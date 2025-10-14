“Il commissario Montalbano” su Rai 1, “This is me” debutta su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 15 ottobre 2025

La prima serata di mercoledì 15 ottobre 2025 si presenta ricca di proposte per ogni tipo di pubblico. Dai grandi film internazionali alle fiction italiane, passando per reality, talk show e programmi di cucina, il palinsesto televisivo offre un ventaglio di generi capace di soddisfare ogni gusto. Le reti generaliste e la programmazione Sky si contendono l’attenzione con titoli di richiamo, prime visioni e appuntamenti consolidati. Ecco la guida completa, divisa per genere, con trame e orari per orientarsi al meglio tra i programmi di stasera.

Film

La serata cinematografica del 15 ottobre propone titoli per ogni gusto. Su Rai 3 va in onda The Mauritanian (21:20), dramma giudiziario tratto da una storia vera, con Jodie Foster e Tahar Rahim. Un detenuto di Guantanamo combatte per la propria libertà in un processo che scuote le coscienze.

Su Italia 1, adrenalina pura con I Mercen4ri – Expendables (21:20), quarto capitolo della saga action con Sylvester Stallone e Jason Statham. Il team affronta una nuova minaccia globale con esplosioni e combattimenti mozzafiato.

Sky Cinema Action propone Freaks Out (21:00), film italiano ambientato nella Roma occupata del 1943, dove quattro artisti circensi con poteri straordinari lottano per la libertà. Su Sky Cinema Collection, spazio alla fantascienza con Interstellar (21:15), capolavoro di Christopher Nolan sul viaggio interstellare per salvare l’umanità.

Per chi cerca commedia, Sky Cinema 1 trasmette Belli ciao (21:15), satira sul divario Nord-Sud con Pio e Amedeo. Su Sky Cinema Romance, Amore a seconda vista (21:00) racconta la storia di un uomo che si risveglia in una realtà dove la moglie non lo ha mai conosciuto.

Fiction e serie tv

Su Rai 1, Il Commissario Montalbano – Amore (21:30) porta in scena un’indagine delicata e riflessioni sull’amore. In alternativa regionale, La Ricetta della Felicità – Episodio 2 racconta la storia di Marta e Giacomo, due chef alle prese con un segreto del passato.

Su Rai 2, doppio episodio di Occhi di Gatto (21:20 e 22:20), serie crime ambientata tra Parigi e Berlino, con indagini artistiche e atmosfere noir. Alexia, Tamara e Silya incontrano Hélene, la quale asserisce di sapere dove si trova loro padre e propone al trio un accordo: rubare i quadri che appartenevano alla Rete e che si trovano ora nel castello di Dalembert in cambio della libertà dell’uomo. Le ragazze accettano ed escogitano il piano perfetto per farsi beffa sia della polizia che di Dalembert.

Sky Cinema 1 propone Petra – Stagione 3 Episodio 2 (21:15), con Paola Cortellesi nei panni dell’ispettore Petra Delicato, alle prese con un caso che coinvolge un noto avvocato e una misteriosa morte in famiglia.

Reality e intrattenimento

Su Canale 5, alle 21:20 debutta This Is Me, lo show evento condotto da Silvia Toffanin. In tre serate speciali, il programma celebra il talento e la determinazione di grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport. Nella puntata inaugurale, si raccontano le storie di Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović, Gigi D’Alessio, Flavia Pennetta, Christian De Sica, Alberto Tomba, Deborah Compagnoni ed Eleonora Abbagnato, con momenti di leggerezza affidati all’ironia di Vincenzo De Lucia. In access prime time, Affari Tuoi (20:35) su Rai 1 e La Ruota della Fortuna (20:38) su Canale 5 scaldano il pubblico con premi e suspense.

Su Sky Uno, alle 21:15 va in onda Alessandro Borghese: Celebrity Chef – Stagione 3 Episodio 54, con Stefano Rapone e Daniele Tinti ai fornelli. A seguire, alle 22:25, sfida tra Bianca Nappi e Simone Montedoro. Su Sky Uno, la cucina è protagonista anche con Cucine da Incubo – Onassis Village, Viterbo (21:15), seguito da La Tana degli Elfi – Puglia (22:30).

Attualità e approfondimento

Su Rai 2, TG2 Post (21:00) analizza i temi del giorno. Rai 3 propone Lo Stato delle Cose (21:20), con reportage e ospiti. Rete 4 trasmette Realpolitik (21:33). Tommaso Labate conduce il nuovo programma di informazione. Sondaggi, retroscena e analisi in tempo reale, per raccontare la politica e l’attualita’ senza filtri. In seconda serata, Porta a Porta (23:30) su Rai 1 chiude la giornata con dibattiti e interviste.

Su Sky TG24, alle 21:00 va in onda Sky TG24 in 10 minuti, seguito da due Documentari (21:10 e 22:00) su temi di attualità e società.

Famiglia e animazione

Su Sky Cinema Family, alle 21:00 doppia proposta: Shrek e Spirit – Il ribelle. Avventure animate per grandi e piccoli, tra risate e inseguimenti. A seguire, Shrek 2 (22:35) continua la saga dell’orco più amato della TV.