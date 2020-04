Su Canale 5 Tu si que vales, su Iltalia 1 Il mondo perduto – Jurassic Park . Guida ai programmi Tv della serata del 15 aprile 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 15 aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 torna Maltese – Il romanzo del Commissario. Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni 70. Decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un amico e collega che però viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine. Su Rai 4 dalle 21.20 Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti. Mentre la Svezia è sotto assedio, attaccata da una misteriosa milizia, Alex, appena tornato nella città in cui è cresciuto, dovrà battersi per la sopravvivenza, riconciliarsi con suo padre e ritrovare Anna, il suo amore di gioventù. Su Rai Movie dalle 21.05 La mafia uccide solo d’estate. Dalla strage di via Lazio del dicembre del 1969 a quella del giugno del 1992 di via D’Amelio, in cui, a poche settimane da Capaci, trovano la morte il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, la storia criminale di Cosa Nostra segna tutta intera l’esistenza di Arturo. Su Italia 1 dalle 21.18 il favolistico Il mondo perduto -J urassic Park. Spettacolare sequel del film di culto Jurassic Park, con Jeff Goldblum e il premio Oscar Julianne Moore. I dinosauri vivono in liberta’ sull’Isla Nublar. Su Sky Cinema dalle 21.15 Automata. In un futuro non molto lontano, nel quale la Terra intera è affetta da un crescente fenomeno di desertificazione, un agente assicurativo impiegato presso un’azienda costruttrice di robot scopre una terribile verità mentre esegue un controllo di routine: gli automi appaiono capaci di modificare se stessi. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 King Arthur Il potere della spada. Usurpato del diritto di nascita, Arthur cresce all’oscuro del proprio destino. Quando riesce a estrarre la spada di Excalibur dalla roccia, il ragazzo decide di affrontare il cammino che lo conduce alla guida del popolo. Su Iris dalle 21 Men of horror – L’orrore degli uomini. Carl Brashear promette al proprio padre di arruolarsi in Marina. Purtroppo quando lo fa gli vengono concesse solo tre possibilità: fare il cuoco, l’attendente oppure rinunciare

INTRATTENIMENTO

Alberto Angela ci accompagna in un misterioso e affascinante viaggio, su Rai Uno dalle 21.25, con la penisola dei Tesori. Su Canale 5 dalle 21.38 torna Tu si que vales. Lo show e’ condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’Ha visto. Non si fermano i femminicidi in un periodo in cui si è costretti a casa spesso con uomini che diventano violenti. É la storia di Lorena, una bella ragazza che aveva un sogno: diventare un medico. Aveva 27 anni e viveva con il suo fidanzato che una sera l’ha uccisa e poi ha chiamato i carabinieri. Cosa è successo in quella casa? Il programma di Federica Sciarelli prosegue, poi, l’inchiesta su Alzano lombardo: l’ospedale che non ha chiuso e la zona rossa che non è stata fatta.. Su Rete 4 dalle 21.23 Stasera Italia – Speciale. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Guida tv di mercoledì 14 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:50 – Porta a Porta

01:23 – Che tempo fa

01:25 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods La porta dei poveri

19:40 – The Rookie Fronte interno

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Kim Rossi Stuart in Maltese – Il romanzo del commissario

23:35 – Storie sospese

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Rai 4

18:06 – Revenge III ep.16

18:46 – Senza Traccia V ep.23

19:26 – Senza Traccia V ep.24

20:06 – Criminal Minds III ep.18

21:20 – Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti

23:19 – Rupture

00:49 – Supernatural XII ep.3

01:30 – Supernatural XII ep.4

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:04 – CAMERA CAFE’ – PANINI A DOMICILIO

18:13 – CAMERA CAFE’ – L’ULTIMO OMBRELLO

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – IENEYEH

19:33 – METEO.IT

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SUCCHIATORI DI SANGUE

20:31 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CARTA O PLASTICA?

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW – DESTINO

19:19 – CHICAGO FIRE VI – NASCONDIGLI

20:15 – THE BIG BANG THEORY IV – LA DISSEZIONE DELL’ACCORDO

20:42 – THE BIG BANG THEORY IV – L’IMPLEMENTAZIONE DELLO GNU

21:04 – LUCIFER III – LA QUINTESSENZA DEI DECKERSTARS – 1aTV

22:01 – LUCIFER III – LA VERA ESSENZA DEL DIAVOLO – 1aTV

23:02 – NEXT – 1 PARTE

23:39 – TG COM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 77 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – STASERA ITALIA

23:25 – LA PRESIDENTE – VALERIA MARINI AL QUIRINALE

02:02 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

02:22 – MEDIA SHOPPING

Cine 34

19:15 – RISATE ALL’ITALIANA

21:10 – I MAGNIFICI TRE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – I MAGNIFICI TRE – 2 PARTE

23:01 – AMORE ALL’ITALIANA (I SUPERDIABOLICI)

00:51 – DUE CONTRO TUTTI

02:31 – PSYCOSISSIMO

Rai Movie

19:25 – Assassinio sul Tevere

21:10 – Poli opposti

22:45 – Movie Mag

23:05 – La mafia uccide solo d’estate

00:45 – Torneranno i prati

02:05 – Racconti romani

03:40 – La scelta di Davy

05:00 – Execution

Paramount Channel

18:00 – Le inchieste di Padre Dowling –

18:50 – Le inchieste di Padre Dowling –

19:40 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – Il giovane ispettore Morse –

23:00 – The Door in the Floor –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

19:15 – HAZZARD – IL MALE MINORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL RITORNO DEL GENERALE

21:00 – MEN OF HONOR – L’ONORE DEGLI UOMINI

22:28 – ALFABETO

22:44 – GET ON UP – LA STORIA DI JAMES BROWN

01:13 – CORAGGIO… FATTI AMMAZZARE

03:07 – OUT OF SIGHT – GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO

04:58 – HO RITROVATO MIO FIGLIO!

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Milano –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 13 –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 143 – Prima TV

21:30 – Antonino Chef Academy – Finale – Prima TV

23:30 – Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus – Il futuro che ci aspetta – Prima TV

00:15 – Italia’s Got Talent – Best of – Ep. 4 –

02:15 – Chi vuole mia figlia?

04:00 – L’assassino della porta accanto – Ep. 2 –

Italia 2

18:20 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – UNA NUOVA STRATEGIA

18:45 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – UN MOMENTO TANTO ATTESO

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – L’ULTIMA BATTAGLIA

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU SI ARRENDE!

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOHAN SCENDE SUL CAMPO DI BATTAGLIA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ALLA RICERCA DELLE CINQUE CHIAVI

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA TRASFORMAZIONE DI KAKU E JABURA

21:20 – LUPIN: PER UN DOLLARO IN PIU’

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – RIDE – RICOMINCIO DA ME – 2 PARTE

19:41 – UOMINI E DONNE

21:10 – CAPODANNO A NEW YORK – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – CAPODANNO A NEW YORK – 2 PARTE

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 1′ Stagione Ep.2

19:00 – Airport Security 10′ Stagione Ep.13

19:30 – Airport Security 10′ Stagione Ep.14

20:00 – Sono le venti – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.46

21:25 – Vi presento i nostri

23:30 – Dentro l’ambulanza 6′ Stagione Ep.5

00:15 – Dentro l’ambulanza 6′ Stagione Ep.6

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare UK Ep. 2

19:15 – Affari al buio Darrell, ora sei da solo

19:45 – Affari al buio Vinca il migliore

20:15 – Affari di famiglia Calvo e bello

20:45 – Affari di famiglia Un razzo anni ’30

21:15 – 21-12-2012 La Profezia dei Maya

23:15 – L’iniziazione

01:00 – Lussuria – Seduzione e tradimento

La7

19:05 – Drop Dead Diva – Stagione 1

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – ATLANTIDE – Storie di Uomini e di Mondi

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – Urla del silenzio

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Tagadà Risponde

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Attrazione fatale

23:45 – Across the universe

02:15 – Il gioco di Ripley

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:10 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – The Librarian – La maledizione del calice di Giuda –

23:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Supernatural –

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.8

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.13

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.8

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.7

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.15

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.2

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.18

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.10

TOP CRIME

18:15 – THE CLOSER I – GUERRA PERSONALE

19:15 – THE MENTALIST II – UNA VECCHIA FIAMMA… ROSSA

20:10 – THE MENTALIST II – RISVEGLI IN ROSSO

21:10 – Delitto sui Pirenei: La profezia – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Delitto sui Pirenei: La profezia – 2 PARTE

23:10 – CHICAGO P.D. IV – FAGIN

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 14′ Stagione Ep.5

20:15 – Law & Order 14′ Stagione Ep.6

21:10 – L’ispettore Barnaby 13′ Stagione Ep.5

23:10 – Profiling 6′ Stagione Ep.3

00:10 – Profiling 6′ Stagione Ep.4

01:10 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.1

02:05 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.2

03:00 – The Guardian 2′ Stagione Ep.9

Rai 5

18:45 – Rai News Giorno

18:50 – Amabili testi

19:40 – Ghost Town

20:35 – Save the Date Speciale Save the date #lacuturanonsiferma Prima Visione RAI

21:15 – Attila

23:30 – Lou Reed Live a l’Ancienne Belgique, 1975

00:10 – Emerson, Lake & Palmer live, 1971

01:20 – Jannacci, l’importante è esagerare

Rai Premium

18:35 – Raccontami 2 – Il botto di Capodanno ep.8

19:30 – Io e Mio figlio – Nuove Storie per il Commissario Vivaldi p.3

21:20 – Una tata sotto copertura

22:55 – L’allieva – p.4

01:00 – L’Ispettore Sarti 2 – Overdose p.6

02:35 – Blu Notte 2: La strage di via Caravaggio – Mimmo Santangelo p.11

03:25 – Il Commissario Rex XVI – Alla luce del Sole

04:10 – Il Commissario Rex XVI – Gli allegri bucanieri

Mediaset Extra

19:15 – I MISTERI DI CASCINA VIANELLO – QUATTRO ASSI PER UNA RAPINA

21:15 – CASA VIANELLO – REALITY SHOW/RAIMONDO LO STROZZINO/ARRIVO DI GIANMARCO

22:45 – CASA VIANELLO – TESTIMONIAL/NO ALLO SPRECO/SOSIA

00:15 – SANDRA & RAIMONDO E I SETTE VIZI CAPITALI DELLA RISATA – SANDRA & RAIMONDO E I SETTE VIZI CAPITALI DELLA RISATA

00:45 – ATTENTI A NOI DUE

02:03 – TGCOM24

02:05 – COLPO GROSSO

02:35 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Un Giorno Ti Vedrò

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – The Governess

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:20 – TG 2000

18:52 – Santa Messa

19:24 – Rete di speranza

19:52 – Il Santo Rosario

20:22 – TG 2000

20:52 – Italia in preghiera

21:46 – Un uomo per tutte le stagioni

23:52 – Retroscena

VH1

19:00 – Top Chart Quattro Anni Fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Ink Master –

22:05 – Just Tattoo of Us –

23:10 – Il Testimone –

23:35 – Il Testimone –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – CHRONO GP

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:00 – CHRONO GP

23:30 – BOCCA DA FUOCO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert – Il giardino di Albert Re – Play

19:00 – Il Quotidiano

19:25 – Il meraviglioso mondo del vino – Argentina – Patagonia

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno – Telecamere pericolose

La2

19:15 – Ritorno al futuro – Parte II

21:00 – Un colpo perfetto

22:40 – Anima persa

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Memory 2020

19:30 – Memory review Campionato Calcio serie A: Rullo goal (5a – 8a giornata)

20:00 – Memory 2020

21:30 – Perle di Sport 2020

00:00 – Dedicato a ..

02:30 – Memory 2020

03:30 – Memory review Campionato Calcio serie A: Rullo goal (5a – 8a giornata)

04:00 – Memory 2020

Rai Sport

18:30 – Memory 2020

19:30 – Memory review Campionato Calcio serie A: Rullo goal (5a – 8a giornata)

20:00 – Memory 2020

21:30 – Perle di Sport 2020

00:00 – Dedicato a ..

02:00 – Magazine Sci alpino:dal numero 1 al numero 4

04:00 – Perle di Sport

SuperTennis

18:45 – FED CUP STORY – SFIDE INDIMENTICABILI – Kvitova vs Kerber, Fed Cup 2014

21:30 – Review ATP 1000 Montecarlo 2015

00:45 – FED CUP AZZURRA – Pennetta vs Oudin, Finale 2009

02:15 – ATP ROMA STORY – Agassi vs Haas, Finale 2002

04:45 – FEDERER IL DIVINO – Federer vs Bellucci Basilea 2012

Euro Sport

19:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi

21:00 – Speciale Hall of Fame Le Superstar della Velocità

22:00 – Speciale Hall of Fame Le Superstar del Nuoto

23:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2018 6h Spa (da Spa-Francorchamps, Belgio)

00:15 – Automobilismo Mondiale Endurance 2018 Shanghai

01:30 – Ciclismo Tour de France 2017 Vittel – La Planche des Belles Filles (5a tappa)

03:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo 2017/18 Discesa Libera M (da Wengen, Svizzera)

04:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo 2017/18 Discesa Libera M (da Kitzbühel, Austria)

SportItalia

19:30 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

23:05 – SNAP 2019/2020

Rai YoYo

18:00 – LUPO – EP. 6

18:10 – LUPO – EP. 7

18:15 – LUPO – EP. 8

18:25 – L’ALBERO AZZURRO 2019/2020 – EP.12

18:40 – BUMBI – EP.50

18:50 – LAMPADINO E CARAMELLA – EP.13

18:55 – LAMPADINO E CARAMELLA – EP.14

19:05 – FUMBLELAND – EP.13

Boing

18:25 – Victor & Valentino 1^ Tv dal 15/4

18:50 – Gumball

19:25 – Gumball

19:50 – Teen Titans Go ! New

20:20 – Craig+ Teen Titans Go !

20:45 – Acchiappamostri ®

21:15 – Acchiappamostri ®

21:40 – CAP TSUBASA

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi

19:40 – WE ARE BACK -QUATTRO DINOSAURI A NEW YORK

20:50 – Siamo Fatti Così

21:20 – Tom & Jerry

21:50 – Tom & Jerry

22:15 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.9

18:30 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.10

19:00 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.20

19:10 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.1

19:20 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.2

19:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.14

19:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.15

20:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.2

K2

18:00 – Un idolo nel pallone – 1^TV 1′ Stagione Ep.20

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.5

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.6

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.7

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.17

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.18

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.19

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:20 – A tutto reality

18:45 – A tutto reality

19:10 – A tutto reality

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Kally”s Mashup – –

21:25 – New School

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Sponge – Bob

Disney Channel

18:05 – Penny on M.A.R.S. Un ragazzo per due

18:30 – Penny on M.A.R.S. Amici in difficoltà

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Oblivio

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Desperada

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Chris Master

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Startrain

20:35 – Penny on M.A.R.S. Un ragazzo per due

21:00 – Penny on M.A.R.S. Amici in difficoltà

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Le case più estreme del mondo 4′ Stagione Ep.6

19:40 – Le case più estreme del mondo 2′ Stagione Ep.2

20:35 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.1

21:05 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.2

21:30 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.3

22:00 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.4

22:25 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.5

22:55 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.6

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente. L’Imperatore Diocleziano con il Prof. Umberto Roberto

19:10 – Cronache dal Mito. Zeus: l’ordine del cosmo

19:40 – Cronache dal Mito. Arianna e Teseo nel labirinto

20:10 – Il giorno e la storia

20:25 – Donne eccellenti. Ondina Valla, velocista

20:30 – Passato e Presente Sparta e Atene con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 – Americans 1943-1945

22:10 – Cronache di Hitler p.3

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.1

19:30 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.2

20:25 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.3

21:20 – Affari a quattro ruote 2′ Stagione Ep.4

22:15 – Texas Metal – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

23:15 – Texas Metal – 1^TV 2′ Stagione Ep.8

00:10 – Texas Metal 2′ Stagione Ep.6

01:05 – Texas Metal 2′ Stagione Ep.10

DMAX

18:40 – Una famiglia fuori dal mondo 1′ Stagione Ep.4

19:35 – Nudi e crudi XL 3′ Stagione Ep.6

20:30 – Nudi e crudi XL 3′ Stagione Ep.7

21:25 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.1

22:20 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.3

22:45 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.4

23:15 – Highway Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.11

23:45 – Highway Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.12

Focus TV

18:15 – AEREI DA COMBATTIMENTO – WINGS OF WAR – INTERVENTI DI EMERGENZA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IV – VIVI PER MIRACOLO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VI – PRESSIONE MORTALE

21:15 – PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI – CHEOPE E LA TOMBA DEI SEGRETI

22:15 – I GRANDI IMPERI DELLA STORIA – L’ANTICO EGITTO

23:15 – MEGA DISASTRI II – LA POMPEI DEL VENTUNESIMO SECOLO

00:15 – MEGA DISASTRI III – DIGHE: PERICOLO INVISIBILE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IV – VIVI PER MIRACOLO

RealTime

18:35 – Cortesie per gli ospiti Hayan e Luciano (Digital Modern) vs. Silvia e Adriana (I trentenni)

19:30 – Cortesie per gli ospiti Francesca e Alex vs. Eva e Guido

20:25 – Cortesie per gli ospiti Angelica e Carlotta vs. Ivan e Mmmo

21:20 – Io e la mia ossessione Ep. 7

21:50 – Io e la mia ossessione Pannolini e sabbia

22:20 – Io e la mia ossessione Amabili palloni

22:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Attenzione

23:45 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Bozzo da record

Rai Scuola

18:40 – English Up episodio 6 Replica

18:50 – Labour Of Love episodio 2 Replica

19:05 – Spoon River Anthology Loosers Replica

19:15 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech St. 2 Ep.6 Gone Without the Wind Replica

19:35 – Gli Speciali di Rai Scuola Rispetto Replica

19:40 – Toolbox IV Se/Allora, il motore della robotica Replica

19:50 – Toolbox IV Programmiamo il nostro primo robot Replica

20:10 – Digital World Puntata 28 Replica

LaF

18:40 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 2′ Stagione Ep.6

19:30 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Turchia 2′ Stagione Ep.2

20:40 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.7

21:10 – Stefano Benni – Le avventure del lupo

22:50 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.9

23:20 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.10

23:50 – Salinger – Il mistero del giovane Holden

02:00 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 8

18:35 – Come è fatto Ep. 9

19:05 – Come è fatto Ep. 24

19:35 – Come è fatto Ep. 25

20:00 – Come è fatto Ep. 26

20:30 – Come è fatto Ep. 1

21:00 – Una famiglia fuori dal mondo Emergenza

21:55 – Una famiglia fuori dal mondo L’inverno

Sky Uno

19:10 – Master – Chef Italia Ep. 22

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 13

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 4

22:20 – Family Food Fight Ep. 5

00:00 – E poi c’è Cattelan Ep. 2

01:10 – Case da milionari LA Ep. 3

02:00 – Case da milionari LA Ep. 4

02:50 – AAA casa da sogno cercasi Ep. 7

Sky Cinema 1

19:20 – Vita segreta di Maria Capasso

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Automata

23:10 – Il giorno più bello del mondo

01:00 – Io vi dichiaro marito e… marito

03:00 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

04:40 – Vita segreta di Maria Capasso

SKY Cinema Family

19:20 – Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

21:00 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

22:45 – Black Beauty – Una storia di coraggio

00:10 – Il Grinch

01:40 – 100X100Cinema

01:50 – Zathura – Un’avventura spaziale

03:35 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

05:35 – 100X100Cinema

Sky Cinema Romance

19:15 – Chalet Girl

21:00 – Letters to Juliet

22:50 – L’uomo bicentenario

01:05 – 10 Years

02:50 – Homeland Security

04:30 – 100X100Cinema

04:45 – Sì, lo voglio

Sky Cinema Collection

19:30 – Dragon Trainer 2

21:15 – Kung Fu Panda

22:50 – Kung Fu Panda 2

00:25 – Z La formica

01:50 – Spirit – Cavallo selvaggio

03:15 – Dragon Trainer 2

05:00 – Galline in fuga

Sky Cinema Action

19:00 – The River Wild – Il fiume della paura

21:00 – The International

23:05 – L’immortale

01:10 – Miss Bala – Sola contro tutti

02:55 – Landspeed – Massima velocità

04:30 – La truffa perfetta

Fox

18:05 – I Simpson Siamo sulla strada che dove va nessuno lo sa

18:30 – I Simpson My Fair… Damerino

18:55 – I Simpson La storia più o meno infinita

19:20 – I Simpson Bart ha due mamme

19:45 – The Big Bang Theory L’oscillazione solista

20:10 – The Big Bang Theory La triangolazione della separazione

20:35 – The Big Bang Theory La correlazione romanzesca

21:00 – Stumptown Niente di nuovo sul fronte Occidextale Prima TV

Premium Cinema

19:27 – CATTIVISSIMO ME 2

21:15 – KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA

23:31 – Pitch perfect 2

01:31 – Life of the party – Una mamma al college

03:18 – Indovina chi viene a Natale?

05:04 – Il toro

Premium Action

18:27 – THE 100 IV – IL COMPLESSO DI DIO

19:22 – THE LAST KINGDOM III – LA PROMESSA

20:24 – THE LAST SHIP I – TORO (EL)

21:15 – CHICAGO FIRE VIII – MANTENIAMO LA POSIZIONE – 1aTV

22:04 – THE FLASH VI – UOMO MORTO CHE CORRE!

22:54 – IZOMBIE IV – LA CAVALLERIA E’ MORTA

23:42 – THE 100 IV – IL COMPLESSO DI DIO

00:37 – THE LAST KINGDOM III – LA PROMESSA

Mya

18:49 – BIG BANG THEORY IX – LA SUBLIMAZIONE DELLA CHIAMATA COMMERCIALE

19:11 – BIG BANG THEORY IX – L’OTTIMIZZAZIONE DELL’EMPATIA

19:35 – THE NIGHT SHIFT II – PASSI AVANTI

20:25 – SUITS VI – DO UT DES

21:15 – RIVERDALE IV – EREDITA’ – 1aTV

22:09 – MANIFEST II – IL LAGO GHIACCIATO

23:00 – THE NIGHT SHIFT II – PASSI AVANTI

23:51 – EVERWOOD III – SENSI DI COLPA