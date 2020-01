Su Canale 5 Cado dalle nubi, su Rai Uno Don Matteo, su Rai Due Parma – Roma. Guida ai programmi Tv della serata del 16 gennaio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 16 gennaio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10. Il medico di campagna. Quando si ammalano, gli abitanti di una località di campagna possono contare su Jean-Pierre Werner, il medico che li ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, 7 giorni su 7. Tuttavia, anche i dottori si ammalano e quando succede Jean-Pierre viene assistito da Nathalie Delezia, una nuova dottoressa giunta in ospedale che dovrà adattarsi alla nuova vita. Ma soprattutto Nathalie dovrà sostituire colui che è convinto di non poter essere assolutamente rimpiazzato. Su Rai Premium dalle 21.10 La ragazza della scogliera. La tranquilla cittadina turistica di Nordholm è sconvolta dal ritrovamento in mare del cadavere di una ragazza di 14 anni. Una ferita alla testa fa pensare subito che si tratti di omicidio, sarà andata veramente così? Su Canale 5 dalle 21.41 Cado dalle nubi, il film che ha segnato l’eordio cinematografico di Checco Zalone. Checco è un giovane cantante pugliese che sogna il grande successo nel mondo dello spettacolo e, per mantenersi, lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a Mare. Fidanzato con Angela, parrucchiera, viene presto lasciato in quanto non ha un impiego stabile e non dà alla ragazza garanzia in merito alla possibilità di costruire una famiglia. Triste e amareggiato, il giovane lascia la Puglia per Milano, sperando che la moderna metropoli del nord possa offrirgli successo. Su Italia 1 dalle 21.18 Batman v Superman, con Ben Affleck. Mentre Batman e Superman si dichiarano guerra, una nuova minaccia emerge, mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano. Su Sky Cinema dalle 21.15 Regression. Una ragazzina di nome Angela ha accusato il padre, John Gray, di gravi abusi. L’uomo non nega a lungo, anzi si assume la colpa, dicendo però di non riuscire a ricordare nulla. Viene chiamato uno psicologo, Raines, per sottoporlo ad ipnosi regressiva. Su Sky Premium Cinema dalle 21.15 Red 2. L’ex agente speciale della CIA Frank Moses riunisce una improbabile e variopinta squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un pericoloso congegno nucleare portatile scomparso. Su Iris dalle 21 Un mondo perfetto, er la regia di Clint Eastwood. Il criminale incallito Butch Haynes, condannato a 40 anni per rapina a mano armata, evade dalla prigione di Hunstsville in Texas prendendo in ostaggio un bambino, Philip Perry. Sulle tracce dell’uomo si mette lo sceriffo Red Garnett. Su Cielo dalle 21.15 Dalla Cina con furore. Shanghai, 1910: per vendicare il maestro di kung fu Huo Yuanjia, morto per sospetto avvelenamento, l’allievo Chen Jeh affronta i membri di una scuola giapponese di karate. Su Sky Family dalle 21.15 Dragon Trainer – Il mondo nascosto. È passato un anno da quando Hiccup, ora capo di Berk, ha realizzato il suo sogno di creare una società pacifica, dove uomini e draghi vivono insieme. Anche se Hiccup è contento degli eventi attuali, le sue missioni costanti con Sdentato, Astrid, sua madre Valka e la banda di Cavalieri di Draghi, nel salvare draghi dai vari cacciatori hanno fatto diventare Berk sovrappopolata di draghi.

TELEFILM

Alle 21.25 Rai Uno presenta Don Matteo 12. Nell’episodio intitolato Non nominare il nome di Dio invano, Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non r iesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso. Su Rai 4 dalle 21.11 appuntamento con Criminal Minds. La squadra di Unità Analisi Comportamentale è ancora al lavoro su casi border line: un killer piromane, un assassino rapisce e uccide madri single, un clamoroso caso di bullismo adolescenziale e una banda di teppisti che distrugge le case di facoltosi cittadini.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.20 Stati generali, conduce Serena Dandini. In ogni puntata i protagonisti del programma, come se stessero partecipando ad una riunione di condominio, mettono in scena la realtà del nostro Paese, tra fantasia, satira politica e di costume.

SPORT

Su Rai Due alle 21.10 in diretta dallo Stadio Tardini va in onda Parma – Roma, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i ducali sono reduci dal successo nel Monday Night per 2-0 contro il Lecce e in classifica ora sono settimi con 28 punti, a una sola lunghezza dalla zona Europa; sono arrivati fin qui dopo aver eliminato il Frosinone. I giallorossi vengono dalla sconfitta interna contro la Juventus e sono quinti a quota a 35, a pari merito con l’Atalanta; entrano ora nella competizione.

ATTUALITÁ

Su Rete 4 dalle 21.15 nuova puntata di Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Guida tv di giovedì 16 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo 12 – Non nominare il nome di Dio invano

23:38 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

01:15 – TG1 NOTTE

01:45 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Un omicidio scomodo

19:40 – N.C.I.S. Trafficanti di morte

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stati Generali

Rai 4

18:17 – Stitchers III ep.1

19:10 – Valor ep.1

19:50 – Valor ep.2

20:29 – Just for Laughs XVIII ep.20

21:10 – Criminal Minds XII ep.4

21:51 – Criminal Minds XII ep.5

22:30 – Criminal Minds XII ep.6

23:10 – Inconceivable

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – CADO DALLE NUBI – 1 PARTE

Italia 1

18:05 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:25 – IENEYEH

20:25 – C.S.I. MIAMI – AZIONE FULMINANTE

21:20 – TRE UOMINI E UNA GAMBA – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:09 – GOTHAM III – LA NOTTE DEL RISVEGLIO

18:56 – HIGHLIGHTS DAKAR 2020

19:19 – CHICAGO FIRE III – TI PERDONO TUTTO

20:15 – THE BIG BANG THEORY X – LA PROPRIETA’ DIVISIONE-COLLISIONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY X – IL SINCRONISMO DEI COMPLEANNI

21:04 – THE NICE GUYS – 1 PARTE

21:43 – TG COM

21:48 – METEO

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 20 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 20 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:49 – I TRASGRESSORI – 1 PARTE

01:20 – TGCOM

Cine 34

21:00 – Disponibile dal 20 gennaio 2020

23:00 – Disponibile dal 20 gennaio 2020

21:00 – Disponibile dal 20 gennaio 2020

23:00 – Disponibile dal 20 gennaio 2020

Rai Movie

19:25 – Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective

21:10 – Il medico di campagna

23:00 – The Founder

01:00 – In Bruges – La coscienza dell’assassino

02:50 – Anica – Appuntamento al cinema

02:55 – Movie Mag

03:20 – Salvo

05:00 – Ombre bianche

19:25 – Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective

21:10 – Il medico di campagna

23:00 – The Founder

01:00 – In Bruges – La coscienza dell’assassino

02:50 – Anica – Appuntamento al cinema

02:55 – Movie Mag

03:20 – Salvo

05:00 – Ombre bianche

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne

19:40 – Vita da strega

20:10 – Vita da strega

20:40 – Vita da strega

21:10 – Agatha Christie: Le due verita’

23:00 – Mezzanotte nel giardino del bene e del male

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:00 – Law & Order: Criminal Intent

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne

19:40 – Vita da strega

20:10 – Vita da strega

20:40 – Vita da strega

21:10 – Agatha Christie: Le due verita’

23:00 – Mezzanotte nel giardino del bene e del male

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:00 – Law & Order: Criminal Intent

Iris

19:14 – HAZZARD – RIPOSA IN PACE HENRY FLATT

20:04 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL PUROSANGUE

20:59 – UN MONDO PERFETTO

23:51 – ALFABETO

00:07 – GRAN TORINO

02:13 – L’INTERROGATORIO

03:43 – CIAKNEWS

03:47 – IL TRONO DI FUOCO

19:14 – HAZZARD – RIPOSA IN PACE HENRY FLATT

20:04 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL PUROSANGUE

20:59 – UN MONDO PERFETTO

23:51 – ALFABETO

00:07 – GRAN TORINO

02:13 – L’INTERROGATORIO

03:43 – CIAKNEWS

03:47 – IL TRONO DI FUOCO

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Riviera dei Fiori

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 9 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 83 – Prima TV

21:30 – Innocenti bugie

23:30 – Rocky

01:45 – Ricordi di Natale

03:30 – Coppie che uccidono – Ep. 3

04:30 – Coppie che uccidono – Ep. 2

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Riviera dei Fiori

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 9 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 83 – Prima TV

21:30 – Innocenti bugie

23:30 – Rocky

01:45 – Ricordi di Natale

03:30 – Coppie che uccidono – Ep. 3

04:30 – Coppie che uccidono – Ep. 2

Italia 2

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SCHIAFFO PER AMORE – SCHIAFFI D’AMORE

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – GIURAMENTO SUL MONTE FUJI – URRA’! VITTORIA

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – LA PARTITA FATALE

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – ATTERRAGGIO SU NAMECC

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA GUARIGIONE DI VEGETA

20:40 – MY HERO ACADEMIA – LA FURIA DI UN NERD!

21:00 – MY HERO ACADEMIA – DEKU VS KACCHAN

21:30 – SEX MOVIE IN 4D

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SCHIAFFO PER AMORE – SCHIAFFI D’AMORE

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – GIURAMENTO SUL MONTE FUJI – URRA’! VITTORIA

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – LA PARTITA FATALE

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – ATTERRAGGIO SU NAMECC

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA GUARIGIONE DI VEGETA

20:40 – MY HERO ACADEMIA – LA FURIA DI UN NERD!

21:00 – MY HERO ACADEMIA – DEKU VS KACCHAN

21:30 – SEX MOVIE IN 4D

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – LA MUSICA NEL CUORE-AUGUST RUSH – 2 PARTE

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

00:34 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:44 – GRANDE FRATELLO VIP

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – LA MUSICA NEL CUORE-AUGUST RUSH – 2 PARTE

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

00:34 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:44 – GRANDE FRATELLO VIP

NOVE

18:00 – Ce l’avevo quasi fatta 2′ Stagione Ep.8

19:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.1

20:00 – Fratelli di Crozza Classic – 1^TV Ep.9

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.24

21:25 – Clandestino Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:30 – E$cobar – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

00:15 – E$cobar – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

00:50 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.9

18:00 – Ce l’avevo quasi fatta 2′ Stagione Ep.8

19:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.1

20:00 – Fratelli di Crozza Classic – 1^TV Ep.9

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.24

21:25 – Clandestino Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:30 – E$cobar – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

00:15 – E$cobar – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

00:50 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.9

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 1

19:15 – Affari al buio Qualcosa di magico

19:45 – Affari al buio L’acquisto più grande

20:15 – Affari di famiglia Piegarsi alle regole

20:45 – Affari di famiglia Cibo spazzatura

21:15 – Dalla Cina con furore

23:15 – Groupie sesso a domicilio

01:00 – Gioco di seduzione

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 1

19:15 – Affari al buio Qualcosa di magico

19:45 – Affari al buio L’acquisto più grande

20:15 – Affari di famiglia Piegarsi alle regole

20:45 – Affari di famiglia Cibo spazzatura

21:15 – Dalla Cina con furore

23:15 – Groupie sesso a domicilio

01:00 – Gioco di seduzione

La7

18:00 – Perception

19:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:00 – TG LA7

01:00 – Otto e Mezzo (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – La mala educaxxxion

02:25 – I menù di Benedetta

03:55 – Cuochi e Fiamme

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:30 – Buffy l’Ammazzavampiri

19:30 – Supernatural

20:30 – Supernatural

21:30 – Con Air

23:30 – Law & Order: Criminal Intent

00:30 – Law & Order: Criminal Intent

01:20 – Supernatural

02:00 – Police Interceptors

Food Network

18:40 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.4

19:50 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.10

21:00 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.2

22:10 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.6

23:20 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.3

00:30 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.5

01:40 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.2

02:50 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

19:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – GIUSTIZIA MANIPOLATA

20:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – L’INCUBO DI OGNI GENITORE

21:10 – Il commissario claudius zorn – l’angelo della morte – 1 PARTE – 1aTV

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Il commissario claudius zorn – l’angelo della morte – 2 PARTE – 1aTV

23:11 – FOREVER – UNA LUNGA STORIA

00:01 – FOREVER – GUARDA PRIMA DI SALTARE

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 18′ Stagione Ep.13

20:15 – Law & Order 18′ Stagione Ep.14

21:10 – Jack Taylor – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:10 – L’ispettore Barnaby 14′ Stagione Ep.6

01:10 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.9

02:05 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.10

03:00 – Fast Forward 6′ Stagione Ep.2

03:50 – Fast Forward 6′ Stagione Ep.3

Rai 5

18:15 – RAI NEWS – GIORNO

18:18 – Dobici 20 anni di fotografia

19:12 – Picasso una vita

20:06 – Sartre e Camus gli esistenzialisti

20:55 – Special Concert Macau Prima Visione RAI

22:29 – Prima della Prima Puntata 10

22:58 – BB King of Riley

23:57 – Charles Mingus & Etric Dolphy live, 1965

Rai Premium

18:10 – Che Dio ci aiuti 3 – L’amore imperfetto ep.18

19:15 – Un passo dal cielo 2 – Io ti salverò 1°parte – ep.15

20:20 – Un passo dal cielo 2 – Io ti salverò 2°parte – ep.16

21:20 – La ragazza della scogliera

00:40 – Medium 6 – L’artificiere p.7

01:25 – Medium 6 – Ti chiamerò Angelo p.8

02:10 – Medium 6 – Il futuro abbagliante p.9

02:50 – Memory – p.6

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Casa In Forma

18:15 – Casa In Forma

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Vado A Vivere In Campagna

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Testimone Allo Specchio

22:45 – ASPETTANDO UN VOLTO DUE DONNE

23:00 – Vado A Vivere In Campagna

TV2000

18:25 – TG 2000

18:56 – Attenti al lupo

19:37 – Pensati con il cuore

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:09 – UNA DONNA ALLA CASA BIANCA

21:52 – UNA DONNA ALLA CASA BIANCA

VH1

19:00 – Top Chart Sei Anni Fa

20:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots

20:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots

20:40 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:00 – Ink Master

22:00 – Ink Master

23:00 – Una coppia in affari

23:25 – Una coppia in affari

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – IMPATTO CRIMINALE

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

18:30 – Homicide Hills – Un commissario in campagna – L’ultimo sipario

19:20 – Rescue Special Operations – Incidente al porto

20:10 – Via per sempre – Una fragile felicità

21:00 – Mother’s Day

23:00 – Rock Legends – George Michael

23:20 – Rock Legends – Rock Legends: David Bowie

23:50 – Paradise Beach – Dentro l’incubo

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:55 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Ungheria-Spagna

20:30 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 15a giornata (2a di ritorno ) Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia

22:50 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Croazia-Montenegro

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – L’Uomo e il Mare

00:45 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Francia- Italia

02:10 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 15a giornata ( 2a di ritorno )Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia

04:10 – Perle di Sport

Rai Sport

18:55 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Ungheria-Spagna

20:30 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 15a giornata (2a di ritorno ) Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia

22:50 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Croazia-Montenegro

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – L’Uomo e il Mare

00:45 – Pallanuoto Maschile : C.ti Europei 2020 Francia- Italia

02:10 – Calcio: Coppa Italia 2019/20 Ottavi di Finale: Fiorentina – Atalanta

04:00 – Calcio: Coppa Italia 2019/20 Ottavi di Finale: Milan – Spal

SuperTennis

18:30 – Il meglio di Novembre Sinner vs Kecmanovic Next gen

19:45 – Magazine WTA

20:45 – Tennis Symposium

21:00 – Supertennis Today News

21:05 – 2019, Italiani alla riscossa Sinner De Minaur Next Gen

22:00 – Il meglio di Novembre Sinner vs Ofner Challenger Ortisei

23:00 – Reloaded Laver Cup

00:00 – LIVE ATP CUP Belgio vs Moldavia

Euro Sport

18:00 – Tennis ATP Adelaide Quarti, da Adelaide, Australia

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Biliardo Masters Quarti

19:45 – Biliardo Masters Quarti Live

23:25 – Informazione Flash News

23:30 – Rally Dakar 10a tappa Differita

00:00 – Tennis Australian Open Qualifiche. 4a g., da Melbourne, Australia Live

02:00 – Tennis Australian Open Qualifiche. 4a g., da Melbourne, Australia Live

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – Penny on M.A.R.S.

21:00 – THE ATHENA

21:25 – Maggie and Bianca

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.10

18:25 – BING – EP.43

18:30 – BING – EP.44

18:35 – BING – EP.45

18:40 – BING – EP.46

18:50 – MASHA E ORSO – EP.20

18:55 – MASHA E ORSO – EP.21

19:00 – MASHA E ORSO – EP.22

Boing

18:05 – Craig

18:30 – Craig

19:00 – Teen Titans Go !

19:25 – Teen Titans Go !

19:50 – Teen Titans Go !

20:20 – Teen Titans Go ! – Top of the Titans ®

20:45 – Steven Universe

21:15 – Steven Universe

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:25 – Tom & Jerry Nuovi episodi

Frisbee

18:15 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.2

18:30 – Ernest & Rebecca – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

18:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.2

19:10 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.3

19:35 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.4

20:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.24

20:30 – Trolls: la festa continua! – 1^TV 2′ Stagione Ep.26

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.25

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.8

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.21

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.22

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.23

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.2

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.3

20:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.1

20:50 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.2

DeaKids

18:05 – Le fantastiche avventure di Moka

18:15 – Le fantastiche avventure di Moka

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – Io, Elvis Riboldi 1^TV

19:20 – Io, Elvis Riboldi

19:35 – Io, Elvis Riboldi

19:45 – Io, Elvis Riboldi

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Kally’s Mashup

21:40 – New School

Disney Channel

18:05 – Jessie Non ci serve un cavolo di distintivo

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Regina della moda

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Vespa Regina

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Anansi – Il Ragno

19:45 – Skatenat! Noa Amiche di colpo

20:00 – Skatenat! Noa Passato, presente e futuro

20:10 – Bia Una canzone da finire

20:55 – Liv e Maddie Il ballo delle ragazze

HGTV – HOME GARDEN TV

21:00 – Disponibile dal 2 febbraio 2020

23:00 – Disponibile dal 2 febbraio 2020

Rai Storia

18:00 – Speciali Storia ’18-’19. I Colonna

19:00 – Res – Trapani Show p.6

20:00 – Persone, eventi, ricorrenze del 16 gennaio 2020

20:30 – Passato e Presente Il proibizionismo in America con il Prof. Ferdinando Fasce

21:10 – a.C.d.C. Il genio del Rinascimento p.1

22:10 – a.C.d.C. Il Genio del Rinascimento p.2

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Persone, eventi, ricorrenze del 17 gennaio 2020

Motor Trend Italia

18:25 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.13

19:25 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.14

20:25 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.15

21:20 – Dirty N’ Loud 2′ Stagione Ep.5

22:15 – Dirty N’ Loud 2′ Stagione Ep.6

23:15 – Bad Chad: il mago delle auto – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

00:10 – Fast N’ Loud 5′ Stagione Ep.2

01:05 – Fast N’ Loud 5′ Stagione Ep.3

DMAX

18:30 – Ai confini della civiltà 5′ Stagione Ep.7

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.5

20:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.6

21:25 – La febbre dell’oro 7′ Stagione Ep.19

22:20 – La febbre dell’oro – 1^TV 7′ Stagione Ep.20

23:15 – La febbre dell’oro – 1^TV 7′ Stagione Ep.21

00:25 – Cops Spagna – 1^TV 3′ Stagione Ep.9

01:20 – Cops Spagna 1′ Stagione Ep.9

Focus TV

18:15 – AEREI DA COMBATTIMENTO – WINGS OF WAR – LA BATTAGLIA D’INGHILTERRA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – ERRORI LETALI

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – IL VOLO DEL MINISTRO

21:15 – LA CHIMICA CHE NON T’ASPETTI – IN CASA

22:15 – LA CHIMICA CHE NON T’ASPETTI – FUORI CASA

23:15 – MEGA-INGEGNERIA – MOSTRI DA FUORISTRDA

00:15 – UOMINI & MACCHINE – MEGA-DEMOLITORI

01:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

RealTime

18:15 – Cortesie per gli ospiti 9′ Stagione Ep.8

19:15 – Cortesie per gli ospiti 11′ Stagione Ep.13

20:10 – Cortesie per gli ospiti 11′ Stagione Ep.14

21:10 – Rivelo – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

22:10 – Vite al limite 5′ Stagione Ep.11

23:45 – Vite al limite 5′ Stagione Ep.12

01:20 – Vite al limite 5′ Stagione Ep.13

02:55 – Vite al limite 5′ Stagione Ep.14

Rai Scuola

18:00 – Perfect English episodio 11 Replica

18:10 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: At the drop of a Hat Replica

18:30 – Labour Of Love episodio 9 Replica

18:40 – The Language of Business episodio 11 Replica

18:55 – Gli Speciali di Rai Scuola Giustizia Replica

19:00 – Toolbox II Insegnanti ripetizione Replica

19:10 – Toolbox II Studenti ripetizione Replica

19:30 – Digital World Puntata 13 Replica

LaEffe

18:50 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.8

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 2′ Stagione Ep.1

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.5

21:10 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.1

21:40 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.2

22:10 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.3

22:40 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.4

23:10 – RED – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.5

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.24

18:35 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.25

19:05 – Come è fatto 3′ Stagione Ep.3

19:35 – Come è fatto 3′ Stagione Ep.4

20:00 – Come è fatto 3′ Stagione Ep.6

20:30 – Come è fatto 3′ Stagione Ep.7

21:00 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.1

21:25 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.2

Sky Uno

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 14

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 15 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 9

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 9 Prima TV

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 10 Prima TV

23:35 – Master – Chef Italia Ep. 9

00:45 – Master – Chef Italia Ep. 10

01:55 – Master – Chef Magazine Ep. 15

Sky Cinema 1

19:10 – I delitti del Bar – Lume – Donne con le palle

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Regression

23:10 – Attenti a quelle due

00:50 – Il campione

02:45 – Survivor

04:25 – Widows – Eredità criminale

SKY Cinema Family

19:40 – Balto

21:00 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto

22:50 – Il campeggio dei papà

00:25 – 100X100Cinema

00:40 – Ace Ventura 3

02:15 – Il delfino

03:45 – Miracolo di Natale

05:45 – 100X100Cinema

Sky Cinema Romance

19:15 – Step Up 2 – La strada per il successo

21:00 – La perla del paradiso

22:35 – Moonlight & Valentino

00:25 – A Christmas Reunion

02:00 – W.E. – Edward e Wallis

04:00 – 100X100Cinema

04:15 – Ghost – Fantasma

Sky Cinema Collection

19:20 – Gotti – Il primo padrino

21:15 – Senti chi parla

22:55 – Trading Paint – Oltre la leggenda

00:30 – From Paris with Love

02:05 – Il rovescio della medaglia

03:45 – 100X100Cinema

04:00 – La figlia del generale

05:55 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

Sky Cinema Action

19:10 – Salt

21:00 – Commando

22:40 – Contraband

00:35 – Timeline

02:35 – Venom

04:30 – Philadelphia Experiment

Fox

18:25 – I Simpson Non sei tenuto a vivere come un arbitro

18:50 – I Simpson Luca$

19:20 – I Simpson Giorno di un futuro futuro

19:45 – I Simpson Cosa aspettarsi quando Bart aspetta

20:10 – The Big Bang Theory La polarizzazione della pignatta

20:35 – The Big Bang Theory L’espansione di Lizard e Spock

21:00 – Mayans M.C. Xaman Ek Prima TV

21:50 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Gamma di possibilità

Premium Cinema

19:12 – MISSION TO MARS

21:15 – RED 2

23:19 – L’ULTIMO BOY SCOUT-MISSIONE SOPRAVVIVERE

01:12 – L’ ULTIMA ALBA

03:15 – E’ COMPLICATO

Premium Action

18:32 – HEROES REBORN – ODESSA

19:21 – THE ORIGINALS III – NEL REGNO DEI MORTI

20:09 – UNDERCOVER I – LA FALSA PISTA

21:15 – THE BRAVE – NESSUNO SARA’ ABBANDONATO

21:35 – MR. ROBOT IV – ERRORE 408, RICHIESTA SCADUTA

22:24 – MR. ROBOT IV – ERRORE 409, CONFLITTO

23:13 – ARROW VII – MI CHIAMO EMIKO QUEEN

00:01 – THE ORIGINALS III – NEL REGNO DEI MORTI

Mya

18:46 – BIG BANG THEORY IV – LA DEVIAZIONE DEL TROLL VIRTUALE

19:09 – BIG BANG THEORY IV – L’EMANAZIONE EMPIRICA DELL’ANGOSCIA

19:34 – FAMOUS IN LOVE II – CONFESSIONI SCOTTANTI

20:24 – RIVERDALE II – LA CASA DEL DIAVOLO

21:15 – MANIFEST II – 1 – 1aTV

22:04 – CHICAGO MED IV – LE COSE CHE FACCIAMO

22:55 – FAMOUS IN LOVE II – CONFESSIONI SCOTTANTI

23:44 – DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION VIII – CI SERVONO LE UOVA