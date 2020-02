Su Rai Due la risposta é nelle stelle, su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Guida ai programmi Tv della serata del 12 febbraio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 12 febbraio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

I più romantici saranno accontentati con La risposta è nelle stelle, in onda su Rai Due dalle 21.20.La risposta è nelle stelle – La storia d’amore tra Luke, un campione di rodeo e Sophia, una studentessa in procinto di partire per New York, sembra non avere un futuro, ma il destino assume le sembianze di Ira, un anziano signore. Su Rai 4 dalle 21.20 Omicidio al Cairo. Mentre nelle strade del Cairo iniziano i primi fuochi della rivolta popolare, l’ufficiale di polizia Nouredin, corrotto come tutti i suoi colleghi, indaga su un caso di omicidio la cui vittima è una celebre cantante. Su Rai Movie dalle 21.10 Il Principe abusivo. Letizia è una principessa viziata e in cerca di popolarità. Per raggiungere la fama sui rotocalchi rosa, il ciambellano di corte Anastasio le suggerisce di fingere una relazione con un giovane povero e incolto. Il soggetto ideale è Antonio, uno squattrinato napoletano. Su Rete 4 dalle 21.29 il film di fantascienza l’alba del giorno dopo. Film apocalittico con Jake Gyllenhaal. La fine dell’umanità sembra vicina, quando una tempesta dalle proporzioni bibliche si abbatte su New York. Su Sky Cinema dalle 21.15, per la serie I delitti del Bar Lume, l’episodio Ritorno a Pineta. Massimo è un ombroso barista divorziato da poco che si trova a indagare su alcuni delitti che avvengono nella sua cittadina toscana. Il suo istinto d’investigatore trova sempre spunti in alcune conversazioni, che è costretto a sedare nel suo bar, ad opera di quattro arzilli vecchietti. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Cattivissimo me 3. Dopo essere stato licenziato dalla Lega Anti Cattivi per essersi lasciato sfuggire Balthazar Bratt, l’ultimo malvagio in grado di minacciare l’umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una profonda crisi d’identità. Su Iris dalle 21 Blood Diamonds – Diamanti di sangue. Ambientato sullo sfondo del caos della guerra civile che ha sconvolto la Sierra Leone negli anni 90, il film narra la storia di Danny Archer, un ex mercenario dello Zimbabwe, e di Solomon Vandy, pescatore del villaggio di Mende.

INTRATTENIMENTO

Su Sky Uno dalle 21.30 il settimo episodio della prima stagione di Italia’s got talent. Ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti, contorsionisti, funamboli, comici ed addestratori avrà a disposizione 100 secondi a testa per dimostrare di valere almeno tre “sì” della giuria e, conseguentemente, accedere alla fase successiva della gara. In giuria Frank Matano, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e Nina Zilli. A presentare lo show Vanessa Incontrada.

SPORT

Su Rai Due dalle 20.30 in diretta dallo Stadio Meazza di Milano va in onda Inter -Napoli, andata della semifinale di Coppa Italia. In campionato i nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 4-2 nel Derby della Madonnina e ora, complice la sconfitta della Juventus a Verona, sono primi in classifica con 54 punti, a pari merito con i bianconeri. Sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver battuto Cagliari e Fioentina. Il Napoli proviene dalla sconfitta al San Paolo contro il Lecce ed è undicesimo a quota 30; in Coppa Italia ha eliminato Perugia e Lazio.

INTRATTENIMENTO

Alle 21.39 su Canale 5 torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni chi vuol essere milionario.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 torna Chi l’ha visto? il programma di Federica Sciarelli dedicato alla ricerca di persone di cui non si hanno più traccia. Su Rete 4 dalle 21,25 Piero Chiambretti conduce #cr4 la repubblica delle donne, programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Guida tv di mercoledì 12 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Calcio: Coppa Italia 2019 / 20 Inter – Napoli

23:00 – Porta a Porta

23:20 – TG1 60 Secondi

23:25 – Porta a Porta

00:35 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Terra bruciata

19:40 – N.C.I.S. Scandali a Washington

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Rai 4

18:35 – Senza Traccia II ep.4

19:16 – Senza Traccia II ep.5

19:57 – Criminal Minds ep.15

21:20 – Omicidio al Cairo

23:02 – Babylon Berlin II ep.3

23:44 – Babylon Berlin II ep.4

00:23 – Vikings IVb ep.6

01:44 – Vikings IVb ep.7

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CHI VUOL ESSERE MILIONARIO

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:25 – IENEYEH

20:25 – C.S.I. MIAMI – ULTIMA FERMATA

21:20 – THE DAY AFTER TOMORROW -L’ALBA DEL GIORNO DOPO – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

16:00 – YOUTH LEAGUE ’19-’20: DINAMO KIEV-DINAMO ZAGABRIA

17:53 – YOUTH LEAGUE ’19-’20: RANGERS-ATLETICO MADRID

19:44 – SPECIALE POST PARTITA YOUTH LEAGUE

19:53 – CHICAGO FIRE IV – SOTTO ATTACCO

20:42 – THE BIG BANG THEORY XII – LA COLLISIONE AL PLANETARIO

21:04 – LUCIFER III – BENTORNATA CHARLOTTE RICHARDS – 1aTV

22:01 – LUCIFER III – A LAS VEGAS CON UN’ANSIOSA – 1aTV

23:01 – MAGNUM P.I. – MORTE IMPROVVISA

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 41 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 41 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE

00:45 – TV STORY SUPERSTAR – RAFFAELLA CARRA’ PRESENTA…

02:02 – STASERA ITALIA

Cine 34

19:06 – I COSACCHI (DI G. RIVALTA/V. TOURJANSKY)

21:11 – LE FOTO DI GIOIA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – LE FOTO DI GIOIA – 2 PARTE

22:50 – UNDICI GIORNI, UNDICI NOTTI 2

00:30 – NUDE CALDE E PURE

01:55 – COSI’ BELLO, COSI’ CORROTTO, COSI’ CONTESO!

Rai Movie

18:00 – Vivo per la tua morte

19:35 – Il medico dei pazzi

21:10 – Il principe abusivo

22:55 – Movie Mag

23:20 – Fantozzi contro tutti

01:05 – Piedone lo sbirro

02:50 – Un genio, due compari, un pollo

05:00 – La vera storia di Jess il bandito

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Il giovane ispettore Morse –

23:30 – Cleaner –

01:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:30 – Law & Order: Criminal Intent –

Iris

19:15 – HAZZARD – REPORTER D’ASSALTO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – GRIDO DI GUERRA

21:00 – BLOOD DIAMOND – DIAMANTI DI SANGUE

23:58 – U-571

02:19 – 90 MINUTI PER SALVARLA

03:42 – CIAKNEWS

03:46 – LA VERGINE SOTTO IL TETTO

05:21 – MEDIASHOPPING

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 8 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 102 – Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Audizioni – Prima TV

23:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Riviera di Ulisse –

00:45 – Il figlio desiderato

02:30 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 13 –

03:30 – Lady Killer – Ep. 6 –

Italia 2

18:10 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – PER IL BENE DELLA SQUADRA – NEMICA IN SQUADRA

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – IN PIEDI, AYUHARA – COMPLESSO D’INFERIORITA’

19:00 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – TORNADO – MOSSA SEGRETA

19:30 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU E FREEZER A CONFRONTO

19:55 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU AL CONTRATTACCO

20:25 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL TEMPIO DIVINO E LA FORESTA DEL SUPREMO

20:50 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’INCONTRO CON SATORI

21:20 – LUPIN 3RD: FUGA DA ALCATRAZ

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO – 2 PARTE

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.15

19:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.16

20:00 – Sono le venti – 1^TV 1′ Stagione Ep.18

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.43

21:25 – L’assedio – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

23:30 – Fake – La fabbrica delle notizie – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

00:15 – L’assedio 1′ Stagione Ep.9

01:45 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.16

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 2

19:15 – Affari al buio Pezzo da collezione

19:45 – Affari al buio Antichi vinili

20:15 – Affari di famiglia Un selfie d’altri tempi

20:45 – Affari di famiglia La gabbietta del mago

21:15 – Airplane vs Volcano

23:00 – L’educazione sentimentale di Eugenie

00:45 – Lo stallone italiano

La7

18:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Un colpo perfetto

23:30 – Mi chiamo Sam

01:50 – La mala educaxxxion

02:55 – I menù di Benedetta

03:55 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:00 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Il Monaco –

23:30 – Law & Order: Criminal Intent –

00:30 – Law & Order: Criminal Intent –

01:00 – Supernatural –

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.8

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.4

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.17

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.6

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.9

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.10

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.9

TOP CRIME

19:15 – PERSON OF INTEREST II – IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO

20:10 – PERSON OF INTEREST II – CALCOLO DELLA MORTALITA’

21:10 – FOREVER – 6 A.M.

22:00 – FOREVER – L’UOMO VESTITO DA KILLER

22:50 – CHICAGO P.D. IV – A PIENO REGIME

23:40 – CHICAGO P.D. IV – GANGS IN GUERRA

00:35 – C.S.I. NEW YORK VII – VENUTI DAL CIELO

01:15 – C.S.I. NEW YORK VII – VIETATO ENTRARE

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 20′ Stagione Ep.11

20:15 – Law & Order 20′ Stagione Ep.12

21:10 – Vera – 1^TV 9′ Stagione Ep.1

23:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.9

00:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.10

01:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.5

02:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.6

03:00 – Law & Order 3′ Stagione Ep.16

Rai 5

18:10 – RAI NEWS – GIORNO

18:13 – This is art Episodio 6

19:13 – This is art – 2^ serie Episodio 7

20:12 – Città segrete Lisbona Ep 1

21:01 – Duran Duran – There’s Something You Should Know Prima Visione RAI

22:00 – Rock Legends . Special Abba

22:44 – Pink Floyd – Reflections and Echoes Parte 2

23:43 – The Ronnie Wood Show Ep. 7 The Ronnie Wood Show

Rai Premium

19:05 – Un passo dal cielo 4 – La scelta ep.17

20:15 – Un passo dal cielo 4 – Ferita mortale ep.18

21:20 – Come una madre – p.2

23:20 – Adidas vs Puma – Due fratelli in guerra

01:30 – L’Ispettore Sarti – Corsia gialla ep.10

02:30 – Cult Fiction – p.1

03:05 – Delitti in Paradiso – Orecchio musicale ep.7

04:05 – Delitti in Paradiso – Anagrammi ep.8

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:45 – Aspettando Un volto due donne

19:00 – Escape to the Country

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – A.A.A Cercasi Marito

23:45 – Aspettando Perla Nera

00:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

18:58 – Attenti al lupo

19:59 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:05 – BEATI VOI – LA GENESI

23:01 – Un sorriso di pace

VH1

19:00 – Top Chart Quattro Anni fa –

20:00 – Una coppia in affari –

20:20 – Come ti trasformo la casa –

20:40 – Come ti trasformo la casa –

21:00 – Ink Master –

22:00 – Ink Master –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – CHRONO GP

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – CHRONO GP

00:00 – SE INCONTRI SARTANA PREGA PER LA TUA MORTE

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

18:35 – Sea Patrol – Stato di allerta

19:20 – Rescue Special Operations – Fuori dai binari

20:10 – Via per sempre – 5. Alti e bassi

21:00 – Runner Runner

22:30 – Un inverno senza fuoco

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

19:45 – Speciale Tg Sport:Coppa Italia 2019/20 – pregara Semifinale di Andata Inter – Napoli

20:20 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 18a giornata Igor Gorgonzola Novara – Savino del Bene Scandicci

22:50 – Perle di Sport

23:00 – Speciale Tg Sport:Coppa Italia 2019/20 postgara Semifinale di Andata Inter – Napoli

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Lotta: Campionati Europei 2020 Semifinali e Finali 3a giornata

01:15 – Calcio Coppa Italia 2019/20: Semifinale di Andata Inter . Napoli

03:05 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 18a giornata Igor Gorgonzola Novara – Savino del Bene Scandicci

Rai Sport

19:45 – Speciale Tg Sport:Coppa Italia 2019/20 – pregara Semifinale di Andata Inter – Napoli

20:20 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 18a giornata Igor Gorgonzola Novara – Savino del Bene Scandicci

22:50 – Perle di Sport

23:00 – Speciale Tg Sport:Coppa Italia 2019/20 postgara Semifinale di Andata Inter – Napoli

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Lotta: Campionati Europei 2020 Semifinali e Finali 3a giornata

01:15 – Calcio Coppa Italia 2019/20: Semifinale di Andata Inter . Napoli

02:00 – Pattinaggio di Figura ISU : Four Continents 2020

SuperTennis

18:30 – LIVE ATP 250 Buenos Aires

19:30 – LIVE ATP 500 Rotterdam

21:15 – Tennis Parde

21:30 – LIVE ATP 500 Rotterdam

01:00 – LIVE ATP 250 Buenos Aires

03:00 – WTA San Pietroburgo (differita)

05:00 – WTA San Pietroburgo (differita)

Euro Sport

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Biliardo Home Nation Series Welsh Open (3a g., da Cardiff, Galles)

19:45 – Biliardo Home Nation Series Welsh Open (3a g., da Cardiff, Galles) Live

00:00 – Informazione Flash News

00:05 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G F (da Garmisch Partenkirchen, Germania)

01:00 – Ciclismo Pro Series 6a tappa

01:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Against All Odds

02:00 – Speciale Giochi Olimpici Shredding Monsters

SportItalia

19:30 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:35 – THE ATHENA

21:00 – Penny on M.A.R.S.

21:25 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.11

18:25 – BING – EP.73

18:30 – BING – EP.74

18:40 – BING – EP.75

18:45 – BING – EP.76

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.49

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.52

19:10 – 44 GATTI – EP.7

Boing

18:00 – Capitan Tsubasa

18:25 – Craig

19:00 – Craig

19:25 – Teen Titans Go !

19:50 – Teen Titans Go !

20:20 – Steven Universe NEW ®

20:45 – Steven Universe

21:15 – Steven Universe

Cartoonito

18:05 – Pingu in Città

18:35 – Paw Patrol

19:05 – Paw Patrol

19:30 – Paw Patrol

19:45 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:35 – Heidi

21:00 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:00 – Curioso come George – 1^TV 12′ Stagione Ep.3

18:30 – Ernest & Rebecca 1′ Stagione Ep.10

19:00 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.4

19:10 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.5

19:35 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.6

20:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.21

20:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.22

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.23

K2

18:00 – UN IDOLO NEL PALLONE

18:25 – A TUTTO REALITY: LE ORIGINI

18:50 – A TUTTO REALITY: LE ORIGINI

19:15 – A TUTTO REALITY: LE ORIGINI

19:40 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:00 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:10 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:25 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – Io, Elvis Riboldi –

19:20 – Io, Elvis Riboldi –

19:35 – Io, Elvis Riboldi –

20:00 – New School

20:25 – Kally’s Mashup Best Of

21:15 – New School

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Game Shakers

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – I Thunderman

Disney Channel

18:05 – Jessie Quattro ragazzi in fallimento

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Volpina

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Impostore

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Il faraone

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Lady Wifi

20:10 – Bia

20:55 – Liv e Maddie Rooney contro Rooney

21:20 – Liv e Maddie Scambio di Rooney

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.17

18:25 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.19

18:50 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.20

19:15 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.21

19:40 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.22

20:05 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.23

20:30 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.24

21:00 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.25

Rai Storia

18:00 – 1918-39 La pace fragile p 3

19:00 – Cortoreale Gli anni del documentario italiano. Il 1962

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Farinacci il fascista intransigente con il Prof. Emilio Gentile

21:10 – I Kennedy p.5

22:10 – I diari della Grande Guerra-la nostalgia e il desiderio

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.16

19:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.17

20:25 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.18

21:20 – Salt Lake Garage 6′ Stagione Ep.1

22:15 – Salt Lake Garage – 1^TV 6′ Stagione Ep.3

23:15 – Lord of the Bikes – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

00:10 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.30

01:05 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.1

DMAX

18:25 – Ai confini della civiltà 8′ Stagione Ep.4

19:25 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.8

20:25 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.9

21:25 – Il boss del paranormal – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

22:30 – Il boss del paranormal 1′ Stagione Ep.7

23:35 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.11

00:05 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.12

00:35 – Cops Spagna 2′ Stagione Ep.14

Focus TV

18:15 – TRENI DI GUERRA – COMBAT TRAINS – CARICHI PREZIOSI

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – DHL A300 – ATTENTATO A BAGHDAD

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – APPESI A UN FILO

21:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – CARRI ARMATI A QUATTRO ZAMPE

22:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – LA CONQUISTA DEI MARI

23:15 – MEGA DISASTRI I – LA FURIA DEI TORNADO

00:15 – MEGA DISASTRI I – UNA BOMBA DI GHIACCIO

01:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

RealTime

19:10 – Cortesie per gli ospiti Ep. 11

20:10 – Cortesie per gli ospiti Ep. 12

21:10 – Hot & Heavy Ep. 1 Prima TV

22:10 – Hot & Heavy Ep. 2 Prima TV

23:05 – Hot & Heavy Ep. 3 Prima TV

00:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Sfigurata

00:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il tumore

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Tumori in viso

Rai Scuola

18:00 – English Up episodio 14 Replica

18:10 – Labour Of Love episodio 4 Replica

18:25 – Inglese DRACULA La scienza e i suoi limiti Replica

18:40 – Erasmus + Stories Hospitality

18:45 – The Language of Business episodio 9 Replica

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola Rispetto Replica

19:05 – Toolbox II Parametri e variabili insegnanti Replica

19:15 – Toolbox II Parametri e variabili studenti Replica

LaEffe

18:45 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.21

19:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 9′ Stagione Ep.3

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.8

21:10 – Lo stato dell’unione – Scene da un matrimonio – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:05 – Lo stato dell’unione – Scene da un matrimonio – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.2

23:35 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

00:05 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 10

18:35 – Come è fatto Ep. 11

19:05 – Come è fatto Ep. 13

19:35 – Come è fatto Ep. 1

20:00 – Come è fatto Ep. 2

20:30 – Come è fatto Ep. 3

21:00 – Come è fatto Ep. 3

21:25 – Come è fatto Ep. 4

Sky Uno

18:45 – Master – Chef USA Ep. 17

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 33

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 34 Prima TV

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 8

21:30 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

23:30 – Italia’s Got Talent Audizioni

01:30 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 11

02:35 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 12

Sky Cinema 1

19:10 – Regression

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Ritorno a Pineta

23:00 – Redemption – Identità nascoste

00:45 – Trading Paint – Oltre la leggenda

02:15 – Dream House

03:45 – Mrs Mills – Un tesoro di vicina

05:15 – Regression

SKY Cinema Family

19:10 – Rango

21:00 – Martian Child – Un bambino da amare

22:50 – Alla fine ci sei tu

00:30 – 100X100Cinema

00:45 – Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween

02:20 – Tartarughe Ninja 2 – Il segreto di Ooze

03:50 – Mollami

04:05 – C’è tempo

Sky Cinema Romance

19:15 – Il fidanzato di mia sorella

21:00 – Come non detto

22:30 – Qualcuno da amare

00:15 – Christmas Mail – Una lettera per sognare

01:50 – Lezioni di cioccolato

03:30 – Amore in safari

05:05 – Shout

Sky Cinema Collection

19:10 – The Untouchables – Gli intoccabili

21:15 – Le regole della casa del sidro

23:30 – Monster

01:20 – Il grande paese

04:05 – Iris – Un amore vero

05:40 – Il paradiso può attendere

Sky Cinema Action

19:00 – 36 Quai des Orfèvres

21:00 – Deadpool 2

23:05 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

01:10 – Bruce Lee – La grande sfida

02:50 – U-429 – Senza via di fuga

04:30 – The Arrival

Fox

18:25 – I Griffin Il senso del cane

18:50 – I Simpson Utopia delle utopie

19:20 – I Simpson Da Tokyo con orrore

19:45 – I Simpson Oltre la sfera della cantonata

20:10 – The Big Bang Theory Nel covo del nemico

20:35 – The Big Bang Theory L’eccitazione lunare

21:00 – Stumptown Sorpresa di novembre Prima TV

21:50 – Emergence Dove tu appartieni

Premium Cinema

19:33 – Minions

21:15 – Cattivissimo me 3

22:53 – CANDIDATO A SORPRESA

00:26 – YES MAN

02:12 – IL COLORE VIOLA

Premium Action

18:34 – THE 100 I – LO SBALLO DI UN GIORNO

19:22 – THE ORIGINALS IV – LA VERITA’ SUL VUOTO

20:10 – UNDERCOVER III – LA NOTTE BRAVA DI ZORI

21:15 – CHICAGO FIRE VIII – TERRENO SACRO – 1aTV

22:03 – THE BRAVE – ESPLOSIONE

22:53 – IZOMBIE I – MORTE IN ONDA

23:42 – THE 100 I – LO SBALLO DI UN GIORNO

00:30 – THE ORIGINALS IV – LA VERITA’ SUL VUOTO

Mya

18:41 – BIG BANG THEORY V – LA DESTABILIZZAZIONE DEL CAPELLO

19:06 – BIG BANG THEORY V – IL VORTICE DEL WEEKEND

19:30 – CLAWS I – IL RITORNO

20:24 – RIVERDALE III – LA GRANDE FUGA

21:15 – LEGACIES II – MOLTO PRESTO, TUTTO SARA’ DOLOROSAMENTE CHIARO – 1aTV

22:09 – MANIFEST II – NELLE PIEGHE DEL TEMPO

23:00 – CLAWS I – IL RITORNO

23:53 – EVERWOOD I – UN NUOVO AMICO