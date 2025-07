Su Rai Uno Tim Summer Hits, su Rai Due Italia Femminile-Spagna. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 luglio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 11 luglio 2025? Marco Bellocchio ci riporta agli anni di piombo con il suo intenso Buongiorno, notte su Rai Tre, mentre Jean-Claude Van Damme torna in azione su Rai 4 con Until Death. Jennifer Aniston sorprende in chiave drammatica in Cake su Iris, e Dennis Quaid veste i panni di Ronald Reagan su Sky Cinema Uno

FILM

Su Rai Tre va in onda Buongiorno, notte, il capolavoro di Marco Bellocchio che rilegge il dramma del sequestro Moro attraverso gli occhi di Chiara, una giovane brigatista divisa tra ideologia e coscienza. Un film intenso, che mescola documenti d’epoca e visioni oniriche per raccontare uno dei momenti più bui della storia italiana. Rai 4 propone Until Death, un action-thriller con Jean-Claude Van Damme nei panni di un poliziotto tossicodipendente che, dopo un agguato, si risveglia dal coma deciso a redimersi. Un film cupo e violento, ma con un arco di redenzione che lo rende sorprendentemente umano. Su Rai Movie torna un classico intramontabile: Viale del tramonto di Billy Wilder. Gloria Swanson è Norma Desmond, diva del muto caduta nell’oblio, che trascina con sé un giovane sceneggiatore in un vortice di illusione e follia. Un noir elegante e spietato, che è anche una critica feroce all’industria hollywoodiana.

Canale 5 trasmette Vanina, Vice Questore a Catania, fiction italiana con Giusy Buscemi nei panni di una poliziotta segnata da un passato doloroso. Trasferitasi da Palermo a Catania, Vanina affronta nuovi casi e vecchi fantasmi, in una Sicilia viva e contraddittoria. Su Iris c’è Cake, dramma con Jennifer Aniston nei panni di Claire, una donna devastata dal dolore fisico e psicologico dopo la perdita del figlio. Il film esplora la depressione, la dipendenza e la possibilità di rinascere attraverso l’incontro con la famiglia di una donna suicida.

Sky Cinema Uno propone Reagan – Un Presidente sotto i riflettori, biopic con Dennis Quaid che racconta la vita di Ronald Reagan, da attore a presidente, attraverso lo sguardo di un ex agente del KGB. Un racconto epico e personale, che cerca di svelare l’uomo dietro l’icona. Sky Cinema Family ci fa tornare bambini con Shrek Terzo. L’orco più amato del cinema si ritrova erede al trono e parte alla ricerca di un sostituto, mentre Fiona gli annuncia una notizia sconvolgente. Risate, avventura e un pizzico di tenerezza in un film d’animazione che non delude.

Sky Cinema Cult trasmette A History of Violence, thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen. Un uomo tranquillo uccide due rapinatori e diventa un eroe, ma il suo passato oscuro riemerge. Un film teso, profondo e disturbante, che riflette sull’identità e la violenza. Sky Cinema Action propone I tre moschettieri – Milady, secondo capitolo della saga tratta da Dumas. D’Artagnan e Milady uniscono le forze per salvare Constance, in un’avventura tra intrighi, duelli e passioni. Eva Green è una Milady magnetica e ambigua.Infine, Sky Cinema Comedy ci porta in vacanza con Vacanze ai Caraibi, cinepanettone con Christian De Sica. Tre episodi comici tra naufragi tecnologici, matrimoni d’interesse e amori incompatibili. Leggero, spensierato e perfetto per chi cerca solo una risata.

SERIE TV/FICTION

Per chi preferisce le serie TV, Italia 1 inaugura una nuova stagione di Chicago Fire, la serie che segue le vicende dei pompieri della Caserma 51. Nuovi arrivi, vecchie tensioni e missioni ad alto rischio si intrecciano con le vite personali dei protagonisti. In questa stagione, un nuovo capo misterioso e un crossover emozionante con Chicago Med e Chicago PD promettono scintille.

ATTUALITA’

Sul fronte dell’attualità, alle 21:30 su Rete 4 torna Quarto Grado, con i casi di cronaca più discussi del momento.

INTRATTENIMENTO

Infine, per chi ha voglia di leggerezza e musica, alle 21:30 su Rai 1 c’è Tim Summer Night, lo show musicale estivo che porta sul palco artisti italiani e internazionali in una cornice tutta vacanziera.