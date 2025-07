Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Italia 1 Jurassik Park. Guida ai programmi Tv della serata del 12 luglio 2025

Sabato 12 luglio 2025 il piccolo schermo offre una vera abbondanza di emozioni, generi e storie. Dai thriller oscuri alle commedie familiari, passando per talent show e cinema d’autore, ce n’è davvero per tutti i gusti. Se ami l’adrenalina, Jurassic Park su Italia 1 e Uncharted su Sky Cinema Uno ti terranno incollata allo schermo. Chi invece preferisce le atmosfere più suggestive troverà pane per i suoi denti con Sissi su Rai Movie o il cult erotico Basic Instinct su Iris.

FILM

Su Rai Due alle 21.20, va in onda Gli occhi blu dell’ossessione, un thriller psicologico in cui una giovane sopravvissuta a un incidente d’auto si ritrova perseguitata dal paramedico che l’ha salvata. Il film, inquietante e grottesco, esplora la follia di un uomo che confonde il salvataggio con il possesso, trasformando la vita della protagonista in un incubo. Rai Tre alle 21.20 propone Un altro Ferragosto, il sequel maturo e malinconico di Ferie d’agosto firmato da Paolo Virzì. Ambientato ancora una volta a Ventotene, il film mette a confronto due famiglie italiane, simbolo di visioni opposte del Paese, tra memorie, disillusioni e nuove generazioni. Silvio Orlando, Sabrina Ferilli e Christian De Sica guidano un cast corale in una commedia amara che riflette sull’identità nazionale. Su Rai 4 alle 21.18, The Princess ribalta il classico racconto fiabesco: una principessa guerriera combatte per la propria libertà in un mix di azione e fantasy. Il film è una sorpresa per chi ama le eroine forti e le ambientazioni medievali con un tocco moderno.

Rai Movie alle 21.10 celebra il romanticismo imperiale con Sissi, il primo capitolo della celebre trilogia con Romy Schneider. La giovane duchessa di Baviera conquista il cuore dell’imperatore Francesco Giuseppe, dando vita a una favola storica che ha incantato generazioni. Su Iris alle 21.00, Basic Instinct torna a sedurre e inquietare con la sua carica erotica e il mistero avvolgente. Sharon Stone e Michael Douglas si sfidano in un gioco di attrazione e sospetto, in uno dei thriller più iconici degli anni ’90.

Italia 1 alle 21.25 riapre le porte del Jurassic Park, il capolavoro di Steven Spielberg che ha rivoluzionato il cinema d’avventura. Dinosauri, scienza e suspense si mescolano in un racconto che non smette di affascinare, anche a distanza di decenni. Su Rete 4 alle 21.30, spazio alla fiction storica con Fuochi di artificio, miniserie ambientata nelle Alpi piemontesi durante la Resistenza. Quattro ragazzini diventano piccoli eroi, aiutando i partigiani con astuzia e coraggio. Una storia di formazione e libertà, perfetta in vista del 25 luglio. Cielo alle 21.30 propone Non commettere atti impuri, commedia italiana del 1971 ambientata ad Assisi. Due famiglie agli antipodi si confrontano tra fede, ateismo e desideri giovanili, in un racconto ironico e provocatorio che gioca con i tabù.

Su Sky Cinema Uno alle 21.15, Uncharted porta sullo schermo l’adrenalinica caccia al tesoro di Nathan Drake, interpretato da Tom Holland. Tra enigmi, mappe perdute e avventure mozzafiato, il film è un omaggio ai videogame e ai grandi classici dell’esplorazione. Infine, Sky Cinema Family alle 21.00 accoglie La famiglia Addams, la dark comedy cult che celebra l’eccentricità e l’amore fuori dagli schemi. Morticia, Gomez, Mercoledì e gli altri membri della famiglia più strana d’America tornano a divertire con il loro umorismo macabro e irresistibile.

INTRATTENIMENTO

Per chi preferisce l’intrattenimento dal vivo, Rai Uno alle 21.20 trasmette una nuova puntata di Dalla strada al palco, il talent show condotto da Nek che dà voce agli artisti di strada italiani. Tra musica, emozioni e storie di vita, il programma continua a conquistare il pubblico con autenticità e talento. Su Canale 5, invece, torna Ciao Darwin, il varietà condotto da Paolo Bonolis che mette in scena sfide esilaranti tra categorie umane, con ironia e spettacolo.