Presadiretta: inchiesta sui dati personali che h24 vengono raccolti, archiviati, venduti e comprati

ROMA – Lunedì 10 febbraio alle 21.20 su Rai3 con l’inchiesta “TUTTI SPIATI?” PresaDiretta entra nel mondo del mercato dei dati personali diventato un asset strategico, un business da miliardi di dollari l’anno. Il mercato ormai siamo noi.

Navighiamo su internet, usiamo cellulari, auto, elettrodomestici intelligenti e lasciamo delle tracce. Ogni dispositivo digitale può raccogliere informazioni su di noi, sulle nostre abitudini, sui nostri gusti, sulle letture e i viaggi, le amicizie, fino all’orientamento religioso o politico. Si forma così la nostra identità digitale e con questa si possono prevedere i nostri comportamenti o addirittura influenzarli, dagli acquisti fino alle scelte politiche.

Un affascinante viaggio di PresaDiretta nel mondo dei dati personali, che 24 ore su 24 vengono raccolti, conservati, archiviati, venduti e comprati. Per farne cosa?

A PresaDiretta esperimenti digitali unici e interviste esclusive. Brittany Kaiser e lo scandalo di Cambridge Analytica raccontato in esclusiva a PresaDiretta. Nella sua prima intervista in un programma tv italiano, l’ex dirigente della società accusata di aver manipolato i dati di 87 milioni di utenti su Facebook spiega come milioni e milioni di informazioni personali siano state utilizzate per la propaganda elettorale negli Stati Uniti e non solo.

Shoshana Zuboff, autrice di un libro che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, che racconta perché è così importante difendersi e tutelare la propria privacy digitale.

E poi il mondo dei partiti politici, che hanno scoperto l’importanza dei dati personali raccolti tra elettori, simpatizzanti e semplici cittadini. Che fare allora, come proteggere i nostri dati e le nostre vite?