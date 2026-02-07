Giorno del Ricordo, cerimonia in Aula a Montecitorio alla presenza di Mattarella

ROMA – Martedì 10 febbraio alle ore 10, nell’Aula di Montecitorio, si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In apertura gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, quindi gli interventi e le testimonianze di: Toni Concina, Presidente onorario dell’Associazione Dalmati, Gianni Oliva, storico, Abdon Pamich, campione olimpico italiano.

Nel corso dell’evento sarà proiettato un estratto del documentario “Il Marciatore”, tratto dal libro autobiografico di Pamich e sarà inoltre letto un passaggio del libro “Francesco Bonifacio. Vita e martirio di un uomo di Dio”, di Mario Ravalico, da parte di Silvia Siravo, attrice del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, diretto da Paolo Valerio. A seguire il contributo del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani. La cerimonia si aprirà con l’inno italiano e si concluderà con l’inno europeo – eseguiti, insieme alla sinfonia di Vivaldi “Al Santo Sepolcro”, dal Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste – e sarà trasmessa in diretta su Rai1, a cura di Rai Parlamento, sulla webtv e sul canale satellitare della Camera.

In programma inoltre la premiazione delle scuole vincitrici del Concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo”, indetto dal Ministero dell’Istruzione, da parte del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. A condurre la cerimonia sarà la giornalista Maria Antonietta Spadorcia. Sempre nella giornata del 10 febbraio le bandiere di Montecitorio saranno posizionate a mezz’asta. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata del palazzo.