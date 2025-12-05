Ponte dell’Immacolata: 31,4 milioni di viaggi sulle strade Anas

Traffico intenso nel Ponte dell’Immacolata: previsti 31,4 milioni di spostamenti. Anas richiama alla sicurezza e al rispetto delle regole

Nel lungo weekend del Ponte dell’Immacolata, Anas – società del Gruppo FS Italiane – stima circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli sulla propria rete. I viaggi saranno soprattutto di breve e media durata, diretti verso località montane, capoluoghi e centri commerciali, complice la tradizione dei mercatini di Natale.

L’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza: “Dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Rispetto dei limiti di velocità, distanze tra i veicoli e nessuna distrazione alla guida, in particolare con il cellulare. È fondamentale inoltre dotarsi di catene a bordo o pneumatici invernali”.

Il traffico più intenso è atteso tra venerdì pomeriggio e sabato mattina per le partenze dai grandi centri urbani, e lunedì pomeriggio per i rientri. Le direttrici più interessate saranno la A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS106 Jonica, la SS18 Tirrena Inferiore, le autostrade siciliane A19 e A29, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio, oltre all’itinerario E45 e alle grandi arterie come Aurelia e Adriatica.

Al Nord, attenzione ai raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, alla SS36 del Lago di Como, alla SS26 della Valle d’Aosta e alla SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto. Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 22.

Anas ricorda la campagna “Guida e Basta”: no distrazioni, no alcol, no droga. Per monitorare la viabilità in tempo reale è disponibile l’app gratuita “VAI”, mentre il servizio clienti “Pronto Anas” risponde al numero verde 800.841.148.