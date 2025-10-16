“La ricetta della felicità” su Rai 1, “Io canto family” su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 16 ottobre 2025

La prima serata di giovedì 16 ottobre 2025 si presenta ricca di proposte per ogni tipo di pubblico, tra fiction italiane, talk show d’attualità, film di successo e talent show. Le reti generaliste offrono storie intense e dibattiti politici, mentre Sky arricchisce il palinsesto con cinema di qualità, reality di viaggio e appuntamenti musicali. Dai misteri familiari alle commedie romantiche, passando per inchieste giornalistiche e sfide canore, la TV di stasera promette intrattenimento, emozioni e riflessioni. Ecco la guida completa, divisa per genere e canale, con trame e orari.

Fiction e serie tv

La prima serata propone due fiction italiane molto diverse per tono e ambientazione. Su Rai 1, La ricetta della felicità (21:30) racconta la storia di Marta, una donna che crede di vivere una vita perfetta finché il marito scompare misteriosamente. Tra segreti di famiglia e verità nascoste, Marta dovrà ricostruire la propria identità.

Su Rai 2, Occhi di gatto (21:20) porta in scena l’adattamento live-action del celebre anime: le sorelle Tamara, Sylia e Alexia, esperte ladre d’arte, indagano sulla morte del padre e sull’incendio che ha distrutto la sua galleria. Un mix di azione, mistero e glamour.

Talk show e approfondimenti

Rai 3 propone Splendida Cornice (21:20), il talk ironico e culturale condotto da Geppi Cucciari, con ospiti e rubriche che mescolano attualità e spettacolo. Su Rete 4, Dritto e Rovescio (21:25) con Paolo Del Debbio affronta temi politici e sociali con ospiti e reportage. La7 risponde con Piazzapulita (21:15), dove Corrado Formigli propone inchieste e interviste esclusive.

Su Sky TG24, la fascia 21–22 è dedicata a TG24 Mezz’ora (21:00 e 21:30), con approfondimenti su economia, politica e scenari internazionali.

Film e cinema

Su Italia 1, Peppermint – L’angelo della vendetta (21:20) vede Jennifer Garner nei panni di Riley, una madre che perde marito e figlia in un agguato e decide di farsi giustizia da sola. Su TV8, La proposta (21:30) è una commedia romantica con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Su NOVE, Il caso Garlasco (21:25) ripercorre il celebre omicidio di Chiara Poggi con un docufilm investigativo.

Sky Cinema Uno: Jack Reacher – Punto di non ritorno (21:15), con Tom Cruise in un thriller adrenalinico. Sky Cinema Drama: Notre-Dame in fiamme (21:15), ricostruzione dell’incendio della cattedrale parigina.

Sky Cinema Family: Elfkins – Missione Best Bakery (21:00), animazione per tutta la famiglia. Sky Cinema Romance: The Big Wedding (21:00), commedia corale con Robert De Niro e Diane Keaton.

Sky Cinema Collection: Ghostbusters: Legacy (21:15), revival della saga cult. Sky Cinema Action: La Fratellanza (21:00), crime movie con Nikolaj Coster-Waldau; Transformers 4 – L’era dell’estinzione (21:00), spettacolare sequel firmato Michael Bay.

Musica e spettacolo

Su Canale 5, Io canto family (21:30) è il talent musicale condotto da Michelle Hunziker dove genitori e figli si sfidano a colpi di note. Su Sky Uno, alle 21:15 va in onda X Factor – Last Call (Stagione 19, Episodio 6), fase decisiva per i concorrenti in gara. A seguire, Cucine da incubo – La Tana degli Elfi (21:15) porta Antonino Cannavacciuolo in Puglia per salvare un ristorante in crisi.

Reality e viaggi

Su Sky Uno, prima di X Factor, spazio a Bruno Barbieri: 4 Hotel (20:00) ambientato a Parma e nella Food Valley. In seconda serata, Pechino Express – La rotta dei sultani (22:25) prosegue il viaggio tra culture e sfide estreme.