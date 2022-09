Su Rai Uno Purché finisca bene, su Canale 5 il concerto di Alessandra Amoroso. Guida ai programmi Tv della serata del 1° settembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 1 settembre? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Hercules – Il guerriero. Dopo aver affrontato le leggendarie 12 fatiche, Hercules, il figlio di Zeus, è diventato uno spietato mercenario. Insieme al suo gruppo di fedelissimi guerrieri, viene assoldato dal Re della Tracia per creare un esercito in grado di difendere il regno dalle legioni di suo fratello Rhesus. Su Rai Movie dalle 21.10 L’armata Brancaleone. Brancaleone da Norcia sta per partecipare a un torneo quando incontra il bizantino Teofilatto con il quale occupa un paese dove imperversa la peste. Qui salva una stravagante promessa sposa. Sky Cinema dalle 21.15 Bent – Polizia criminale. Un ex poliziotto dalla pessima fama capisce il nesso tra un caso di omicidio e un’elaborata cospirazione governativa che coinvolge agenti deviati di un’agenzia di spionaggio. Su Iris dalle 21 Ballistic. Un ex agente dell’FBI gioca al gatto e al topo con una donna sfuggente che ha preso in ostaggio un bambino.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Purchè finisca bene. Bruno è un designer sognatore e disoccupato. Claudia è una donna manager grintosa e cinica. Claudia ha comprato l’attico e il superattico, che però è ancora abitato da Bruno, che si rifiuta di lasciare la casa. Su Italia 1 dalle 21.31 FBI Wanted. La squadra cerca di rintracciare un uomo che ha sterminato la moglie e le due figliastre in un raptus di follia, e poi ha strangolato un prete.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 La Grande Storia.Il penultimo appuntamento in prima serata su Rai 3 con La Grande Storia ripercorre la storia di Albino Luciani, il pontefice Giovanni Paolo I che domenica domenica 4 settembre sarà beatificato in San Pietro da papa Francesco. Racconteremo la vicenda umana e spirituale di un giovane prete nato in un piccolo comune del bellunese nel 1912, poi vicario generale della diocesi di Belluno (1954), poi vescovo di Vittorio Veneto (1958), Patriarca di Venezia (1969), e infine la sua elezione al soglio di Pietro nell’estate del 1978. Un pontificato durato appena 33 giorni: Giovanni Paolo I si spegne la notte del 28 settembre 1978.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21,36 Concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, Un evento speciale composto da 90 ballerini e un’orchestra di 47 elementi, il 200esimo live della sua carriera.

Guida tv di giovedì 1 settembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1 NOTIZIARIO.

20:30 – Techetechetè

21:25 – Purché finisca bene St 3 – Basta un paio di baffi

23:30 – Tg1 NOTIZIARIO.

23:35 – La Notte della Taranta

01:10 – Rai – News NOTIZIARIO.

01:43 – Che tempo fa Didascalia

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – Blue Bloods

20:30 – Tg2

21:00 – Speciale Tg2 Post

23:00 – La nottataccia

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob a Venezia

20:20 – La gioia della musica

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:25 – La Grande Storia – Giovanni Paolo I: il Papa del sorriso

00:00 – Tg3 Linea Notte Estate

Rai 4

18:20 – Ransom 2

19:05 – Ransom 2

19:50 – Criminal Minds 12

20:35 – Criminal Minds 12

21:20 – Hercules – Il guerriero

23:00 – Un milione di anni fa

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Captive State

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – ALESSANDRA AMOROSO – TUTTO ACCADE A SAN SIRO

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SEGRETI

20:24 – N.C.I.S. NEW ORLEANS – BILLY E LA BAMBINA

21:20 – FBI: MOST WANTED – MALATO D’AMORE – 1aTV

22:10 – FBI: MOST WANTED – OSCURA FOLLIA – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW III – BEEBO IL DIO DELLA GUERRA

19:22 – Chicago Med V – IL DOLORE E’ PER I VIVI

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – L’OSCILLAZIONE DELLA SEPARAZIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA CORROSIONE DELL’ADDIO AL CELIBATO

21:04 – 300 – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – 300 – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 175 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:52 – N – IO E NAPOLEONE – 1 PARTE

01:46 – TGCOM

Cine 34

18:39 – OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO

21:01 – IL SORPASSO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – IL SORPASSO – 2 PARTE

23:20 – PICCOLO GRANDE SCHERMO

23:27 – I MOSTRI

01:48 – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rai Movie

19:25 – Tutto puo’ accadere a Broadway

21:10 – L’armata Brancaleone

23:20 – Venezia Daily

23:35 – Telefoni bianchi

01:45 – Anica – Appuntamento al cinema

01:50 – Tommaso

03:20 – Nati stanchi

04:40 – Venezia Daily

TWENTYSEVEN

18:30 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – LA POLVERE CURATIVA

19:50 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UN BAMBINO MALTRATTATO

21:10 – IL GRANDE LEBOWSKI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL GRANDE LEBOWSKI – 2 PARTE

23:10 – SCEMO & PIU’ SCEMO – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – IL QUARTIERE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – VENDETTA DELLO SCERIFFO /VENDETTA DI UNO SCERIFFO

21:00 – BALLISTIC

23:03 – IL DEBITO

01:16 – LE MINIERE DI RE SALOMONE

02:54 – CIAKNEWS

02:58 – WE WERE YOUNG – DESTINAZIONE PARADISO

04:26 – CINEMA CINEMA (AMORI)

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Roma

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Versilia

21:30 – Tutti per 1 – 1 per tutti

23:45 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 4

01:45 – Mordimi

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 8

04:30 – Lady Killer Ep. 13

05:30 – Lady Killer Ep. 28

Italia 2

18:00 – DRAGON BALL GT – PAN SCAPPA NEL DESERTO

18:30 – DRAGON BALL GT – LA VERA IDENTITA’ DI GIL

19:00 – MODERN FAMILY – I FUTURI DUNPHY

19:25 – MODERN FAMILY – LA NUOVA FIDANZATA

19:55 – MODERN FAMILY – UNA NUOVA CARRIERA

20:20 – MODERN FAMILY – SERATA DI BENEFICENZA

20:45 – MODERN FAMILY – SPIRITO COMPETITIVO

21:15 – CONTAGIOUS

La 5

18:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:10 – ALEX & ME – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – ALEX & ME – 2 PARTE

22:57 – FLIPPED – IL PRIMO AMORE NON SI SCORDA MAI – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:52 – METEO.IT

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino – 1^TV 7′ Stagione Ep.5

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.24

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 6′ Stagione Ep.24

21:25 – Una settimana da Dio

23:35 – E’ già ieri

01:35 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.17

02:05 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.18

02:35 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.19

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Justin e Brandi Prima TV

19:15 – Affari al buio Marito cowboy

19:45 – Affari al buio Om dolce Om

20:15 – Affari di famiglia Trono di Spade

21:15 – Banlieue 13

23:15 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 10

23:45 – Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno Ep. 1

00:15 – Naked

La7

18:15 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

23:15 – La Famiglia

01:45 – TG LA7 Notte

01:55 – L’Aria che Tira Estate (r)

04:00 – Omnibus Dibattito (r)

05:30 – Coffee Break (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Ghost Wisperer – Presenze

20:10 – La cucina di Sonia

21:20 – I segreti della Corona

23:05 – Downton Abbey

02:20 – I menù di Benedetta

05:05 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

19:15 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 5′ Stagione Ep.6

20:35 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 5′ Stagione Ep.11

21:55 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 4′ Stagione Ep.9

23:10 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 4′ Stagione Ep.1

00:25 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.5

01:45 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 3′ Stagione Ep.1

03:05 – Il boss delle torte 8′ Stagione Ep.1

03:30 – Il boss delle torte 8′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

19:23 – MAJOR CRIMES III – REAZIONE A CATENA

20:16 – MAJOR CRIMES III – SALTO NEL VUOTO

21:10 – Delitto a Tahiti – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Delitto a Tahiti – 2 PARTE

22:57 – La signora in giallo: Vagone letto con omicidio – 1 PARTE

23:48 – TGCOM24

GIALLO TV

18:05 – Alice Nevers – Professione giudice 14′ Stagione Ep.8

19:10 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.3

21:10 – Balthazar 2′ Stagione Ep.9

22:20 – Balthazar 2′ Stagione Ep.10

23:30 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 2′ Stagione Ep.2

00:30 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 2′ Stagione Ep.3

01:30 – Profiling 7′ Stagione Ep.1

02:30 – Profiling 7′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:50 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:20 – Great Australian Railway Journeys – Prossima fermata Australia

21:15 – Opera: Il barbiere di Siviglia

23:55 – Genesis: Sum of the Parts

01:25 – Rai News Notte

01:30 – Art night

Rai Premium

18:45 – La ladra

19:40 – Il maresciallo Rocca 1

21:20 – Un romantico blackout

22:55 – La dottoressa dell’isola – La scelta

00:35 – La nuova Squadra

01:30 – La nuova Squadra

02:20 – Quattro delitti: Per due testoni

03:20 – Doc Martin 9

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 6

21:15 – COLORADO

00:31 – MAURIZIO COSTANZO SHOW – LA STORIA

01:35 – CADUTA LIBERA

02:32 – TGCOM24

02:34 – DRITTO E ROVESCIO

05:40 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

05:45 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – IN CAMMINO ESTATE

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Ithaca

22:34 – Zona rossa sempre

22:59 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Portami Con Te

19:00 – Portami Con Te

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Capriccio e Passione

20:30 – Capriccio e Passione

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – In Gran Forma

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Emozioni Dal Mondo

21:00 – I Segreti Del Bosco

21:30 – Chef In Campo

22:00 – Accademia Da Leoni

VH1

18:00 – TOP CHART RIGHT NOW

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

20:25 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 08

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 09

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 16 Episodio 621

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 16 Episodio 622

22:10 – Geordie Shore Stagione 11 Episodio 103

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO – SPECIALE POSTICIPO CAMPIONATO

23:30 – IGNITION – 10 SECONDI ALLA FINE Ignition

TeleReporter

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – ZEROVERO

21:15 – TIMER – EGON BAJARDI

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PROGRAMMI SPORTIVI

21:00 – ZEROVERO TIMER – EGON BAJARDI

22:00 – LA BANDA DEL MALLOPPO

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

18:55 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:35 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Salirò

La2

18:05 – Papà a tempo pieno – A volte ritornano Stagione 4, episodio 3

18:30 – SOKO – Misteri tra le montagne – Mondi paralleli Stagione 16, episodio 9

19:15 – Rescue Special Operations – Fuga in mongolfiera Stagione 1 – episodio 11

20:05 – All’ombra del monte Everest – Verso nuovi lidi 20:45 • 20 min

21:05 – 55 passi

23:00 – Duran Duran: There’s Something You Should Know

01:45 – Telesguard

01:55 – Repliche informazione

Rai Sport +HD

19:00 – Tg Sport Speciale TG Sport – Calcio Mercato

21:30 – Radio Corsa

22:30 – Pallanuoto

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Perle di Sport

Rai Sport

19:00 – Tg Sport Speciale TG Sport – Calcio Mercato

21:30 – Radio Corsa

22:30 – Pallanuoto

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Perle di Sport

SuperTennis

19:00 – Best of Musetti Lajovic vs Musetti,Amburgo 2022

21:00 – Supertennis TG

21:30 – Best of Giorgi Wozniacki vs Giorgi,Tokyo 2018

23:30 – Best of Davis Cup Wawrinka vs Tsonga 2014

01:30 – US Open Series 2022

03:30 – Best of US Open Series Story Sharapova vs Halep,Cincinnati 2014

05:30 – Best of Sinner Khachanov vs Sinner,Miami 2021

Euro Sport

18:00 – Tennis US Open Secondo turno Live

20:00 – Tennis US Open Secondo turno Live

23:15 – Tennis US Open Secondo turno Live

00:45 – Tennis US Open Secondo turno Live

03:00 – Tennis US Open Secondo turno Live

SportItalia

20:00 – Le pagelle del Calciomercato

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Calciomercato Live Giornata Finale

01:30 – Sportitaliamercato

02:30 – Si Live 24

03:00 – Lecce-Sampdoria Campionato Primavera

Rai Gulp

18:10 – Robin Hood alla conquista di Sherwood

18:20 – Robin Hood alla conquista di Sherwood

18:35 – Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Mako mermaids 1

20:00 – Buck

20:15 – Jamie Johnson

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:05 – Nina & Olga St 1 Ep 6 – Una giornata da pirata

18:10 – Nina & Olga St 1 Ep 7 – Nina va a cavallo

18:20 – Nina & Olga St 1 Ep 8 – Nina e il drago

18:30 – Masha e Orso St 1 Ep 15 – Puoi chiamarmi Masha

18:35 – Masha e Orso St 1 Ep 16 – Guarisci presto

18:45 – Le Canzoni di Masha St 1 Ep 8 – Cactus in fiore

18:50 – 44 Gatti St 1 Ep 21 – Pilou detective

19:00 – 44 Gatti St 1 Ep 22 – Il gioco dei Buffycats

Boing

18:20 – Siamo Solo Orsi

18:40 – Teen Titans Go!

19:00 – Teen Titans Go!

19:40 – Teen Titans Go!

20:20 – Craig

20:45 – Craig

21:00 – Capitan Tsubasa

21:30 – Capitan Tsubasa

Cartoonito

18:05 – Blaze e le Megamacchine nuovi episodi

18:40 – Mighty Express nuovi episodi

19:00 – Dino Ranch

19:20 – Dino Ranch

19:50 – Meteo – Heroes

20:20 – Tom & Jerry

20:45 – Tom & Jerry

21:00 – Simone

Frisbee

18:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.19

18:30 – Lilybuds – 1^TV 1′ Stagione Ep.19

18:40 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.15

18:50 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.18

19:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.20

19:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.21

19:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.22

20:25 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.10

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.15

18:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.38

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.39

18:40 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.40

18:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.41

19:00 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.42

19:15 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.43

19:25 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.51

DeaKids

18:00 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese La giornata super mega divertente

18:10 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese Tuck dorme da noi

18:20 – A tutto reality: il Tour DJ conteso

18:45 – A tutto reality: il Tour Dolce Giamaica

19:00 – A tutto reality: le origini Ep. 9

19:25 – Ready.Music.Play! Mohicani – Fondale marino

19:40 – Ready.Music.Play! Wannabe – Pigiama Party

19:55 – H2O: Just Add Water Segreti e bugie

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Danger Force

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Donne in affari 1′ Stagione Ep.6

19:20 – Donne in affari 1′ Stagione Ep.7

20:15 – Donne in affari 1′ Stagione Ep.8

21:10 – Donne in affari 1′ Stagione Ep.9

22:05 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.1

23:00 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.2

23:55 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.3

00:50 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.4

Rai Storia

18:30 – Storia delle nostre citta’

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Diario di un cronista

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco

20:35 – Passato e presente

21:10 – Costruttori di castelli

22:10 – La via della seta

Rai Scuola

18:25 – Le serie di Rai – Cultura.it

18:30 – The Great Myths The Iliad Ep 1

18:55 – #Maestri Rita Cucchiara e Andrea Giardina

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:55 – Digital World

20:20 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:30 – Gli Speciali di Rai Scuola

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 4′ Stagione Ep.3

19:20 – A caccia di auto 11′ Stagione Ep.9

20:20 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.9

21:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.14

22:15 – Overhaulin’ – 1^TV 9′ Stagione Ep.3

23:15 – Overhaulin’ – 1^TV 9′ Stagione Ep.4

00:15 – Overhaulin’ 9′ Stagione Ep.2

01:10 – Overhaulin’ 7′ Stagione Ep.9

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 3′ Stagione Ep.13

19:30 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.9

21:25 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume 3′ Stagione Ep.10

22:20 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

23:15 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – 1^TV 3′ Stagione Ep.12

00:10 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.1

01:05 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.2

02:00 – I mostri della palude 1′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – Boeing 787: L’aereo dei sogni

19:00 – GLI ULTIMI GIORNI DI GESU’ – LAST DAYS OF JESUS, 2

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V – ROSWELL

21:15 – SEGRETI NEL GHIACCIO I

22:15 – SEGRETI NEL GHIACCIO I

23:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – OSSESSIONE FATALE

02:00 – Come si smonta e rimonta un Boeing 777

RealTime

18:15 – Abito da sposa cercasi Ep. 10

18:45 – Abito da sposa cercasi Ep. 11

19:10 – Cortesie per gli ospiti Ep. 4

20:15 – Cortesie per gli ospiti Ep. 4 Prima TV

21:20 – The Diana Investigations Lo schianto Prima TV

22:15 – Quando il mondo perse Lady D.

23:10 – Bellezza su misura Ep. 5 Prima TV

23:40 – Bellezza su misura Ep. 6 Prima TV

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.2

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.3

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.10

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Orwell 2.0 – Il lato oscuro del progresso

22:30 – Fuoco sacro – Il talento e la vita Giorno della memoria. 1′ Stagione Ep.3

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita Giorno della memoria. 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch Purgatorio

19:05 – Deadliest Catch La maledizione invernale

20:00 – Deadliest Catch Blackout

21:00 – I ribelli del fiume Senza ritorno

21:55 – I ribelli del fiume Il ranch

22:50 – Una famiglia allo stato brado Zona selvaggia

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

00:45 – Chi cerca trova Ep. 1

Sky Uno

18:15 – X Factor 2022 Diary Ep. 8

18:20 – Quattro matrimoni Ep. 13

19:15 – Quattro matrimoni Ep. 14

20:10 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 69

21:10 – X Factor 2022 Diary Ep. 9 Prima TV

21:15 – X Factor 2022 Making Music Prima TV

21:45 – X Factor – Il meglio delle audizioni Ep. 6

23:50 – X Factor 2022 Making Music

Sky Cinema 1

19:10 – 100X100Cinema

19:30 – La banda dei Babbi Natale

21:15 – Bent – Polizia criminale

22:55 – Torno indietro e cambio vita

00:30 – Quelli che mi vogliono morto

02:10 – Modalità aereo

03:55 – L’ultimo dei templari (2011)

05:30 – Never Back Down – Mai arrendersi

SKY Cinema Family

18:25 – Crumb la strada verso casa

19:50 – Me contro Te: Il film – Il mistero della scuola incantata

21:00 – Shrek Terzo

22:40 – Il mistero della casa del tempo

00:30 – Petra 2 – Cortellesi vs Pennacchi – Speciale

00:45 – Lassie torna a casa

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – Dragon Girl

Sky Cinema Romance

19:05 – A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia

21:00 – Monday

23:00 – Quel momento imbarazzante

00:40 – La verità, vi spiego, sull’amore

02:15 – 100X100Cinema

02:35 – Vi presento Joe Black

05:30 – Mangia, prega, ama

Sky Cinema Collection

19:30 – Dragonheart

21:15 – Viaggio al centro della Terra

22:55 – Robert the Bruce – Guerriero e Re

01:00 – Alexander

03:55 – 100X100Cinema

04:15 – Everest

Sky Cinema Action

19:05 – The November Man

21:00 – Nemesi

22:40 – Mechanic: Resurrection

00:25 – Hard Kill

02:05 – Kick-Ass

04:00 – Kick-Ass 2

05:40 – Questo o quello – Speciale

05:55 – Abduction – Riprenditi la tua vita

Fox

18:05 – I Griffin Lavoro da Grimm

18:30 – I Simpson Il colpo del libro

18:55 – I Simpson L’uomo dai pantaloni blu

19:20 – I Simpson Soluzione diecipercento

19:45 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:10 – I Simpson Bart mini maggiorenne

20:35 – I Simpson Lisa viene a parole

21:00 – I Simpson E’ nata una stella… di nuovo

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

