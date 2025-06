Su Rai Uno Makari, su Canale 5 Nella notte del cuore. Guida ai programmi Tv della serata del 15 giugno 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 15 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Sky Cinema dalle 21.15 The Breekeeper. La spietata vendetta di un uomo diventa di portata nazionale dopo che si scopre che è un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come Beekeepers. Su Rai Movie dalle ore 21:10. The Double. Paul Shepherdson è un agente della CIA ormai ritiratosi dal giro. Quando un senatore viene ucciso, il direttore dell’intelligence lo contatta perché il modus operandi dell’omicidio ricorda quello di Cassio, un assassino cui l’uomo ha dato la caccia per anni, senza mai riuscire a catturarlo.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Màkari. Nino, amico nonché ex di Marilù, viene ucciso. Lei è la prima sospettata: emergono ombre del passato dell’ex editore. Intanto la visita dei genitori di Suleima turba la quiete di Saverio. Su Rai Due dalle 21.40 La casa dei misteri. In una bellissima casa ai margini di una foresta, una coppia borghese viene aggredita da un uomo incappucciato. Quello che ne segue, tra omicidi, depistaggi e occultamenti, deve attendere 20 anni per essere rivelato. Su Rai 4 dalle 21.19 The Bad Guy St 1. Il magistrato Nino Scotellaro è vicino a catturare il boss latitante Mariano Suro. Dopo l’arresto fallito, accusa le Istituzioni, ma la denuncia gli si ritorce contro, portandogli via tutto. Su Canale 5 dalle 21.28 La notte nel cuore. Mentre la famiglia Sansalan e’ immersa nei preparativi per la cerimonia dell’henne’, tensioni e segreti non risolti sono pronti a esplodere. Nuh e Melek spingono Sumru a rivelare la verita’.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle ore 20,30 Report. Nel 2024 quasi sei milioni di persone hanno rinunciato a visite ed esami medici a causa delle liste d’attesa o per difficoltà economiche. Cosa stanno facendo davvero le Regioni per affrontare questa emergenza silenziosa? Report è andato a verificare sul campo qual è la reale situazione del sistema sanitario. A cinque anni dall’inizio dell’emergenza Covid, torna l’attenzione sulla Lombardia, la regione più colpita nella prima ondata. In pochi giorni fu allestito un ospedale nella Fiera di Milano grazie alle donazioni di imprese e cittadini. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonew

SPORT

Su Italia 1 dalle 20-45 PSG-Atletico Madrid, gara valida per il Mondiale per Club.