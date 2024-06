Su Rai Uno La bambina che non voleva cantare, su Canale 5 Dortmund – Real Madrid. Guida ai programmi Tv della serata del 1 giugno 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 1 giugno 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 La bambina che non voleva cantare. Nella campagna toscana dei primi anni Sessanta vive la piccola Nada. Il suo universo è composto da nonna Mora, dalla sorella Miria, dal babbo Gino e dalla mamma Viviana, preda di una forte depressione. Su Rai Due dalle 21.20 Un uomo viene trovato morto sulle rive del fiume Ardèche, vicino al famoso Pont d’Arc. Le indagini vengono affidate a Riad, un poliziotto del luogo, e a Manon, un’agente inviata dal capoluogo. Entrambi hanno un passato difficile e doloroso che li lega, ma dovranno per forza di cose collaborare per scoprire qualcosa di insospettato. Su Rai 4 dalle 21.20 Holy Spider. Iran 2001. Mashhad, seconda città del paese nonché importante sito di culto religioso. In questo scenario, un serial killer locale, Saeed, inizia a fare “pulizia”, uccidendo barbaramente giovani prostitute. Lui si sente un timorato di Dio: deve liberare la città dalle donne che vendono il proprio corpo. Sulle sue tracce c’è la giornalista Rahimi, che da Teheran parte per indagare sul misterioso uomo soprannominato “il ragno”..Su Rai Movie dalle 21.10 Gli infedeli. 5 storie separate tra loro ma legate insieme dal tema dell’infedeltà degli uomini. Uno sguardo irriverente, goliardico, dolce-amaro sulle im-bprese amorose di cinque uomini impegnati in relazioni più o meno illecite. Su Italia 1 dalle 21.28 Shrek e vissero felici e contenti. Shrek e’ annoiato dalla routine della sua vita. Per mano del malvagio Tremotino e’ catapultato in una realta’ alternativa in cui lui e Fiona non si sono mai incontrati. Su Rete 4 dalle 21.30 Sei giorni, sette notti. Anche da un volo “sfortunato” puo’ nascere un grande amore, anche in soli sei giorni e sette notti! Su Sky Cinema dalle 21.15 Night Hunter. L’ispettore Marshall è alla ricerca di un pericoloso rapitore e assassino che prende di mira ragazze e giovani donne. Le prove lo portano a Sam, un uomo psicologicameente disturbato, ma il suo arresto non impedisce che si verifichino altri crimini. Su Iris dalle 21 The score. Nick Wells è un criminale professionista che decide di ritirarsi dal giro visto che ne suo ultimo colpo ha rischiato di essere catturato. Progetta così di ritirarsi e vivere in santa pace a Montreal con Diane, la sua ragazza, mandando avanti il suo jazz club. Max, suo amico e partner di affari illegali, gli propone un losco affare.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Sapiens – Un solo pianeta. In questa puntata si parla delle anime del deserto, partendo da una serie di domande: I deserti fanno paura o affascinano? C’è ancora bisogno di loro? Continueranno ad avanzare? Diventeranno sempre più caldi? C’è il rischio di perdere la magia dei deserti e di non coglierne più i profondi silenzi? I Sapiens concepiscono i deserti in una maniera piuttosto bizzarra: se da un lato si è intimoriti perché vengono considerati un luogo totalmente inospitale e privo di vita, dall’altro si resta affascinati e incuriositi. L’essere umano teme il silenzio assoluto, le temperature estreme, l’assenza di acqua, l’impossibilità di orientamento e la difficoltà nel movimento, ma si resta fatalmente attratti dalle storie dei nomadi che li attraversano, dai tesori e dalle risorse che nascondono, dalle civiltà ataviche sepolte sotto la sabbia, dalla possibilità di trascorrere la notte fra le dune sotto le stelle in compagnia del silenzio e di sé stessi. La verità è che i deserti non sono conosciuti a fondo, non ci si rende conto che la desertizzazione avanza in tutto il mondo e che aumentano anche le terre improduttive per quel fenomeno noto come desertificazione: fenomeni che stanno causando grandi sconvolgimenti agli equilibri del Pianeta. Attraverso un nuovo viaggio di Sapiens, Mario Tozzi porta spettatore a vedere oltre il grande valore paesaggistico ed emotivo che ogni deserto è capace di suscitare, raccontando quanto i Sapiens li sfruttino in maniera devastante estraendo idrocarburi, succhiando l’acqua fossile delle falde millenarie, spianando le dune per far posto al turismo di massa o a distese di pannelli solari.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.36 finale di Champions League, Chi salirà sul tetto d’Europa? In diretta dallo stadio Wembley di Londra, i gialloneri guidati da Edin Terzic sfidano le Merengues di mister Carlo Ancelotti.

Guida tv di sabato 1 giugno: i programmi della sera

Rai 1

19:05 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – La bambina che non voleva cantare

23:30 – Ciao maschio

01:05 – Applausi

02:10 – Rai – News24

05:45 – A Sua immagine

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – The Blacklist

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Gli omicidi di Pont d’Arc

23:00 – Tg2 Dossier

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Sapiens – Un solo pianeta

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:30 – Californie

Rai 4

18:20 – Senza traccia 7

19:05 – Senza traccia 7

19:50 – Senza traccia 7

20:35 – Senza traccia 7

21:20 – Holy spider

23:20 – The alleys

01:15 – Anica – Appuntamento al cinema

01:20 – The Predator

Canale 5

18:45 – LA RUOTA DELLA FORTUNA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – LA RUOTA DELLA FORTUNA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – BORUSSIA DORTMUND – REAL MADRID

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – NIENTE DI UMANO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – DOPPIO ABBAGLIO

21:20 – SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Canale 20 Mediaset

18:23 – NEW AMSTERDAM II – SEGUI IL TUO CUORE

19:16 – CHICAGO FIRE V – PETTEGOLEZZI

20:06 – THE BIG BANG THEORY XI – IL RIALLINEAMENTO DEI FRATELLI

20:34 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ASIMMETRIA DELLA FARFALLA

21:03 – THE TIME MACHINE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – THE TIME MACHINE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 55

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – SEI GIORNI, SETTE NOTTI – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – SEI GIORNI, SETTE NOTTI – 2 PARTE

Warner TV

18:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 6

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 7

00:45 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 9 – Se ci credi, batti le mani

01:30 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 10 – Alla ricerca dell’anima perduta

02:15 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 11 – Appuntamento a Samarra

03:00 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 12 – La madre di tutte le cose

03:45 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 13 – Senza perdono

04:30 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 14 – Mannequin 3: la resa dei conti

Rai Movie

19:30 – Enemy

21:10 – Se scappi, ti sposo

23:10 – Non succede, ma se succede…

01:15 – Chiamami col tuo nome

03:35 – Un re per quattro regine

05:00 – Il tuttofare

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – 10 GIORNI SENZA MAMMA – 1 PARTE

20:06 – TGCOM24 BREAKING NEWS ’24

20:11 – METEO.IT

20:13 – A CENA CON… – 10 GIORNI SENZA MAMMA – 2 PARTE

21:01 – LA CASA STREGATA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS ’24

22:15 – METEO.IT

22:17 – LA CASA STREGATA – 2 PARTE

TWENTYSEVEN

18:13 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UN SOGNO IN FRANTUMI

19:17 – A-TEAM II – HANNO RAPITO L’A-TEAM

20:13 – A-TEAM II – CON LE BUONE O CON LE CATTIVE

21:10 – QUO VADIS – I PARTE

23:10 – LA BATTAGLIA DEI GIGANTI – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

00:15 – METEO.IT ’24 – 02/06/2024

00:17 – LA BATTAGLIA DEI GIGANTI – 2 PARTE

Iris

18:59 – FIREWALL – ACCESSO NEGATO

21:10 – ALLIED: UN’OMBRA NASCOSTA

23:46 – THE CROSSING – OLTRE IL CONFINE

01:43 – IL RE DEI LADRI

03:23 – CIAKNEWS

03:27 – IL TAGLIAGOLE

04:56 – CHI DICE DONNA DICE DONNA

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 5 – Molise

20:20 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 12 – Lecce

21:30 – Cani sciolti

23:30 – Skyfall

02:15 – Il club dei divorziati

03:55 – Coppie che uccidono – Stagione 15 Episodio 6 – Mark Spotz e Christina Noland

04:45 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 16

05:30 – Istinto omicida – Stagione 1 Episodio 91

Italia 2

18:25 – MOM VII – MORTADELLA DAN E UN SARCASTICO NO

18:55 – MOM VII – UNA FACCINA DA CRITICONA E I CASSETTI DI TUA NONNA

19:20 – MOM VII – SALSA PICCANTE TEXAS PETE E UN PARCHEGGIO DEL LUNA PARK

19:45 – MOM VII – OCCHIONI TRISTI E UN HOT DOG D’EPOCA

20:15 – MOM VIII – SECCHIELLO SESSUALE E LA GRAMMATICA NON CONTA

20:40 – MOM VIII – GATTINA INNAMORATA E UN MINUSCOLO ERRORINO

21:15 – YOUNG SHELDON V – MOLTI CEROTTI E LA RESA DI COOPER

21:35 – YOUNG SHELDON V – UN GRATTA E VINCI GRATIS E ASTUZIE FEMMINILI

La 5

19:10 – INGA LINDSTROM – UNA SPOSA IN FUGA – 1 PARTE

19:49 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:52 – METEO.IT

19:54 – INGA LINDSTROM – UNA SPOSA IN FUGA – 2 PARTE

21:10 – KISS THE CHEF – UNA VISITA INASPETTATA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – KISS THE CHEF – UNA VISITA INASPETTATA – 2 PARTE

NOVE

18:05 – Little Big Italy – Stagione 4 Episodio 10 – Marsiglia

20:00 – Che tempo che fa – Best of – Stagione 1 Episodio 4

20:30 – Che tempo che fa – Best of – Stagione 1 Episodio 4

23:30 – Prospettive di un delitto – Film/Thriller

01:05 – Naked Attraction Italia – Stagione 1 Episodio 10

01:55 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 3

02:55 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 4

03:55 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 5

Cielo

19:20 – Affari al buio – Stagione 5 Episodio 17 – Un pezzo da collezione

19:50 – Affari al buio – Stagione 5 Episodio 18 – Non puo’ piovere per sempre

20:20 – Affari di famiglia – Stagione 23 Episodio 1 – Il re del rock

21:20 – Caccia spietata

23:20 – Mia moglie, un corpo per l’amore

01:00 – La cultura del sesso – Stagione 1 Episodio 2 – Tokyo

02:00 – Tokyo Girls: Le nuove geishe

03:05 – Il piacere e’ donna

La7

18:10 – È arrivato mio fratello

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole BEST

23:30 – Uozzap

00:15 – TG LA7 Notte

00:25 – Anti – Camera con Vista

00:35 – Artbox

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – La cucina di Sonia

18:40 – Dharma & Greg

20:15 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Chocolat

23:45 – Le regole del delitto perfetto

03:05 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

04:30 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:25 – In cucina con Imma e Matteo – Stagione 2 Episodio 12

19:00 – In cucina con Imma e Matteo – Stagione 2 Episodio 3

19:35 – In cucina con Imma e Matteo – Stagione 2 Episodio 7

20:10 – In cucina con Imma e Matteo – Stagione 2 Episodio 11

20:45 – In cucina con Imma e Matteo – Stagione 1 Episodio 10

21:20 – Cucine da incubo Italia – Stagione 1 Episodio 3 – Ai platani

22:25 – Cucine da incubo Italia – Stagione 3 Episodio 4 – Al Vecchio Molino

23:35 – Cucine da incubo Italia – Stagione 2 Episodio 4 – La Tana del Lupo

TOP CRIME

18:18 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:19 – METEO.IT

18:21 – Con l’aiuto del Cielo – Un lungo cammino – 2 PARTE

19:13 – MAJOR CRIMES III – STORIE VERE

20:06 – MAJOR CRIMES III – PROCESSO DI FUOCO

21:00 – Poirot: Alla deriva – 1 PARTE

21:51 – TGCOM24 BREAKING NEWS

21:52 – METEO.IT

GIALLO TV

19:10 – Tatort – Vienna – Stagione 3 Episodio 2 – Mezze verità

21:10 – Tandem – Stagione 1 Episodio 1 – Una nuova vita

22:20 – Tandem – Stagione 1 Episodio 2 – Doppio gioco

23:25 – Tandem – Stagione 1 Episodio 3 – Il mistero delle saline

00:30 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 7 Episodio 5 – Gli emarginati

01:30 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 7 Episodio 6 – Da solo

02:25 – Murder Comes to Town – Stagione 1 Episodio 1 – La voce si è sparsa

03:20 – I Am Homicide – Stagione 1 Episodio 1 – Una stella del football

Rai Premium

19:05 – Morgane – Detective geniale St 3 Ep 7 – Fuk, Luk e Sau

20:15 – Morgane – Detective geniale St 3 Ep 8 – Kikeriki

21:20 – Purché finisca bene St 2 – Mia moglie, mia figlia, due bebè

23:05 – Per Elisa – Il caso Claps St 1 Ep 5 – Episodio 5

00:05 – Per Elisa – Il caso Claps St 1 Ep 6 – Episodio 6

01:10 – Blu notte

03:15 – Amanti e Segreti St 2 Ep 3 – Episodio 3

05:00 – Sottocasa St 1 Ep 62 – Episodio 62

Mediaset Extra

21:11 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI

04:07 – L’ISOLA DEI FAMOSI – EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 3 – Nomadi di periferia cercano casa in stile rétro

19:30 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 4 – Mamma single ricomincia da zero

20:25 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 5 – Una cliente ricomincia a vivere, con una casa ristrutturata

21:20 – Casa su misura – Stagione 1 Episodio 6 – Professore e famiglia amanti della campagna

22:15 – Come nuova con Jennifer – Stagione 3 Episodio 8 – Dagli anni ’60 ad oggi

23:10 – Come nuova con Jennifer – Stagione 3 Episodio 10 – Stili diversi

00:05 – Come nuova con Jennifer – Stagione 3 Episodio 9 – Una casa contemporanea

01:00 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 15 – La casa della nonna

TV2000

18:27 – Tg2000

18:49 – IL TORNASOLE

19:03 – Santa Messa

19:59 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg2000

20:50 – Soul

21:23 – Soul

21:57 – Un amico straordinario

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – Cucina a Vista

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Schimanski

22:00 – MAD TV Dance Contest

22:30 – Innamorarsi

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Profumo d’Olio

20:30 – Gulliver

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – La Cucina Nel Cuore

TRAVEL TV

18:00 – Magnifica Italia

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

20:00 – Time Watch – Viaggio Nel Tempo

21:00 – K Around The World

21:30 – Weekend

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Visioni Di Spagna

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

23:30 – SUPER MERCATO

01:00 – THE BIG EASY

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – E Quindi?!

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Destinazione Svizzera

23:30 – Salirò

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Il giorno delle balene

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Lo Specchio

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Alexandra – La sopravvissuta Stagione 2, episodio 1

La2

18:00 – Atletica: Diamond League 2024 Da Stoccolma (SVE)

20:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

20:35 – Tennis: Roland Garros 2024 Differita

21:05 – Come ti ammazzo il Bodyguard 2 – La moglie del sicario

23:00 – Sguardi – Blend di Malika Pelliccioli

00:05 – Tennis: Roland Garros 2024 Differita

02:15 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

02:35 – Atletica: Diamond League 2024 (R) Da Stoccolma (SVE)

Rai Sport +HD

18:40 – Basket femminile

20:55 – Basket: Serie A2

23:00 – Tiro Con L’Arco

23:50 – Giro d’Italia

00:50 – Ginnastica Ritmica

03:00 – Equitazione

04:00 – America’s Cup

05:40 – Tg Sport

SuperTennis

18:30 – ATP Madrid 2022 Alcaraz vs Djokovic

20:30 – Supertennis Today Speciale RG

21:00 – ATP Finals Torino 2023 Sinner vs Djokovic

23:00 – LIVE Padel P1 Santiago

00:00 – LIVE Padel P1 Santiago

01:00 – LIVE Padel P1 Santiago

03:00 – LIVE Padel P1 Santiago

05:00 – Challenger Vicenza (replica)

Euro Sport

18:00 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2024 – Live

20:00 – Tennis – Roland Garros Courtside – Live

20:30 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2024 – Quarto turno Singolo – Live

23:30 – Tennis – Roland Garros Courtside – Live

00:00 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2024 – Quarto turno Singolo

01:00 – Tennis – Roland Garros – Stagione 2024 – Quarto turno Singolo

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Zambia-Tanzania (diretta)

20:00 – Post partita Coppa d’Africa (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Coppa d’Africa Sud Africa-Namibia

02:30 – Si Live 24

03:00 – Coppa d’Africa Marocco-Congo

Rai Gulp

18:05 – La banda della natura

18:20 – OGM – Travel Agency

18:30 – OGM – Travel Agency

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – The Coop Troop

19:20 – The Coop Troop

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – Effetto Gio’

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Bing

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – I Racconti di Masha

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Pip e Posy 2 EP.52

Boing

18:15 – Lego Batman: il film – I supereroi DC riuniti

19:35 – Looney Tunes Cartoons

21:15 – Lego DreamZzz

21:45 – Doraemon

22:10 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Batwheels

18:40 – Mosley

20:05 – Santiago dei Mari

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – I Bigfoot

21:20 – Hey Duggee

21:45 – Hey Duggee

22:05 – Trenino Thomas Daniel Tiger Love Monster

Frisbee

18:10 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 11

18:35 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 3

18:55 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 2 Episodio 4

19:20 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 12

19:45 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 13

20:05 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 14

20:30 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 15

20:55 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 1

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 10

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 11

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 12

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 13

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 14

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 4 Episodio 15

19:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 12

19:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 13

DeaKids

18:05 – L’inarrestabile Yellow Yeti – Stagione 1 Episodio 9 – Il mostro del lago

18:20 – La regola dell’Urghickl – La regola dell’Urghickl

18:22 – La regola della neve – La regola della neve

18:24 – La regola del picnic – La regola del picnic

18:30 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 18 – Il complotto di Patato

18:40 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 19 – Un ripieno per Crostatina

18:45 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 20 – A caccia di un sorriso

18:50 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 1 Episodio 21 – Natale alla Bottega di Pan Barbiere/ Il Natale Di Patato

Super

18:10 – Danger Force

18:30 – Danger Force

19:00 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Danger Force

Rai 5

18:45 – Rai – News

18:46 – Broadway Icons

19:36 – Rai5 Classic Ep 47

20:22 – Essere MAXXI Michelangelo Pistoletto

20:51 – Sei pezzi facili Ep 2 – Migliore

21:57 – Il teatro vive solo se brucia

22:57 – Sulla Scala con gli Angeli

23:18 – Opera The Song of the Ladder

Rai Storia

18:00 – Sapere: i proverbi ieri e oggi

18:30 – Viaggio in memoria di J. F. Kennedy

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Ricette Q.B.

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Rome Technopole pt 1 Prima TV per Rai

18:30 – Progetto Scienza Files

18:35 – Il misterioso mondo della matematica

19:30 – #Maestri

20:15 – Wild Italy

21:00 – Progetto Scienza 2024 Racconti di Scienz

21:15 – Genius

22:00 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 1 – Mini MK1

19:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 2 – TVR Griffith

20:20 – Motors – 1^TV – Stagione 5 Episodio 5 – Fiat 600

20:35 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 6 – Nissan 300ZX

21:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

22:15 – Reperti d’assalto – Stagione 11 Episodio 11

23:15 – Reperti d’assalto – Stagione 10 Episodio 1

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 3 – BMW M5

DMAX

18:35 – La febbre dell’oro: SOS miniere – Stagione 1 Episodio 4 – Per il bene di Peter

19:30 – La febbre dell’oro: SOS miniere – Stagione 1 Episodio 5 – I giovani

20:30 – La febbre dell’oro: SOS miniere – Stagione 1 Episodio 6 – Vita o morte

21:25 – River Monsters: sbranato vivo

23:15 – Colpo di fulmini – 1^TV – Stagione 8 Episodio 10

00:10 – Destinazione paura – Stagione 3 Episodio 16 – Prigione irlandese

01:05 – Destinazione paura – Stagione 2 Episodio 2 – Ospedale in Texas

02:00 – Destinazione paura – Stagione 2 Episodio 4 – Casa di cura

Focus TV

18:00 – COSTRUTTORI DI PIRAMIDI – I LORO SEGRETI – LA PRIMA PIRAMIDE D’EGITTO

19:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO I – LE CIVILTA’ ANTICHE

20:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO I – LUOGHI IRRAGGIUNGIBILI

21:05 – STORIE MALEDETTE

22:00 – LOCH NESS – STORIA DI UN MOSTRO – CACCIA AL MOSTRO

23:00 – SCOZIA: NATURA SELVAGGIA PER QUATTRO STAGIONI – ESTATE

00:00 – ALLA SCOPERTA DELLE HIGHLANDS – ESTATE: LA GRANDE CORSA

01:00 – I GRANDI ENIGMI DELLA STORIA – IL MISTERO DELL’ISOLA DI PASQUA

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi Palermo – Stagione 1 Episodio 3

19:20 – Cortesie per gli ospiti – Stagione 20 Episodio 3

20:25 – Cortesie per gli ospiti – Stagione 20 Episodio 4

21:30 – Il dottor Ali’ – Stagione 2 Episodio 12 – Prima TV

00:20 – La clinica del pus – Stagione 4 Episodio 1 – Prima TV

01:20 – La clinica del pus – Stagione 1 Episodio 7

02:20 – La clinica del pus – Stagione 1 Episodio 8

03:15 – La clinica del pus – Stagione 1 Episodio 9

Discovery Channel

18:00 – River Monsters – Stagione 8 Episodio 5 – Morte negli oceani

19:00 – River Monsters – Stagione 2 Episodio 1 – La pastinaca killer

20:00 – River Monsters – Stagione 8 Episodio 7 – Killer invisibili

21:00 – Le tracce della Storia – Stagione 1 Episodio 1 – Il Sacro Graal

21:55 – Le tracce della Storia – Stagione 1 Episodio 2 – Atlantide

22:50 – Le tracce della Storia – Stagione 1 Episodio 3 – La mappa segreta

23:45 – Come funziona l’Universo – Stagione 7 Episodio 5 – Misteri

00:40 – Come funziona l’Universo – Stagione 7 Episodio 6 – Il Big Bang e’ realmente accaduto?

Sky Uno

18:55 – Gialappa – Show – Stagione 3 Episodio 8 – Edizione Straordinaria

21:15 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 3

22:30 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 2

23:40 – Cucine da incubo – Stagione 10 Episodio 3

00:50 – Quattro matrimoni – Stagione 6 Episodio 8

02:00 – Case da milionari NY – Stagione 9 Episodio 1

03:10 – Case da milionari NY – Stagione 9 Episodio 2

04:00 – Case da milionari NY – Stagione 9 Episodio 3

Sky Cinema 1

19:35 – Ubriachi d’amore

21:15 – Night Hunter

23:00 – Diabolik Chi sei?

01:15 – The Prestige

03:25 – Accident Man

05:10 – Nella valle della violenza

SKY Cinema Family

19:25 – Il gatto con gli stivali

21:00 – Il gatto con gli stivali 2 L’ultimo desiderio

22:50 – Ritorno al futuro

00:50 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio

02:45 – One Piece: Stampede Il film

04:25 – Un fantasma per amico

05:55 – Albert e il diamante magico

Sky Cinema Romance

19:20 – 20 anni di meno

21:00 – La macchia umana

22:50 – Come la prima volta

00:30 – Le regole del caos

02:25 – By the Sea

04:25 – Vangelo Secondo Maria Maria & Giuseppe Speciale Episodio 453

04:45 – Per sfortuna che ci sei

Sky Cinema Collection

18:10 – I babysitter

19:40 – Il Principe di Roma

21:15 – Come un gatto in tangenziale

23:00 – Benvenuti al Sud

00:50 – Faccio un salto all’Avana

02:25 – Cops Una banda di poliziotti – Stagione 1 Episodio 1 – Forze del disordine

03:55 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 44 – 14/05/2022

04:10 – Matrimonio a Parigi

Sky Cinema Action

18:25 – Il gladiatore

21:00 – Black Adam

23:10 – La gang di Gridiron

01:20 – Secret Team 355

03:20 – Per qualche dollaro in piu’

05:30 – Indiana Jones e il tempio maledetto

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV