Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Canale 5 Io canto senior. Guida ai programmi Tv della serata del 17 gennaio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 17 gennaio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Running with the Devil – La legge del cartello. Quando una partita di cocaina scompare durante il trasporto tra Messico e Stati Uniti, il Boss invia i suoi più fidati uomini a cercare la droga. Ma anche i federali stanno indagando sul caso.. Su Rai Movie dalle 21.10 Settembre. Un gruppo di persone trascorre alcuni giorni di vacanza in una villa nel Vermont. La proprietaria, Lane, è innamoratissima di Peter, che però è innamorato di Stephanie, cara amica di Lane.

Su Italia 1 dalle 21.24 Transporter: Extreme. Frank Martin torna in azione per salvare la vita di un bambino e sventare un terribile piano messo in atto da un cartello della droga. Su Iris dalle 21:16 Changeling. Los Angeles, 10 marzo 1928: un sabato mattina, in un quartiere popolare alla periferia della città, una madre nubile, Christine Collins, saluta il figlioletto Walter di nove anni e si incammina verso la società telefonica dove lavora come centralinista.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 Goldrae U. Actarus è rinchiuso al centro di controllo della Fondazione Kabuto, mentre Yumi sospetta un tradimento. Intanto, Teronna addestra i soldati sulla navemadre, ma le difficoltà sono maggiori del previsto.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.25 FarWest. Era il 18 gennaio 2017 quando 120mila tonnellate di neve franarono sull’albergo Rigopiano causando la morte di 29 persone. A otto anni dalla valanga che distrusse il resort in Abruzzo un’inchiesta di FarWest sulla catena di responsabilità dietro alla tragedia. Poi, un viaggio a Dubai sulle tracce degli evasori italiani, le rinnovabili che non decollano e le bollette che non scendono con il mercato libero. Ospiti in studio insieme a Salvo Sottile ci sono Mario Tozzi, Pablo Trincia, Raffaello Lupi e Rocco Siffredi. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli piu’ controversi ed irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.30 Dalla strada al palco. Alla sua quarta edizione ritorna lo show in cui offriamo agli artisti di strada la grande occasione di esibirsi nella più grande piazza d’Italia: un prestigioso palco televisivo, davanti ad una giuria inflessibile, il pubblico. Una grande festa in cui non conta solo il successo, ma la passione. Su Canale 5 dalle 21.34 Io canto senior. I fantastici capisquadra schiereranno i loro talenti senior. In giuria Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi.