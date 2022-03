Su Rai Uno Affari tuoi formato famiglia, su Canale 5 C’e posta per te? Guida ai programmi Tv della serata del 12 marzo 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 12 marzo 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 Adverse. Quando sua sorella Mia scompare, Ethan capisce che il responsabile è il boss del crimine Kaien. Per avvicinarsi a lui, il ragazzo accetta l’incarico di autista personale del criminale. Su Rai Movie dalle 21.05 Parigi a tutti i costi. Maya è una giovane di origine marocchina che vive in Francia da più di vent’anni. La donna lavora presso un’importante casa di moda e la sera prima di un evento cruciale per la propria carriera, viene fermata dalla polizia per un controllo durante il quale si scopre che il permesso di soggiorno della ragazza è scaduto. Una volta tornata a Marrackech. Su Italia 1 dalle 2125 Din Don – Un paese in due. Don Donato ha deciso di raccontare a tutti la verita’, ma lo zio prete cerca di fargli cambiare idea. Su Rete 4 dalle 21.30 Spectre. Un messaggio criptico dal passato di Bond porta l’agente 007 a seguire una pista per smascherare una minacciosa organizzazione. Su Sky Cinema dalle 21.15 Omicidio a Los Angeles. Un ex poliziotto lascia la sua casa nel bosco per indagare su un delitto di cui è stato accusato un divo della tv. Su Iris dalle 21 Formula per un delitto. Due studenti ricchi, intelligenti e soprattutto annoiati decidono senza alcun movente di uccidere una donna a caso, per compiere il delitto perfetto.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 F.B.I. Un omicidio porta alla scoperta di un’organizzazione radicale che, per colpire simbolicamente il capitalismo americano, ha piazzato un ordigno esplosivo in un edificio nel Distretto finanziario di New York.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Affari tuoi formato famiglia. Dagli Studi Fabrizio Frizzi ”Affari Tuoi formato famiglia”. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un Vip e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversario dei concorrenti “pacchisti” e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato “Dottore”. Su Canale 5 dalle 21.30 C’e’ posta per te. People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.35 Quinta dimensione. Il futuro è già qui. Quali sono le grandi domande e le grandi sfide che oggi animano la scienza, in tutte le sue discipline, dalla fisica, alla biologia, dalla medicina allo studio del clima? Con un linguaggio semplice e immediato, avvicina il pubblico ai temi della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica, offrendo gli strumenti necessari a capire i mutamenti in atto, la loro origine, l’impatto che avranno sul nostro futuro.

Guida tv di sabato 12 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi formato famiglia

00:00 – Tg1 Sera

00:05 – Ciao maschio

01:15 – Rai – News24

01:50 – Sottovoce

02:20 – Milleeunlibro

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – Tg2 L.I.S.

18:10 – Rai Tg Sport Sera

18:25 – Gocce Azzurre

19:05 – Dribbling

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:05 – F.B.I. 4

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Le parole

21:45 – Quinta dimensione – Il futuro e’ gia’ qui

23:45 – Tg3 Mondo

00:10 – Tg3 Agenda del Mondo

Rai 4

18:05 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

18:50 – Fast Forward

19:40 – Fast Forward

20:30 – Fast Forward

21:20 – Adverse

23:00 – I see you

00:35 – Anica Appuntamento al cinema

00:40 – Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:16 – DIETRO LE QUINTE – DIN DON – UN PAESE IN DUE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – LA CONQUISTA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SHIVA

21:20 – DIN DON – UN PAESE IN DUE – 1 PARTE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:16 – STATION 19 III – INTO THE WOODS

19:22 – CHICAGO FIRE VI – UN GRANDE GESTO

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – L’INSUFFICIENZA MONETARIA

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – IL RIALLINEAMENTO DEI FRATELLI

21:04 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 2 PARTE

Rete 4

18:01 – TGCOM

18:03 – METEO.IT

18:07 – SING SING – 2 PARTE

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 117 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – SPECTRE – 1 PARTE

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – OLE’

21:00 – AL DI LA’ DELLA LEGGE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – AL DI LA’ DELLA LEGGE – 2 PARTE

23:17 – DIECI BIANCHI UCCISI DA UN PICCOLO INDIANO

01:13 – AMAMI

03:07 – CARNERA-THE WALKING MOUNTAIN

Rai Movie

19:15 – Lasciati andare

21:10 – Parigi a tutti i costi

22:50 – Gli amanti passeggeri

00:30 – Empire State

02:10 – CUB – Piccole prede

03:30 – Neve rossa

05:00 – Scusa se e’ poco

TWENTYSEVEN

18:26 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – I TEMPI CAMBIANO – I PARTE

19:24 – A-TEAM I – PRO E CONTRO

20:16 – A-TEAM I – UNA PICCOLA GUERRA MORTALE

21:10 – JET LAG – 1 PARTE

21:46 – TGCOM24

21:50 – METEO.IT

21:52 – JET LAG – 2 PARTE

22:32 – RICHIE RICH – IL PIU’ RICCO DEL MONDO – 1 PARTE

Iris

19:01 – DANNI COLLATERALI

21:00 – FORMULA PER UN DELITTO

23:25 – SCUOLA DI CULT

23:31 – IL FUGGITIVO

02:02 – MISFIRE – BERSAGLIO MANCATO

03:24 – CIAKNEWS

03:27 – ANGELICA ALLA CORTE DEL RE

05:06 – ZIVAGO

TV8

18:00 – Italia’s Got Talent Audizioni

20:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:30 – Spider-Man 3

00:00 – The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

02:30 – Sex Movie in 4D

04:30 – Coppie che uccidono Ep. 7

05:30 – Lady Killer Ep. 8

Italia 2

18:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GIS E BARTER ALL’ATTACCO

18:35 – JOEY – L’INCENDIO

19:00 – JOEY – IL FINTO FIDANZATO

19:30 – JOEY – UN CRITICO… PARTICOLARE

19:55 – JOEY – MATRIMONIO IN VISTA

20:20 – JOEY – L’IMPORTANTE E’ COMUNICARE

20:45 – JOEY – IL GIORNO DEL MATRIMONIOM

21:15 – IL PRESCELTO

La 5

18:00 – AMICI DI MARIA

18:35 – AMICI DI MARIA

19:10 – LOVE IS IN THE AIR

20:10 – LOVE IS IN THE AIR

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: INASPETTATO COME IL DESTINO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: INASPETTATO COME IL DESTINO – 2 PARTE

NOVE

18:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.5

19:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.6

20:00 – Fratelli di Crozza 11′ Stagione Ep.4

21:25 – Nove racconta – Denise – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:35 – Inganno d’amore – Il delitto Rosboch

01:35 – Donne mortali 10′ Stagione Ep.13

02:30 – Donne mortali 9′ Stagione Ep.1

03:25 – Donne mortali 9′ Stagione Ep.2

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 15

19:15 – Affari al buio Imparare la lezione

19:45 – Affari al buio Bollenti spiriti

20:15 – Affari di famiglia Un ricordo di Jim Morrison

20:45 – Affari di famiglia Playboy

21:15 – Casa di piacere

23:00 – I Am a Sex Worker – Escort per scelta Prima TV

00:00 – Ina: l’esploratrice del porno Giappone: porno virtuale, bondage e manga erotici

La7

20:00 – TG LA7

20:30 – In Onda

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:30 – TG LA7 Notte

00:50 – In Onda (R)

01:30 – LIKE Tutto ciò che piace

02:00 – Damages

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – L’ingrediente perfetto

19:00 – I menù di Benedetta

20:10 – La cucina di Sonia

21:30 – Ghost Wisperer – CASA DI BAMBOLE (Stagione 4)

00:50 – Turks & Caicos

03:10 – I misteri di Parigi

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:20 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola 4′ Stagione Ep.2

18:55 – Pasta, orto e fantasia 1′ Stagione Ep.2

19:30 – Pasta, orto e fantasia 1′ Stagione Ep.3

20:05 – Pasta, orto e fantasia 1′ Stagione Ep.4

20:40 – Pasta, orto e fantasia 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Pasta, orto e fantasia 1′ Stagione Ep.6

22:05 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.2

23:05 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:30 – THE MYSTERIES OF LAURA II – CALDO MORTALE

19:23 – THE MENTALIST II – ROSSO D’AMORE

20:16 – THE MENTALIST II – LINEA ROSSA

21:10 – Poirot: Assassinio sull’Orient Express – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot: Assassinio sull’Orient Express – 2 PARTE

22:57 – ALFRED HITCHCOCK PRESENTA I – GLI INVASORI

GIALLO TV

18:05 – Tandem 5′ Stagione Ep.10

19:10 – L’ispettore Barnaby 13′ Stagione Ep.1

21:10 – Delitto a Saint-Affrique

23:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.2

01:10 – L’ispettore Barnaby 13′ Stagione Ep.4

03:10 – Cherif 3′ Stagione Ep.6

04:20 – Cherif 3′ Stagione Ep.7

05:25 – L’investigatore Wolfe 2′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:30 – Terza pagina

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Una voce dal basso

20:20 – Senato & Cultura

21:15 – Museo Pasolini

22:45 – Laboratorio Ronconi – Calderon

00:05 – Rumori del ‘900

01:10 – Rai News Notte

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

18:55 – Rino Gaetano – Ma il cielo e’ sempre piu’ blu

21:20 – DOC – Nelle tue mani 2

23:20 – Noi

01:20 – Blu Notte – Misteri italiani

02:10 – Blu Notte – Misteri italiani

03:00 – Piloti

03:25 – Una donna per amico 2

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Keylor Navas, il portiere dell’anima

23:14 – Seaside Hotel

00:57 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – Cucina a Vista

20:00 – Figli Miei Vita Mia

21:00 – Mi Amor

22:00 – Il Massimo In Cucina

22:30 – L’Amore Vero Non SI Compra

ALMA TV

20:00 – Ski Magazine

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona Masseria Sciarra

01:00 – Maratona Grandi Vette

05:00 – Maratona Due X Uno

VH1

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 09

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 10

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 11

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 11

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 12

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 13

22:40 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 14

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – LA COMPAGNA DI VIAGGIO

TeleReporter

20:15 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 VINCENZO NIBALI

21:00 – FILO DIRETTO SAN BERNARDINO AFFRONTARE UNA MALATTIA RARA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – SIAMO FUORI AROGNO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – BUONGIORNO SVIZZERA

23:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 GIOELE DIX

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Il programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:20 – I Cucinatori

19:10 – Sottosopra: orizzonti di montagna – 9 Puntata a cura di Mario Casella e Fulvio Mariani

20:25 – Calcio: Super League 2021/2022 – Sion – Lugano

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:25 – Hawaii Five-0 – Il mistero in fondo al mare Stagione 10, episodio 3

00:05 – Hawaii Five-0 – La super spia Stagione 10, episodio 4

00:45 – Hawaii Five-0 – Brividi e mistero Stagione 10, episodio 5

01:25 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

Rai Sport +HD

20:20 – Pallavolo

22:55 – Sportabilia

23:20 – Novantesimo Minuto

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:20 – Novantesimo Minuto

00:30 – Perle di Sport

Rai Sport

20:20 – Pallavolo

22:55 – Sportabilia

23:20 – Novantesimo Minuto

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:20 – Novantesimo Minuto

00:30 – Perle di Sport

SuperTennis

18:00 – ATP 1000 Indian Wells (replica)

19:45 – Supertennis TG

20:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

21:45 – Colpo da campione Il servizio di Serena Williams

22:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

00:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

01:30 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

03:00 – LIVE WTA 1000 Indian Wells

Euro Sport

18:00 – Snooker Turkish Masters Semifinali Live

21:30 – Snooker Turkish Masters Semifinali Differita

22:30 – Biathlon Coppa del Mondo Otepaa. Inseguimento M (dall’Estonia)

23:00 – Biathlon Coppa del Mondo Otepaa. Inseguimento F (dall’Estonia)

23:35 – Informazione Flash News

23:40 – Ciclismo Parigi-Nizza Nice – Col de Turini – La Bollène-Vésubie, 155.5 km (7a tappa)

00:30 – Ciclismo Tirreno – Adriatico Apecchio – Carpegna, 215 km (6a tappa)

01:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Kranjska Gora. Slalom Gigante M (1a manche, dalla Slovenia)

SportItalia

18:00 – Serie A Live

20:00 – Speciale Serie B

20:45 – Serie A Live

23:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Heidi 3D

18:35 – Spider-Man: Maximum Venom

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Bia

20:15 – I diari di Esther

20:20 – I diari di Esther

20:25 – I diari di Esther

20:30 – I diari di Esther

Rai YoYo

18:00 – Gigantosaurus

18:10 – Gigantosaurus

18:20 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:25 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa

18:30 – Nina & Olga

18:35 – Nina & Olga

18:45 – Masha e Orso

18:55 – Masha e Orso

Boing

21:45 – Boing Challenge – Sfide in famiglia

22:40 – Dragon Ball Super

01:30 – Lego Ninjago

02:40 – Mr. Bean

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:15 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Blaze e le Megamacchine

19:20 – Doraemon l’avventura di nobita e dei 5 esploratori

20:50 – Tom & Jerry

21:10 – Tom & Jerry

21:40 – Hey Duggee

21:50 – Hey Duggee

Frisbee

18:15 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.8

18:40 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.9

19:00 – Dinocity 1′ Stagione Ep.1

19:05 – Dinocity 1′ Stagione Ep.2

19:10 – Dinocity 1′ Stagione Ep.3

19:15 – Dinocity 1′ Stagione Ep.4

19:30 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.22

20:00 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.23

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.36

18:10 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.37

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.38

18:35 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.39

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.19

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.20

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.21

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.22

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko La chiaroveggente

18:05 – Zig & Sharko Disperso in mare

18:15 – Il Barbiere pasticciere Un’acconciatura da urlo

18:20 – Il Barbiere pasticciere Cercasi assistente

18:30 – Il Barbiere pasticciere Alla ricerca del look perfetto

18:40 – Il Barbiere pasticciere Un nuovo amico per Wilk

18:50 – Il Barbiere pasticciere Concorrenza sleale

19:00 – Il Barbiere pasticciere Mani di burro

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – iCarly

21:15 – iCarly

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.3

19:45 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.12

20:40 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.11

21:35 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.15

22:30 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.4

23:25 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.13

00:20 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.10

01:15 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.4

Rai Storia

18:50 – Rai News Giorno

18:55 – Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia

19:25 – Lady Travellers

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il nemico di mia moglie

Rai Scuola

18:00 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

18:30 – Shakespeare Class

18:50 – Spot on the Map

19:00 – #Maestri Maria Falcone e Federico Cafiero de Raho

19:45 – I professionisti del restauro cinematografico

19:55 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

20:30 – I mestieri del teatro

20:40 – I mestieri del teatro

Motor Trend Italia

18:25 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.6

19:25 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.7

20:20 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.8

21:20 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.9

22:15 – Vintage Garage – 1^TV 6′ Stagione Ep.9

23:15 – Vintage Garage – 1^TV 6′ Stagione Ep.10

00:15 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.19

00:40 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.4

DMAX

18:30 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.12

19:30 – Border Security: America Latina 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Misteri perduti – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:20 – Misteri perduti 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Cacciatori di fantasmi – 1^TV 13′ Stagione Ep.11

00:10 – Cacciatori di fantasmi 11′ Stagione Ep.2

01:05 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.7

02:00 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – Schnidi: il fantasma del neolitico

19:00 – Canada 2011: storia di un’indagine paleontologica

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – ARCOBALENO DI FUOCO

21:15 – CANADA: UN ANNO NELLA NATURA SELVAGGIA – ESTATE

22:15 – AMERICA: UN ANNO NELLA NATURA SELVAGGIA – ESTATE – LA STAGIONE PIU’ CALDA

23:15 – MERAVIGLIE DELLA TERRA II – LA BAIA DI FUNDY

00:15 – GALAPAGOS: AI CONFINI DEL MONDO (DI J. WONJUN) – LA COESISTENZA E’ POSSIBILE?

01:15 – I POTERI SEGRETI DEL CORPO UMANO – IL CERVELLO – INTELLIGENZA, MEMORIA E CREATIVITA’

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Virginia e Natalino

18:45 – Il castello delle cerimonie Rymma e Giuseppe

19:15 – Il castello delle cerimonie Il 18esimo di Francesco

19:50 – Cake Star – Pasticcerie in sfida La Sicilia a Milano

21:15 – Vite al limite Mike

23:05 – Vite al limite Karina

00:55 – Vite al limite Lisa

02:45 – Vite al limite Tamy

LaF

18:10 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.19

18:40 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.20

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.5

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.6

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.10

21:10 – L’amatore – Un film su Piero Portaluppi

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 13

19:05 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 14

20:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 15

21:00 – La febbre dell’oro: corsa contro l’inverno La bestia del Klondike Prima TV

21:55 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Scommesse

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume In profondità

23:50 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:45 – Wild Frank: ritorno in Thailandia Ep. 2

Sky Uno

19:05 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – Pechino Express – La rotta dei sultani Turchia

23:25 – Pechino Express – La rotta dei sultani Turchia

01:40 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 1

02:40 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 2

03:40 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 3

04:40 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 4

05:40 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù Ep. 11

Sky Cinema 1

19:15 – 40 carati

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Omicidio a Los Angeles

23:10 – Amici come prima

00:40 – Marilyn ha gli occhi neri

02:35 – Now You See Me – I maghi del crimine

04:30 – Veloce come il vento

SKY Cinema Family

19:20 – Nanny Mc – Phee – Tata Matilda

21:00 – Savva

22:35 – Piccoli brividi

00:25 – Ballerina

02:00 – Arctic – Un’avventura glaciale

03:35 – Shrek

05:10 – Capitan Sciabola e il diamante magico

Sky Cinema Romance

19:20 – Passione sinistra

21:00 – Parigi può attendere

22:40 – Step Up

00:30 – L’amore in valigia

02:10 – Notting Hill

04:15 – 100X100Cinema

04:35 – Mothers and Daughters

Sky Cinema Collection

18:50 – The Karate Kid – La leggenda continua

21:15 – The Karate Kid – Per vincere domani

23:25 – Karate Kid II – La storia continua

01:25 – 100X100Cinema

01:45 – Karate Kid III – La sfida finale

03:40 – 100X100Cinema

04:00 – The Karate Kid – La leggenda continua

Sky Cinema Action

18:35 – Fast & Furious 9

21:00 – Death Race

22:55 – Overdrive

00:35 – Renegades – Commando d’assalto

02:25 – Immortals

04:15 – Machete

Fox

18:05 – I Griffin La mano sulla sedia a rotelle

18:30 – I Simpson Mogli e moto dei paesi tuoi

18:55 – I Simpson A Natale ogni spassolo vale

19:20 – I Simpson Piccola grande mamma

19:45 – How I Met Your Mother La regola dei tre giorni

20:10 – How I Met Your Mother Al posto giusto nel momento giusto

20:35 – How I Met Your Mother Stanco di aspettare

21:00 – I Griffin Viaggio in Italia

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Premium Cinema

19:36 – HERCULES – LA LEGGENDA HA INIZIO

21:15 – Unknown – Senza identita’

23:06 – IL RICATTO (DI E. MIRA)

00:36 – FORSAKEN – IL FUOCO DELLA GIUSTIZIA

02:06 – GUARDIANS – IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI

03:34 – Amusement – Giochi pericolosi

05:02 – The Bad Seed

Premium Action

18:06 – GOTHAM V – CHE COSA HANNO FATTO?

18:55 – SUPERGIRL VI – IL GIOCO DELLA VERITA’

19:42 – SUPERGIRL VI – L’ ULTIMA SFIDA

20:30 – SUPERGIRL VI – KARA

21:15 – THE BRAVE – VICINO A CASA

22:03 – MR. ROBOT IV – SPARITI

22:52 – CHILDHOOD’S END – I BAMBINI – II PARTE

23:41 – GOTHAM V – CHE COSA HANNO FATTO?

Mya

18:44 – FAMOUS IN LOVE II – IL BUONO, IL CATTIVO E IL PAZZO

19:36 – AMERICAN WOMAN – JACK

19:56 – AMERICAN WOMAN – LA SVOLTA

20:26 – AMERICAN WOMAN – OSTACOLI E VANTAGGI

20:45 – AMERICAN WOMAN – LA VITA VA AVANTI

21:15 – DUE UOMINI E 1/2 IX – INTERLUDIO CARNALE

21:43 – DUE UOMINI E 1/2 IX – SAN VALENTINO

22:09 – SUPERSTORE VI – LOWELL ANDERSON