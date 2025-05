Su Rai Uno Le indagini di Lolita Lobosco, su Nove Che tempo che fa. Guida ai programmi Tv della serata del’11 maggio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 11 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Cut Off Durante l’autopsia sul cadavere sfigurato di una donna, il medico forense Paul Herzfeld trova una nota col numero di telefono di sua figlia Hannah. E l’inizio di un angoscioso gioco sadico condotto da un serial killer che vedrà Paul correre fino all’Isola di Helgoland, nel Mare del Nord, nella speranza di salvare sua figlia. Su Rai Movie dalle 21.10 Taxi Driver Travis Bickle, un insonne reduce del Vietnam, lavora di notte come taxista. Solitario e disturbato, passa il tempo al cinema a luci rosse. Si invaghisce di una segretaria politica, ma non sa gestire la relazione. Intanto tenta di salvare una giovane prostituta. La violenza repressa in lui riemerge con forza. Su Sky Cinema dalle 21.15 La casa sul lago del tempo. Dopo essersi trasferita in una nuova casa, la dottoressa Kate Forster inizia una particolare corrispondenza con Alex Wyler, un architetto frustrato che ha preso il suo posto nella casa sul lago.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. In apertura di puntata, l’inchiesta che ricostruisce le sfide che Papa Leone XIV dovrà affrontare, tra l’importante eredità di Francesco, che il neoeletto pontefice ha raccolto sin dal primo discorso, e le resistenze che nei dodici anni del pontificato di Bergoglio hanno remato contro il messaggio di apertura al mondo e le riforme interne al Vaticano per la trasparenza e contro sprechi e corruzione. A seguire, il caso Pozzolo. Durante il Capodanno 2023 a Rosazza (Biella), un colpo di pistola ferì accidentalmente un partecipante. L’arma apparteneva all’onorevole Emanuele Pozzolo, esponente di Fratelli d’Italia vicino al Sottosegretario Delmastro, presente anche lui alla festa. Pozzolo è a processo per porto abusivo d’armi, ma nega di aver sparato. La dinamica dell’incidente resta incerta. E ancora, le miniere di carbone del Sulcis in Sardegna sono in dismissione e la Carbosulcis ha tempo fino al 2026 per pensare ad altre attività ma che non devono avere a che fare con il carbone, sennò si chiude e tutti a casa. In questa storia Report è protagonista, con una sua idea. Su Italia 1 dalle 21.13 Le Iene. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Su Nove dalle 20 Che tempo che fa.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.28 Guinness – Lo show dei record. Lo show piu’ spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry Scotti. Personaggi di ogni eta’ e provenienza sfidano i limiti da record.

SPORT

Su Rai Due dalle 20.40 Tennis: Internazionali BNL d’Italia.