“Osservatorio Spettacolo e Ambiente”: alleanza tra le imprese dello spettacolo e i Ministeri per il futuro sostenibile di cinema e teatri

ROMA – Alla presenza di alcune delle principali rappresentanze istituzionali della Cultura e delle imprese dello spettacolo, si è svolto nella giornata di ieri a Roma il primo appuntamento nazionale organizzato dall’Osservatorio Spettacolo e Ambiente sui temi della competitività, dell’efficienza e della sostenibilità. Un’occasione di confronto per fare il punto sugli strumenti già in atto o attuabili per incentivare il miglioramento della sostenibilità del settore e di espandere l’attuale protocollo d’intesa su sostenibilità e cinema alle altre aree dello spettacolo dal vivo e del teatro.

“E’ una giornata di riflessione per le imprese. Il protocollo fra la Direzione Generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi del Ministero dell’Ambiente e la Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura va avanti, e faremo presto un passaggio anche con la Direzione dello spettacolo per verificare come il protocollo potrà essere esteso”, ha dichiarato Bruno Zambardino, Dirigente della Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MIC prima di lasciare la parola alla Dirigente della Direzione Generale Spettacolo del MIC, Carmelina Miranda che ha sottolineato l’importanza del tema della sostenibilità ambientale rinnovando la disponibilità ad incontrare il Ministero dell’Ambiente per estendere il protocollo.

Nel corso degli incontri è emerso il grande lavoro di sensibilizzazione ai temi ambientali e sostenibili attuato dall’Osservatorio con le imprese, che ha già raggiunto alcuni importanti traguardi: la firma del protocollo d’intesa con il Gestore dei servizi energetici (GSE) e l’avvio di un progetto di monitoraggio insieme all’Enea, l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica.

Al workshop, presieduto dal direttore scientifico dell’Osservatorio Marco Gisotti, sono intervenuti, oltre ai rappresentanti delle associazioni promotrici del progetto – Leandro Pesci, Presidente di Anec Lazio, Claudia Spoto, Presidente di Atip, Elio Pacilio, Presidente di Green Cross Italia – Carmelina Miranda, Dirigente della Direzione Generale Spettacolo del MIC, Bruno Zambardino, Dirigente Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MIC, Eliana Caramelli, Direzione Generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi del Dipartimento sviluppo sostenibile del MASE, Luciana Di Giamberardino del GSE, Marcello Salvio dell’Enea Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, Vincenzo Bellini di Assomusica, Gaetano Blandini, Direttore Generale di Anica, Massimo Arcangeli, Direttore Generale Anec Lazio e Atip, Laura Zumiani del direttivo di Afic, Nicola Nicoletti di Framinia e Gianluca Della Campa di Eos.

Durante gli incontri sono state esplorate e presentate alcune modalità di supporto alle imprese culturali volte a favorire la comprensione, l’apprendimento e l’adozione di pratiche sostenibili e tecnologie innovative nel settore. “Lo scopo dell’Osservatorio Spettacolo e Ambiente – ha spiegato Marco Gisotti, direttore scientifico dell’Osservatorio – è proprio quello di lavorare insieme alle imprese culturali dello spettacolo migliorando la loro competitività attraverso il monitoraggio continuo delle pratiche sostenibili, delle certificazioni ambientali, dello stato di rigenerazione delle infrastrutture e dell’accesso a tutti i meccanismi incentivanti per l’efficientamento energetico delle strutture”.

L’Osservatorio Spettacolo e Ambiente, promosso dall’Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) attraverso la sua sezione del Lazio, dall’Associazione teatri italiani privati (Atip) e da Green Cross Italia, è un progetto che nasce nell’ambito del Next Generation EU, finanziato dal Ministero della cultura – Direzione Creativa.