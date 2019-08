Programmi tv 13 agosto 2019: serata dedicata ai telefilm

Su Rai Due Squadra Speciale Cobra 11; su Canale 5 spirito libero su Italia 1 Chicago Fire. Guida ai programmi Tv della serata del 13 agosto

Al centro della programmazione di martedì 13 agosto ci sono i film e i telefilm. Cominciamo con il triplo appuntamento su Rai Due per Squadra speciale Cobra 11. Dalle 21.20 il primo episodio. Durante la permanenza in una scuola di Polizia, la stessa in cui studia anche Dana, Semir e Paul assistono ad un omicidio. Nel secondo (ore 22.10) Paul incontra il suo ex amico Marc in un locale notturno. La gioia del ritrovo non dura a lungo, perché Marc, che lavora lì come spogliarellista, viene rapito. Nel terzo (ore 23.05) Frank Stolte, il primo collega di Semir, si accusa di aver commesso un reato grave, ma proprio per questo crimine la polizia autostradale da qualche tempo ha già arrestato un altro colpevole.

Su Rai Tre dalle 21.05 La Guerra dei Roses, con Kathleen Turner. A Washington, Barbara Rose – dopo diciotto anni di sereno matrimonio allietato fin dall’inizio dalla nascita di due figli , Josh e Carolyn, – vuole dividersi dal marito Oliver perché, dopo un presunto infarto di questi, si è accorta che la possibilità di restare vedova non le dispiaceva affatto, in quanto il marito – che le ha dato tutto ciò che una donna può desiderare (tra cui Susan, una governante per la loro casa perfetta piena di oggetti d’arte) – tutto preso dalla propria carriera di avvocato non ha mai tenuto conto della sua individualità.

Su Canale 5 tre episodi di Spirito libero. Nel primo (ore 21.16) una cassetta di sicurezza contiene un filmato lasciato dal padre di Alexandra, che nel frattempo tenta un riavvicinamento con i fratelli e il resto della famiglia. Nel secondo (ore 22.06) Alexandra é in attesa di firmare la rinuncia all’eredità. La ragazza é sempre piu’ a disagio, soprattutto per il clima di ostilità, più o meno velata, nei suoi confronti. Nel terzo (ore 23.03) gli Horvath ricevono la visita dell’ufficiale giudiziario che gli notifica lo sfratto esecutivo, costringendoli a lasciare la propria casaTriplo appuntamento anche per Chicago Fire su Italia 1.

Nel primo (Una richiesta di addio; ore 21.16) una donna esasperata dal marito violento provoca volontariamente un incidente con la sua auto, per attirare l’attenzione sugli abusi che sta sopportando. Nel secondo (L’occasione di perdonare; ore 22.06) durante un incendio in una casa qualcuno comincia a sparare ed Otis e Stella vengono colpiti. Per portarli in salvo, Severide infrange gli ordini. Nel terzo (Il nuovo arrivato; ore 22.54) mentre Otis cerca di riprendersi in ospedale, alla Caserma 51 arriva un nuovo vigile del fuoco per sostituirlo: Jake Cordova. Il ragazzo e’ una vecchia conoscenza di Gabby. Su Rete 4 dalle 21.30 Lo squalo, vincitore di tre Premi Oscar ed un Golden Globe. Uno squalo semina il panico sulle spiagge di una cittadina americana

Su Rai Uno alle 21.30 Lorella Cuccarini conduce Grand Tour val d’Ossola. Da Genova al Monte Rosa, dal mare della Liguria al ghiacciaio alpino del Belvedere, nel territorio di Macugnaga, proprio sull’imponente versante est del massiccio del Monte Rosa. Il tema di questa puntata sarà l’ascesa, con un cammino che si snoda dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa, straordinario spartiacque tra Italia e Svizzera. Il percorso di Lorella, Angelo e Peppone, tuttavia, non è solo geografico ed orografico, ma produrrà in loro una crescita interiore, vero e prezioso bagaglio di ogni viaggio: non solo vedere nuovi posti nel mondo, ma vederli con occhi nuovi. Dopo un arrivo comune a Genova in veliero, ciascuno dei protagonisti cercherà la sua via per giungere in alto: dal mitico violino “Cannone”, il preferito di Niccolò Paganini, custodito a Palazzo Tursi, alle misteriose vicende legate al compositore Giovanni Battista Viotti a Fontanetto Po, alle magiche atmosfere di Isola Bella nel Lago Maggiore, Lorella compirà il suo viaggio all’insegna delle suggestioni fornite dall’arte e dalla musica.

E per finire, uno sguardo ai canali minori. Su Rai Movie dalle ore 21.10 la commedia Il Ministro, con Gianmarco Tognazzi. Per salvarsi dalla bancarotta, un’imprenditore invita a cena un importante uomo politico, sperando di ottenere da questo un appalto milionario. Iniziano i guai. Su Rai 5 dalle ore 21.10 Maladies. James, attore di successo ma psichicamente traumatizzato, abbandona la carriera per vivere in provincia, con la sorella e un’amica alla ricerca della propria identità sessuale.