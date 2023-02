Su Rai Uno Festival di Sanremo, su Canale 5 La casa di famiglia. Guida ai programmi Tv della serata del 10 febbraio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 10 febbraio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Widows – Eredità criminale. Un grosso debito lasciato dai loro mariti scomparsi dopo l’ultimo colpo andato male, lega tra loro quattro vedove. Veronica, Alice, Linda e Belle decidono di unirsi e prendere in mano il proprio destino. Su Rai 4 dalle 21.20 Escape plan – Fuga dall’Inferno. Ray Breslin, un esperto di sicurezza carceraria, affronta la sua più grande sfida: fuggire dalla prigione che ha progettato. In carcere incontra una figura enigmatica, un uomo che si è guadagnato il rispetto di tutti i detenuti. Su Rai Movie dalle 21.10 Un giorno di pioggia a New York. Gatsby e Ashleigh hanno deciso di trascorrere un fine settimana a New York. Lui viene da New York e non vede l’ora di mostrare alla fidanzata la sua città natale e lo charme vintage dei suoi luoghi di predilezione. Lei viene da Tucson, Arizona, e si occupa del giornale della modesta università dove si sono incontrati. Élite urbana e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono complementari e innamorati. Ma non basta, soprattutto a New York in un giorno di pioggia che rovescia acqua e destini. Su Canale 5 dalle 21.56 La casa di famiglia. Papa’ Sergio si risveglia dal coma durato cinque anni. Avra’ una brutta sorpresa quando scoprira’ che i suoi figli, nel frattempo, hanno gia’ venduto la sua casa. Su Italia 1 dalle 21.18 I Mercenari 3. La squadra si ritrova faccia a faccia con un nemico che pensava di avere gia’ eliminato. Su Sky Cinema dalle 21.15 Transcendence. La coscienza di uno scienziato, alle prese con la creazione di un computer senziente, viene caricata dentro di esso dopo che l’uomo viene ferito a morte da persone che si oppongono alla sua ricerca sull’intelligenza artificiale. Su Iris dalle 21 J. Edgar. Nel 1924, a soli ventinove anni, Hoover viene nominato direttore generale dell’FBI con la missione di riorganizzare l’istituzione. Ammirato ed odiato, ossessionato da pericoli reali e fittizi, l’uomo diventa l’anima segreta degli Stati Uniti.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 NCIS. Dal passato di Knight torna l’ex fidanzato Gage Winchester, agente del Servizio Investigativo dei Parchi Nazionali, che collabora alle indagini sull’omicidio di un sottufficiale. Su Rai Tre dalle 21.20 Lotta continua. Sul finire degli anni ’60, mentre la rivoluzione anti sistema accomuna i giovani di tutto il mondo, in Italia nasce un gruppo rivoluzionario particolarmente interessante per capacità di aggregazione, aggressività politica e personalità dei dirigenti. Su Canale 5 dalle 21.45 Fosca indaga su una morte sospetta in un antico deposito di profumi. Intanto affronta assieme Cosimo la sfida per mantenere il casale: é davvero ormai tutto perduto?

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.40 Festival di Sanremo. In diretta dal Teatro Ariston, con la Direzione Artistica di Amadeus, 28 artisti si esibiscono in gara nella Categoria Unica Sezione Campioni.. – Presenta Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Francini

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Io Ricordo – La terra dei miei padri. Tramandare alle nuove generazioni un secolo di storia, dall’irredentismo di inizio Novecento ai giorni nostri, per far conoscere le origini, le tradizioni e gli avvenimenti dei territori, un tempo italiani, dell’Istria, Fiume e Dalmazia. Un viaggio in barca lungo le meravigliose coste dell’Istria in compagnia dell’Ammiraglio Romano Sauro che ci racconta la storia di suo nonno Nazario Sauro, eroe della Prima guerra mondiale. Su Italia 1 dalle 21.17 Le Iene. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Guida tv di venerdì 10 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Prima Festival

20:40 – Sanremo 2023 – 73esimo Festival della Canzone Italiana

01:30 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:25 – Che tempo fa

02:30 – Cinematografo

03:30 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:45 – The rookie

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Caro marziano 2

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Io ricordo – La terra dei miei padri

23:15 – Ossi di seppia – Il rumore della memoria

Rai 4

18:15 – Scorpion 1

18:55 – Fast forward 6

19:45 – Fast forward 6

20:35 – Criminal Minds 2

21:20 – Escape Plan – Fuga dall’inferno

23:05 – Rogue Warfare 3 – Battaglia finale

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – LA CASA DI FAMIGLIA – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LEGAMI DI SANGUE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LA SFIDA

21:20 – LE IENE

01:05 – AMERICAN DAD – LE STORIE INFINITE

01:30 – AMERICAN DAD – IL NUOVO SINDACO

Canale 20 Mediaset

18:27 – ARROW VII – FRATELLI E SORELLE

19:22 – CHICAGO FIRE VIII – LA PROTEZIONE DEL BAMBINO

20:13 – THE BIG BANG THEORY I – LA POLARIZZAZIONE DI COOPER E HOFSTADTER

20:36 – THE BIG BANG THEORY I – LA DECADENZA DI LOOBENFELD

21:04 – LE BELVE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – LE BELVE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 15 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – ALL RISE – CIAO, CIAO BERNIE

01:45 – CANTANDO CANTANDO

Warner TV

18:30 – Smallville 5′ Stagione Ep.1

19:20 – Supernatural 2′ Stagione Ep.8

20:10 – Supernatural 2′ Stagione Ep.9

21:00 – V – Visitors 1′ Stagione Ep.3

01:10 – V – Visitors 1′ Stagione Ep.4

05:15 – Nikita 4′ Stagione Ep.18

Rai Movie

18:50 – I magnifici sette

21:10 – Un giorno di pioggia a New York

22:50 – La tua pelle o la mia

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Posh

02:35 – CUB – Piccole prede

03:55 – L’avamposto telegrafico

05:00 – Kim

Cine 34

19:04 – A CENA CON… – FAUSTO & FURIO

21:01 – IL VIZIO DI FAMIGLIA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL VIZIO DI FAMIGLIA – 1 PARTE

22:49 – VEDOVA INCONSOLABILE RINGRAZIA QUANTI LA CONSOLARONO

00:46 – LA SIGNORA GIOCA BENE A SCOPA?

02:14 – IL GATTO MAMMONE

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – CODICE PER UN OMICIDIO

20:00 – A-TEAM III – AL FUOCO! AL FUOCO!

21:10 – COME AMMAZZARE IL CAPO 2 – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT – 10/02/2023

22:17 – COME AMMAZZARE IL CAPO 2 – 2 PARTE

23:10 – UN POLIZIOTTO A QUATTRO ZAMPE 3 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – KOJAK III – UNA FABBRICA CLANDESTINA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA FAMIGLIA LOPEZ

21:00 – J. EDGAR

23:47 – FILO DA TORCERE

02:03 – LA PROPOSTA

04:03 – CIAKNEWS

04:07 – LA RECLUTA

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 36

20:30 – 100% Italia Ep. 93 Prima TV

21:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

22:45 – Cucine da incubo La Locanda degli Artisti – Como

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

01:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Ischia

02:30 – Furia cubana

04:15 – Lady Killer Ep. 13

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – OGNUNO PER LA SUA STRADA

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – MISSIONE: SHARINGAN

19:00 – MOM – LA VENDETTA DEL SILENZIO

19:25 – MOM – UNA BUONA AZIONE

19:55 – MOM – ASTINENZA E BUDINI

20:20 – MOM – ESTROGENI E UNA COLAZIONE ABBONDANTE

20:45 – MOM – LA PRIMISSIMA VOLTA

21:15 – DEAD SILENCE

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:57 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:01 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

03:15 – LOVE IS IN THE AIR

03:59 – TEMPESTA D’AMORE 17

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 7′ Stagione Ep.10

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.30

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.55

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.8

22:55 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.2

00:20 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.6

00:55 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.7

01:30 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.8

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Kelly e Gene

19:45 – Affari al buio Numero magico 666

20:15 – Affari di famiglia Leggende del baseball

21:15 – Parla con lei

23:15 – Ladyboy: il terzo sesso

00:15 – Amore e sesso in India

01:15 – Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

02:30 – Il pornografo fai da te

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Baby Boom

23:15 – Io e Annie

01:10 – TG LA7 Notte

01:20 – Otto e Mezzo (r)

02:00 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Lie to me

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Abbandonata dal mondo

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

02:10 – La mala educaxxxion

Food Network

18:30 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.5

19:40 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.6

20:50 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.9

22:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.20

23:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.3

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.5

02:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.17

TOP CRIME

18:29 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – SEI FORTE, PAPA’!

19:22 – RIZZOLI & ISLES I – LA BESTIA CHE E’ IN ME

20:15 – RIZZOLI & ISLES I – QUANDO LA PISTOLA FA BUM BUM

21:10 – CHICAGO P.D. IX – UNA VIA D’USCITA

22:04 – CHICAGO P.D. IX – SANA E SALVA

22:58 – C.S.I. MIAMI VII – FUMO NERO

23:51 – C.S.I. MIAMI VII – PRESUNTO COLPEVOLE

00:44 – HAMBURG DISTRETTO 21 XV – PER UN PUGNO DI EURO

GIALLO TV

19:10 – I misteri di Murdoch 7′ Stagione Ep.11

20:10 – I misteri di Murdoch 7′ Stagione Ep.12

21:10 – Astrid et Raphaelle 2′ Stagione Ep.1

22:15 – Astrid et Raphaelle 2′ Stagione Ep.2

23:20 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.1

01:20 – Unforgettable 1′ Stagione Ep.19

02:20 – Unforgettable 1′ Stagione Ep.20

03:15 – Torbidi delitti 5′ Stagione Ep.9

Rai 5

18:35 – Tgr Petrarca

19:05 – Visioni

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – In scena

20:25 – Prossima fermata America

21:15 – La Traviata

23:05 – Save the date

Rai Premium

18:25 – Il santone – #lepiubellefrasidi – Oscio

18:55 – Il santone – #lepiubellefrasidi – Oscio

19:20 – Il Commissario Ricciardi

21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 2

23:15 – Che Dio ci aiuti 7

01:15 – Nei tuoi panni

02:10 – Un ciclone in convento 20

03:00 – Un ciclone in convento 20

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Guerra e pace

21:13 – Gosford park

23:32 – EFFETTO NOTTE

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – K Around The World

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Tormento D’Amore

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – K Around The World

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Il Cuoco Pescatore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – Happy Birthday Piero Pelu’

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – CATFISH: FALSE IDENTITa’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – NEW ALCATRAZ – SENZA VIA DI FUGA

TeleReporter

18:00 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION (GAME SHOW)

21:30 – SIAMO FUORI

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:30 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION (GAME SHOW)

21:00 – RADIO TURISMO

22:00 – IL GIOCO DEL MONDO OSPITE: A. HUBERT (TALK SHOW)

22:30 – LINEA ROSSA (TALK SHOW)

23:30 – IN CAMMINO SUL CRINALE (TREKKING)

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:30 – Rookie Blue – Nel bene e nel male Telefilm

19:15 – Castle – Detective tra le righe – Il momento più bello Stagione 7 – episodio 6

19:55 – Telesguard

20:15 – Eroi svizzeri del cielo – Tra delusioni e speranze Episodio 3

21:05 – Whitestar

22:25 – Red Dragon

00:30 – Telesguard

00:40 – Biathlon: Mondiali 2023 – Sprint femminile (R) Da Oberhof (GER)

Rai Sport +HD

21:15 – Ciclismo

22:30 – Vela

23:00 – Biathlon

00:30 – Qatar 2022

03:00 – Ciclismo su pista

Rai Sport

21:15 – Ciclismo

22:30 – Vela

23:00 – Biathlon

00:30 – Qatar 2022

03:00 – Ciclismo su pista

SuperTennis

18:45 – Tie Book Muro Trasparente

19:00 – LIVE ATP 250 Montpellier

20:45 – Supertennis TG

21:00 – LIVE ATP 250 Montpellier

22:30 – LIVE ATP 250 Cordoba

00:30 – LIVE ATP 250 Cordoba

02:00 – LIVE ATP 250 Dallas

04:00 – LIVE ATP 250 Dallas

Euro Sport

18:00 – Ciclismo su pista Europei 3a g. Live

21:15 – Biathlon Mondiali Sprint F

22:25 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Hinzenbach. HS90 F

22:55 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Lake Placid. HS 128 M (Qualifiche) Live

00:00 – Ciclismo su pista Europei 3a g.

01:30 – Biathlon Mondiali Sprint F

03:00 – Ciclismo su pista Europei 3a g.

04:30 – Snooker German Masters Finale

SportItalia

18:00 – Calcio Today (diretta)

19:00 – Sfida Cisco

19:30 – Rally Dreamer

20:00 – TipStop

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla alla riscossa!

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Grani di Pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:10 – Green Meteo

20:15 – Mia and Me

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – I Puffi

18:40 – I Puffi – La nuova serie

18:55 – Milo

19:05 – Milo

19:15 – PJ Masks

19:25 – PJ Masks

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

18:35 – Gumball

19:15 – Gli Acchiappamostri S1

19:50 – Gli Acchiappamostri S2

20:20 – Jurassic World: Nuove avventure

20:55 – Jurassic World: Nuove avventure

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Adventure Time Dragon Ball Super

Cartoonito

19:30 – SCEGLIAMO: Tom & Jerry The movie vs Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolata

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Baby Shark’s Big Show

21:35 – Baby Shark’s Big Show

21:50 – Trenino Thomas

22:20 – Trenino Thomas

22:50 – Blue’ clues

23:15 – Blue’ clues

Frisbee

18:00 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.9

18:30 – Curioso come George – 1^TV 15′ Stagione Ep.4B

18:40 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.12

18:55 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.10

19:20 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.4

19:30 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.6

19:40 – Yoko 3′ Stagione Ep.13

19:55 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.11B

K2

18:15 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.23

18:40 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.24

19:05 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.13

19:15 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.14

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.15

19:40 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.16

19:50 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.17

20:00 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.18

DeaKids

18:10 – Trollstopia

18:35 – Trollstopia

19:00 – A tutto reality: le origini Ep. 44

19:10 – A tutto reality: le origini

19:50 – Music Distraction

20:05 – Next level

20:25 – Marta & Eva

20:50 – Marta & Eva

Super

18:15 – Spongebob

18:40 – Spongebob

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Il ritorno della scatenata dozzina

21:15 – Henry Danger

21:40 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

22:05 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Cucine da rifare 2′ Stagione Ep.10

18:25 – Nuova casa a sorpresa 1′ Stagione Ep.2

19:20 – Nuova casa a sorpresa 2′ Stagione Ep.7

20:15 – Nuova casa a sorpresa 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Nuova casa a sorpresa 1′ Stagione Ep.5

22:05 – Nuova casa a sorpresa 1′ Stagione Ep.4

23:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.8

00:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:30 – Treccani – Il volto delle parole

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Sanremo Fronteretro

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il giorno del ricordo

21:15 – Il tempo del ricordo. Le foibe e l’esodo istriano giuliano dalmata

22:10 – L’Italia della Repubblica

Rai Scuola

18:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

18:30 – Gli Speciali di Rai Scuola

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola

19:30 – Gli Speciali di Rai Scuola

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

21:00 – Progetto Scienza 2022

21:30 – Stem

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.10

19:20 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.10

20:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.9

21:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.10

22:15 – Vintage Garage – 1^TV 7′ Stagione Ep.7

23:40 – Vintage Garage 7′ Stagione Ep.5

00:55 – Vintage Garage 6′ Stagione Ep.11

02:00 – I maghi del garage 2′ Stagione Ep.5

DMAX

18:35 – Costruzioni selvagge: USA – 1^TV 2′ Stagione Ep.11

19:30 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.5

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

22:20 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.2

00:10 – Basket Zone – 1^TV 2′ Stagione Ep.16

00:40 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.3

02:30 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.4

04:20 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – AUTOMOBILI: LE GRANDI FABBRICHE I – COME SI FABBRICA UN TAXI LONDINESE

19:00 – INGEGNERIA PERDUTA II – IL DISASTRO DEL VAJON

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V – SATANA IN SIBERIA

21:15 – INGEGNERIA XXL CHINA EDITION – LA CANTON TOWER

22:15 – SUPER GRATTACIELI – ONE57

23:15 – GLADIATORI: TRA STORIA E LEGGENDA – GLADIATORI: TRA STORIA E LEGGENDA, 3

01:16 – TG5 START

01:20 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES II – DISASTRI IN PRIMA PAGINA

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Gianluca e Luca vs. Ludovica e Alice

19:20 – Cortesie per gli ospiti Marzia e Raffaele vs. Carla e Diletta

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 30

21:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Modica

22:35 – Body Bizarre La bella addormentata

23:20 – Body Bizarre Statua vivente

00:05 – Body Bizarre Piango cristalli

00:50 – Body Bizarre Senza struttura facciale

Discovery Channel

18:10 – Acquari di famiglia Ludacris

19:05 – Acquari di famiglia Il pisolino

20:00 – Acquari di famiglia Il sogno di Keyshia

21:00 – Spazio: l’ultima risorsa

22:50 – Eclissi ai raggi X Oscurità

23:50 – Chi cerca trova Ep. 8

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 15

01:45 – The Last Alaskans La neve

Sky Uno

18:05 – Quelle brave ragazze Ep. 5

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 35

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 36 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Roma

22:25 – MasterChef Italia Ep. 17

23:45 – MasterChef Italia Ep. 18

01:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Roma

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:00 – Programma da definire

21:15 – Transcendence

23:20 – Ambulance

01:40 – Italia 1982 – Una storia azzurra

03:10 – The Survivalist

04:40 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

05:10 – Twist

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – 100% Lupo

21:00 – Mio fratello rincorre i dinosauri

22:50 – Sonic: Il film 2

00:55 – 100X100Cinema

01:15 – The Karate Kid – Per vincere domani

03:25 – I primitivi

04:55 – Remi

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:00 – Disobedience

21:00 – Amici di letto

22:55 – Tutto può accadere a Broadway

00:35 – Amore & altri rimedi

02:30 – Via col vento

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:10 – Operazione Valchiria

21:15 – Jack Reacher – La prova decisiva

23:30 – Jack Reacher – Punto di non ritorno

01:35 – 100X100Cinema

01:55 – Magnolia

05:00 – 100X100Cinema

05:20 – Cuori ribelli

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:55 – Constantine

21:00 – 2012

23:40 – Humandroid

01:40 – Babylon A.D.

03:15 – Scommessa con la morte

04:50 – 100X100Cinema

05:10 – Le Crociate

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin L’amico islamico

18:30 – I Simpson La moglie acquatica

18:55 – I Simpson Vita da star

19:20 – I Simpson Piccolo grande amore

19:45 – I Simpson Il grande schifoso detective

20:10 – I Simpson Straordinaria Edna

20:35 – I Simpson Il padre che sapeva troppo poco

21:00 – I Griffin Lo stravolgente mondo della televisione

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario