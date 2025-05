Papa Leone XIV, il libro di Saverio Gaeta

Il racconto del nuovo Papa e le sfide che dovrà affrontare, primo ritratto del nuovo Pontefice Leone XIV firmato dal vaticanista Saverio Gaeta

MILANO – Uscirà il 20 maggio per Salani editore – Gruppo editoriale Mauri Spagnol – il primo ritratto del nuovo Pontefice Leone XIV firmato dal vaticanista Saverio Gaeta. Un vaggio nella storia e nella visione del nuovo Papa, attraverso parole, gesti e decisioni che segneranno il futuro della Chiesa cattolica.

A pochi giorni dalla sorprendente elezione di Robert Francis Prevost, primo statunitense della storia sul soglio pontificio, arriva in libreria il primo libro dedicato al nuovo Papa, firmato da uno dei massimi studiosi e conoscitori di questioni vaticane: Saverio Gaeta.

«Sono giorni emozionanti per tutti e per noi editori vivere l’arrivo di un nuovo Papa significa anche mettersi al servizio del pubblico, che vuole conoscere chi è la nuova personalità religiosa scelta a capo della Chiesa cattolica. Ancora una volta la casa editrice Salani, come era già successo con Papa Bergoglio nel marzo del 2013, con un lavoro serratissimo di squadra ha appoggiato la competenza di un vaticanista esperto come Saverio Gaeta. Mettendo insieme le forze in tempi super rapidi, presentiamo un libro molto documentato, senza perdere la qualità che ci contraddistingue in tutte le nostre pubblicazioni», dichiara Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani editore.

“Papa Leone XIV. Il racconto del nuovo Papa e le sfide che dovrà affrontare” è un viaggio nelle origini, nelle scelte e nelle battaglie del nuovo Pontefice, raccontato con competenza e sguardo d’insieme. Un libro che unisce la ricostruzione della vita del nuovo Papa con la riflessione sui grandi temi che attendono la Chiesa nei prossimi anni.

Dalla fumata bianca dell’8 maggio ai primi gesti del nuovo Papa – che ha esordito con un semplice e potente «Pace a tutti voi» – il libro offre una lettura chiara e documentata del profilo di un Papa internazionale, vicino ai poveri, attento ai diritti umani e capace di parlare a un mondo in trasformazione.

Con uno stile accessibile e incalzante, Gaeta svela i tratti distintivi del “Papa della globalizzazione”, chiamato a raccogliere l’eredità di Francesco e ad affrontare sfide complesse, dai processi di riforma in atto, alla credibilità della Chiesa in un’epoca in cerca di senso.

«Leone XIV è l’incarnazione del carisma dell’Ordine agostiniano cui appartiene, che si fonda sul binomio carità e conoscenza», sintetizza l’autore Saverio Gaeta. Che dettaglia: «Laureato in matematica ancor prima che in teologia, missionario con le gambe immerse nel fango e coordinatore delle scelte dei vescovi in tutto il mondo, oggi Pontefice, la sua poliedrica figura è ciò che occorreva alla Chiesa per saldare l’impeto evangelico di Giovanni Paolo II, la profondità culturale di Benedetto XVI, l’amore per i poveri sia spirituali sia materiali di Francesco».

Il libro uscirà martedì 20 maggio in libreria con Salani editore e contestualmente in edicola in allegato a Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e Oggi.

Sinossi

Alle 18:05 dell’8 maggio 2025, al secondo giorno di Conclave e dopo sole quattro votazioni, dal comignolo della cappella Sistina si è levata la tradizionale fumata bianca che annuncia al mondo l’elezione di un nuovo pontefice. In piazza San Pietro, decine di migliaia di persone si sono immediatamente radunate in attesa di sapere chi fosse stato scelto dal Collegio dei cardinali. E quando l’antica formula latina Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam! è finalmente risuonata dalla loggia esterna della basilica, in uno scroscio di applausi gioiosi, grande è stata la sorpresa di scoprire che il successore di Francesco è l’americano Robert Francis Prevost, che si è presentato al mondo, rivestito dei paramenti papali, con le parole: «Pace a tutti voi».

Ma chi è l’uomo che con il nome di Leone xiv dovrà guidare la Chiesa cattolica nei prossimi anni? E quali sono le tappe che lo hanno condotto fino al soglio di Pietro? Saverio Gaeta realizza il primo ritratto a tutto tondo del ‘papa della globalizzazione’, che intreccia radici culturali diverse e parla con chiarezza il linguaggio dell’attualità. Ne emerge il profilo di un pastore internazionale, attento ai poveri e agli ultimi, infaticabile nel difendere i diritti umani e nel sostenere il ruolo unificatore della fede. A lui il difficile compito di raccogliere l’eredità di Bergoglio e prendere in mano i tanti ‘processi avviati’: da queste sfide, analizzate da Gaeta con precisione e ampiezza, dipenderà il futuro di una Chiesa che sta affrontando un lungo cammino di rinnovamento. Una missione che Leone xiv ha raccolto con l’impegno di riportarla a essere un’«arca di salvezza che naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo».

Saverio Gaeta

giornalista professionista e laureato in Scienze della comunicazione sociale, è stato redattore dell’Osservatore Romano, caposervizio di Jesus, caporedattore di Famiglia Cristiana e vicedirettore di Credere. Esperto delle tematiche relative al rapporto tra fede e scienza (miracoli, reliquie, manifestazioni soprannaturali), ha collaborato con diverse testate cartacee, radiofoniche e televisive. Autore di numerosi saggi, biografie e libri-intervista, con traduzioni in sedici lingue, ha pubblicato per Salani Effetto Bergoglio (con padre Livio Fanzaga, 2014), Il Veggente (2016) e Le Veggenti (2018).