed elevati standard di sicurezza, elementi essenziali per abilitare servizi di telemedicina e garantire la continuità delle comunicazioni cliniche sia all’interno delle strutture ospedaliere sia nei punti medici a supporto dell’evento. WindTre ha affiancato le strutture sanitarie con team specialistici dedicati, assicurando presidio operativo e rapidità di intervento per tutta la durata della manifestazione.

“I Giochi invernali hanno rappresentato un banco di prova concreto per la sanità digitale,” ha dichiarato Mauro Cucci, Direttore Divisione Business di WindTre. “Non ci limitiamo a gestire l’emergenza dell’evento: stiamo lasciando al territorio un’eredità digitale permanente. Le reti 5G che abilitiamo oggi continueranno a rendere i servizi clinici più sicuri e veloci per i cittadini anche dopo la fine delle competizioni”.

“Gli importanti risultati raggiunti sono il frutto della collaborazione tra istituzioni e del lavoro di squadra che ha consentito di integrare le infrastrutture 5G con il sistema sanitario – ha dichiarato l’ad di Infratel Italia, Pietro Piccinetti – lasciando al territorio un’eredità digitale che resterà anche oltre i Giochi”.

Il progetto ha un valore strategico che va oltre l’appuntamento olimpico: le infrastrutture realizzate continueranno infatti a supportare l’evoluzione digitale della sanità in Lombardia e Trentino, rafforzando la resilienza e l’efficienza dei servizi. Con questa iniziativa WindTre consolida il proprio posizionamento come partner tecnologico per progetti complessi in ambito pubblico e per la realizzazione di soluzioni 5G mission-critical a supporto di grandi eventi internazionali.