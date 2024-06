Su Rai Uno Germania – Scozia, su Canale 5 La rosa della vendetta. Guida ai programmi Tv della serata del 14 giugno 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 14 giugno 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 La baia del silenzio. Dopo la scomparsa di sua moglie Rosalind e del loro bambino, Will li ritrova in un villaggio francese. La donna è in stato confusionale, suo figlio invece è misteriosamente morto. Cosa è accaduto? Will crede che la moglie Rosalind sia innocente, ma scoprirà una devastante verità sul passato della donna che ha sposato.. Su Rai Movie dalle 21.10 Sette anni in Tibet. La storia vera dello scalatore austriaco Heinrich Harrer, tratta dalla sua autobiografia. In gioventù si arruola nelle SS e parte per scalare l’Himalaya. Catturato dagli inglesi, finisce in un campo di prigionia da cui evade per arrivare in Tibet, nella città proibita di Lhasa. Qui diventerà amico di un Dalai Lama adolescente, cinefilo e curioso dell’Occidente. Su Italia 1 dalle 21.33 Ti presento i miei. Greg intende sposare Pam, la sua fidanzata, ma prima dovra’ conquistare la fiducia di Jack, il suo temutissimo padre Su Sky Cinema dalle 21.15 We are Marshall. In seguito a un incidente aereo, nel quale hanno perso la vita 75 atleti, un allenatore fa di tutto per ricostruire la squadra di football.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 I casi della giovane Miss Fisher. La mattina dopo una festa, l’architetto che avrebbe dovuto ridisegnare la casa di Peregrine e la sua amante vengono trovati morti. Peregrine e James tentano di ripercorrere i movimenti dei partecipanti alla festa. Su Canale 5 dalle 21.28 La rosa della vendetta. Dopo aver rapito Ibrahim, Gulcemal fa rapire anche Deva dai suoi uomini. Quando lei vede il padre dolorante per le percosse subite, implora Gulcemal di prendere il suo posto

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.10 Un giorno in pretura. Nell’estate del 2021, a Busnago in Brianza, un ragazzo disabile denuncia ai Carabinieri una donna per avere drogato e rapinato l’anziano padre. È l’inizio di un’indagine che porta all’arresto di Tiziana Morandi, 47 anni, meglio conosciuta appunto, come “la Mantide della Brianza”. Secondo l’accusa, la donna, presentandosi come massaggiatrice su Facebook, avrebbe attirato in casa sua numerosi uomini per poi stordirli con un potente sonnifero e derubarli. L’imputata si dichiara innocente, si descrive come una ingenua, una persona che in vita sua ha fatto solo del bene. Ma sarà vero? Su Rete 4 dalle 21.25 Quarto grado – le storie. Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.20 La grande Opera Italiana patrimonio dell’umanità. L’Arena di Verona ospita un evento unico, un galà per celebrare insieme al mondo della cultura, il grandioso patrimonio dell’Opera lirica Italiana. A dirigere una straordinaria orchestra formata da circa 500 elementi tra musicisti e artisti del coro, il Maestro Riccardo Muti. La cultura festeggia l’Opera Italiana patrimonio dell’umanità attraverso un’accurata selezione dei brani più celebri. La serata è patrocinata dal Ministero della Cultura.

SPORT

Su Rai Uno dalle 20.30 Germania – Scozia, partita inaugurale degli Europei.