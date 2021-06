Su Rai Uno Notte Azzurra; su Sky Cinema 2 Disastro a Hollywood. Guida ai programmi Tv della serata del 1 giugno 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 1° giugno 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 xXx. L’Europa orientale è minacciata dall’azione di un’organizzazione terroristica russa. I servizi segreti americani provano a infiltrare nelle fila nemiche Xander Cage, ex pilota appassionato di sport estremi. Su Rai Movie dalle 21.10 Il Primo Re. La storia di Romolo e Remo e della fondazione di Roma rivisitati in chiave epica. Travolti dall’esondazione del Tevere, i due fratelli sono prima fatti prigionieri ad Alba e poi si pongono a capo di un manipolo di fuggitivi, pronti a sfidare perfino il volere degli dei.. Su Sky Cinema Un conto da regolare. Regolamento di conti per Nicolas Cage in un thriller con Benjamin Bratt. Dopo 19 anni passati in prigione per un crimine non commesso, un ex sicario ottiene la libertà a causa delle sue gravi condizioni di salute e ha intenzione di vendicarsi contro coloro che lo hanno incastrato. Su Sky Cinema alle 21.15 Disastro a Hollywood. Ben è un produttore cinematografico la cui carriera è in declino. Si metterà alla disperata ricerca di fondi per realizzare il film che lo riporterà sulla cresta dell’onda. Su Sky Cinema Family dalle 21 E.T. Un ragazzino californiano incontra e stringe un’amicizia con un simpatico alieno che non riesce a tornare a casa. Su Iris dalle 21 Il cavaliere pallido. Il ricco Roy Lahood cerca di convincere un gruppo di cercatori d’oro a vendergli i diritti di sfruttamento delle terre , ma quando sembra esserci riuscito, compare un misterioso Predicatore.

TELEFILM

Su Canale 5 dalle 21.46 New Amsterdam. Un 747 precipita nell’East River, sotto gli occhi dei medici del New Amsterdam. Non si registrano vittime ma solo feriti, sebbene alcuni in condizioni gravi.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre dalle 21.20 #cartabianca. Conduce Bianca Berlinguer Regia di Rinaldo Gaspari. Su Italia 1 dalle 21.18 Le Iene: servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.25 Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due alle 21.20 Game of Games – Gioco Loco. 12 concorrenti si sfidano per arrivare al gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, i concorrenti possono ricorrere all’aiuto dei 6 vip protagonisti di puntata. Condotto da Simona Ventura. Su Canale 5 dalle 20.49 La Partita del cuore. La Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca giocano “La Partita del Cuore” in campo per la solidarieta.

SPORT

Rai Uno presenta Notte Azzurra – Una prima serata evento organizzata dalla FIGC e dalla Rai con i calciatori della Nazionale Italiana finalista agli Europei che si svolgeranno fra pochi giorni.Tutta la squadra guidata dall’allenatore Roberto Mancini sarà presente in studio e prenderanno parte alla serata anche artisti dello spettacolo e ospiti musicali, tutti raccolti attorno alla nostra compagine per tifarla e sostenerla negli impegni del torneo continentale.

Guida tv di martedì 31 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:25 – Concerto per il 75° anniversario della Repubblica Italiana

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Notte azzurra

23:55 – Porta a Porta

01:35 – Rai – News24

02:10 – Italia: viaggio nella bellezza

03:05 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 Flash L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – S.W.A.T.

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:00 – Tribes and Empires: Le profezie di Novoland

18:45 – Delitti in Paradiso 8

19:50 – Criminal Minds 6

20:35 – Criminal Minds 6

21:20 – x – Xx

23:25 – Wonderland

00:00 – Tracers

01:40 – Marvel’s Daredevil 3

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – RIASSUNTO – NEW AMSTERDAM

Italia 1

18:06 – L’ISOLA DEI FAMOSI

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SCARABEO

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA STAFFETTA

21:20 – LE IENE SHOW

01:05 – A.P. BIO – SUORE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:16 – CHICAGO FIRE VI – L’APPARENZA INGANNA

19:19 – CHICAGO FIRE VI – NUOVE OPPORTUNITA’

20:15 – THE BIG BANG THEORY IV – L’IMPLEMENTAZIONE DELLO GNU

20:42 – THE BIG BANG THEORY IV – LA REAZIONE DEL FIDANZAMENTO

21:04 – TRANSFORMERS 4: L’ERA DELL’ESTINZIONE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – TRANSFORMERS 4: L’ERA DELL’ESTINZIONE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT – TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 316 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:47 – NON SONO STATA IO – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – RAG. ARTURO DE FANTI BANCARIO-PRECARIO

20:58 – ANTEPRIMA DI SONO UN FENOMENO PARANORMALE

21:00 – SONO UN FENOMENO PARANORMALE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – SONO UN FENOMENO PARANORMALE – 2 PARTE

23:12 – SONO UN FENOMENO PARANORMALE

23:25 – TUTTI DENTRO

Rai Movie

19:15 – Stanlio e Ollio – Sotto zero

19:40 – Stanlio e Ollio – Noi sbagliamo

20:00 – Stanlio e Ollio – Muraglie

21:10 – Il primo re

23:20 – Anime nere

01:20 – The Believer

03:05 – Blood and Chocolate – La caccia al licantropo e’ aperta

05:00 – Se non avessi piu’ te

Paramount Network

18:40 – La casa nella prateria Stagione 9 Episodio 19

19:40 – Strega per Amore Stagione 3 Episodio 14

20:10 – Strega per Amore Stagione 3 Episodio 15

20:40 – Strega per Amore Stagione 3 Episodio 16

21:10 – L’asilo dei papa’

23:00 – Rango

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 13

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 2 Episodio 14

Iris

19:15 – RENEGADE – NUOVA IDENTITA’

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – LA PROVA FINALE

21:00 – IL CAVALIERE PALLIDO

23:27 – SFIDA OLTRE IL FIUME ROSSO

01:25 – IL RAPPORTO PELICAN

03:46 – CIAKNEWS

03:50 – IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Delta del Po

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Io prima di te

23:30 – Scemi da matrimonio Ep. 1

00:30 – Zohan – Tutte le donne vengono al pettine

02:30 – Disaster Movie

04:15 – Lady Killer Ep. 11

05:15 – Lady Killer Ep. 12

Italia 2

18:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA BANDA DEI GORILLA

18:30 – FRIENDS – GLI SPENDACCIONI

18:55 – FRIENDS – ALLERGIA AL KIWI

19:20 – FRIENDS – CHANDLER IL PIGRO

19:45 – FRIENDS – L’ALTERNATIVA DI ROSS

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN AIUTO RESPINTO

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA BAMBINA EMARGINATA

21:15 – AGENTE SMART – CASINO TOTALE

La 5

18:10 – UNA MAMMA PER AMICA – LE REGOLE SONO LE REGOLE

19:10 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO – 126

20:10 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO – 127

21:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI ’21

01:05 – L’ISOLA DEI FAMOSI ’21 – EXTENDED EDITION

04:03 – L’ISOLA DEI FAMOSI

04:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI

04:24 – IL SEGRETO XXVII – L’ALBUM DEI RICORDI – 1703

NOVE

18:05 – Professione assassino

19:00 – Little Big Italy – Miami

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Solo 2 ore

23:25 – The Italian Job

01:25 – Airport Security Spagna

01:50 – Airport Security Spagna

02:15 – Airport Security Spagna

Cielo

18:00 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 2

18:30 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 26

19:15 – Affari al buio Una fame da saziare

19:45 – Affari al buio Obiettivi ambiziosi

20:15 – Affari di famiglia Kit anti-vampiro

21:15 – Paulette

23:15 – Lo sguardo dell’altro

01:15 – La seduzione

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Startup Economy

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Cuochi e Fiamme

19:00 – Volleyball Nations League 2021 – DIRETTA

21:30 – Downton Abbey – Stagione 3

23:30 – I Tudors

03:20 – I menù di Benedetta

04:40 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Merlin Stagione 1 Episodio 12

19:00 – Merlin Stagione 1 Episodio 13

19:50 – Merlin Stagione 2 Episodio 01

20:40 – Merlin Stagione 2 Episodio 02

21:30 – True Justice Stagione 2 Episodio 03

23:30 – True Justice Stagione 2 Episodio 02

01:30 – Top Gear Gold Stagione 7 Episodio 02

02:20 – Top Gear Gold Stagione 7 Episodio 03

Food Network

18:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

20:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.14

21:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

22:00 – Bobby and Giada in Italy – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:00 – Bobby and Giada in Italy 1′ Stagione Ep.3

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.16

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.10

TOP CRIME

18:20 – THE MENTALIST II – CODICE ROSSO

19:15 – THE MENTALIST II – LA SCATOLA ROSSA

20:15 – MONK V – IL SIG. MONK MAGGIORDOMO PERFETTO

21:10 – THE MENTALIST I – ROSSO FUOCO

22:00 – THE MENTALIST I – MATTONE ROSSO ED EDERA

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – AMBIZIONI FATALI

23:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – SOLO PER AMORE

00:35 – C.S.I. NEW YORK VI – E’ SUCCESSO ANCHE A ME

GIALLO TV

18:00 – Tandem – Un anello d’oro. 2a parte

19:05 – Cherif – Finche’ morte non ci separi

20:05 – Cherif – Ingiustizia

21:10 – Elementary – Cicuta

22:10 – Elementary – L’esemplare femmina

23:10 – Unforgettable – La confraternita

00:10 – Unforgettable – Gioca con me

01:05 – Law & Order La mamma squillo

Rai 5

18:15 – Botticelli: la bellezza eterna

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Prospettive su Frank Gehry

20:15 – Trans Europe Express

21:15 – Before I Go to Sleep

22:50 – Brian Johnson, una vita on the road

23:50 – Rock Legends

00:35 – Chuck Berry live, 1965

Rai Premium

19:20 – Un passo dal cielo 3

20:20 – Un passo dal cielo 3

21:20 – De Gasperi: l’uomo della speranza

23:15 – De Gasperi: l’uomo della speranza

01:00 – Uniche

01:30 – Lo zio d’America 2

03:05 – Baldini e Simoni

03:30 – Un Ciclone in Convento 10

Mediaset Extra

18:35 – UN CICLONE IN FAMIGLIA IV – 3

20:30 – L’ISOLA DEI FAMOSI ’21 – EXTENDED EDITION

00:40 – CADUTA LIBERA

01:43 – TGCOM24

01:45 – COLPO GROSSO

02:15 – COLPO GROSSO

02:45 – COLPO GROSSO

03:15 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:24 – TG 2000

18:58 – Santa Messa

19:31 – Le parole della fede

19:58 – Santo Rosario

20:27 – TG 2000

20:49 – Tg Tg

21:10 – La leggenda del pianista sull’oceano

00:09 – DETECTIVE MC LEAN

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 11

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 12

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 13

21:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 14

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 14

22:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 15

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – ZANDALEE

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG + METEO

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: ALAN ROSA

21:30 – LINEA ROSSA – CHE STRESS!

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – AURELIO GALFETTI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG

19:00 – TELEVENDITE

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – SEI CENTRO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: ALAN ROSA

21:00 – BOROTALK LA PRIVACY NELL’EPOCA DEI SOCIAL

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

21:05 – Chiara Ferragni – Unposted

22:45 – Ritorno a Romance

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

20:20 – Perle di Sport

00:00 – Tg Sport TG Sport

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

20:20 – Perle di Sport

00:00 – Tg Sport TG Sport

00:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

04:00 – Calcio

SuperTennis

18:30 – Università del Tennis Il linguaggio Verbale

18:45 – Karatsev vs Berrettini, ATP 250 Belgrado 2021

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Tennis Parade

21:45 – Sabalenka vs Kontaveit, WTA 500 Stoccarda 2021

23:30 – Sinner vs Rublev, ATP 500 Barcellona 2021

01:00 – WTA Roma 2021 Gauff vs Putinseva

03:15 – ATP Roma 2021 Berrettini vs Millmann

Euro Sport

19:00 – Tennis Roland Garros Differita

20:55 – Tennis Roland Garros Live

00:15 – Rally Extreme E Ocean X-Prix

01:15 – Ciclismo UCI World Tour

01:30 – Tennis Roland Garros

03:00 – Ciclismo Giro del Delfinato 3a tappa, Langeac – Saint Haon le Vieux (172,5 km)

04:30 – Tennis Roland Garros

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:05 – Lost in Oz

18:30 – Marvel Spider-Man

18:55 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:20 – Grani di pepe

19:50 – Radio Teen

20:00 – Radio Teen

20:15 – Marta ed Eva

20:40 – Braccialetti rossi 3

Rai YoYo

18:00 – Oreste, che storia!

18:10 – Masha e Orso

18:15 – Masha e Orso

18:20 – Masha e Orso

18:25 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Le avventure di Paddington

19:05 – 44 Gatti

Boing

18:20 – The Fungies new

18:50 – Apple&Onion

19:15 – Teen Titans go!

19:50 – Lego Masters Australia S2 1aTV

20:50 – DC Super Hero Girl ®

21:55 – DC Super Hero Girl ®

22:05 – Dragon Ball Super new

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:00 – Buon compleanno Paw Patrol stunt + nuovi episodi

18:15 – Paw Patrol nuovi episodi

18:40 – Paw Patrol

19:10 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Blaze e le Megamacchine

20:00 – Tom & Jerry

20:30 – Doraemon – nuovi episodi

20:55 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George

18:30 – Yoko

18:40 – Yoko

18:50 – Yoko

19:00 – Yoko

19:20 – Yoko

19:30 – Yoko

19:40 – Yoko

K2

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:20 – Unlockdown Il gioco delle coppie

18:35 – H2O: Just Add Water Il canto delle sirene

19:05 – H2O: Just Add Water La luna cattiva

19:35 – Ready.Music.Play! Sugar – Cucina

19:50 – Unlockdown La pentola della verità

20:05 – Cercami a Parigi E se…

20:35 – Cercami a Parigi Il talent show

21:00 – H2O: Just Add Water Le sirene

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – Tyler Perry’s Young Dylan

19:05 – Tyler Perry’s Young Dylan

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:15 – Chi cerca trova 3′ Stagione Ep.6

19:10 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.10

20:10 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.9

21:05 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.10

22:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.2

22:55 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.5

23:50 – Chi cerca trova 2′ Stagione Ep.9

00:45 – Chi cerca trova 3′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:30 – Italiani

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Pietre d’inciampo

20:05 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Edizione straordinaria

22:40 – Maxi. Il grande processo alla mafia

23:30 – Walter Tobagi, odiato senza ragione

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote1974 Jensen Healey

19:20 – Vintage Garage – Rollsroyce Silver Shadow

20:20 – Vintage Garage – 1^TVCitroen Rosalie 10l

21:20 – Vintage Garage – 1^TVCitroen Sm

22:15 – Supercar ai raggi X – 1^TV

23:15 – Supercar ai raggi X

00:10 – Big con Richard Hammond – Fabbrica automobilistica

01:00 – Big con Richard Hammond – Super aereo

DMAX

18:35 – Vado a vivere nel nulla – 1^TVI piu’ unici

19:30 – Nudi e crudi

21:25 – Nudi e crudi – Il morso

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta – Il fuggitivo

01:55 – Ce l’avevo quasi fatta – Verso la liberta’

02:50 – Wild Frank: alla ricerca del drago

03:45 – Wild Frank: alla ricerca del drago

Focus TV

18:00 – MEGA-INGEGNERIA I – IL MEGA MOTORE DIESEL

19:00 – COSE DI QUESTO MONDO VI – L’OSCURO SEGRETO DELL’AMAZZONIA

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IV – ATTERRAGGIO ALLA CIECA

21:15 – MERAVIGLIE DELLA TERRA II – IRLANDA

22:15 – MERAVIGLIE DELLA TERRA II – L’ISOLA DI VANCOUVER

23:15 – ENGINEERED

00:15 – ENGINEERED

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IV – VIVI PER MIRACOLO

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Teresa ed Enrica vs. Marzia e Simona

19:25 – Cortesie in famiglia Valeria e Anastasia vs. Gaetano e Maria Rosaria

20:25 – Cortesie in famiglia Chiara e Livio vs. Ettore e Gaetano

21:25 – Primo appuntamento crociera Ep. 3 Prima TV

22:50 – Primo appuntamento crociera Ep. 2

00:10 – La clinica della pelle Ep. 1

01:00 – La clinica della pelle Ep. 2

01:50 – La clinica della pelle Ep. 3

Rai Scuola

18:00 – La Scuola in tv 2021 Selvicoltura e utilizzazioni forestali – Gestione del bosco e utilizzo della motosega Replica

18:30 – The Great Myths: The Iliad Ep. 1 – The Apple of Discord Replica

18:55 – Memex Nautilus – Speciale Leonardo p. 1: Leonardo Da Vinci. La natura, il disegno, la scienza Replica

19:35 – La Scuola in tv 2021 Percorsi di Maturità – Esame di Stato: scelta e analisi dei materiali p. 12 Replica

19:55 – Digital World 2020 Scuol@Maturità – Latino P.2 Replica

20:10 – Digital World 2020 Scuol@Maturità – Greco P.1 Replica

20:30 – La Scuola in tv 2021 Istruzione degli Adulti p. 17 Strategie per la risoluzione dei problemi Replica

21:00 – Memex Donne di Scienza – ep. 02: Lucia Votano Replica

LaF

18:00 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.3

18:30 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.4

19:05 – RED – Another World: Un altro mondo è possibile 1′ Stagione Ep.2

20:10 – RED – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.2

20:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.2

21:10 – Cardinal – La notte più fredda Bestseller in tv. 4′ Stagione Ep.1

22:05 – Cardinal – La notte più fredda Bestseller in tv. 4′ Stagione Ep.2

23:05 – Little Forest laeffe Film Festival

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia fuori dal mondo Emergenza

19:05 – Una famiglia fuori dal mondo L’inverno

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Il re della montagna

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 2

21:55 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 3

22:50 – Chi cerca trova Ep. 6

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 6

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 7

Sky Uno

18:05 – Chi veste la sposa? Mamma vs. suocera Nicol Pulvirenti

18:45 – Antonino Chef Academy Ep. 4

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 7

21:15 – Cinque ragazzi per me Ep. 6 Prima TV

22:25 – Cinque ragazzi per me Ep. 5

23:35 – Cinque ragazzi per me Ep. 6

00:55 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 8

01:50 – Case da milionari LA Ep. 8

Sky Cinema 1

18:00 – Qualunquemente

19:40 – I corrotti – The Trust

21:15 – Un conto da regolare

23:05 – Mortal Kombat

01:00 – Primal

02:40 – Come un gatto in tangenziale

04:20 – Colpo d’amore

05:55 – I corrotti – The Trust

SKY Cinema Family

19:30 – Lorax – Il guardiano della foresta

21:00 – Genitori vs Influencer

22:45 – Genitori quasi perfetti

00:20 – Ace Ventura 3

01:55 – I 7 nani

03:25 – Roald & Beatrix – Un incontro magico

04:40 – La valle dei cavalieri

Sky Cinema Romance

18:55 – Piccole donne

21:00 – Quando la moglie è in vacanza

22:50 – Come sposare un milionario

00:30 – Anna Karenina

02:45 – Lovers

04:30 – Mona Lisa Smile

Sky Cinema Collection

19:30 – Rimbalzi d’amore

21:15 – L’amore in gioco

23:05 – Colpo secco

01:10 – Hooligans

03:00 – Ragazze vincenti

05:05 – Major League – La squadra più scassata della lega

Sky Cinema Action

19:10 – Mortal Kombat

21:00 – Kin

22:50 – The Grey

00:50 – Delta Force

03:00 – Thursday – Giovedì

04:30 – The Order

Fox

18:05 – I Griffin Affari esteri

18:30 – I Simpson Il bar delle pazze

18:55 – I Simpson Homer il padre

19:20 – I Simpson L’azzurro e il grigio

19:45 – The Big Bang Theory L’insufficienza da Hofstadter

20:10 – The Big Bang Theory La verifica dell’inganno

20:35 – The Big Bang Theory Il vortice della caccia al tesoro

21:00 – Station 19 Alzati, in piedi Prima TV

Premium Cinema

19:25 – Knock Knock

21:15 – CONSTANTINE

23:23 – Matrix

01:44 – Johnny Mnemonic

04:51 – NEXT

Premium Action

18:45 – ARROW VII – DETENUTO 4587

19:34 – FRINGE IV – BREVI AMORI

20:23 – MR. ROBOT II – ERRORE INTERNO

21:15 – THE 100 VII – IL GREGGE

22:03 – THE LAST KINGDOM IV – UNA DONNA SUL TRONO

23:02 – IZOMBIE II – IL GIUSTIZIERE DI SEATTLE

23:57 – ARROW VII – DETENUTO 4587

00:45 – FRINGE IV – BREVI AMORI

Mya

18:42 – 2 BROKE GIRLS V – E IL “SEMBRA UN BEBE'”

19:07 – 2 BROKE GIRLS V – E LE COSE DETTE E NON DETTE

19:33 – SUITS IX – LA SFURIATA

20:23 – THE BOLD TYPE IV – LA VERITA’ TI LIBERERA’

21:15 – SHAMELESS XI – CANCELLATO – 1aTV

22:04 – LEGACIES III – E’ UN PO’ CHE NON CI SI VEDE – 1aTV

22:54 – SUITS IX – LA SFURIATA

23:21 – PRETTY LITTLE LIARS V – ALIBI OSCURO