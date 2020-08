Su Rai Uno Superquark, su Canale 5 Champions League con Atalanta – PSG. Guida ai programmi Tv della serata del 12 agosto 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 12 agosto 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 3 dalle 21.20. L’altra metà della storia. Tony Webster, divorziato e ormai in pensione, conduce una vita solitaria e relativamente tranquilla. Un giorno viene a sapere che la madre della ragazza con cui stava ai tempi dell’università, Veronica, gli ha lasciato, nelle sue volontà testamentarie, il diario tenuto dal suo migliore amico dell’epoca, che si era messo con Veronica dopo che lei e Tony si erano lasciati. Il tentativo di recuperare il diario, ora nelle mani di una Veronica più anziana, ma egualmente enigmatica, lo costringe a rivisitare i suoi ricordi degli anni giovanili. Su Rai Movie dalle 21.10 Notte prima degli esami – Oggi. Dagli anni ’80 all’Era 2000, Luca Molinari e i suoi inseparabili amici sono di nuovo alle prese con l’esame di maturità, tra nuovi amori, emozioni e tradimenti. Sullo sfondo i mondiali di calcio del 2006. Su Rete 4 dalle 21.31 Mediterraneo. Premio Oscar al miglior film straniero, con D. Abatantuono. Nel 1941 un gruppo di soldati italiani ha l’ordine di presidiare un’isola greca, apparentemente deserta. Su Sky Cinema dalle 21.15 Midway. I soldati e i piloti americani cambiarono il corso della seconda guerra mondiale durante la battaglia di Midway nel giugno 1942. Le forze navali giapponesi e statunitensi combatterono per ben quattro giorni. Su Iris dalle 21 La formula della felicità. Il farmacista di una piccola città, ormai infelice del proprio matrimonio, ritrova la passione grazie a una relazione extraconiugale con una donna sposata con la quale si avvicina al consumo delle droghe farmaceutiche. La relazione si fa sempre più profonda finché la coppia inizia a complottare l’uccisione del marito della donna.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 Squadra Speciale Cobra 11. Poco prima del suo cinquantesimo compleanno, Semir rassegna le dimissioni dalla Polizia Autostradale, poiché tormentato dai ricordi e rimorsi del padre morto. Nel secondo episodio (ore 22.15) insieme ai Corpi Speciali, Semir e Paul devono prendere una decisione immediata per salvare dei manifestanti da un’autocisterna preparata con dell’esplosivo. Su Rai 4 dalle 21.20 Resident’s Evil – The Final Chapter. Privata delle sue capacità sovrumane, Alice ritrova vecchi alleati per combattere l’ultima e decisiva battaglia contro la Umbrella Corp..Su Canale 5 dalle 21.28 Come sorelle. Azra viene sottratta al suo aguzzino, Okan, grazie all’intervento di Cemal e Cilem. Aras dice a Deren che il padre si assumera’ la colpa della truffa e si costituira. Su Italia 1 dalle 21.22 Chigago Fire. Nel corso di un’operazione, Stella Kidd sospetta che nell’ultima stanza controllata di un edificio in fiamme, venissero nascosti dei bambini. . Nel secondo episodio (ore 22.07) c’e’ un incendio in una casa. L’inquilina, una ex di Boden, viene salvata, ma il fatto che fosse stata chiusa in bagno, spinge Boden ad indagare. Nel terzo episodio (ore 22.58) Una notte di temporale crea seri problemi alla Caserma 51. Su tutti, l’assenza di corrente elettrica che rischia di ostacolare il servizio di soccorso. Otis vince il terzo premio di una lotteria.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 La repubblica delle donne Remix. Programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore Piero Chiambretti

SCIENZA

Su Rai Uno dalle 21.25 Superquark. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.45 in diretta dallo stadio Da Luz di Lisbona va in onda Atalanta – PSG per i quarti di finale della Champions League.

Guida tv di mercoledì 12 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – SuperQuark Natura

00:45 – RaiNews24

01:14 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Una scelta difficile

19:40 – Bull Tutti insieme separatamente

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – Buon compleanno – Affari interni

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – L’altra metà della storia

Rai 4

18:20 – Scorpion ep.22

19:01 – Ghost Whisperer V ep.22

19:49 – Criminal Minds VIII ep.6

20:32 – Criminal Minds VIII ep.7

21:18 – Resident Evil – The Final Chapter

23:07 – Friend Request – La Morte ha il tuo profilo

00:42 – X-Files II ep.1

01:32 – X-Files II ep.2

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:27 – METEO.IT

20:28 – ESTATE

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – ATALANTA-PSG

Italia 1

18:11 – CAMERA CAFE’ – MANCA POCO

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – INTRAPPOLATO – II PARTE

19:35 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – UNA SPIEGAZIONE SEMPLICE

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CITTA’ FANTASMA

21:20 – CHICAGO FIRE – DIETRO LA PARETE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:46 – FORMULA E BERLINO PREGARA

19:01 – FORMULA E ’19-’20 BERLINO

20:02 – FORMULA E BERLINO PODIO

20:16 – THE BIG BANG THEORY II – LA SCIARADA DI VARTABEDIAN

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – L’IPOTESI DEI SALI DA BAGNO

21:04 – THE SINNER II – 7 – 1aTV

22:02 – THE SINNER II – 8 – 1aTV

23:02 – OLDBOY

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 130 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE REMIX

00:04 – GLI UCCELLI – 1 PARTE

00:35 – TGCOM

00:37 – METEO.IT

Cine 34

19:15 – I CAMMELLI

21:10 – IN VIAGGIO CON PAPA’ – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – IN VIAGGIO CON PAPA’ – 2 PARTE

23:15 – MALEDETTO IL GIORNO CHE T’HO INCONTRATO

01:30 – LA SVERGOGNATA

02:55 – LA DONNA DELLA LUNA

Rai Movie

19:30 – Luna di miele in tre

21:10 – Parigi a tutti i costi

22:45 – Upside Down

00:30 – Mistery

02:00 – Chéri

03:25 – La mandarina

04:45 – Stanlio e Ollio – La battaglia del secolo

05:00 – Stanlio e Ollio – Cane fortunato

Paramount Network

18:15 – Giudice Amy

19:05 – Giudice Amy

19:55 – La Tata

20:20 – La Tata

20:45 – La Tata

21:10 – Take Two

21:50 – Take Two

22:35 – Take Two

Iris

19:15 – SUPERCAR VI – INCIDENTI DI PERCORSO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL RITORNO DI LAURIE

21:00 – LA FORMULA DELLA FELICITA’ – 1aTV

23:04 – FRATELLO DOVE SEI?

01:12 – IL TRIONFO DELL’AMORE (DI C. PEPLOE)

03:04 – CIAKNEWS

03:08 – GLI INDOMABILI DELL’ARIZONA

04:30 – L’UOMO CHE UCCIDEVA A SANGUE FREDDO

TV8

18:30 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 10 Prima TV

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera delle Palme

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Isola d’Elba

21:30 – Serendipity – Quando l’amore è magia

23:15 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 1

00:15 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 2

01:15 – Una famiglia quasi perfetta

03:00 – Catfish: False Identità Ep. 4

Italia 2

18:35 – FORZA CAMPIONI – L’ONDA

19:05 – FORZA CAMPIONI – OCCHI LANGUIDI

19:35 – DRAGON BALL SUPER – TRUNKS E MAI – SENTIMENTI ATTRAVERSO IL TEMPO

20:05 – DRAGON BALL SUPER – IL MAESTRO E L’ALLIEVO : GOHAN E TRUNKS DEL FUTURO DI NUOVO INSIEME

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – RIDATECI ROBIN!

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – TUTTI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

21:20 – LUPIN THE 3RD: L’ULTIMO COLPO

23:20 – IL GURU

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA V – L’USCITA A QUATTRO

19:05 – RIASSUNTO – LE STAGIONI DEL CUORE

19:07 – LE STAGIONI DEL CUORE – 10

21:10 – ANGELI – UNA STORIA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ANGELI – UNA STORIA D’AMORE – 2 PARTE

23:25 – FAVOLA – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso

19:15 – Ce l’avevo quasi fatta – Bonnie e Clyde

20:15 – Little Big Italy – Cartagena

21:35 – Finche’ giudice non ci separi

23:10 – Clandestino – Baby Camorra

00:30 – Clandestino – Il business dei sequestri

01:45 – Airport Security Ireland

02:10 – Airport Security Spagna

Cielo

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 6

19:15 – Affari al buio – Texas Infortunio sul lavoro

19:45 – Affari al buio – Texas Nella tempesta

20:15 – Affari di famiglia Un vero rompicapo

20:45 – Affari di famiglia Il maestro Raffaello

21:15 – Super Shark

23:15 – Avere vent’anni

01:00 – La vera storia della Monaca di Monza

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Istinto primordiale

23:45 – Ore 10: calma piatta

01:45 – TG LA7 Notte

01:55 – In Onda (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Senti chi parla

23:30 – Come eravamo

01:45 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta

04:10 – I menù di Benedetta

Spike

18:20 – Relic Hunter L’idolo Della Fertilita’

19:05 – Supernatural Addio, Sconosciuto

19:55 – Supernatural Giovani Cacciatori

20:40 – Supernatural Un Taxi Per L’inferno

21:30 – Earthfall

22:55 – The Librarian – La maledizione del calice di Giuda

00:30 – Supernatural Giovani Cacciatori

01:20 – Supernatural Un Taxi Per L’inferno

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.13

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.8

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.15

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.9

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.16

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.10

00:00 – Cucina da uomini 1′ Stagione Ep.4

00:10 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.11

TOP CRIME

18:20 – MONK V – IL SIG. MONK INVESTIGATORE PRIVATO

19:20 – RIZZOLI & ISLES III – LA CASA DELLE BAMBOLE

20:15 – RIZZOLI & ISLES III – IL GUANTO DI FERRO

21:10 – GONE – IL CRISTALLO

22:00 – GONE – LA TIGRE

22:50 – Il commissario Claudius Zorn – L’innocenza tradita – 1 PARTE

23:37 – TGCOM24

23:38 – METEO.IT

GIALLO TV

19:15 – Law & Order A mani vuote

20:15 – Law & Order Una morte sospetta

21:10 – Vera

23:10 – L’ispettore Barnaby – Il bug

01:05 – The Listener – Partenza anticipata

02:00 – The Listener – Gioco pericoloso

02:55 – Law & Order A mani vuote

03:50 – Law & Order Una morte sospetta

Rai 5

18:44 – Rai News Giorno

18:46 – Piano Pianissimo

18:55 – Save the Date – Primo Levi a teatro

19:28 – I più grandi musei del mondo: Madrid Museo del Prado

20:21 – Il Giappone visto dal cielo

21:15 – Opera – Nabucco

23:32 – Sammy Davis Jr., I’ve Got To Be Me

01:14 – The Queens Of Pop

Rai Premium

18:25 – Il Restauratore 2 – Il prezzo della verità ep.16

19:25 – Il Maresciallo Rocca 2 – Senza perché p.2

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2: La nuda verità ep.6

22:05 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2: La vita degli altri ep.7

22:50 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2: Un devoto equivoco ep.8

23:40 – La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo

01:45 – Un caso di coscienza – Un caso di coscienza p.1

03:35 – Good witch 5 – L’albero dell’eternità – 2° parte ep.4

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 3 – PALERMO OGGI

21:15 – IL PAPA BUONO – 1 PARTE

22:39 – TGCOM24

22:45 – METEO.IT

22:47 – IL PAPA BUONO – 2 PARTE

00:15 – AVANTI UN ALTRO

01:23 – TGCOM24

01:25 – BELLI FRESCHI

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:35 – Attenti al lupo

19:58 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

21:00 – Prega con noi

21:51 – IO CREDO

VH1

19:00 – Happy Birthday Alessandra Amoroso

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 04

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 17

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 18

21:20 – Una coppia in affari Stagione 5 Episodio 05

21:50 – Una coppia in affari Stagione 5 Episodio 06

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – CHRONO GP

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

00:00 – CHRONO GP

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – VACANZE A KM 0

20:48 – MONTE VERITA’

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – VACANZE A KM0

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA P01

23:00 – STORIE IL FUTURO DELLA MEMORIA

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Rookie Blue – Fuori campo Stagione 5 – episodio 17

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Sere d’estate – Fotografia

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:30 – Blue Bloods – I dimenticati

19:15 – Le sorelle Mc – Leod – Insieme Stagione 8, episodio 5

20:00 – Calcio: Super League femminile 2019/2020 – San Gallo – Grasshopper Da San Gallo

22:25 – The Circle

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

12:00 – Motocross Campionato del Mondo 2020: Gran Premio di Riga (Lettonia) gara 1

13:00 – Nuoto: Trofeo Sette Colli

15:00 – Motocross Campionato del Mondo 2020: Gran Premio di Riga (Lettonia) gara 2

16:00 – Perle di Sport

16:30 – Ciclismo: Gran Piemonte

18:55 – Nuoto: Trofeo Sette Colli

21:40 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo: Giro del Delfinato (Criterium du Dauphine) 1a tappa Clermont-Ferrand > Saint-Christo-en-Jarez

Rai Sport

12:00 – Motocross Campionato del Mondo 2020: Gran Premio di Riga (Lettonia) gara 1

13:00 – Nuoto: Trofeo Sette Colli

15:00 – Motocross Campionato del Mondo 2020: Gran Premio di Riga (Lettonia) gara 2

16:00 – Perle di Sport

16:30 – Ciclismo: Gran Piemonte

18:55 – Nuoto: Trofeo Sette Colli

21:40 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo: Giro del Delfinato (Criterium du Dauphine) 1a tappa Clermont-Ferrand > Saint-Christo-en-Jarez

SuperTennis

18:00 – LIVE SERIE A1 Finale Femminile

19:00 – LIVE WTA lexington

20:45 – Supertennis Today News

21:00 – LIVE WTA Lexington

01:00 – SERIE A1 (differita)

03:00 – SERIE A1 (differita)

05:00 – WTA Praga (replica)

Euro Sport

18:30 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 GP Berlino (Round 9, da Berlino, Germania)

19:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 GP Berlino (Round 10) Live

20:00 – Biliardo Mondiale Semifinali, da Sheffield, Regno Unito Live

23:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 Round 10

00:00 – Ciclismo Giro del Delfinato Clermont-Ferrand-Saint-Christo-en-Jarez, 197 km (1a tappa)

01:30 – Ciclismo Pro Series Gran Piemonte

03:00 – Ciclismo Giro di Polonia Zakopane – Cracovia (5a tappa)

04:00 – Ciclismo Giro del Delfinato Clermont-Ferrand-Saint-Christo-en-Jarez, 197 km (1a tappa)

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live – seconda parte (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato – Atalanta vs PSG (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo Sai Che?! (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo Sai Che?!

02:30 – Aleague – Sydney Wanderers vs Melb. Victory

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Jams

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – Maggie and Bianca

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.2

18:05 – MASHA E ORSO 3 – EP.3

18:15 – MASHA E ORSO 3 – EP.4

18:20 – MASHA E ORSO 3 – EP.5

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.7

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.1

18:45 – BING – EP.75

18:50 – BING – EP.76

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Clarence ®

20:25 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:25 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:35 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie

20:45 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:15 – Curioso come George

18:40 – Trolls: la festa continua!

19:00 – Trolls: la festa continua!

19:25 – Trolls: la festa continua!

19:50 – Floopaloo

20:20 – Floopaloo

20:45 – Floopaloo

21:10 – Floopaloo

K2

18:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:45 – A tutto reality: l’isola – Di chi ti puoi fidare?

21:10 – A tutto reality: l’isola – Addestramento forzato!

DeaKids

18:20 – A tutto reality: l’isola La spiaggia dei perdenti

18:45 – A tutto reality: l’isola Campo naufraghi

19:10 – A tutto reality: l’isola Fuga dalla foresta

19:30 – Ready.Music.Play! Stadio

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends Anno nuovo, vita inaspettata!

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends Al lavoro

20:35 – H2O: Just Add Water Metamorfosi

21:05 – H2O: Just Add Water Piscina party

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.14

18:50 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.10

19:20 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.19

19:45 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.10

20:10 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.17

20:40 – Vado a vivere… Minicase 2′ Stagione Ep.15

21:05 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.11

21:30 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.14

Rai Storia

18:10 – a.C.d.C. L’Impero del tempo p.2

19:05 – #Maestri p.3

19:40 – Sant’ Anna di Stazzema

20:15 – Il giorno e la storia

20:35 – Passato e Presente. Gli attentati al Duce con la Prof.ssa Alessandra Tarquini

21:10 – Dal sogno all’incubo, America 1929

22:10 – Dei delitti contro le donne p.2

23:00 – a.C.d.C. L’Impero del tempo p.1

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro. 2a parte

19:30 – Fast N’ Loud

20:25 – Affari a quattro ruote – Corvette

21:20 – Affari a quattro ruote – Alfa Romeo

22:15 – Texas Metal – 1^TVCadillac del 1949 Pt.2

23:05 – Texas Metal – 1^TVCadillac del 1949 Pt.3

23:50 – Texas Metal – ZL1. 1a parte

00:40 – Texas Metal – ZL1. 2a parte

DMAX

18:45 – Vado a vivere nel nulla – In Messico

19:35 – Nudo e crudo

20:30 – Nudo e crudo – Sopravvivenza

21:25 – Rifugi estremi – Oro

22:20 – Rifugi estremi – 1^TVNel deserto

23:15 – Il mostro della montagna

00:55 – Case infestate: fuori in 72 ore – La Malvern Manor

01:40 – Alieni: nuove rivelazioni – Oggetti sommersi

Focus TV

18:15 – GLI OTTO GIORNI CHE FECERO ROMA – LA RINASCITA DI ROMA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – DISASTRO IN COREA

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – RABBIA ASSASSINA

21:15 – WILD NORD AMERICA III – ALLA SCOPERTA DEGLI APPALACHI

22:15 – Alaskan Summer

23:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIII – STATO D’EBBREZZA

00:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIII – CROLLO NEL GHIACCIO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – DISASTRO IN COREA

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti B&BVilla Cavadini vs. Villa Liber…

19:25 – Cortesie per gli ospiti – Francesca Romana e Giulia vs. …

20:20 – Cortesie per gli ospiti – Laura e Valentina vs. Simone e…

21:15 – Matrimonio a prima vista USA – 1^TV

22:10 – Matrimonio a prima vista USA – 1^TV

23:05 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Incontri

00:40 – Gemelle siamesi: prima e dopo

01:35 – Unite per la vita

Rai Scuola

18:00 – Cronache dal Medioevo La congiura dei Pazzi. L’attentato Replica

18:30 – Wild Italy p. 7 Cenere e lava Replica

19:20 – Testimoni del tempo – Lezioni sulla Divina Commedia – p.5

19:40 – English Up episodio 10

19:50 – What did they say? Puntata 33

19:55 – The Language of Business ep. 29

20:10 – Memex Sperimentiamo! p. 24 Equilibrio Replica

20:30 – Beautiful Minds Edward Witten – La teoria delle stringhe, la teoria del tutto Replica

LaF

18:45 – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.8

19:40 – Posso dormire da voi? 2′ Stagione Ep.8

20:40 – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.4

21:10 – Jiro e l’arte del sushi laeffe Film Festival

22:40 – Stefano Benni – Le avventure del lupo

00:15 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.5

00:45 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.6

01:15 – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.7

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi Il fiume

19:05 – Chi cerca trova Ep. 9

20:00 – Chi cerca trova Ep. 10

21:00 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Grandi rischi

21:55 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Promesse Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Carico record Prima TV

23:50 – Cose di questo mondo La tana del Minotauro

00:45 – Cose di questo mondo Tempio di sangue

Sky Uno

18:30 – Dr. House – Medical Division È meglio sapere

19:20 – Dr. House – Medical Division Tutto torna…

20:10 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Ep. 28

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 3

21:15 – Face Off Ep. 7

22:05 – Face Off Ep. 8

22:55 – Dr. House – Medical Division Giorno nuovo… stanza nuova

23:45 – Dr. House – Medical Division L’ago nel pagliaio

Sky Cinema 1

19:10 – Il ladro di giorni

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Midway

23:40 – L’ora legale

01:20 – The Jurassic Games

02:50 – Predestination

04:30 – Il ladro di giorni

SKY Cinema Family

19:30 – Z La formica

21:00 – Playmobil: The Movie

22:45 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

00:30 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

02:30 – Fievel sbarca in America

03:50 – L’ape Maia – Le Olimpiadi di miele

05:20 – Invisible Sue

Sky Cinema Romance

19:05 – Il gioco delle coppie

21:00 – Moonlight & Valentino

22:50 – Amici di letto

00:45 – The Good Guy

02:20 – Ovunque nel tempo

04:10 – The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo

Sky Cinema Collection

19:30 – Jane Got a Gun

21:15 – Il grande paese

00:05 – La via del West

02:10 – Il mio corpo per un poker

03:55 – L’ultimo pellerossa

Sky Cinema Action

19:05 – Contraband

21:00 – Gioco a due

23:00 – Kill Command

00:45 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

02:45 – The Order

04:15 – Faster

05:55 – In the Name of the King

Fox

18:05 – I Simpson A letto col nemico

18:30 – I Simpson Ultime notizie: Marge si ribella

18:55 – I Simpson Bart: l’ometto di casa

19:20 – American Dad È rinata una stella

19:45 – American Dad Manhattan Magical Murder Mystery Tour

20:10 – The Big Bang Theory La separazione del Ringraziamento

20:35 – The Big Bang Theory La dissipazione della scoperta

21:00 – Station 19 Nessun giorno di riposo

Premium Cinema

19:25 – CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE

21:15 – THE BANANA SPLITS MOVIE – 1aTV

22:57 – Anarchia – La notte del giudizio

00:36 – THE HITCHER

02:04 – BANGKOK DANGEROUS

03:52 – Enemies Closer: Nemici giurati

05:23 – Interrogation – Colpo esplosivo

Premium Action

18:48 – CHUCK III – CHUCK VS. MANOOSH

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’INCANTESIMO

20:24 – ARROW V – UNA SECONDA OCCASIONE

21:15 – MR. ROBOT IV – NECESSARIA AUTENTICAZIONE PROXY

22:16 – CHICAGO FIRE VII – TRA QUESTE PARETI

23:04 – GOTHAM III – BOMBA A TEMPO

23:54 – CHUCK III – CHUCK VS. MANOOSH

00:43 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’INCANTESIMO

Mya

18:44 – THE MIDDLE VII – 50 VOLTE GRAZIE!

19:09 – THE MIDDLE VII – E… AZIONE!

19:35 – THE BOLD TYPE III – MESSAGGI CONTRASTANTI

20:24 – FAMOUS IN LOVE II – SCANDALO A HOLLYWOOD

21:15 – RIVERDALE IV – LA FINE DI UN INCUBO

22:04 – RIVERDALE IV – HALLOWEEN

22:55 – ROSWELL, NEW MEXICO I – IL SEGNO

23:45 – THE BOLD TYPE III – MESSAGGI CONTRASTANTI