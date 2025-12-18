Prima edizione del «Premio della Camera dei deputati» bandito con l’Accademia dei Lincei: un’opportunità per giovani ricercatori

ROMA – La Camera dei Deputati e l’Accademia Nazionale dei Lincei rafforzano il dialogo tra mondo della ricerca e istituzioni con la prima edizione del Premio della Camera dei deputati, istituito nell’ambito del Protocollo di collaborazione, sottoscritto il 5 dicembre 2024 dal presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e dal presidente dell’Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli.

Il Premio si inserisce in un più ampio programma congiunto di iniziative culturali e scientifiche volto a promuovere una riflessione qualificata sulle trasformazioni in atto nella società contemporanea e sul ruolo delle istituzioni democratiche nel governo dell’innovazione. In questo quadro, particolare attenzione è rivolta al contributo delle nuove generazioni di studiosi, chiamate a interpretare in chiave interdisciplinare le sfide del presente.

Rivolto a dottori di ricerca e laureati magistrali, il Premio intende valorizzare studi e ricerche che integrino saperi giuridici, economici, filosofici e scientifici, offrendo una prospettiva originale sul rapporto tra conoscenza, decisione pubblica e futuro della democrazia.

Al Premio possono candidarsi coloro che abbiano discusso, nei cinque anni precedenti, una tesi su un tema indicato per ciascuna edizione (qui il link al bando: https://www.lincei.it/it/bandi-premi-borse). L’iniziativa mira a sostenere il perfezionamento delle ricerche premiate, favorendone la diffusione e l’eventuale pubblicazione, e a creare un ponte concreto tra il lavoro accademico e le istituzioni.

Il termine per la presentazione, in modalità elettronica (a questo link: https://selezionionline.lincei.it/), delle domande di partecipazione alla prima edizione è fissato al 31 marzo 2026. La selezione sarà affidata a una commissione composta da rappresentanti della Camera dei deputati e dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Il conferimento del Premio avverrà in occasione della Cerimonia di apertura dell’Anno Accademico 2026-2027 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, a testimonianza del valore attribuito al contributo dei giovani studiosi nel rafforzare il dialogo tra scienza, sapere e istituzioni. La ricerca sarà presenta in una manifestazione pubblica presso la Camera dei Deputati.