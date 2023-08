Su Rai Due Delitti in Paradiso, su Canale 5 Il Professore e il Pazzo. Guida ai programmi Tv della serata del 16 agosto 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 16 agosto? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 La notte è piccola per noi.Roma, sabato sera. In una balera si intrecciano le vite di una varia umanità. Amori, ripicche, delusioni, bugie e tanta musica. Su Canale 5 dalle 21.14 l professore e il pazzo. Un’incredibile storia di genio e pazzia dietro la genesi del primo dizionario d’inglese, l’Oxford English Dictionary. Con Mel Gibson e Sean Penn. Su Rete 4 dalle 21.30 Il segno della libellula – Dragonfly. Darrow e’ convinto che sua moglie morta da poco, stia cercando di entrare in contatto con lui, tramite i piccoli malati di cui si occupava la donna. Su Sky Cinema dalle 21.15 Life – Non oltrepassare il limite. Sei membri della stazione aerospaziale internazionale scoprono l’esistenza di forme di vita su Marte e, attraverso i metodi di studio impiegati, giungono a delle conseguenza inaspettate. Su Iris dalle 21 La legge del crimine. Milo Malakian è un capo malavitoso francese di origine armena, che ha perso un figlio durante una sparatoria con la polizia, guidata dal commissario Saunier, nel corso di una rapina. Il suo clan è quello che più conta per lui, quello che chiama Prima cerchia. Anton, l’altro figlio e destinato a succedergli, si innamora di una onesta infermiera, Elodie.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Uno dalle 21.25 Hello Again – Un giorno per sempre. Da bambina Zazie credeva nell’amore, ma con genitori che continuamente litigavano, una sorella algida e distaccata e bambine diaboliche che la bullizzavano è costretta a non crederci più. L’unico vero legame affettivo lo ha con Philipp, suo amico fin dai tempi della scuola materna e con il quale intreccia, da adulta, una brevissima relazione per poi perderne le tracce. Dopo alcuni anni, trova nella cassetta della posta un invito per le nozze di Philipp, proprio con una di quelle bambine che la intimorivano. Zazie decide così di impedire il matrimonio tra i due e per farlo chiede aiuto al suo coinquilino narcolettico Anton. Su Rai Due dalle 21.20 Delitti in Paradiso. Delitti in Paradiso. Il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo proprio in occasione delle feste natalizie. Mentre gli abitanti di Saint Marie si preparano per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan viene trovata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Jennifer stava indagando sulla strana scomparsa di un bambino di nove anni, sparito alla Vigilia di Natale del 1977. L’ndagine si alternerà alle vicende dell’ispettore Neville, che sta cercando dal suo canto di trovare l’amore.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Nel secolo breve. L’Operazione Husky del 10 luglio del 1943 è il tema della puntata “Lo sbarco in Sicilia”. Un viaggio con la storica Isabella Insolvibile, partito da Gela passando per i luoghi più significativi della battaglia per la liberazione dell’isola. Il racconto segue l’avanzate delle truppe anglo-americane e indaga il ruolo, tra leggenda e realtà, della mafia nelle vicende che seguono l’occupazione dell’isola.

INTRATTENIMENTO

Su Italia 1 dalle 21.20 Freedom Oltre il confine. Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Guida tv di mercoledì 16 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Hello again – Un giorno per sempre

23:05 – Tg1 Sera

23:10 – Le strade di Overland

00:20 – Rai – News24

00:50 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Delitti in paradiso 12

23:30 – Storie di donne al bivio

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Via dei matti n°0

20:50 – Le storie di Un posto al sole

21:20 – Nel secolo breve

23:05 – Tg3 Sera

23:15 – Meteo 3

Rai 4

18:25 – Private Eyes 2

19:10 – CSI: Vegas 1

19:55 – Criminal Minds: Beyond Borders 2

20:35 – Criminal Minds 8

21:20 – Chiamata senza risposta

22:45 – L’isola delle 30 bare

23:40 – L’isola delle 30 bare

00:35 – For life 2

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – IL PROFESSORE E IL PAZZO – 1 PARTE – 1aTV

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – MORTE APPARENTE

20:30 – C.S.I. MIAMI – OMICIDIO ALLO SPECCHIO

21:20 – FREEDOM SUMMER

00:15 – LA STORIA PROIBITA – DIPARTIMENTO ASSASSINO

Canale 20 Mediaset

18:27 – SUPERGIRL – RED TORNADO

19:22 – YOUNG SHELDON II – UNA RAZZA DI SUPERUOMINI E UNA LETTERA AD ALF

19:46 – YOUNG SHELDON II – UN MAL DI PANCIA E LA METAFORA DELLA BALENA

20:13 – THE BIG BANG THEORY III – L’AMPLIFICAZIONE DEL CHITARRISTA

20:36 – THE BIG BANG THEORY III – LA CARENZA DELLE PAPERELLE ADESIVE

21:04 – FIGHTING – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 78 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – ZONA BIANCA

00:37 – LEONI AL SOLE – 1 PARTE

01:35 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Warner TV

18:00 – Smallville 1′ Stagione Ep.14

18:50 – Smallville 1′ Stagione Ep.15

19:40 – Supernatural 8′ Stagione Ep.14

20:35 – Supernatural 8′ Stagione Ep.15

21:30 – Miriam si sveglia a mezzanotte

23:30 – Fringe 4′ Stagione Ep.11

00:20 – Fringe 4′ Stagione Ep.12

01:05 – Fringe 4′ Stagione Ep.11

Rai Movie

19:35 – Toto’ contro il pirata nero

21:10 – La notte e’ piccola per noi

22:45 – Single ma non troppo

00:40 – Austin Powers – Il controspione

02:15 – L’ultimo Apache

03:40 – Professione: avventurieri

05:00 – Terrore sul mar Nero

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – SPAGHETTI A MEZZANOTTE

21:01 – 40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – 40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO – 2 PARTE

23:14 – L’AMICA DI MIA MADRE

00:59 – MIA MOGLIE E’ UNA BESTIA

02:37 – MAZURKA DEL BARONE, DELLA SANTA E DEL FICO FIORONE

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – RIMORSO DI LAURA – I PARTE

19:00 – SUPER CAR V – TRASPORTI IN ESCLUSIVA

19:58 – SUPER CAR V – LA CLINICA DELLA SCIENZA

21:10 – GREMLINS – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT – 16/08/2023

22:17 – GREMLINS – 2 PARTE

23:10 – TERAPIA E PALLOTTOLE – 1 PARTE

Iris

19:15 – CHIPS – IL RITORNO DELLA SUPERMOTO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER III – RODEO

21:00 – LA LEGGE DEL CRIMINE

23:00 – L’ULTIMA MISSIONE

01:21 – SCANDALO INTERNAZIONALE

03:06 – CIAKNEWS

03:10 – IL PROMONTORIO DELLA PAURA

04:51 – QUESTIONE DI PELLE

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Cascine milanesi

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Abruzzo

21:30 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 3

00:15 – X Factor Stories Ep. 2

02:30 – Un posto nel mio cuore

04:45 – Coppie che uccidono Ep. 8

05:30 – Lady Killer Ep. 26

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – INFILTRAZIONE NELLA PRIGIONE SOTTERRANEA

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – AVVENTURA NELLA GRANDE PRIGIONE

19:00 – WILL & GRACE – WILL & GRACE – PILOTA

19:25 – WILL & GRACE – INSIEME

19:55 – WILL & GRACE – MURO PIU’… MURO MENO …

20:20 – WILL & GRACE – IL CLIENTE

20:45 – WILL & GRACE – CON WILL O SENZA DI WILL

21:15 – THE BIG BANG THEORY – LA TOPOLOGIA DEL SOSPENSORIO

La 5

18:05 – MY HOME MY DESTINY

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – YOGA RADIO BRUNO ESTATE

00:00 – L’ISOLA DI PIETRO

02:11 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

02:56 – BRAVE AND BEAUTIFUL

03:41 – UNA VITA XI – L’ALBUM DEI RICORDI – 696

NOVE

18:05 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.5

19:30 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.13

20:35 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.18

21:35 – Il buono, il brutto, il cattivo

00:40 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.2

01:55 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.3

02:55 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.4

03:55 – Summer Crime – Amore e altri delitti 1′ Stagione Ep.56

Cielo

18:30 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 4

19:00 – Love It or List It – Prendere o lasciare Nathan e Anne

19:45 – Affari al buio La fortuna di Brandi

20:15 – Affari di famiglia Ritorno al futuro

20:45 – Affari di famiglia Chi rompe paga

21:15 – 2-Headed Shark Attack

23:15 – La commessa

01:00 – Desideri, voglie pazze di tre insaziabili ragazze

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda ESTATE

21:15 – Circuito chiuso

23:20 – La promessa dell’assassino

01:00 – TG LA7 Notte

01:35 – In Onda ESTATE (r)

02:15 – LA7 DOC

03:55 – L’Aria Che Tira ESTATE (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Ghost Wisperer – Presenze St.4

00:50 – La cucina di Sonia

01:30 – La mala educaxxxion

02:45 – I menù di Benedetta

Food Network

18:25 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.7

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Padova 3′ Stagione Ep.19

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.1

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 5′ Stagione Ep.10

22:00 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida 1′ Stagione Ep.3

22:55 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida 1′ Stagione Ep.1

23:50 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.20

00:45 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 16 4′ Stagione Ep.16

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – Sotto stretta sorveglianza – 2 PARTE

19:23 – THE CLOSER V – BOLLATA

20:16 – THE CLOSER V – IL CARO ESTINTO

21:10 – Delitto in Provenza – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 3′ Stagione Ep.3

21:10 – L’ispettore Barnaby 17′ Stagione Ep.4

23:10 – I misteri di Brokenwood 7′ Stagione Ep.2

01:05 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.14

02:55 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.13

03:50 – Disappeared 7′ Stagione Ep.8

04:40 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.8

05:30 – L’investigatore Wolfe 1′ Stagione Ep.11

Rai Premium

19:15 – Volevo fare la rockstar 2

20:15 – Volevo fare la rockstar 2

21:20 – Come una madre

23:05 – Maria Goretti

00:55 – La Squadra

02:30 – Intramontabili

03:00 – Heartland 4

03:40 – Un milione di piccole cose 3

Mediaset Extra

19:15 – DISTRETTO DI POLIZIA 7 – GRIDO D’AIUTO/ VOLO DELLA COLOMBA

21:15 – ZELIG

00:35 – AVANTI UN ALTRO STORY

01:37 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:39 – AVANTI UN ALTRO STORY

02:34 – MELAVERDE

03:24 – I VIAGGI DEL CUORE

04:09 – MELAVERDE

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.3

19:10 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.4

20:10 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.5

21:05 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.14

22:00 – Sogni in costruzione – 1^TV 4′ Stagione Ep.16

22:50 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.15

23:40 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.4

00:30 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.5

TV2000

18:26 – Tg 2000

18:59 – Santa Messa

19:36 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:53 – Sanditon

22:32 – Compieta

22:52 – Rosario

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – Split

22:00 – Cucina a Vista

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – I Piaceri Della Carne

VH1

18:15 – School of Rock

18:40 – School of Rock

19:05 – Bella e i Bulldogs

19:30 – Bella e i Bulldogs

19:55 – Bella e i Bulldogs

20:20 – True Jackson

20:45 – True Jackson

21:10 – Hunter Street

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – GET SMART

20:30 – TACKLE

20:45 – DIRETTA STADIO

00:00 – JUST BUSINESS

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Timer

20:30 – Cash

21:00 – Sei Centro

21:30 – Linea Rossa

22:30 – Il Gioco Del Mondo

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

20:30 – Cash

21:00 – Borotalk

22:00 – Linea Rossa

23:00 – Memory

23:30 – Il Gioco Del Mondo

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:55 – M3-TG

20:00 – Cash

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Stromboli, Terra Di Dio

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – I misteri di Murdoch – Il ricovero dei senzatetto

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Papà a tempo pieno – Ladri di barche Stagione 4, episodio 7

La2

19:35 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

20:00 – Sil Punct

20:10 – Ferrovie svizzere da sogno Da Locarno a Domodossola

21:05 – VITA! – Camminando sull’acqua

23:00 – Baloise Session 2022 – One Republic play Baloise Session

00:10 – Gli avventurieri

01:50 – Sil Punct

01:55 – Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 (R)

Rai Sport +HD

18:30 – Judo

20:50 – Pallavolo. Europei 2023 femminili: Bulgaria-Croazia

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:40 – Mondiali di Nuoto Nuoto. Mondiali Fukuoka: 3a giornata

03:00 – Ciclismo – Mountain Bike Ciclismo MTB. La Pedalonga Val Comelico

03:30 – Mondiali di Ciclismo Ciclismo. Mondiali Glasgow: 3a giornata

SuperTennis

18:45 – Tie Book Tardi sulla palla

19:00 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

20:45 – Supertennis TG

21:00 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

23:00 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

01:00 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

02:15 – A tu per tu Cassetta

02:30 – LIVE WTA 1000 Cincinnati

Euro Sport

18:45 – Magazine Unlock the Power of Sport

19:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi The Power Of The Olympics

19:15 – Rubrica La casa delle Olimpiadi The Olympians

19:25 – Rubrica La casa delle Olimpiadi World at their Feet

19:55 – Rubrica La casa delle Olimpiadi World at their Feet

20:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Paris La Vie Sportive

21:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Paris La Vie Sportive

22:30 – Magazine Discovery Golf

SportItalia

20:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24

01:00 – Sportitaliamercato

01:30 – Si Live 24

02:00 – Lo sai che?

02:30 – Gremio-Fluminense

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

19:45 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo St 1 Ep 5 – Hula

18:30 – Peppa Pig St 8 Ep 4 – Mandy Topolina

18:35 – Peppa Pig St 8 Ep 5 – Il flauto

18:40 – Peppa Pig St 8 Ep 6 – Lezione di rilassamento

18:45 – Peppa Pig St 8 Ep 7 – Biglietto del parcheggio

18:50 – Masha e Orso St 2 Ep 26 – Ci vediamo presto

19:00 – Masha e Orso St 3 Ep 1 – Il ritorno di Masha

19:05 – Masha e Orso

Boing

18:45 – Craig

19:50 – Siamo solo orsi

20:55 – Siamo solo Baby Orsi

21:10 – Il Trio Mutanda

21:50 – Capitan Tsubasa

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Sam il pompiere – nuovi episodi

18:20 – Blaze e le Megamacchine

18:45 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteoheroes

19:35 – Delfy e il cerchio magico

20:50 – Hey Duggee

21:15 – Hey Duggee

21:40 – Trenino Thomas

Frisbee

18:13 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.14

18:40 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.15

18:52 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.36

19:03 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.37

19:14 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.40

19:30 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.1

19:56 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.2

20:22 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.3

K2

18:09 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.32

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.33

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.34

18:52 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.35

19:02 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.36

19:18 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.9

19:43 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.10

20:03 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.11

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere L’apprendista

18:05 – Il Barbiere pasticciere Il vincitore

18:10 – A tutto reality: le origini Ep. 9

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 10

19:00 – Megagame Ep. 5

19:25 – Megagame Ep. 6

19:50 – H2O: Just Add Water Doppio guaio

20:20 – H2O: Just Add Water Stregate dalla Luna

Super

18:10 – SpongeBob

18:30 – SpongeBob

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – I Thunderman

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Danger Force

Rai 5

18:20 – La scuola di Ballo della Scala

18:45 – Rai 5 Classic

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Tiziano senza fine

20:20 – Under Italy

21:15 – Art night

22:15 – Rock Legends

23:00 – Burt Bacharach, A life in song

Rai Storia

18:00 – Alla scoperta del ramo d’oro

18:40 – Grandi battaglie

19:40 – Rai News Giorno

19:45 – Piena estate

20:05 – Donne vincenti

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Illuminate

Rai Scuola

18:00 – I segreti del colore

18:30 – L’Archipendolo Puntata 1 – Il trilite e

19:00 – I Luoghi della Scienza

19:30 – Wild Italy

20:15 – Le terre del monsone

21:00 – Newton

22:00 – Inizio e fine dell’Universo La fine

23:00 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage 7′ Stagione Ep.3

19:25 – I maghi del garage 7′ Stagione Ep.4

20:25 – Reperti d’assalto 1′ Stagione Ep.3

21:20 – Reperti d’assalto 2′ Stagione Ep.3

22:15 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.1

23:15 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.2

00:10 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.3

01:00 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.4

DMAX

19:40 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.7

21:20 – Metal Detective 5′ Stagione Ep.7

22:20 – Metal Detective 5′ Stagione Ep.8

23:25 – WWE NXT – 1^TV Ep. 6

00:25 – Case infestate: fuori in 72 ore 3′ Stagione Ep.3

01:20 – Case infestate: fuori in 72 ore 3′ Stagione Ep.4

02:15 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.1

03:05 – Destinazione paura 3′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – L’IMPERO ROMANO COLPISCE ANCORA

19:00 – COSTRUTTORI DI PIRAMIDI – I LORO SEGRETI – CHEOPE, IL TIRANNO

20:00 – LE MERAVIGLIE DEL PARCO DI YELLOWSTONE – UNA VITA IN VOLO

21:05 – NEW KIDS IN THE WILD I

22:00 – NEW KIDS IN THE WILD I

23:00 – LA TERRA DOPO L’UOMO II – TRA CIELO E SPAZIO

00:00 – LA TERRA DOPO L’UOMO II – CASE IN ROVINA

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XX – NESSUN SEGNALE

RealTime

18:30 – Abito da sposa cercasi Mancato invito

19:25 – Casa a prima vista Ep. 32

20:30 – Casa a prima vista Ep. 33

21:30 – Il curioso caso di Natalia Grace I Barnett Prima TV

22:25 – Il curioso caso di Natalia Grace Orfano o impostore Prima TV

23:15 – Disastri di bellezza Ep. 1

00:10 – Disastri di bellezza Ep. 2

01:00 – Disastri di bellezza Ep. 3

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Mai facile

19:05 – Deadliest Catch Prime lotte

20:05 – Deadliest Catch Agente segreto

21:00 – Moonshiners: la sfida Cocktail milionario Prima TV

21:55 – La febbre dell’oro: SOS miniere Nuovi trucchetti Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Grossa pepita Prima TV

23:35 – Avventure impossibili con Josh Gates La nave fantasma

00:30 – Avventure impossibili con Josh Gates Eroe americano

Sky Uno

18:45 – MasterChef Italia Ep. 10

20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Parco del Pollino

21:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 7

22:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 8

23:15 – Un sogno in affitto Verona

00:15 – Un sogno in affitto Napoli

01:20 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Parco del Pollino

02:25 – Quelle brave ragazze Ep. 6

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:20 – Sabotage

21:15 – Life – Non oltrepassare il limite

23:05 – Caccia al killer: Monster

00:35 – M3gan

02:20 – Il pataffio

04:15 – Striptease

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:40 – Master Spy – Una spia per amico

21:00 – La bussola d’oro

23:00 – The Twilight Saga: Eclipse

01:05 – Ember – Il mistero della città di luce

02:40 – Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo

04:10 – Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella

05:50 – Una spia al liceo

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:05 – Marry Me – Sposami

21:00 – Io – Sono – Qui

22:45 – The Mexican – Amore senza la sicura

00:55 – Via col vento

04:30 – Storia d’inverno

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:45 – Sleepers

21:15 – Il Padrino – Parte II

00:40 – Mission

02:50 – 100X100Cinema

03:10 – The Good Shepherd – L’ombra del potere

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:00 – Total Recall – Atto di forza (2012)

21:00 – Fuori dalla legge

22:40 – Ashfall – The Final Countdown

00:50 – Soldato Jane

02:55 – From Paris with Love

04:30 – 100X100Cinema

04:50 – Il mucchio selvaggio

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV