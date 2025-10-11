Si gioca Estonia-Italia per le qualificazioni mondiali in onda su Rai 1. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 ottobre 2025

Sabato 11 ottobre 2025 si preannuncia come una serata televisiva ricca di emozioni e varietà, con un palinsesto che abbraccia tutti i generi e tutte le piattaforme. Rai, Mediaset e Sky offrono un mix vincente di fiction italiane, film internazionali, talent show, reality e talk d’attualità. Il grande calcio torna protagonista con Estonia–Italia, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Tra suspense, adrenalina e intrattenimento, la prima serata è pensata per coinvolgere ogni tipo di spettatore. Ecco la guida completa, suddivisa per genere e arricchita con trame e highlights.

Film

La prima serata cinematografica offre titoli di grande impatto. Su Italia 1, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, in onda alle 21:23. In questo terzo capitolo della saga animata, Sid finisce in una misteriosa caverna sotterranea dove scopre un mondo popolato da dinosauri. Manny, Diego ed Ellie partono per salvarlo, dando vita a un’avventura esilarante e piena di colpi di scena.

Su Sky Cinema Action, l’adrenalina continua con Way Down – Rapina alla Banca di Spagna, un heist movie ambientato nel cuore di Madrid, seguito da Ready Player One, il cult di Spielberg tra realtà virtuale e ribellione.

Per chi cerca emozioni più leggere, Sky Cinema Collection propone Maschi contro femmine, commedia corale sulle dinamiche di coppia, mentre Sky Cinema Romance punta su Vi presento Joe Black, storia d’amore e mistero con Brad Pitt nei panni della Morte.

I più piccoli possono godersi Harry Potter e il calice di fuoco su Sky Cinema Family, mentre gli amanti della fantascienza trovano pane per i loro denti con Interstellar su Sky Cinema Collection e Fast & Furious 9 anche su Sky Cinema Action.

Fiction

Su Rai Premium, Balene – Amiche per sempre prosegue con due nuovi episodi: le protagoniste, tra ironia e suspense, indagano su un misterioso passato che riemerge.

Su Sky Cinema 1, debutta in prima TV Petra – Il silenzio dei chiostri, terza stagione della serie investigativa con Paola Cortellesi. Petra indaga su un omicidio avvenuto in un convento, tra silenzi e segreti secolari.

Reality e talent

La serata Sky è dominata dai talent e dai format di viaggio. Su Sky Uno, alle 21:15, va in onda X Factor – Bootcamp, seconda parte della selezione che porterà i giudici a scegliere i concorrenti da portare ai Live. Un momento decisivo per i talenti in gara, tra emozioni e colpi di scena.

Sempre su Sky Uno, la cucina è protagonista con Cucine da incubo – Onassis Village, in prima TV alle 21:15, dove Antonino Cannavacciuolo affronta le difficoltà di un ristorante viterbese. A seguire, La Tana degli Elfi in Puglia, tra piatti fantasiosi e gestioni complicate.

Su Canale 5, puntata di Tu si que vales. Talento, emozioni e leggerezza. In giuria Maria De Filippi, Sabrina Ferrilli, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la super new entry Paolo Bonolis. Su NOVE, Fratelli di Crozza regala satira pungente e imitazioni esilaranti.

Talk e attualità

Su Sky TG24, dalle 21:00, spazio all’informazione con Sky TG24 in 10 minuti e un documentario a seguire. Aggiornamenti live, interviste e approfondimenti completano la proposta informativa.

Sport

La partita clou di sabato 11 ottobre è Estonia–Italia, valida per la settima giornata delle qualificazioni europee al Mondiale 2026. Gli Azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, scendono in campo alle 20:45 alla Le Coq Arena di Tallinn, con l’obiettivo di difendere il secondo posto nel Gruppo I e tenere vive le speranze di qualificazione diretta. L’Estonia, reduce da tre sconfitte consecutive, rappresenta un avversario alla portata, ma l’Italia non può permettersi passi falsi. Dopo la vittoria per 5-0 all’andata, gli Azzurri puntano a replicare il successo e guadagnare punti preziosi per evitare gli spareggi. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, e influenzerà il palinsesto della rete: il varietà “Ballando con le Stelle” inizierà solo dopo il fischio finale, intorno alle 22:45.