Su Canale 5 Inter – Empoli, su Sky Notti in bianco, baci a colazione. Guida ai programmi Tv della serata del 19 gennaio 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 19 gennaio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Single ma non troppo. Alice, in crisi col suo ragazzo, arriva a New York mettendosi alla prova come single. Robin, una sua collega piuttosto eccentrica e la sorella Meg, con cui va a vivere, sembrano spingerla verso una vita piena di avventure da una notte. Tuttavia Alice si troverà coinvolta in una serie di relazioni, tra cui anche col suo ex, piuttosto complicate ed impegnati. Su Rai 4 dalle 21.20 Rogue – Missione ad alto rischio. Samantha O’Hara guida una squadra di mercenari ingaggiata dal governatore di un paese africano per salvare la figlia rapita da un’organizzazione terroristica. L’operazione, però, non va come dovrebbe e il gruppo di militari si ritrova in una fattoria abbandonata, usata un tempo dai bracconieri di leoni. Su Rai Movie dalle 21.10 Un poliziotto viene accusato dell’omicidio di un giudice, suo caro amico, impegnato nella lotta contro la criminalità. Un altro amico di vecchia data, un avvocato in crisi, lavora alla sua difesa. Su Italia 1 dalle 21.30 Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Blockbuster fantasy che amplia i confini della fiaba di Biancaneve riproponendola in chiave moderna. Su Sky Cinema dalle 21.15 Notti in bianco, baci a colazione. Un architetto corona finalmente il sogno di diventare disegnatore di fumetti, ma la sua vita si riempie di imprevisti.

DOCUMENTARI

Su Rai Due dalle 21.20 Kalipè. Accompagnato dalle note dell’Isola che non c’è Massimiliano Ossini accoglie sulla Skyway Simona Molinari. Insieme cercheremo di capire l’importanza del silenzio e soprattutto di saper ascoltare non solo chi ci è vicino ma anche tutto l’ambiente intorno a noi. Andiamo alle Hawaii per raccontare la meravigliosa foresta pluviale di Maui e la perdita di biodiversità al quale stiamo assistendo negli ultimi anni. L’isola per migliaia di anni non fu contaminata perché al centro tra America e Giappone e difficile da poter raggiungere. In soli 100 anni l’uomo ha portato specie aliene, quali animali o vegetazione, facendo estinguere molte specie. Un concetto utile e importante per far comprendere quanto la biodiversità sia fondamentale. Da qui direttamente in Islanda dove racconteremo un’isola nata 60 anni fa e lo Stato Islandese ha subito impedito di poterci andare perché al centro di studi preziosi per capire la sua evoluzione: dalle piante portate dagli uccelli, ai semi trasportati dai tronchi tramite mare. L’accesso è riservato solo ai ricercatori e “Kalipè” con un permesso speciale e un processo di decontaminazione per evitare il trasporto involontario di corpi estranei ci è arrivato. Il nostro viaggio prosegue cercando di avvistare balene, delfini e capire le loro più grandi minacce. E nell’ultimo viaggio della puntata di Kalipè torniamo alle Maldive per spiegare la formazione dei 22 atolli con le sue 1200 isole, come si modificano negl’anni e come l’uomo ha alterato l’ecosistema. L’università Bicocca di Milano studia come poter difendere le Maldive nel caso in cui dovesse verificarsi l’innalzamento dei mari, e questi studi saranno utili per difendere anche i nostri 8000km di costa italiana.

SPORT

In diretta dallo stadio Giuseppe Meazza, la sfida tra Inter e Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. In diretta dallo stadio Meazza di Milano, i nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano la squadra di Aurelio Andreazzoli.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Chi l’ha visto? Una svolta nel caso di Agata Scuto, caso riaperto grazie a “Chi l’ha visto?”. E’ stato arrestato l’ex convivente della mamma della ragazza di 22 anni scomparsa da Acireale. Tutti gli aggiornamenti in questa puntata. Dov’è il corpo di Roberta Ragusa? A dieci anni dalla scomparsa una nuova ipotesi su dove può essere stato occultato. E aggiornamenti da Trieste sul caso di Liliana, l’ex dipendente regionale di Trieste che dopo aver fatto colazione con il marito è scomparsa nel nulla e poi è stata ritrovata morta. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Su Rete 4 dalle 21.30 Zona bianca. Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Guida tv di mercoledì 19 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Single ma non troppo

23:20 – Porta a Porta

01:00 – Rai – News24

01:35 – Movie Mag

02:05 – Le avventure di Pinocchio

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – Blue Bloods

19:40 – 9-1-1

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Rookie Blue 4

19:05 – Rookie Blue 4

19:50 – Scorpion 2

20:35 – Scorpion 2

21:20 – Rogue – Missione ad alto rischio

23:10 – Skyline

00:45 – Batman

01:15 – Batman

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELL’INSCIENZINA

21:01 – COPPA ITALIA OTTAVI – INTER – EMPOLI

Italia 1

18:16 – COPPA ITALIA – SASSUOLO-CAGLIARI – 2 PARTE

19:24 – COPPA ITALIA LIVE

20:40 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – AMICI NEMICI

21:31 – IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO – 1 PARTE

22:55 – TGCOM

22:58 – METEO.IT

23:01 – IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO – 2 PARTE

23:51 – STARDUST – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:16 – THE FLASH IV – IL MECCANICO

19:22 – CHICAGO FIRE V – REALTA’ E FANTASIA

20:13 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA RIVERBERAZIONE DELLA SVELTINA

20:36 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’ATTENUAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

21:04 – COLOMBIANA – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – COLOMBIANA – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 96 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

00:52 – INDIVISIBILI – 1 PARTE

01:23 – TGCOM

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – IL PESCE INNAMORATO

21:00 – UNA DONNA PER AMICA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – UNA DONNA PER AMICA – 2 PARTE

22:48 – VIOLA BACIA TUTTI

00:47 – STREGHE VERSO NORD

02:45 – STRANA LA VITA

19:10 – A CENA CON… – IL PESCE INNAMORATO

21:00 – UNA DONNA PER AMICA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – UNA DONNA PER AMICA – 2 PARTE

22:48 – VIOLA BACIA TUTTI

00:47 – STREGHE VERSO NORD

02:45 – STRANA LA VITA

Rai Movie

19:25 – Stanlio e Ollio – Teste dure

20:35 – Stanlio e Ollio – L’eredita’

21:10 – Non sono un assassino

23:10 – Movie Mag

23:35 – Il cecchino

01:00 – Il colore nascosto delle cose

03:00 – Hungry hearts

05:00 – Senso

19:25 – Stanlio e Ollio – Teste dure

20:35 – Stanlio e Ollio – L’eredita’

21:10 – Non sono un assassino

23:10 – Movie Mag

23:35 – Il cecchino

01:00 – Il colore nascosto delle cose

03:00 – Hungry hearts

05:00 – Senso

Paramount Network

18:30 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 17 Episodio 704

19:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 09

20:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 10

21:10 – Chronicle Mysteries – L’uomo sbagliato

22:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 17

23:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 18

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 19

01:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 20

18:30 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 17 Episodio 704

19:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 09

20:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 10

21:10 – Chronicle Mysteries – L’uomo sbagliato

22:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 17

23:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 18

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 19

01:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 20

Iris

19:15 – HAZZARD – POLIZIOTTI IN QUARANTENA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN PASSATO CHE SCOTTA

21:00 – SALVATE IL SOLDATO RYAN

00:56 – IL CASTELLO DI CARTE

02:39 – CIAKNEWS

02:43 – LIFE

04:30 – CHI DICE DONNA DICE DONNA

19:15 – HAZZARD – POLIZIOTTI IN QUARANTENA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN PASSATO CHE SCOTTA

21:00 – SALVATE IL SOLDATO RYAN

00:56 – IL CASTELLO DI CARTE

02:39 – CIAKNEWS

02:43 – LIFE

04:30 – CHI DICE DONNA DICE DONNA

TV8

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Vip Ep. 39 Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Alto Adige

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Venezia

00:00 – Creed II

02:15 – L’immortale

04:15 – Lady Killer Ep. 20

05:15 – Coppie che uccidono Ep. 3

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Vip Ep. 39 Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Alto Adige

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Venezia

00:00 – Creed II

02:15 – L’immortale

04:15 – Lady Killer Ep. 20

05:15 – Coppie che uccidono Ep. 3

Italia 2

18:00 – MIKE & MOLLY – LA PRINCIPESSA E IL TROLL

18:30 – MIKE & MOLLY – MIKE LA FREGATURA

18:55 – MIKE & MOLLY – LE SCARPE NUOVE DI MOLLY

19:20 – MIKE & MOLLY – FESTA DI SAN PATRIZIO

19:45 – MIKE & MOLLY – VACANZE DI PRIMAVERA

20:15 – NARUTO SHIPPUDEN – LA DECISIONE DI HANABI

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – IL RITORNO DI MADARA UCHIHA

21:20 – ONE PIECE – GRANDE SCONTRO! GENERAL FRANKY – IL ROBOT INVINCIBILE

18:00 – MIKE & MOLLY – LA PRINCIPESSA E IL TROLL

18:30 – MIKE & MOLLY – MIKE LA FREGATURA

18:55 – MIKE & MOLLY – LE SCARPE NUOVE DI MOLLY

19:20 – MIKE & MOLLY – FESTA DI SAN PATRIZIO

19:45 – MIKE & MOLLY – VACANZE DI PRIMAVERA

20:15 – NARUTO SHIPPUDEN – LA DECISIONE DI HANABI

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – IL RITORNO DI MADARA UCHIHA

21:20 – ONE PIECE – GRANDE SCONTRO! GENERAL FRANKY – IL ROBOT INVINCIBILE

La 5

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – CINQUANTA SFUMATURE DI NERO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – CINQUANTA SFUMATURE DI NERO – 2 PARTE

23:35 – LEGACIES II – NON PUOI SALVARLI TUTTI

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – CINQUANTA SFUMATURE DI NERO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – CINQUANTA SFUMATURE DI NERO – 2 PARTE

23:35 – LEGACIES II – NON PUOI SALVARLI TUTTI

NOVE

18:30 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.1

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.18

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 5′ Stagione Ep.8

21:25 – Wild Teens – Contadini in erba – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

23:35 – A-Team

01:35 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.20

02:05 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.1

02:30 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.2

18:30 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.1

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.18

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 5′ Stagione Ep.8

21:25 – Wild Teens – Contadini in erba – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

23:35 – A-Team

01:35 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.20

02:05 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.1

02:30 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.2

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 8

19:15 – Affari al buio La separazione

19:45 – Affari al buio Con l’acqua alla gola

20:15 – Affari di famiglia Il disco dei Rolling Stones

20:45 – Affari di famiglia L’accordo segreto

21:15 – San Andreas Quake

23:15 – Una bella governante di colore

01:00 – Alice Little – Storia di un bordello americano

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 8

19:15 – Affari al buio La separazione

19:45 – Affari al buio Con l’acqua alla gola

20:15 – Affari di famiglia Il disco dei Rolling Stones

20:45 – Affari di famiglia L’accordo segreto

21:15 – San Andreas Quake

23:15 – Una bella governante di colore

01:00 – Alice Little – Storia di un bordello americano

La7

18:00 – Downton Abbey

20:00 – TG LA7

20:30 – Otto e Mezzo

21:15 – Non è l’arena

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (R)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

03:50 – Tagadà

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:15 – I menù di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – I segreti di Brokeback Mountain

23:50 – Milk

01:55 – La cucina di Sonia

02:25 – Damages

Spike

18:05 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 17 Episodio 707

19:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 21

19:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 22

20:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 23

21:30 – True Justice Stagione 2 Episodio 06

23:20 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 07

00:20 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 08

01:25 – Building Alaska Stagione 4 Episodio 02

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.19

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Padova 3′ Stagione Ep.19

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.20

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Monferrato 3′ Stagione Ep.20

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 1 – 1^TV 4′ Stagione Ep.1

23:00 – L’Italia a morsi dal mondo 3′ Stagione Ep.21

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.22

01:00 – L’Italia a morsi dal mondo 3′ Stagione Ep.22

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – COLPI BASSI

19:23 – RIZZOLI & ISLES V – UNA TESTIMONE DA ELIMINARE

20:16 – RIZZOLI & ISLES V – LA MUMMIA IN CANTINA

21:10 – ALL RISE II – QUALCOSA CAMBIERA’ – 1aTV

22:03 – ALL RISE II – A TESTA ALTA – 1aTV

22:58 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VIII – L’ESORCISMO

23:52 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VIII – CUORE DI MADRE

00:45 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – AFFARI DI FAMIGLIA

GIALLO TV

18:55 – Grantchester 5′ Stagione Ep.1

20:05 – Grantchester 5′ Stagione Ep.2

21:10 – L’ispettore Barnaby 8′ Stagione Ep.3

23:10 – Vera 2′ Stagione Ep.4

01:10 – Miss Fisher: delitti e misteri 3′ Stagione Ep.3

02:15 – Miss Fisher: delitti e misteri 3′ Stagione Ep.4

03:20 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.12

04:15 – Murder Comes to Town 3′ Stagione Ep.7

Rai 5

18:55 – Scrivere un classico nel Novecento

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Art night

20:15 – Prossima fermata America

21:15 – Balletto: Don Chisciotte

23:20 – Rock Legends

00:20 – It must schwing! The Blue note story

02:15 – Rai News Notte

Rai Premium

18:05 – Il commissario Manara 2

19:05 – Don Matteo 7

20:15 – Don Matteo 7

21:20 – Non mi lasciare

23:20 – Purche’ finisca bene – Mai scherzare con le stelle

01:10 – Speciale Fashion Film Festival Milano 2022

01:35 – Zodiaco

03:25 – La nave dei sogni: Viaggio di nozze in Australia

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – La Salute Vien Mangiando

20:00 – Figli Miei Vita Mia

21:00 – PSI Factor

22:00 – Il Massimo In Cucina

22:30 – L’Amore Vero Non SI Compra

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:27 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – In Cammino

20:02 – Santo Rosario

20:32 – Tg 2000

20:54 – Prega con noi

21:46 – A.D. La Bibbia continua

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 08

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 09

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 25

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 26

22:10 – Ex On The Beach Italia Stagione 2 Episodio 01

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – L’ASSASSINO E’ TRA DI NOI A Killer Within

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:30 – LINEA ROSSA MANGI SOSTENIBILE?

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 ALBERTO NESSI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA 2 PUNTATE

23:00 – LINEA ROSSA MORTI DI FAMA? (CON LO CHEF BRUNO BARBIERI

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Lo Show più piccolo del Mondo Con Nicolò Casolini

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:15 – Speechless – Un nuovo JJ Stagione 3, episodio 4

18:40 – White Collar – La stella del pattinaggio Stagione 5 – episodio 6

19:25 – Frankie Drake Mysteries – Vestita per uccidere Stagione 2, episodio 5

20:10 – Via per sempre – Partenza a freddo 3/6

21:00 – VITA!

23:05 – Il sogno di Valentina

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport TG Sport Sera

18:50 – Pattinaggio di figura

21:10 – Basket: Champions League

23:05 – Sport Disabili

00:00 – Tg Sport TG Sport Notte

00:15 – 2021: Un Anno di Calcio Un Anno di Calcio 2021

Rai Sport

18:30 – Tg Sport TG Sport Sera

18:50 – Pattinaggio di figura

21:10 – Basket: Champions League

23:05 – Sport Disabili

00:00 – Tg Sport TG Sport Notte

00:15 – 2021: Un Anno di Calcio Un Anno di Calcio 2021

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:30 – Best of Giorgi Wozniacki vs Giorgi, WTA New Haven 2014

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Magazine ATP

21:45 – Best of Sinner Khachanov vs Sinner, ATP 1000 Miami 2021

00:30 – Tennis Parade

00:45 – Rewind ATP CUP 2022 Tsitsipas vs Schwartzman

03:15 – Rewind WTA 2022 Rogers vs Sakkari, WTA 500 Adelaide

05:30 – ATP Story Dimitrov vs Murray, ATP 500 Acapulco 2014

Euro Sport

19:00 – Tennis Australian Open Secondo turno

20:25 – Informazione Flash News

20:35 – Snooker The Masters Finale

22:00 – Magazine Discovery Golf

22:35 – Informazione Flash News

22:40 – Tennis Australian Open Secondo turno

23:35 – Tennis Australian Open Secondo turno

00:55 – Tennis Australian Open Secondo turno Live

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live 2°parte

21:00 – Si Motori

21:30 – Ski Magazine

22:30 – Si Live 24 (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che?

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

Rai Gulp

18:10 – Heidi 3D

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Bia

20:15 – Jams 2

20:40 – Il collegio

22:45 – Sara e Marti – #La nostra storia

23:10 – Club 57

Rai YoYo

18:00 – Le avventure di Paddington

18:25 – Nefertina sul Nilo

18:35 – Nefertina sul Nilo

18:45 – Masha e Orso

18:55 – Masha e Orso

19:00 – Masha e Orso

19:10 – 44 Gatti

19:20 – 44 Gatti

Boing

18:00 – Looney Tunes Cartoons 1^TV fino al 21/1

18:45 – Gumball

19:50 – Apple&Onion

20:25 – Apple&Onion

20:50 – Apple&Onion

21:55 – Lego Masters Australia S1+S2 + LM USA S1

22:05 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:30 – Blaze

18:55 – Tom & Jerry

19:25 – Tom & Jerry

19:35 – Zouk

20:00 – Dino Ranch

20:25 – Doraemon – nuovi episodi

20:50 – Doraemon – nuovi episodi

21:10 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:05 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.9

18:30 – Dinocity 1′ Stagione Ep.11

18:35 – Dinocity 1′ Stagione Ep.12

18:50 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.4

19:00 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.5

19:20 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.10

19:45 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.11

20:10 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.12

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.20

18:10 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.21

18:25 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.22

18:40 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.23

18:50 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.24

19:00 – A tutto reality: le origini – 1^TV 3′ Stagione Ep.25

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – 1^TV 1′ Stagione Ep.21

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.22

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Turisti del sushi

18:15 – Il Barbiere pasticciere La mascotte del barbiere

18:25 – Il Barbiere pasticciere Una fidanziata per Pan Barbiere

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 3

19:00 – A tutto reality: le origini Ep. 3

19:15 – Il Barbiere pasticciere La storia di Wilk

19:20 – Il Barbiere pasticciere Il formaggio Camembert

19:25 – Il Barbiere pasticciere Pan Crosta innamorato

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – Lex & Presley

19:05 – Lex & Presley

19:30 – Super House SALOTTO

19:35 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.9

19:20 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.6

20:15 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.1

21:10 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.4

22:05 – Sogni in costruzione – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

23:00 – Sogni in costruzione – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

23:55 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.3

00:50 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:30 – Iraq: distruzione di una nazione

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Italiani

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italiani

22:10 – Storie della TV

23:10 – Chateau Gaillard. La fortezza di Cuor di Leone

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.27

19:15 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.9

20:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.5

21:15 – Vintage Garage 4′ Stagione Ep.6

22:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.3

23:15 – Auto leggendarie: Top 10 – 1^TV 1′ Stagione Ep.12

00:10 – Restauri a quattro ruote 2′ Stagione Ep.10

01:05 – Restauri a quattro ruote 3′ Stagione Ep.5

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 10′ Stagione Ep.17

19:30 – Vado a vivere nel bosco 4′ Stagione Ep.6

21:25 – Life Below Zero – 1^TV 7′ Stagione Ep.1

22:20 – Life Below Zero – 1^TV 7′ Stagione Ep.2

23:15 – Basket Zone – 1^TV 2021′ Stagione Ep.12

23:45 – I signori della neve 2′ Stagione Ep.3

00:45 – Bodycam – Agenti in prima linea – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

01:40 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:00 – ANCIENT DISCOVERIES III – I BOMBARDAMENTI DELL’ANTICHITA’

19:00 – SUPER GRATTACIELI – LA CITTA’ VERTICALE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V – SATANA IN SIBERIA

21:15 – Il grande manuale dei predatori

22:15 – GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA – IL DOMINIO DEL MONDO

23:15 – ALTRI MONDI – UN VIAGGIO TRA SPAZIO E TEMPO – OLTRE IL SISTEMA SOLARE

00:15 – ATLANTE DEL COSMO – ALL’ORIGINE DEL TEMPO

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES III – SOPRAVVISSUTI

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 24

19:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 4

20:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 8 Prima TV

21:25 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… Perdono ma non dimentico Prima TV

23:15 – Piedi al limite Campo di battaglia Prima TV

00:10 – Piedi al limite Un disastro

01:00 – Piedi al limite Corni infernali

01:50 – Piedi al limite Funghi

Rai Scuola

18:00 – La scuola in tivù

18:30 – Erasmus Plus Stories

19:00 – Enciclopedia infinita Storia

19:25 – Professione Futuro

20:00 – La scuola in tivù

20:35 – La scuola in tivù

21:00 – Newton

21:30 – I segreti della fisica Quantistica

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Israele 3′ Stagione Ep.3

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Israele 3′ Stagione Ep.4

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.3

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.4

20:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.8

21:10 – 2040 – Salviamo il pianeta! laeffe Film Festival

23:00 – Dentro Caravaggio

00:30 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Sette giorni su sette

19:05 – La febbre dell’oro Verso il fondo

20:00 – La febbre dell’oro Contro la roccia

21:00 – Predatori di gemme Ep. 6

21:55 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Il ghiaccio Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro Ep. 11 Prima TV

23:50 – Chi cerca trova Ep. 13

00:45 – Chi cerca trova Ep. 13

Sky Uno

18:20 – Quattro matrimoni Ep. 3

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 18

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 19 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

21:15 – Italia’s Got Talent Ep. 1 Prima TV

23:20 – Italia’s Got Talent Ep. 1

01:35 – MasterChef Italia Ep. 9

02:50 – MasterChef Italia Ep. 10

Sky Cinema 1

19:05 – The Town

21:15 – Notti in bianco, baci a colazione

22:55 – I delitti del BarLume – Compro oro

00:40 – Ocean’s 8

02:30 – Outcast – L’ultimo templare

04:10 – The Town

SKY Cinema Family

19:25 – Piovono polpette

21:00 – 4 ragazzi e la magica creatura

22:55 – Mia piccola Monky

00:30 – 100X100Cinema

00:50 – Rufus e la porta segreta

02:15 – Magic Silver

03:45 – Superpapà: operazione vacanze

05:20 – Il Cinemaniaco incontra Cortellesi Albanese Milani

Sky Cinema Romance

19:10 – New York Academy – Freedance

21:00 – Fallen

22:40 – Paradiso perduto

00:35 – Il velo dipinto

02:40 – (500) giorni insieme

04:15 – Cercasi Susan disperatamente

Sky Cinema Collection

19:25 – Prime

21:15 – La morte ti fa bella

23:10 – Florence

01:05 – Dark Matter

02:35 – La stanza di Marvin

04:15 – Il dubbio

Sky Cinema Action

19:25 – Castle Falls

21:00 – Wanted – Scegli il tuo destino

22:50 – Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo

00:35 – The Perfect Weapon

02:10 – Gamer

03:45 – Da mezzogiorno alle tre

05:25 – La carovana dell’Alleluja

Fox

18:05 – I Griffin Amici rubati

18:30 – I Simpson Figlia unica di Krusty ignaro

18:55 – I Simpson Lisa l’ambientalista

19:20 – I Simpson Homer si gioca la dignità

19:45 – How I Met Your Mother Il testimone

20:10 – How I Met Your Mother La nuda verità

20:35 – How I Met Your Mother La cravatta con le oche

21:00 – L’uomo di casa Il testimone

Premium Cinema

19:15 – Everest

21:15 – SAN ANDREAS

23:08 – SHARK (DI K. RENDALL)

00:41 – I.T. – UNA MENTE PERICOLOSA

02:16 – L’ ANNO DEL DRAGONE

04:28 – The Score

Premium Action

18:45 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – CHE COSA SEI TU

19:34 – THE LAST SHIP V – CORAGGIO

20:23 – SUPERNATURAL XIII – UN UOMO SANTISSIMO

21:15 – THE 100 VI – CENERE ALLA CENERE

22:15 – THE 100 VI – PROTOCOLLO DI RETTIFICA

23:04 – THE 100 VI – PROTOCOLLO DI RETTIFICA

00:08 – SUPERGIRL VI – IL GIOCO DELLA VERITA’

00:56 – THE LAST SHIP V – CORAGGIO

Mya

18:20 – JOEY II – LA NUOVA CASA

18:45 – KATY KEENE – CAPITOLO OTTO: TUTTO BENE, MAMMA (STO SOLO SANGUINANDO)

19:32 – KATY KEENE – CAPITOLO NOVE: DESIDERI E SPERANZE

20:24 – ALL AMERICAN II – UNA DI QUESTE SERE

21:15 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #303: DISTRUGGI QUELLA SCHIFEZZA

22:04 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #1: FA’ UN BRINDISI BREVE

22:54 – RISE – LA PETIZIONE

23:45 – KATY KEENE – CAPITOLO NOVE: DESIDERI E SPERANZE