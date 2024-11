Su Rai Uno Italia-Francia, su Canale 5 La rosa della vendetta. Guida ai programmi Tv della serata del 17 novembre 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 17 novembre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.19 Paradise Highway. Sally, camionista canadese ma negli Stati Uniti da sempre, attende l’uscita dal carcere del fratello Dennis. Poco prima del rilascio, lui le chiede di trasportare una carico particolare: una ragazzina. Quando lo scambio fallisce, Sally fugge con Leila inseguita dall’agente FBI Sterling e dal veterano, oramai in pensione, Gerick.

Su Rai Movie dalle 21.10 Ti presento i suoceri. Stati Uniti, oggi. Michelle e Allen, fidanzati in crisi, coinvolgono i rispettivi genitori nel proprio progetto matrimoniale. Non sanno, però, che i futuri consuoceri nascondono dei segreti. Su Sky Cinema dalle 21.15 Romeo é Giulietta. Un’attrice viene rifiutata da un cinico regista teatrale quando fa un provino per interpretare Giulietta in “Romeo e Giulietta”. La donna decide cammuffarsi in uomo e ottiene la parte di Romeo.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21 9-1-1. Mentre la vita di Buck è in pericolo, lui sogna un mondo in cui non è mai diventato un pompiere, con tutte le conseguenze positive e negative., Su Canale 5 dalle 21.31 La rosa della vendetta. L’infanzia di Gulcemal viene segnata da un evento straziante. Sara’ la vendetta o l’amore a rimarginare le ferite del suo passato?

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.30 Report. Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. Su Italia 1 dalle 21.15 Le Iene Veronica Gentili con Max Angioni conduce lo storico programma di attualita’, interviste dissacranti e inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.20 E’ sempre Cartabianca di domenica. Talk di attualita’ e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni.

SPORT

Su Rai Uno dalle 20.30 Italia-Francia, gara valida per la sesta ed ultima partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2024/25.