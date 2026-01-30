Presenza dell’Ice a Milano-Cortina ed eccezionale maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna, informative di Piantedosi e Musumeci

ROMA – Nella seduta di mercoledì 4 febbraio nell’Aula di Montecitorio si svolgono le seguenti informative:
- alle ore 9,30 Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sull’ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d’America durante le Olimpiadi Milano-Cortina
- alle ore 11 Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in ordine agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna
Gli appuntamenti, come informa una breve nota, vengono trasmessi in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera dei Deputati anche con la traduzione nella lingua dei segni.