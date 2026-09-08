Ok a legge su promozione del patrimonio presepiale veneto

VENEZIA – Il consiglio regionale del Veneto ha dato oggi il proprio via libera unanime al progetto di legge n. 49, primo firmatario e relatore d’aula, il consigliere Claudia Barbera (Fratelli d’Italia) – correlazione affidata a Chiara Luisetto (Partito Democratico) – che, in sintesi, valorizza e promuove il patrimonio presepiale regionale con l’istituzione degli Itinerari del presepe veneto, del Registro dei Presepi di interesse regionale e della Giornata regionale del Presepe, fissata per l’8 dicembre di ogni anno.

“Ringrazio tutti i colleghi che hanno portato il loro contributo nelle Commissioni – ha sottolineato Barbera – e in particolare il presidente della Sesta commissione, Enoch Soranzo, e il presidente della Prima commissione, Andrea Tomaello, per aver coadiuvato in modo eccellente l’iter, nonché tutti i colleghi del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che hanno sottoscritto e sostenuto da subito questo progetto di legge, così come tutti i colleghi che durante i lavori in Commissione hanno deciso di sottoscriverla e quindi di sostenerla”.

“Un progetto di legge – ha puntualizzato la consigliera Luisetto – che parte da un’intenzione che riteniamo positiva: riconoscere e valorizzare una tradizione profondamente radicata anche nella comunità del Veneto, che nasce dalla tradizione cristiana, ma che nel tempo è diventata patrimonio culturale, artistico e comunitario in moltissimi territori, con particolare riferimento alle realtà più piccole, a favore delle quali sono state proposte alcune modifiche”. L’aula ha accolto ulteriori modifiche presentate dal capogruppo di Riformisti Veneti in Azione, Nicolò Rocco.