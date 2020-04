Lo show di Roberto Bolle, La giusta causa, Ozzy – Cucciolo coraggioso, Petrolio. Guida ai programmi Tv della serata del 18 aprile

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 18 aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 il film di avventura Conan il Barbaro. Era Hyboriana. Il malvagio Tulsa Doom rade al suolo un villaggio e rende schiavi i suoi abitanti, tra cui il piccolo Conan. Cresciuto e spinto dalla vendetta, Conan inizia un’avventura per riscattare il suo popolo. Su Rai Movie dalle 21.10 il film di guerra Forza 10 da Navarone. Inghilterra, 1943. Il maggiore Mallory parte in missione verso la Jugoslavia al seguito dell’unità guidata dal colonnello Barnsby, per smascherare una spia tedesca. Su Italia 1 dalle 21.12 l’animazione di Ozzy – Cucciolo coraggioso. Ozzy é un simpatico cane. Convinto di andare in un albergo per cani, Ozzy si trova invece in una specie di carcere. Su Sky Cinema dalle 21.15 Interstellar. In un futuro non precisato, un drastico cambiamento climatico colpisce duramente l’agricoltura. Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere ed un gruppo di scienziati è intenzionato ad attraversare lo spazio per trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 La giusta causa. Un professore di diritto, in Florida, cerca di salvare un condannato alla pena capitale, che lui è convinto essere innocente.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 21.20 la serie I topi. Sebastiano, mafioso e latitante di primo rango, vive con la famiglia nascosto in una villetta in Italia settentrionale, tra stanze segrete, cunicoli e videosorveglianza stretta. La polizia, nonostante gli sforzi, non è in grado di catturarlo.

INTRATTENIMENTO

Alle 21.25 ritorna su Rai Uno, Roberto Bolle, l’étoile della danza che tutto il mondo ci invidia. In una serata tutti i momenti più belli, emozionanti, divertenti e affascinanti dell’appuntamento con la danza che è diventato in soli tre anni un classico e un punto di riferimento nell’intrattenimento televisivo italiano. Su Canale 5 dalle 21.19 Ciao Darwin – Terre desolate. Lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

ATTUALITA’

Su Rai Due alle 21.2 torna Petrolio. I temi di questa settimana: Il presidente Trump attacca l’Organizzazione Mondiale della Sanità su errori e ritardi. La ricostruzione delle conseguenze degli errori da Wuhan al Pio Albergo Trivuzio. Le dichiarazioni di Ranieri Guerra dell’OMS: “Abbiamo visto un massacro nelle residenze per anziani, chiedo al governo che cosa è successo e come mai”. Gli anziani nelle case di riposo (ARS). L’inchiesta in corso con le rivelazioni sui “buchi” che hanno causato la strage di anziani. Fase 2: perché Germania, USA, Francia, prevedono già la progressiva riapertura? Con quali sistemi di controllo? Quando e come è possibile la Fase 2 nel nostro Paese? Tutto quello che è necessario sapere su terapie e test sierologici: in Lombardia il grido di allarme del sindaco di Milano che lamenta mancanza di test e procedure. Petrolio, il programma di Duilio Giammaria, raccoglie la sfida di un racconto complesso, in cui politica e scienza, globalizzazione sono gli elementi della Guerra al virus. Su Rete 4 dalle 21.23 Stasera Italia Speciale weekend, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Guida tv di sabato 18 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Danza con me Best of

00:15 – Techetechetè – Volti di donna

01:07 – Che tempo fa

01:10 – Rai – News24

Rai 2

18:40 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Nella tana del coniglio

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Vertigini

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 – TG 2 Mizar

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando le parole

22:00 – I Topi

23:15 – TG Regione

Rai 4

18:02 – Revenge III ep.14

18:41 – Revenge III ep.15

19:21 – Marvel’s Runaways ep.5

20:05 – Marvel’s Runaways ep.6

21:20 – Conan il Barbaro

23:20 – Outcast – L’ultimo templare

00:49 – Alien 3

03:08 – 28 giorni dopo

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN – terre desolate

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – IENEYEH

19:33 – METEO.IT

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SCARABEO

20:31 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA STAFFETTA

21:20 – OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – TAKEN II – LA PREDA

19:19 – TAKEN II – IL CODICE DI HAMMURABI

20:15 – THE BIG BANG THEORY V – L’ESTRAPOLAZIONE DELL’INGUINE STIRATO

20:42 – THE BIG BANG THEORY V – LA CATALIZZAZIONE DEL BENESSERE

21:04 – POINT BREAK – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – POINT BREAK – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND

23:27 – PALMETTO – UN TORBIDO INGANNO – 1 PARTE

00:25 – TGCOM

00:27 – METEO.IT

00:31 – PALMETTO – UN TORBIDO INGANNO – 2 PARTE

Cine 34

19:26 – LA POLIZIOTTA FA CARRIERA

21:10 – UN ESERCITO DI 5 UOMINI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – UN ESERCITO DI 5 UOMINI – 2 PARTE

22:52 – I VENDICATORI DELL’AVE MARIA

00:31 – BLACK KILLER

02:09 – PRIMA DI SERA

Rai Movie

19:30 – Niente può fermarci

21:10 – Forza 10 da Navarone

23:25 – Le vite degli altri

01:45 – Il rompiscatole

03:15 – The Canyons

05:00 – L’avventuriero di Macao

Paramount Channel

19:40 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – A proposito di donne –

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:55 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

18:33 – GRANDI AVVENTURE – CAST AWAY

21:00 – LA GIUSTA CAUSA

23:04 – LA MOSSA DEL DIAVOLO

01:03 – MR. BEAVER

02:34 – L’ANNO DEL DRAGONE

04:44 – IL VIZIO DI VIVERE (AMORI)

05:44 – MEDIASHOPPING – TELEVENDITA MEDIA SHOPPING

05:59 – RENEGADE – LA PREDA UMANA

TV8

18:00 – Love in Paradise

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Bergamo –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Agente 007 – La spia che mi amava

23:45 – Delitti – Il mistero dell’Olgiata –

00:45 – Delitti – L’enigma di Marta Russo –

01:45 – Delitti – Il progetto di Pietro Maso –

02:45 – L’assassino della porta accanto – Ep. 12 –

Italia 2

18:15 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – UNO STRANO FASCINO

18:45 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LA CARAMELLA DEL MAGO

19:10 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – RAPIMENTO NELLO SPAZIO

19:30 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – FALSA ACCUSA

20:00 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – MAI FIDARSI TROPPO

20:25 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ AGENTE RUBBER E IL MAGISTRATO CORROTTO

20:50 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL LANCIO DELLE POLPETTE DI RISO

21:20 – THE STRANGERS

La 5

19:00 – ANNA E I CINQUE LA NUOVA SERIE

21:10 – INGA LINDSTROM – IL SOGNO DI ELIN – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – IL SOGNO DI ELIN – 2 PARTE

23:10 – INGA LINDSTROM – IL SEGRETO DI SVENAHOLM – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

NOVE

19:00 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.5

20:00 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio 5′ Stagione Ep.3

21:25 – Robo – Cop

23:30 – La vendetta di Carter

00:50 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.8

01:45 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.7

02:40 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.6

03:30 – Ce l’avevo quasi fatta 5′ Stagione Ep.5

Cielo

18:30 – Fratelli in affari Ep. 5

19:15 – Affari al buio Alla ricerca di informazioni segrete…

19:45 – Affari al buio A Jarrod e Brandi non li freghi

20:15 – Affari di famiglia I Rolling Stones

20:45 – Affari di famiglia Educazione sessuale

21:15 – La felicità nel peccato

23:15 – Hardcore: la vera storia di Traci Lords

00:15 – Vite da pornostar

La7

19:05 – Drop Dead Diva – Stagione 1

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Cara, insopportabile Tess

23:30 – Lo scapolo d’oro

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo Sabato (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Damages – Stagione 1

20:10 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – flusso e riflusso

23:20 – Little Murders – un cadavere sul cuscino

01:10 – Assassinio a bordo

03:00 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Merlin –

19:20 – Merlin –

20:20 – Merlin –

21:30 – Star Trek – Primo contatto –

23:40 – Star Trek – Generazioni –

01:30 – Call me Bruna –

01:55 – Call me Bruna –

03:05 – Top Gear –

Food Network

18:50 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.2

19:50 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.1

20:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

21:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

22:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

23:55 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

01:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

02:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 VI – IL KILLER DEI GATTI

19:20 – THE CLOSER VII – PERDONA I NOSTRI PECCATI

20:15 – THE CLOSER VII – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

21:10 – Agatha Christie: Delitto in 3 atti – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Agatha Christie: Delitto in 3 atti – 2 PARTE

23:10 – THE MENTALIST I – MAREA ROSSA

GIALLO TV

18:05 – Tandem 3′ Stagione Ep.2

19:10 – L’ispettore Barnaby 13′ Stagione Ep.7

21:10 – Cherif 3′ Stagione Ep.3

22:15 – Cherif 3′ Stagione Ep.4

23:20 – Cherif 3′ Stagione Ep.5

00:25 – Cherif 3′ Stagione Ep.6

01:30 – Fred Vargas: Crime Collection Ep.3

03:15 – Missing 1′ Stagione Ep.7

Rai 5

19:18 – Rai News Giorno

19:20 – Musica da camera con vista: il Canto

19:50 – I Concerti del Quirinale: 9 ottobre 2016

21:15 – Farà giorno

23:13 – In Scena Gianrico Tedeschi

00:13 – Grande Audiola Maderna

01:20 – Rai News Notte

01:22 – Variazioni su tema

Rai Premium

18:25 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.130

19:10 – L’allieva – p.5

21:20 – L’allieva – p.6

23:40 – I bastardi di Pizzofalcone 2 – Tradimenti p.6

01:35 – Amiche – p.1

03:15 – La Squadra 6 – p.5

05:00 – Ricominciare 2 – p.10

05:25 – Un’ estate a Barcellona

Mediaset Extra

18:20 – BRING THE NOISE

21:15 – COLLEGE – QUELLI DEL COLLEGE

23:20 – COLLEGE – MISS COLLEGE

01:23 – TGCOM24

01:25 – COLLETTI BIANCHI – COMINCIARE DAL BASSO/VIVERE CON UN SEPARATO

03:00 – COLPO GROSSO

03:40 – COLPO GROSSO

04:20 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Prova A Ricordare

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – The Hotel New Hempshire

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:38 – IL SABATO DELL’ ORA SOLARE

20:00 – Il Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Soul

21:24 – Segreti

VH1

19:00 – Top Chart undici Anni fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Il Testimone –

21:45 – Il Testimone –

22:20 – Il Testimone –

23:10 – Just Tattoo of Us –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

00:20 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina – La luce di Marco

19:00 – Il Quotidiano

19:15 – Il meraviglioso mondo del vino – Cina

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

La2

18:10 – Cado dalle nubi

19:45 – Naturopolis – Tokyo: dalla megalopoli alla città-giardino

20:40 – Invito a concerto

22:40 – Le regole del delitto perfetto – Per il bene più grande

23:20 – Le regole del delitto perfetto – È mai stata brava nel suo lavoro?

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Perle di Sport 2020

20:00 – Memory 2020

21:30 – Perle di Sport 2020

00:00 – Dedicato a

02:30 – Perle di Sport 2020

04:00 – Memory 2020

05:30 – Perle di Sport 2020

Rai Sport

18:30 – Perle di Sport 2020

20:00 – Memory 2020

21:30 – Perle di Sport 2020

00:00 – Dedicato a

02:00 – Magazine Sci alpino: dal numero 9 al numero 12 Magazine Sci alpino: dal numero 13 al numero 16

04:00 – Perle di Sport

SuperTennis

19:30 – FED CUP STORY – SFIDE INDIMENTICABILI – Kenin vs Siniakova, Fed Cup 2018

21:30 – Review ATP 1000 Montecarlo 2018

00:30 – FED CUP AZZURRA – Vinci vs Panova Finale 2013

03:30 – FEDERER IL DIVINO – Federer vs Del Potro Usopen 2009

Euro Sport

19:00 – Tennis Australian Open 2020 Ottavi, da Melbourne, Australia

20:30 – Tennis Australian Open 2020 Quarti, da Melbourne, Australia

22:00 – Speciale Hall of Fame Londra 2012

23:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2018

00:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2018 24h Le Mans

01:00 – Rally Dakar 2018

01:30 – Ciclismo Vuelta di Spagna 2017 Lorca – Observatorio Astronomico de Calar Alto (11a tappa)

03:00 – Biathlon Mondiale 7,5km Sprint Donne (da Anterselva)

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – Muppets 2 – Ricercati

22:15 – School Hacks

22:20 – Kung Fu Panda

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.69

18:05 – BING – EP.70

18:10 – BING – EP.71

18:15 – BING – EP.72

18:25 – RICKY ZOOM – EP.4

18:35 – RICKY ZOOM – EP.2

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.34

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.35

Boing

18:20 – Victor & Valentino ®

18:50 – Gumball

19:15 – Gumball

19:50 – Doraemon

20:20 – Doraemon

20:45 – Doraemon

21:25 – Doraemon

22:20 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi

19:40 – Pippi Calzelunghe e i pirati di Taka-tuka

20:50 – Siamo Fatti Così

21:20 – Tom & Jerry

21:50 – Tom & Jerry

22:15 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.22

18:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.23

19:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.24

19:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.25

19:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.26

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.1

20:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.2

21:20 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.3

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.6

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.5

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.6

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.1

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.2

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.3

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.4

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.5

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:10 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:35 – Ready.Music.Play!

18:50 – Ready.Music.Play!

19:00 – Special Guest Playlist con Francesco…

19:20 – Maggie & Bianca Fashion Friends

Super

18:15 – Sam & Cat

18:40 – Sam & Cat

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Game Shakers

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Disney Channel

18:05 – Penny on M.A.R.S. Tuo padre è un eroe

18:30 – Penny on M.A.R.S. L’audizione

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Tempestosa

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Lo Sparabolle

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Impostore

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Chronogirl

20:35 – Penny on M.A.R.S. Tuo padre è un eroe

21:00 – Penny on M.A.R.S. L’audizione

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.13

19:15 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.14

20:10 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.6

21:05 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.1

22:00 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.7

22:55 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.8

23:50 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.9

00:45 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.10

Rai Storia

19:10 – Americans 1943-1945

19:50 – GLI IMPERDIBILI

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Donne eccellenti.Clelia Lollini, chirurgo

20:25 – Scritto, letto, detto: Angelo d’Orsi

20:30 – Passato e Presente Firenze Capitale con il professor Gilles Pecout

21:10 – Il sole negli occhi

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:30 – Fabbriche X-Large 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Fabbriche X-Large 1′ Stagione Ep.2

20:25 – Fabbriche X-Large 1′ Stagione Ep.3

21:20 – Fabbriche X-Large 1′ Stagione Ep.3

22:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.4

00:10 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.19

01:05 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.20

DMAX

18:25 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker 1′ Stagione Ep.3

19:25 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

20:25 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.14

20:55 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.15

21:25 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.16

21:55 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.17

22:25 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.18

22:50 – Airport Security Canada 2′ Stagione Ep.19

Focus TV

18:10 – TGCOM24

18:15 – METEO FOCUS

18:16 – La grande corsa allo spazio – 2 PARTE

19:15 – MEGA-COSTRUZIONI – IL CANALE DI SUEZ: UN TRIONFO DELLA TECNICA

20:15 – Come e’ fatta una nave da guerra: La fregata Fremm

21:15 – MEGA DISASTRI II – VULCANI HAWAIANI: MINACCIA SENZA TREGUA

22:15 – MEGA DISASTRI I – DISASTRO IN CALIFORNIA

23:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – STORIA DI OLIMBA

RealTime

18:10 – Il salone delle meraviglie Saturno contro

18:35 – Il salone delle meraviglie Ep. 11

19:05 – Primo appuntamento Ep. 1

20:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Palermo

21:30 – Vite al limite Brianna

23:30 – Vite al limite La storia di Tanisha

01:30 – Vite al limite: e poi Nicole e Ashley D.

03:15 – Vite al limite: e poi James e Cynthia

Rai Scuola

18:05 – English Up episodio 9 Replica

18:15 – Labour Of Love episodio 5 Replica

18:25 – Spoon River Anthology Cheaters Replica

18:40 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech st. 2 ep. 9 Out in the Open Replica

19:00 – I segreti del colore I colori di Roma Replica

19:25 – I segreti del colore La pittura murale medievale Replica

19:55 – Beautiful Minds Giuseppe Bruzzaniti – Enrico Fermi, L’atomo e la bomba atomica Replica

21:05 – Memex Donne di Scienza – p. 10: Marica Branchesi Replica

LaF

18:00 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.3

18:35 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.4

19:10 – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.8

19:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.2

20:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.7

20:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.8

21:10 – Brave – Storie di ragazze coraggiose 1′ Stagione Ep.7

22:05 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 13

18:40 – Come è fatto Ep. 14

19:05 – Come è fatto Ep. 15

19:35 – Come è fatto Ep. 16

20:00 – Come è fatto Ep. 17

20:30 – Come è fatto Ep. 18

21:00 – I guardiani delle paludi Il super serpente

21:55 – Wild Frank: Amazzonia Ep. 5

Sky Uno

18:30 – E poi c’è Cattelan Ep. 2

19:35 – 4 ristoranti – Speciale The Jackal

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera dei Fiori

21:15 – Family Food Fight Ep. 6

22:55 – E poi c’è Cattelan Ep. 2

00:00 – Family Food Fight Ep. 6

01:45 – E poi c’è Cattelan Ep. 2

02:50 – E poi c’è Cattelan Ep. 1

Sky Cinema 1

19:10 – Il giorno più bello del mondo

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Men in Black: International

23:15 – L’immortale

01:20 – Nudi e felici

03:00 – 100X100Cinema

03:15 – Ritorno al futuro

05:15 – Cowboys & Aliens

SKY Cinema Family

19:20 – Operazione Spy Sitter

21:00 – Un computer a 4 zampe

22:30 – Missione 3-D – Game Over

23:55 – Un poliziotto alle elementari

01:50 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

03:30 – Alì e il tappeto volante

04:55 – Ma cosa ci dice il cervello

05:15 – Miracolo di una notte di inverno

Sky Cinema Romance

19:05 – Overboard

21:00 – Parlami d’amore

23:05 – Generazione 1000 euro

00:55 – Breaking Dance

02:40 – Hemingway & Gellhorn

05:20 – Il Cinemaniaco incontra Brave ragazze – Il Cast

05:50 – Overboard

Sky Cinema Collection

19:35 – Baby Boss

21:15 – La strada per El Dorado

22:50 – Mr. Peabody e Sherman

00:30 – Sinbad – La leggenda dei sette mari

01:55 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto

03:40 – Il principe d’Egitto

05:20 – Kung Fu Panda

Sky Cinema Action

19:20 – Far Cry

21:00 – Kalifornia

23:05 – La maschera di ferro

01:25 – Impatto imminente

03:10 – The Defender

04:45 – Far Cry

Fox

18:10 – I Griffin Quagmire e Meg

18:35 – I Griffin Come Tootsie

19:00 – I Griffin Crisi Chris

19:30 – I Griffin La piccola diventa nera

19:55 – The Big Bang Theory L’insufficienza monetaria

20:20 – The Big Bang Theory Il riallineamento dei fratelli

20:45 – The Big Bang Theory L’asimmetria della farfalla

21:10 – S.W.A.T. Invisibili

Premium Cinema

18:56 – Il fuggitivo

21:15 – Interstellar

00:10 – Gravity

01:47 – RED 2

03:45 – La prima pietra

Premium Action

18:48 – BATWOMAN I – CHI SEI TU?

19:36 – THE FLASH VI – UOMO MORTO CHE CORRE!

20:24 – THE FLASH VI – PAURA E SANGUE

21:15 – SUPERGIRL V – LE RELAZIONI PERICOLOSE – 1aTV

22:04 – SUPERNATURAL XIII – IL FIGLIO NASCENTE

22:53 – CONTAINMENT – CONTAGIO

23:41 – CONTAINMENT – LA FORZA DELLA VITA

00:30 – CHICAGO FIRE VIII – LA MAGIA DEI MIGLIORI AMICI

Mya

18:38 – GOD FRIENDED ME II – L’ OROLOGIO DA TASCA

19:29 – SHAMELESS X – UN PICCOLO GALLAGHER PUO’ FARE MIRACOLI

20:24 – SHAMELESS X – SPARKY

21:15 – MOM VII – DANNAZIONE SANDRA E ANTENATI VICHINGHI – 1aTV

21:39 – MOM VII – FORMAGGIO CHEDDAR E UN CIRCO DI SCOIATTOLI – 1aTV

22:04 – WILL & GRACE III – CHE SCHIFO! – 1aTV

22:29 – WILL & GRACE III – BUGIE E SUSSURRI – 1aTV

22:54 – THE GOLDBERGS VII – LA VACANZA DEI GOLDBERG