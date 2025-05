Su Rai Uno Simon Coleman – Ultimo ballo, su Rai Due Eurovision Song Content. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 13 maggio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 13 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.30 Simon Coleman – Ultimo ballo. Simon, con l’aiuto di Chloè, deve risolvere un omicidio, per un presunto scambio di persona, avvenuto all’Accademia di Danza. Nell’intanto, vorrebbe dire ai nipoti della sua relazione con l’insegnante di Violette e trascorrere un weekend con lei, ma i ragazzi hanno organizzato la serata Karaoke per festeggiare l’anniversario dei genitori. Su Sky Cinema dalle 21.15 Dreamland. Anni ’30, Eugene vive in un villaggio rurale del Texas settentrionale. All’età di cinque anni il padre John Baker, alcolizzato, abbandona lui e sua madre. Su Iris dalle 21 Maverick. Bret Maverick è un abile giocatore di poker che decide di partecipare ad un torneo per vincere 500.000 $.

SERIE TV/FICTION

Su Rai 4 dalle 21.34 Criminal Minds. La squadra di Unità Analisi Comportamentale è ancora al lavoro su casi border line: inarrestabili serial killer, ragazze ritrovate a pezzi all’interno di valigie, terroristi, donne rapite. Su Canale 5 dalle 21,36 Maria Corleone seconda stagione . Don Luciano chiede a sua figlia di riprendere il narcotraffico per pagarsi la protezione in carcere: quando Matteo Lombardo decide di ucciderlo, a Maria non resta che intervenire.

SPETTACOLO

Su Rai Due dalle 21.20 Eurovision Song Contest. In diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, BigMama e Gabriele Corsi commentano la serata con le ultime curiosità e le performances degli artisti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. . Su Italia 1 dalle 2.16 una nuova puntata de Le Iene. Su Rete 4 dalle 21.23 E’ sempre Cartabianca. Talk di attualita’ e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.30 Petrolio. Duilio Giammaria presenta un’inchiesta sul cambiamento del nostro rapporto con il cibo, tra scienza, cultura gastronomica, arte e politica. In un contesto segnato dalla diffusione dei cibi ultraprocessati, dall’offerta industriale fino alla ristorazione, il racconto si concentra sul significato odierno del “mangiare sano” e sui rischi per la salute. Esistono alternative credibili al modello dominante dell’industria alimentare globale? Qual è il ruolo della politica nella regolazione del sistema alimentare? Su Rai Movie dalle 21.10 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. La fine di Adolf Hitler dal punto di vista della segretaria Traudl Junge, che fu testimone degli ultimi giorni del Fuhrer nel bunker in cui si rifugiò coi suoi stati generali.