Su Rai Uno The Voice Kids, su Canale 5 C’é posta per te. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 marzo 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 11 marzo 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 L’intruso. Scott e Annie, giovane coppia di sposi, comprano la casa dei loro sogni nella Napa Valley, ma scoprono presto che il venditore, dopo una rapida conclusione dell’affare, non ha nessuna intenzione di andarsene. Su Rai Movie dalle 21.20 Mondocane. In un futuro prossimo Taranto è diventata una città fantasma in cui nessuno osa entrare. I più poveri sono rimasti a lottare per la sopravvivenza, mentre le bande si contendono il territorio. Pietro e Christian, due tredicenni orfani cresciuti insieme, sognano di unirsi alla gang capeggiata dal carismatico Testacalda. Su Italia 1 dalle 21.18 Rex – Un cucciolo a Palazzo. Quando Rex, il cane preferito della regina Elisabetta, si allontana da Buckingham Palace finendo in un canile, comincia l’avventura per tornare dalla sua amata padrona. Su Rete 4 dalle 21.30. La preda perfetta. Matt Scudder, ex poliziotto, ora investigatore privato senza licenza, indaga sull’omicidio della moglie di un trafficante di droga. Su Sky Cinema dalle 21.15 Spider Man – Amazing 2. La vita dello studente Peter Parker viene sconvolta dall’arrivo di nuovi pericolosi avversari. Nei panni dell’Uomo Ragno, deve proteggere i propri cari e la città di New York da questa letale minaccia. Su Iris dalle 21 Cavalli selvaggi. Samantha Payne riapre un vecchio caso riguardante la scomparsa di un ragazzo di quindici anni: la donna è convinta che dietro il suo rapimento vi sia il ricco proprietario di un ranch.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 F.B.I. Omar viene rapinato da due malviventi, ma lui non vuole pensarci. L’arresto di un serial killer pericoloso, però, lo fa riflettere su quanto possa essere importante la testimonianza di una vittima.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 The Voice Kids. Puntata finale della versione “junior” del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al talento delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni. Per il rush conclusivo, ognuno dei giudici avrà a disposizione una squadra composta da tre finalisti ciascuno. Al termine delle dodici esibizioni ciascun coach sceglierà quale concorrente far cantare ancora e, dopo questo ultimo giro di performances, sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di “The Voice Kids”. Su Canale 5 dalle 21.29 C’e’ posta per te. People show ideato e condotto da Maria De Filippi.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Sapiens – Un solo pianeta. Per raccontare la storia delle prime esplorazioni dei sapiens Mario Tozzi partirà dal deserto del Sahara per poi spostarsi sul vulcano Teide nell’isola di Tenerife luogo dal quale hanno preso il via le grandi scoperte. Le isole Canarie, che per secoli hanno rappresentato il limite occidentale del mondo conosciuto, in epoca moderna si sono trasformate in una vera e propria “base di lancio” verso il cosiddetto Nuovo Mondo. Il racconto di questa puntata intreccia avventura, commercio, sete di conoscenza, tecnologia, andando alla ricerca delle motivazioni e delle conseguenze dei primi viaggi di Cristoforo Colombo che, ignaro di aver “scoperto” un nuovo continente, fu il primo a trasformarlo drammaticamente in nome della ricchezza e del progresso della autoproclamata “civiltà superiore”. Così come Cristoforo Colombo anche il geografo e scienziato Alexander Von Humboldt, 300 anni dopo, partì per un viaggio che farà la storia della scienza: attraverso i suoi studi degli ecosistemi americani aprirà infatti la strada a Darwin e alla ricerca scientifica così come la intendiamo oggi.

Guida tv di sabato 11 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – The Voice Kids

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Ciao maschio

01:25 – Che tempo fa

01:30 – Sottovoce

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Good Sam

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – F.B.I. 5

22:10 – F.B.I. International 2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Le parole

21:45 – Sapiens – Un solo pianeta

00:00 – Tg3 Mondo

00:25 – Tg3 Agenda del Mondo

00:30 – Meteo 3

Rai 4

18:15 – Private Eyes 2

19:00 – Private Eyes 2

19:50 – Private Eyes 2

20:35 – Private Eyes 2

21:20 – L’intruso

23:05 – Millennium – Uomini che odiano le donne

01:50 – Anica – Appuntamento al cinema

01:55 – Lucky

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SUICIDIO DI MASSA NEL DESERTO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – DESTINI INCROCIATI

21:20 – REX – UN CUCCIOLO A PALAZZO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM

22:14 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – PERSON OF INTEREST II – IL GIORNO FATALE

19:22 – Chicago Med – I LIMITI DELLA LEGGE

20:13 – THE BIG BANG THEORY III – IL RITORNO DI WHEATON

20:36 – THE BIG BANG THEORY III – GLI SPAGHETTI CATALIZZATORI

21:04 – ELIMINATORS – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – ELIMINATORS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 24 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – LA PREDA PERFETTA – A WALK AMONG THE TOMBSTONES – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – LA PREDA PERFETTA – A WALK AMONG THE TOMBSTONES – 2 PARTE

Warner TV

18:05 – Squadra Emergenza 1′ Stagione Ep.16

19:00 – Squadra Emergenza 1′ Stagione Ep.17

20:00 – Squadra Emergenza 1′ Stagione Ep.18

21:00 – V – Visitors 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Gotham 2′ Stagione Ep.6

02:00 – Gotham 2′ Stagione Ep.7

03:00 – Nikita 2′ Stagione Ep.11

04:00 – Nikita 2′ Stagione Ep.11

Rai Movie

19:10 – The gift – Il dono

21:10 – Mondocane

23:15 – L’odore della notte

01:00 – La banda di Harry Spikes

02:45 – Cyrano e D’Artagnan

05:00 – Carol

Cine 34

19:26 – A CENA CON… – LA CASA DI FAMIGLIA

21:16 – FRACCHIA, LA BELVA UMANA – 1 PARTE

22:25 – TGCOM24

22:30 – METEO.IT

22:32 – FRACCHIA, LA BELVA UMANA – 2 PARTE

23:14 – GIULIETTA DEGLI SPIRITI

02:00 – 8 1/2

04:15 – CREMA, CIOCCOLATO E PA… PRIKA

TWENTYSEVEN

19:00 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – LO ZIO JED

20:00 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – UNA SECONDA POSSIBILITA’

21:10 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 2 PARTE

23:10 – MATRIMONIO IMPOSSIBILE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:49 – TANGO & CASH

21:00 – CAVALLI SELVAGGI

23:11 – SEDUZIONE PERICOLOSA

01:25 – ONORA IL PADRE E LA MADRE

03:47 – CIAKNEWS

03:50 – BUFFALO BILL E GLI INDIANI

05:26 – STRANA LA VITA

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Non solo Matera

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Fuerteventura

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Toscana

22:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Siena

00:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lunigiana

01:15 – Epic Movie

03:00 – Coppie che uccidono Ep. 6

04:00 – Lady Killer Ep. 2

Italia 2

18:05 – MY HERO ACADEMIA – ALL MIGHT

18:35 – WILL & GRACE – INSEMINAZIONE ARTIFICIALE – I PARTE

19:00 – WILL & GRACE – INSEMINAZIONE ARTIFICIALE – II PARTE

19:25 – WILL & GRACE REVIVAL – UNDICI ANNI DOPO

19:55 – WILL & GRACE REVIVAL – CHI E’ IL TUO PAPARINO?

20:20 – WILL & GRACE REVIVAL – CONTATTO D’EMERGENZA

20:45 – WILL & GRACE REVIVAL – NONNO JACK

21:15 – LA BAMBOLA ASSASSINA 2

La 5

18:30 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

21:10 – INGA LINDSTROM – EREDITA’ CONTESA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – INGA LINDSTROM – EREDITA’ CONTESA – 2 PARTE

23:00 – QUARTO GRADO

02:27 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE TERZA

NOVE

18:35 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.4

19:25 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.5

20:10 – Fratelli di Crozza 13′ Stagione Ep.3

21:25 – Il buono, il brutto, il cattivo

23:50 – Il mio nome è Nessuno

02:05 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.9

03:05 – Delitti di famiglia 5′ Stagione Ep.8

04:05 – Delitti di famiglia 6′ Stagione Ep.3

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Jennifer e Donna

19:15 – Affari al buio Puntare in alto

19:45 – Affari al buio Sotto pressione

20:15 – Affari di famiglia Ep. 21

20:45 – Affari di famiglia Ep. 22

21:15 – Miranda

23:15 – I pornodesideri di Silvia

01:00 – La novizia

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Il giocatore – Rounders

23:30 – Conflitto di classe

01:00 – TG LA7 Notte

01:45 – Anti – Camera con Vista

01:55 – In Onda (r)

La7 D

18:15 – L’ingrediente perfetto

18:25 – TG LA7d

19:05 – La cucina di Sonia

20:15 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Miss Marple – Miss Marple nei Caraibi

23:10 – Miss Marple – Omicidio al Vicariato

01:00 – Comizi d’amore

02:35 – I menù di Benedetta

Food Network

18:15 – Le ricette del convento – 1^TV 2′ Stagione Ep.8

18:50 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.6

19:20 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.2

19:50 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.1

20:20 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.5

20:50 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.7

21:50 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

22:50 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:30 – HARROW I – FINIS VITAE SED NON AMORIS

19:23 – RIZZOLI & ISLES V – IL CADAVERE NEL GHIACCIO

20:16 – RIZZOLI & ISLES V – L’ONERE DELLA PROVA

21:10 – Poirot: Alla deriva – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot: Alla deriva – 2 PARTE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXIII – PENSAVO FOSSI DALLA MIA PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 1′ Stagione Ep.1

21:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda – 1^TV 1′ Stagione Ep.14

23:10 – Astrid et Raphaelle 3′ Stagione Ep.1

00:20 – Astrid et Raphaelle 3′ Stagione Ep.2

01:25 – Unforgettable 1′ Stagione Ep.11

02:20 – Unforgettable 1′ Stagione Ep.12

03:15 – Unforgettable 1′ Stagione Ep.13

04:10 – Unforgettable 1′ Stagione Ep.14

Rai Premium

18:00 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

18:45 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

19:30 – Purche’ finisca bene – Mai scherzare con le stelle

21:20 – Che Dio ci aiuti 7

23:25 – Resta con me 1

01:20 – Il cacciatore 2

03:05 – Mood to 2030

03:25 – Nebbie e delitti 2

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.9

19:30 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.10

20:25 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.11

21:20 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.12

22:15 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.5

23:10 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.6

00:05 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.7

01:00 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.8

TV2000

18:05 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:33 – Tg 2000

19:10 – Santa Messa

20:09 – Santo Rosario

20:39 – Tg 2000

21:01 – Soul

21:36 – Due fratelli

23:30 – Bread and Roses

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – K Around The World

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

20:00 – Viaggio Di Gusto – Si Parte Con Erika

20:30 – Gulliver

21:00 – L’eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona Lazio In Tavola

01:00 – Maratona Tesori e Meraviglie

05:00 – Maratona Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – DOUBLE WHAMMY

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – Sei Centro

19:30 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Il Giardino Di Albert

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Programma Sportivo Di Motori A Cura Di Live – GP.it

20:30 – In Cammino Sulle Creste

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – A Voice For Music

23:00 – Linea Rossa

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Programma Sportivo Di Motori A Cura Di Live – GP.it

20:30 – In Cammino Sulle Creste

21:00 – Salirò

21:30 – Un Giorno Da

22:00 – Super Cars

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina – papa Francesco: 10 anni

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:20 – Biblioteche ambulanti – Antonio e il suo bibliomotocarro di Michael Bernstein e Anja Schürenberg

18:55 – Sottosopra: nuovi orizzonti – 7 puntata a cura di Mario Casella e Fulvio Mariani

20:10 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

20:25 – Calcio: Super League 2022/2023 – Lugano – Zurigo da Lugano (SUI)

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:05 – 9-1-1 – Caccia al tesoro Stagione 4, episodio 12

23:50 – 9-1-1 – Sospetto Stagione 4, episodio 13

00:30 – 9-1-1 – Sopravvissuti Stagione 4, episodio 14

Rai Sport +HD

20:20 – Pallavolo

23:00 – Rally

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport Speciale Campionato

00:30 – Parigi-Nizza

02:15 – Sci Di Fondo

04:30 – Tirreno-Adriatico

05:00 – Sci Alpino

SuperTennis

18:00 – ATP 1000 Indian Wells (replica)

19:45 – Supertennis TG

20:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

21:45 – Colpo da campione Gael Monfils

22:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

00:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

02:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

03:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

Euro Sport

18:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Oslo. HS 134 Raw Air F Live

19:30 – Magazine Unlock the Power of Sport

19:50 – Magazine Basket Zone

20:20 – Basket Serie A Varese – Pesaro (21a g.) Live

22:40 – Ciclismo Parigi-Nizza Nice – Col de la Couillole, 142.9 km (7a tappa)

23:45 – Ciclismo Tirreno-Adriatico Osimo Stazione – Osimo, 194 km (6a tappa)

00:30 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Oslo. HS 134 Raw Air M

01:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Kranjska Gora. Slalom Gigante M (1a manche)

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Speciale Serie B (diretta)

20:45 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas etc.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Tamina 2

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Mia and Me

Rai YoYo

18:00 – Mumfie

18:05 – Mumfie

18:15 – Mumfie

18:20 – Mumfie

18:30 – PJ Masks

18:40 – PJ Masks

18:50 – Milo

19:00 – Milo

Boing

18:00 – Lego Masters ep 3 – 1^Tv

19:50 – Looney Tunes Cartoons 1^TV

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Gumball

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Dino Ranch – nuovi episodi

19:30 – stunt Simone

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Hey Duggee

21:35 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

Frisbee

18:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.13

18:45 – Yoko 3′ Stagione Ep.13

18:55 – Yoko 3′ Stagione Ep.1

19:05 – Yoko 3′ Stagione Ep.2

19:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.14

19:45 – George alla scoperta del West!

21:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.15

21:25 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.29

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.30

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.31

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.32

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.33

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.34

19:15 – A tutto reality: All Stars 5′ Stagione Ep.5

19:40 – A tutto reality: All Stars 5′ Stagione Ep.6

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Una perla per la mia ragazza

18:10 – Zig & Sharko La patente nautica

18:20 – Zig & Sharko Film del Polo Nord

18:30 – Zig & Sharko Un sogno a torta

18:35 – Zig & Sharko Ben sveglio

18:45 – Zig & Sharko Una storia eroica

19:00 – Trollstopia ADC / La salute del follicolo

19:25 – Trollstopia Un Troll che non sa perdere / Un Bergen vecchio stampo

Super

18:00 – Danger Force

18:40 – Danger Force

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – SpongeBob

Rai 5

18:20 – Il caffe’

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Paganini Guitar Festival

20:45 – Immersive World

21:15 – Teatro: I maneggi per maritare una figlia

22:45 – Personaggi in cerca d’attore

23:15 – SCONCERTO

00:55 – Rai News Notte

Rai Storia

18:40 – Italiani

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Lady Travellers

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Buongiorno, notte

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Invito alla lettura terza serie Bibliote

18:45 – Invito alla lettura terza serie Bibliote

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Il libro della savana

20:15 – La vita segreta dei laghi

21:00 – Progetto Scienza 2022

21:30 – Progetto Scienza 2022

Motor Trend Italia

18:05 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.4

19:05 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.6

20:05 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

21:10 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.7

22:15 – Diesel Brothers – 1^TV 3′ Stagione Ep.15

23:15 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.14

00:15 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.9

00:40 – Come è fatto 25′ Stagione Ep.18

DMAX

18:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.17

18:30 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.19

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.8

21:25 – Metal Detective 5′ Stagione Ep.7

22:30 – Metal Detective 5′ Stagione Ep.8

23:35 – Destinazione paura – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

00:30 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:00 – All’origine di tutte le cose – il bosone di higgs

19:00 – CLIMA DEL TERZO TIPO III – METEO IN TECHNICOLOUR

20:15 – CLIMA DEL TERZO TIPO III – MISTERO E CAOS

21:15 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – LA GUERRA DELLE DUE ROSE

22:15 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – IL NURAGHE: IL CODICE DI PIETRA

23:15 – FROZEN PLANET II – INCANTO DI GHIACCIO – TERRE DI GHIACCIO

00:15 – FROZEN PLANET II – INCANTO DI GHIACCIO – IL NOSTRO PIANETA DI GHIACCIO

01:15 – AEREI DA COMBATTIMENTO – WINGS OF WAR – MOTORI A REAZIONE

RealTime

18:30 – Primo appuntamento Ep. 9

20:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Torino

21:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Naso e spalle

22:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli In cerca di amore

23:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli L’incredibile bozzolo

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Segreti

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Escrescenze

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cisti dappertutto

Discovery Channel

18:00 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Il primo oro

19:00 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Il torrente

20:00 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Battaglie

21:00 – River Monsters: mondi sommersi Tra bestia e mito

21:55 – River Monsters: mondi sommersi Il ritorno della bestia

22:50 – La gang dell’amo Tacos e Megalopidi

23:50 – Morgan Freeman Science Show Diventeremo come Dio?

00:45 – Morgan Freeman Science Show La materia oscura

Sky Uno

19:05 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 10

20:05 – Quelle brave ragazze Ep. 3

21:15 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 1

23:30 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 1

01:45 – Quelle brave ragazze Ep. 3

02:50 – Chi sceglie la seconda casa? Piemonte: tra Bardonecchia e Salice d’Ulzio

03:50 – Chi sceglie la seconda casa? Lombardia: tra Brianza e Como

04:50 – Quelle brave ragazze Ep. 4

Sky Cinema 1

18:35 – Batman Begins

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

23:40 – Kimi – Qualcuno in ascolto

01:15 – Cani sciolti

03:05 – The Last Son

04:45 – Poliziotto in prova

SKY Cinema Family

19:25 – Viaggio al centro della Terra

21:00 – Madagascar 2

22:35 – Moonacre – I segreti dell’ultima luna

00:25 – Me contro Te: Il film – Il mistero della scuola incantata

01:30 – Me contro Te: Il film – Persi nel tempo

02:45 – Nocedicocco – Il piccolo drago

04:10 – Il piccolo Lord

05:55 – Troppo cattivi

Sky Cinema Romance

18:50 – What Women Want – Quello che le donne vogliono

21:00 – Il quiz dell’amore

22:40 – A Christmas Number One

00:40 – The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no

02:40 – Questo o quello – Speciale

02:55 – The Words

04:40 – Mary Shelley – Un amore immortale

Sky Cinema Collection

19:05 – Shakespeare in Love

21:15 – Braveheart – Cuore impavido

00:15 – Amarcord

02:20 – Lezioni di piano

04:25 – Bird

Sky Cinema Action

19:20 – Rogue Hostage

21:00 – Senza tregua

22:45 – Killer Elite

00:45 – Arma letale

02:30 – Maverick

04:35 – Protector

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV