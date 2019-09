I nuovi episodi di Club 57 su Rai Gulp: ecco quando

Dal 30 settembre 2019 in onda. Una travolgente storia d’amore a cavallo tra passato e presente. Un mix di ingredienti ben congeniato di musica, ballo, amore e avventura

Torna Club 57, il nuovo live action di Rainbow coprodotto con Nickelodeon in collaborazione con Rai Ragazzi che sta appassionando il pubblico con i suoi intrecci romantici e fantascientifici e i suoi colpi di scena. Dedicato ai ragazzi e ambientato tra il presente e i mitici anni 50, la serie tv partita il 15 aprile su Rai Gulp entusiasmerà con i nuovi episodi che andranno in onda dal 30 settembre alle ore 20.35.

Girata fra Miami e la Puglia, l’avvincente storia d’amore a cavallo tra passato e presente è un elettrizzante mix di musica, scienza, amore, famiglia e amicizia, denso di imprevista e salti nel tempo.

La protagonista Eva, appassionata di scienze, riesce a viaggiare nel tempo e si ritrova nel 1957 insieme a suo fratello Ruben. I due ragazzi rimangono bloccati nel passato, dove vivono una serie di incredibili avventure nel tentativo di tornare nel presente. Un misterioso dispositivo tv attira la curiosità di Eva e permette ai ragazzi di viaggiare nel tempo: è infatti su quel televisore nascosto nel laboratorio del nonno, che Eva vede proiettate le immagini di uno show musicale chiamato Club 57 ed è proprio su quel palcoscenico e in diretta TV che i due ragazzi si ritrovano inaspettatamente a ballare. Dietro le quinte dell’esclusivo Club 57, lo show musicale più in voga dell’epoca, Eva si innamora di JJ e da quel momento fa di tutto per rimanere con lui, innescando un effetto farfalla che minaccia di stravolgere le vite dei protagonisti per sempre…

Club 57 vanta un cast internazionale: i protagonisti principali sono la venezuelana Evaluna Montaner, che interpreta Eva, e l’italiano Riccardo Frascari, che interpreta JJ Fontana. JJ ha una relazione con Vero, ma quando vede Eva per la prima volta capisce che il suo cuore batte per lei. JJ è affettuoso, divertente e sicuro di sé, anche se nasconde le sue reali aspirazioni. Grazie all’aiuto di Eva, imparerà a seguire i propri sogni. JJ fa parte della squadra di basket della scuola ed è il leader dei Falcones. Si troverà spesso a battibeccare con il gruppo rivale formato da Andrés e i suoi amici.

Le tante canzoni presenti nella serie sono composte dal famoso cantautore Ricardo Montaner, e alcune sono cantate in italiano. Club 57 va in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Rai Gulp, ed ogni episodio dura 45 minuti.