Su Rai Tre Raffaella Carrà a tu per tu con Riccardo Muti; a Canale 5 il film Tutte le strade portano a Roma. Guida ai programmi Tv della serata del 18 aprile

Film e intrattenimento nella programmazione di giovedì 18 aprile. Partiamo dai film. Su Rai Uno alle 21.25 il quarto episodio di Mentre ero via. Monica Grossi si risveglia in una clinica di Verona dopo quattro mesi di coma a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi e l’avvocato Marco De Angelis. La donna, però, non ricorda nulla di tutto questo: la sua memoria è ferma a otto anni prima. È Riccardo, fratello di Gianluca, a rivelarle che Marco era il suo amante e a dichiararle tutto il suo odio per il male che ha fatto alla famiglia. Su Rai Due dale 21.20 il film Il Paradiso per davvero. Dopo un delicatissimo intervento chirurgico, il piccolo Colton Burpo, un bambino di quattro anni, guarisce da un’appendicite perforata inizialmente non riconosciuta; nei mesi successivi, da vari indizi, frasi e risposte a domande mirate del bambino, il padre Todd scopre che Colton, durante l’intervento, ha avuto un’esperienza di pre-morte: riferisce di essere stato in Paradiso e di aver incontrato Gesù, gli angeli e alcuni componenti defunti della sua famiglia, acquisendo conoscenze non comuni per la sua età, attinenti sia alla religione sia ad alcuni fatti della vita della sua famiglia che non poteva conoscere in alcun modo.

Su Canale 5 alle 21.39 la commedia sentimentale Tutte le strade portano a Roma, con Sarah Jessica Parker e Raoul Bova. Un difficile rapporto madre-figlia ritrova lo slancio perduto. Maggie e sua figlia Summer atterrano in Italia ma la figlia non ha alcuna voglia di rimanere e vuole tornare dal suo amore che è in prigione negli USA e vuole che Summer la raggiunga per prendersi la colpa. Nel frattempo arrivano alla cascina dello zio George in Toscana, dove incontrano Luca con sua madre Carmen; anche lei vuole scappare a Roma per sposarsi con Marcellino, dato che sono innamorati da 50 anni. Le due alla prima occasione scappano per raggiungere assieme le loro destinazioni, e da qui inizia la romantica avventura.



Per l’intrattenimento su Rai Tre dalle 21.20 torna l’appuntamento con A raccontare comincia tu. Dopo Fiorello e Sophia Loren, Raffaella Carrà incontra un altro “gigante” dei nostri tempi, Riccardo Muti. Un’intervista in punta di piedi, emozionante e di grande complicità, nel corso della quale i telespettatori potranno scoprire il Maestro lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, nell’intimità di un luogo a lui caro, la sua casa a Ravenna, raccontarsi senza filtri alle telecamere e a Raffaella. Su Italia 1 dalle 21.25 torna il programma Colorado: Belen Rodriguez e Paolo Ruffini conducono la ventesima edizione di Colorado, al loro fianco Scintilla, i PanPers e piu’ di 40 artisti che si esibiranno in esilaranti sketch e monologhi comici

E per finire, l’attualità su Rete 4 alle 21.30 torna Dritto e rovescio, l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti. Alle 23.35 su Rai Uno nuovo appuntamento con Porta a porta condotto da Bruno Vespa.