Presentato a Roma il primo premio Raffaele Baldassarre

BRUXELLES – Il 2023 è stato proclamato “Anno europeo delle competenze” sulla scia di quanto annunciato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell’Unione 2023 e in base alla proposta adottata dalla Commissione UE. Gli Anni europei sono dedicati ad un determinato tema con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, incoraggiare il dibattito e il dialogo a livello europeo e nazionale ed è in questa cornice che l’associazione culturale “Raffaele Baldassarre”, in collaborazione con la rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, ha organizzato “L’Europa delle Competenze”, conferenza che si è tenuta mercoledì 17 maggio nella sala David Sassoli – Esperienza Europa, a Roma.

Un’importante occasione di confronto con esponenti politici europei e nazionali in cui per l’occasione è stato presentato, tra l’altro, anche il primo premio Raffaele Baldassarre, un concorso per l’attribuzione di borse di studio per attività di tirocinio al Parlamento europeo per i laureati in Turismo dell’Università della Calabria e dell’Università del Salento. L’Associazione istituita in memoria di Raffaele Baldassarre, giuslavorista e V Presidente della Commissione Giuridica e membro della Commissione Affari sociali del Parlamento europeo, prematuramente scomparso, seguendo gli ideali ed i valori che ne hanno contraddistinto il percorso umano e politico si propone l’obiettivo di coltivarne la memoria, stimolando una visione corretta di meritocrazia e premiando la virtù, il talento e la tenacia di quanti, con impegno e costanza, si distinguono nello studio e nella ricerca nel campo delle politiche europee e dello sviluppo locale.

Un percorso di attività per rafforzare il legame culturale tra i giovani e per diffondere la cultura europeista capace di generare crescita e nuove capacità soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia. Dopo i saluti di Carlo Corazza, Rappresentante in Italia del Parlamento Europeo, Francesco Baldassarre, Presidente Associazione Raffaele Baldassarre e Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia del Governo Italiano, si sono susseguiti gli interventi dei parlamentari europei Anna Cinzia Bonfrisco membro Commissione Affari Esteri, Paolo De Castro, membro Commissione per il Commercio Internazionale, Laura Ferrara membro Commissione per le Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni.

Ci sono state inoltre le testimonianze di Simona Baldassarre, Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili della Regione Lazio, Giandiego Gatta, V Presidente della Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, Simona Loizzo, membro Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, e Giuseppe Mangialavori, Presidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati. Hanno concluso i lavori Licia Ronzulli, membro Commissione Affari Sociali e lavoro e della Delegazione Assemblea del Consiglio d’ Europa del Senato della Repubblica, e Roberto Marti, Presidente Commissione Cultura, Patrimonio Culturale e Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica.

Charmain della conferenza il professore Peppino De Rose, docente universitario, coordinatore scientifico dell’Associazione Raffaele Baldassarre, già Consigliere politico agli affari europei del compianto onorevole Baldassarre. All’iniziativa hanno preso parte anche studenti universitari e rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e associativo.