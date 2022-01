Su Canale 5 Supercoppa italiana, su Sky Come un gatto in tangenziale. Guida ai programmi Tv della serata del 12 gennaio 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 12 gennaio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Sei mai stata sulla luna? Guia, una giornalista di moda sofisticata e snob, eredita una masseria in Puglia. Giunta al Sud per vendere la proprietà trova la fattoria occupata da tre uomini molto “particolari”, lontani dal suo stile di vita mondano. Su Rai Tre dalle 21.20 Il tabaccaio di Vienna. Franz, poco più che adolescente, vive con la madre, Margarete, in un villaggio austriaco. Il lavoro scarseggia, così quando il suo patrigno muore, Margerete decide di mandarlo a Vienna, dove il ragazzo incontra Sigmund Freud. Su Rai 4 dalle 21.20 Dragon. L’artigiano Liu riesce ad allontanare dal suo villaggio due noti gangster ma la sua abilità con le arti marziali lo mette in cattiva luce con il detective Xu, che lo crede coinvolto nella malavita Su Rai Movie dalle 21.10 High Crimes – Crimini di stato. La felice vita dell’avvocato Claire Kubik viene sconvolta dalla scoperta della doppia identità del marito Tom, che in realtà si chiama Ron Chapman ed è un ex-marine accusato di aver compiuto una strage nel 1988 in un remoto villaggio di El Salvador. Arrestato e rinchiuso in un penitenziario militare, l’uomo dovrà affrontare la corte marziale. Per provare l’innocenza del marito, Claire è costretta a chiedere aiuto ad un esperto di giustizia militare, ex alcolista. Su Italia 1 dalle 21.28 Biancaneve e il cacciatore, adattamento in chiave dark fantasy della nota fiaba dei fratelli Grimm. Su Sky Cinema dalle 21.15 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia de morto. Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d’amore che, come avevano previsto sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.

DOCUMENTARI

Su Rai Due dalle 21.20 Kalipè. Kalipé è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia.

SPORT

In diretta dallo stadio Giuseppe Meazza, la sfida tra Inter e Juventus nella finale di Supercoppa d’Italia.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Zona bianca. Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Guida tv di mercoledì 12 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Sei mai stata sulla luna?

23:30 – Porta a Porta

01:10 – Rai – News24

01:45 – Movie Mag

02:10 – Le avventure di Pinocchio

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – Blue Bloods

19:40 – 9-1-1

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Rookie Blue 3

19:00 – Rookie Blue 3

19:50 – Scorpion

20:35 – Scorpion

21:20 – Run hide fight – Sotto assedio

23:15 – Papillon

01:30 – Batman

02:00 – Batman

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELL’INSCIENZINA

21:00 – SUPERCOPPA ITALIANA – INTER – JUVENTUS

Italia 1

18:24 – COPPA ITALIA – NAPOLI-FIORENTINA – 2 PARTE

20:41 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL RAGNO E LA MOSCA

21:30 – BIANCANEVE E IL CACCIATORE – 1 PARTE

22:51 – TGCOM

22:54 – METEO.IT

22:57 – BIANCANEVE E IL CACCIATORE – 2 PARTE

23:55 – CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE – 1 PARTE

00:45 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:16 – THE FLASH IV – SOGGETTO 9

19:22 – CHICAGO FIRE IV – SENTIERO DI GUERRA

20:13 – THE BIG BANG THEORY VII – LA POLARIZZAZIONE DEL TAVOLO

20:36 – THE BIG BANG THEORY VII – LA TURBOLENZA DELL’AMICIZIA

21:04 – RUN ALL NIGHT – UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – RUN ALL NIGHT – UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4’22 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 91 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

00:52 – BLUE JASMINE – 1 PARTE

01:23 – TGCOM

Cine 34

19:02 – A CENA CON… – IL PRINCIPE E IL PIRATA

21:00 – TIRAMISU’ – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – TIRAMISU’ – 2 PARTE

22:53 – TUTTI GLI UOMINI DEL DEFICIENTE

01:05 – ITALIANI A RIO

02:46 – ATTENTI AL BUFFONE

Rai Movie

19:25 – Stanlio e Ollio – I figli del deserto

20:45 – Stanlio e Ollio – Un salvataggio pericoloso

21:10 – Mio fratello rincorre i dinosauri

23:00 – Movie Mag

23:25 – Lasciati andare

01:15 – Capri Revolution

03:20 – Unico indizio: una sciarpa gialla

05:00 – Birra ghiacciata ad Alessandria – Pattuglia disperata

Paramount Network

18:25 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 17 Episodio 707

19:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 15

20:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 16

21:10 – I misteri di Aurora Teagarden – Il gioco del gatto e del topo

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 23

23:45 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 01

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 02

01:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 03

Iris

19:15 – HAZZARD – LA GRANDE RAPINA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – BINGO!

21:00 – IL MONDO PERDUTO: JURASSIC PARK

23:39 – LA GUERRA DI CHARLIE WILSON

01:42 – FUR-UN RITRATTO IMMAGINARIO DI DIANE ARBUS

03:33 – CIAKNEWS

03:37 – LA TERRA DEGLI APACHES

05:00 – IL RICATTO DI UN PADRE

TV8

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Napoli

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Vip Ep. 34 Prima TV

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Venezia

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Toscana

00:00 – Creed – Nato per combattere

02:15 – Coppie che uccidono Ep. 6

03:15 – Lady Killer Ep. 11

04:15 – Lady Killer Ep. 12

Italia 2

18:00 – MIKE & MOLLY – IL COMPLEANNO DI DENNIS

18:30 – MIKE & MOLLY – MIKE IN CASA

18:55 – MIKE & MOLLY – CHEVROLET BEL AIR DEL ’57

19:20 – MIKE & MOLLY – VICTORIA SCAPPA DI CASA

19:45 – MIKE & MOLLY – FELICE HALLOWEEN

20:15 – NARUTO SHIPPUDEN – L’ORDINE DI CATTURARE LA VOLPE A NOVE CODE – SPECIALE

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – NARUTO CONTRO MECA-NARUTO – SPECIALE

21:20 – ONE PIECE – IMPREVEDIBILE FINALE! SMOKER CONTRO VERGO

La 5

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO – 2 PARTE

23:35 – LEGACIES II – CHE PROBLEMA CUPIDO?

NOVE

18:00 – Sulle orme dell’assassino 5′ Stagione Ep.4

18:55 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.13

19:55 – Supercoppa di Spagna (live) Barcellona – Real Madrid

21:25 – Wild Teens – Contadini in erba – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:15 – Il delitto di Lady Gucci

00:15 – L’omicidio Versace

01:15 – Storie criminali – Natalie Wood: un mistero senza fine?

02:05 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.9

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 3

19:15 – Affari al buio Assassin’s Creed

19:45 – Affari al buio Per un ‘pegno’ di dollari

20:15 – Affari di famiglia Ep. 54

20:45 – Affari di famiglia Ep. 55

21:15 – L’urlo della Terra

23:15 – Tranquille donne di campagna

01:00 – 9 to 5: Days in Porn – Gli impiegati del porno

La7

18:00 – Downton Abbey

20:00 – Tg La7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Non e’ l’Arena

01:00 – Tg La7

01:10 – Otto e mezzo

01:50 – L’aria che tira

03:50 – Tagada’

La7 D

18:15 – Tg La7

18:20 – Josephine, ange gardien

20:15 – I menu’ di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – E’ arrivato nostro figlio

23:25 – The International

01:55 – La cucina di Sonia

02:25 – Damages

Spike

18:00 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 17 Episodio 709

19:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 6 Episodio 23

19:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 01

20:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 02

21:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 02

22:30 – Spartacus – La guerra dei dannati Stagione 4 Episodio 03

23:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 09

00:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 10

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.11

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Oltrepo 3′ Stagione Ep.11

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.12

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Verona 3′ Stagione Ep.12

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.13

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ferrara 3′ Stagione Ep.13

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.14

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Urbino 3′ Stagione Ep.14

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 VII – I GIORNI DEL SOSPETTO

19:23 – RIZZOLI & ISLES IV – CORSA VERSO LA MORTE

20:16 – RIZZOLI & ISLES IV – GIUDICE, GIURIA E CARNEFICE

21:10 – FBI: MOST WANTED I – OFFESA MORTALE

22:03 – FBI: MOST WANTED I – LA FUGA

22:58 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VII – IDOLI CADUTI

23:52 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VII – IL COLTELLO DI CERAMICA

00:45 – HARROW II – LA FACILIS DESCENSUS/DISCESA E’ FACILE – 1aTV

GIALLO TV

18:40 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.12

19:55 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.13

21:10 – L’ispettore Barnaby 8′ Stagione Ep.2

23:10 – Vera 2′ Stagione Ep.3

01:10 – Tatort – Scena del crimine 2′ Stagione Ep.8

03:10 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.5

04:05 – Murder Comes to Town 2′ Stagione Ep.3

05:00 – Murder Comes to Town 2′ Stagione Ep.4

Rai 5

18:20 – Art night

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Art night

20:15 – Prossima fermata America

21:15 – Beatrice Rana in concerto

22:25 – Beatrice Rana: della musica e delle radici

23:25 – Rock Legends

23:50 – Bruce Springsteen – In his own words

Rai Premium

18:10 – Il commissario Manara

19:10 – Don Matteo 6

20:15 – Don Matteo 6

21:20 – Non mi lasciare

23:20 – Nozze romane

01:10 – Zodiaco

02:50 – Memory

03:30 – La nave dei sogni – Viaggio di nozze alle Bermuda

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – La Salute Vien Mangiando

20:00 – Figli Miei Vita Mia

21:00 – PSI Factor

22:00 – Il Massimo In Cucina

22:30 – L’Amore Vero Non SI Compra

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:01 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:52 – Prega con noi

21:45 – A.D. La Bibbia continua

23:21 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 08

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 09

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 11

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 12

22:10 – Ex On The Beach Italia Stagione 1 Episodio 01

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

00:00 – PRESSURE – INCUBO SENZA FINE

01:30 – PROGRAMMAZIONE NOTTURNA

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:30 – LINEA ROSSA E-SPORT

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 LUIGI GARLANDO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA 2 PUNTATE

23:00 – LINEA ROSSA IL TERRORISMO TI CONDIZIONA?

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Lo Show più piccolo del Mondo Con Nicolò Casolini

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:30 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:35 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:35 – Sci alpino: Coppa del mondo – Slalom maschile 2 prova Da Zagabria (CRO)

19:30 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

20:15 – Svizzeri di successo – Claudio Caluori, Philomena Schwab, Carlos Marbach

21:00 – La marcia dei pinguini

22:25 – Fast & Furious 6

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport TG Sport

18:50 – Pattinaggio di figura

21:10 – Basket: Champions League

23:20 – 2021: Un Anno di Calcio Un Anno di Calcio 2021

00:00 – Tg Sport TG Sport

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Tg Sport TG Sport

18:50 – Pattinaggio di figura

21:10 – Basket: Champions League

23:20 – 2021: Un Anno di Calcio Un Anno di Calcio 2021

00:00 – Tg Sport TG Sport

00:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:00 – ATP 250 Sydney (replica)

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Magazine ATP

21:45 – WTA 500 Sydney (replica)

23:00 – WTA 500 Sydney (replica)

01:00 – LIVE WTA 500 Sydney

03:00 – LIVE WTA 500 Sydney

05:00 – LIVE WTA 500 Sydney

Euro Sport

18:00 – Magazine Italian Pro Tour Sergio Melpignano Italian Open

18:30 – Magazine Watts

18:45 – Snooker The Masters Trump – Allen (Primo turno)

19:40 – Informazione Flash News

19:45 – Snooker The Masters Wilson – Bingham (Primo turno) Live

23:25 – Informazione Flash News

23:30 – Rally Dakar 10a tappa

00:30 – Magazine GOLFTV Weekly

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:10 – Baby Boss di nuovo in affari

18:35 – Spider-Man: Maximum Venom

19:00 – A casa di Raven

19:25 – Kids Vet Academy

19:45 – Cercami a Parigi 3

20:15 – Jams 2

20:40 – Il collegio

22:45 – Sara e Marti – #La nostra storia

Rai YoYo

18:10 – Le avventure di Paddington

18:30 – Nefertina sul Nilo St 1 Ep 28 – La freccia d’oro

18:40 – Nefertina sul Nilo St 1 Ep 29 – Il flauto magico

18:55 – Masha e Orso St 3 Ep 15 – Quartetto

19:05 – Masha e Orso St 3 Ep 16 – Nuovi bambini nei paraggi

19:10 – 44 Gatti St 2 Ep 10 – La gara di monopattino

19:25 – 44 Gatti St 2 Ep 11 – Nel mondo al contrario

19:35 – La Casa di Topolino Ep 8

Boing

18:00 – Looney Tunes Cartoons 1^TV dal 10/1

18:45 – Gumball

19:50 – Apple&Onion

20:25 – Apple&Onion

20:50 – Apple&Onion

21:55 – Lego Masters Australia S1+S2 + LM USA S1

22:05 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:30 – Blaze

18:55 – Tom & Jerry

19:25 – Tom & Jerry

19:35 – Zouk

20:00 – Dino Ranch

20:25 – Doraemon – nuovi episodi

20:50 – Doraemon – nuovi episodi

21:10 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:05 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.4

18:30 – Dinocity 1′ Stagione Ep.3

18:35 – Dinocity 1′ Stagione Ep.4

18:50 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.10

19:00 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.11

19:20 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.5

19:45 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.6

20:10 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.1

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.42

18:10 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.1

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.2

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.4

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.5

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.6

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.7

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.8

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Il Maestro del tè

18:15 – Il Barbiere pasticciere L’allievo supera il maestro

18:25 – Il Barbiere pasticciere Il segreto dell’apprendista

18:40 – Ready.Music.Play! New York

18:50 – H2O: Just Add Water Grandi idee

19:20 – H2O: Just Add Water Segreti e bugie

19:50 – Almost Never Lo show dal vivo

20:20 – Almost Never Il compleanno

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – Super House SALOTTO

19:35 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.8

19:20 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.5

20:15 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.9

21:10 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.2

22:05 – Sogni in costruzione – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:00 – Sogni in costruzione – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

23:55 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.1

00:50 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.11

Rai Storia

18:30 – 1861: L’Italia s’e’ desta. L’Unita’ e le sue celebrazioni

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italiani

22:10 – Storie della TV

23:10 – Versailles – I misteri del Re Sole

Motor Trend Italia

18:30 – A caccia di auto 6′ Stagione Ep.3

19:25 – A caccia di auto 5′ Stagione Ep.13

20:20 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.4

21:15 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.10

22:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.2

23:15 – Auto leggendarie: Top 10 – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

00:10 – Restauri a quattro ruote 3′ Stagione Ep.14

01:05 – Restauri a quattro ruote 4′ Stagione Ep.4

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 10′ Stagione Ep.7

19:30 – Vado a vivere nel bosco 4′ Stagione Ep.5

21:25 – Vado a vivere nel bosco – 1^TV 4′ Stagione Ep.6

23:15 – Basket Zone – 1^TV 2021′ Stagione Ep.11

23:45 – I signori della neve 2′ Stagione Ep.2

00:45 – Destinazione paura 1′ Stagione Ep.7

01:35 – Destinazione paura 1′ Stagione Ep.8

02:30 – Ed Stafford: duro a morire 2′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – ANCIENT DISCOVERIES II – GLI ANTENATI DI JAMES BOND

19:00 – GIANT CONSTRUCTIONS – THE WORLD’S MOST SPECTACULAR BRIDGES

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VII – L’OROLOGIO DELL’APOCALISSE

21:15 – La costa dei predatori

22:15 – GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA – LE ORIGINI

23:15 – ALTRI MONDI – UN VIAGGIO TRA SPAZIO E TEMPO – L’ALBA DEL SISTEMA SOLARE

00:15 – ATLANTE DEL COSMO – IL REGNO DI SATURNO

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES II – UN CARICO PERICOLOSO

RealTime

18:15 – Cortesie per gli ospiti Ep. 19

19:20 – Cortesie per gli ospiti Viola e Alessandra vs. Giulia e Federica

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 3 Prima TV

21:25 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… Ep. 2 Prima TV

23:15 – Piedi al limite Un disastro Prima TV

00:10 – Piedi al limite Croste

01:00 – Piedi al limite Sotto il vischio

01:50 – Piedi al limite Unghie del piede

Rai Scuola

18:00 – La scuola in tivù

18:30 – Perfect English

18:35 – 3Ways2

18:50 – Spot on the Map

19:00 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

19:30 – Professione Futuro

20:00 – La scuola in tivù

20:25 – La scuola in tivù

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.5

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.6

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Climbing Iran laeffe Film Festival

22:10 – Brave – Storie di ragazze coraggiose 1′ Stagione Ep.8

23:10 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro La soglia del dolore

19:05 – La febbre dell’oro Difficoltà

20:00 – La febbre dell’oro Sull’orlo del fallimento

21:00 – Predatori di gemme Ep. 5

21:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Speciale Incertezze Prima TV

22:55 – La febbre dell’oro La vendetta Prima TV

23:50 – Moonshiners: la sfida Mark vs. Digger vs. Tim

00:45 – Moonshiners La ribellione

Sky Uno

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 13

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 14 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

21:15 – Italia’s Got Talent – Best of

23:40 – MasterChef Italia Ep. 7

01:00 – MasterChef Italia Ep. 8

02:15 – MasterChef Magazine Ep. 14

02:30 – MasterChef Magazine Ep. 13

Sky Cinema 1

19:25 – Beyond The Edge – I maestri dell’illusione

21:15 – Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto

23:10 – Dune

01:50 – L’amore a domicilio

03:20 – Il tuo ex non muore mai

05:15 – Beyond The Edge – I maestri dell’illusione

SKY Cinema Family

19:30 – Madagascar

21:00 – Striscia, una zebra alla riscossa

22:50 – Una vita da gatto

00:20 – Un sogno ad occhi aperti

02:10 – Capitan Sciabola e il diamante magico

03:35 – Le avventure di Sammy

05:05 – Asterix contro Cesare

Sky Cinema Romance

19:05 – Amici di letto

21:00 – Il profumo del mosto selvatico

22:50 – Che fine hanno fatto i Morgan?

00:40 – Ogni tuo respiro

02:40 – I segreti di Brokeback Mountain

05:00 – A casa tutti bene – La serie – Speciale

05:20 – Anna Karenina

Sky Cinema Collection

18:50 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

21:15 – Harry Potter e il calice di fuoco

23:55 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

02:15 – Harry Potter e il principe mezzosangue

04:50 – Questo o quello – Speciale

05:00 – La Collezionista . XL – Harry Potter – Speciale

05:10 – Harry Potter – Speciale

05:30 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

Sky Cinema Action

19:15 – Solo 2 ore

21:00 – In Time

22:55 – Red

00:50 – Today You Die

02:25 – Priest

03:55 – 6 Bullets

05:50 – Fuoco assassino

Fox

18:05 – I Griffin Uno scrittore… in erba

18:30 – I Simpson La paura fa novanta X

18:55 – I Simpson L’erba del vicino è sempre più verde

19:20 – I Simpson Sete di gloria, fame d’amore

19:45 – How I Met Your Mother La gara

20:10 – How I Met Your Mother Architetto di distruzione

20:35 – How I Met Your Mother Pensando a un bambino

21:00 – L’uomo di casa Benvenuta nel nido

Premium Cinema

19:15 – Everest

21:15 – SAN ANDREAS

23:08 – SHARK (DI K. RENDALL)

00:41 – I.T. – UNA MENTE PERICOLOSA

02:16 – L’ ANNO DEL DRAGONE

04:28 – The Score

Premium Action

18:45 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – CHE COSA SEI TU

19:34 – THE LAST SHIP V – CORAGGIO

20:23 – SUPERNATURAL XIII – UN UOMO SANTISSIMO

21:15 – THE 100 VI – CENERE ALLA CENERE

22:15 – THE 100 VI – PROTOCOLLO DI RETTIFICA

23:04 – THE 100 VI – PROTOCOLLO DI RETTIFICA

00:08 – SUPERGIRL VI – IL GIOCO DELLA VERITA’

00:56 – THE LAST SHIP V – CORAGGIO

Mya

18:20 – JOEY II – LA NUOVA CASA

18:45 – KATY KEENE – CAPITOLO OTTO: TUTTO BENE, MAMMA (STO SOLO SANGUINANDO)

19:32 – KATY KEENE – CAPITOLO NOVE: DESIDERI E SPERANZE

20:24 – ALL AMERICAN II – UNA DI QUESTE SERE

21:15 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #303: DISTRUGGI QUELLA SCHIFEZZA

22:04 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #1: FA’ UN BRINDISI BREVE

22:54 – RISE – LA PETIZIONE

23:45 – KATY KEENE – CAPITOLO NOVE: DESIDERI E SPERANZE