Su Rai Uno Meraviglie – I tesori della Penisola, su Canale 5 C’è posta per te. Guida ai programmi Tv della serata del 18 gennaio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 18 gennaio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 la città delle donne: commedia diretta da Federico Fellini, con Marcello Mastroianni. La città delle donne – Sceso dal treno ove sta viaggiando con la moglie Elena, deciso a seguire “la signora del treno”, Snaporaz, un uomo maturo, incauto e indifeso, si addentra nei pericolosi meandri del pluridimensionale pianeta-donna. Nel lungo viaggio che segue, il protagonista finisce per trovarsi nel bel mezzo di un albergo ove si sta svolgendo un animato e tumultuoso congresso di femministe che parlano mediante formule fisse e procedono su temi scontati che, tuttavia, Snaporaz non riesce a capire. Su Rai Movie dalle 21.10 Il Palazzo del Vicerè. Dehli, 1947. Lord Mountbatten, nipote della Regina Vittoria, deve gestire la transizione dell’India verso l’indipendenza. Su Rai Premium dalle 21.20 La vita promessa. Le vicende di una famiglia di siciliani nella New York del proibizionismo: Carmela, donna tenace e combattiva, sfugge dalla violenza per giungere in America, dove affronta difficoltà e delusioni che la cambiano profondamente. Su Italia 1 dalle 21.15 Sing, brillante film d’animazione dove il koala Buster Moon, decide di indire un concorso canoro, per racimolare i soldi necessari a salvare il suo teatro dal fallimento. Su Rete 4 dalle 21.19 Piu forte, ragazzi! Due piloti che lavorano per una compagnia aerea brasiliana aiutano un tizio che imbroglia le compagnie d’assicurazione. Su Sky Cinema dalle 21.15 Copperman. Anselmo è un uomo speciale: nonostante l’età, continua a guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Affascinato sin da piccolo dai supereroi, tanto che crede ancora che il padre che lo ha abbandonato sia a salvare il mondo, ogni notte combatte il crimine del suo paesino con l’identità di Copperman (in inglese uomo di rame), grazie anche al fabbro del paese che gli dona un’armatura. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Salvate il soldato Ryan. Nei giorni seguenti lo sbarco in Normandia, una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi fronti della guerra. Il comandante in capo generale Marshall dà ordine che il quarto fratello, Ryan, sbarcato in Normandia, venga rintracciato e portato a casa. Su Iris dalle 21 Presunto innocente. Un procuratore è coinvolto in un’ossessiva relazione con la sua collaboratrice che verrà assassinata. La lotta per dimostrare la propria innocenza si trasforma in un vortice di bugie e passioni nascoste. Su Cielo dalle 21.15 La seduzione. Un giornalista intesse una relazione con la figlia della propria compagna, creando in famiglia una situazione di continua tensione.

TELEFILM

Su Rai Due doppio appuntamento co F.B.I. Nel primo episodio (Decisione difficile) Decisione difficile 1^ Visione Rai – – Un padre di famiglia viene rapito dopo essersi fatto coinvolgere in un affare più losco di quanto immaginasse. Nel secondo episodio(Estranea; ore 21.50), dopo l’omicidio di un investitore di Wall Street, il team segue le tracce di un’organizzazione che effettua compravendite di titoli ottenendo informazioni riservate con metodi non convenzionali. Su Rai 4 dalle 21.15 Narcos. Pablo Escobar è in fuga minacciato dalla DEA e del governo colombiano, oltre che da una forza paramilitarei, i Los Pepes. Come se non bastasse, il cartello di Cali vuole approfittare della fuga di Escobar per conquistare il suo territorio.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.15 torna Meraviglie – La penisola dei tesori – In apertura di puntata troveremo Alberto Angela tra le guglie del Duomo di Milano, simbolo dell’intera città. Passando da ll’intrico di guglie, pinnacoli e statue al maestoso interno con le splendide vetrate faremo un viaggio che parte dalla fine del 1300 ai giorni nostri con un filo caratteristico: il marmo di Candoglia, il materiale con cui è stato edificato e che ancora oggi viene utilizzato per il restauro. Il viaggio prosegue in Abruzzo, dove è soprattutto la natura a mostrare le sue meraviglie. Alberto Angela viaggia attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta del Corno Grande. Andremo infine a Catania, raccontando la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici. Ospite della serata l’attore turco Can Yaman. Su Sky Uno dalle 21.15 MasterChef Italia 9 edizione, il talent show culinario più famoso al mondo: puntate, notizie e tanto altro sui più promettenti talenti culinari.

ATTUALITÁ

Guida tv di sabato 18 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La penisola dei tesori

23:49 – TG1 60 Secondi

23:50 – IO e TE – Di Notte

00:55 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Un brav’uomo

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Oltre il limite

20:30 – TG2 20.30

21:05 – F.B.I. – Decisione difficile – Estranea

Rai 3

18:00 – Per un pugno di libri

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob presenta FELLINI AL LAVORO (ovvero… la materia di cui sono fatti i sogni)

20:20 – Le parole della settimana

21:30 – La città delle donne

Rai 4

18:35 – Stitchers II ep.8

19:14 – Supernatural XIII ep.16

19:54 – Supernatural XIII ep.17

21:10 – Narcos II ep.9

22:03 – Narcos II ep.10

22:51 – The Counselor – Il procuratore

00:39 – Fargo III ep.5

02:13 – Fargo III ep.6

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – SEMI VELENOSI

20:25 – C.S.I. MIAMI – LO SPOSO SCOMPARSO

21:20 – SING – 1 PARTE

22:51 – TGCOM

22:54 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:33 – RUSH HOUR – POLIZIOTTI A SCUOLA

19:30 – FORMULA E ’19-’20 PRE GARA SANTIAGO DEL CILE

20:00 – FORMULA E ’19-’20 SANTIAGO DEL CILE

20:57 – FORMULA E ’19-’20 POST GARA SANTIAGO DEL CILE

21:22 – DRIVE ANGRY – 1 PARTE

22:01 – TG COM

22:06 – METEO

22:08 – DRIVE ANGRY – 2 PARTE

Rete 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 22 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – PIU’ FORTE, RAGAZZI! (…) – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Cine 34

Rai Movie

Paramount Channel

Iris

TV8

Italia 2

La 5

NOVE

Cielo

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Fuga da Alcatraz

23:30 – Detective Story

00:45 – TG LA7 Notte

00:50 – Detective Story (2 Tempo)

01:45 – Otto e Mezzo Sabato (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – Melodia mortale

23:20 – Little Murders – Omicidio perfetto

01:10 – The Dr. Oz Show

02:25 – I menù di Benedetta

Spike

19:00 – Supernatural –

19:50 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Omicidio in diretta –

23:40 – Con Air –

01:30 – Top Gear Gold –

02:30 – Top Gear Gold –

03:30 – Police Interceptors –

Food Network

18:15 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.30

18:40 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.10

19:10 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.9

19:40 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

20:40 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.4

21:40 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

22:40 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.5

23:40 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.7

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE I – DEPISTAGGIO

19:20 – THE CLOSER V – FURTO D’IDENTITA’

20:15 – THE CLOSER V – ODORE DI OMICIDIO

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – VOLO A RISCHIO

22:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – GUERRA DI INFORMAZIONI

22:50 – MAJOR CRIMES V – TRAPPOLA PER TURISTI

23:40 – MAJOR CRIMES V – LA LISTA DEI RANCORI

00:35 – Il commissario claudius zorn – senza luce – 1 PARTE

GIALLO TV

19:20 – L’ispettore Barnaby 3′ Stagione Ep.2

21:10 – Tatort – Scena del crimine 2′ Stagione Ep.8

23:10 – Tandem 1′ Stagione Ep.9

00:05 – Tandem 1′ Stagione Ep.10

01:05 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.3

02:05 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.4

03:00 – Fast Forward 6′ Stagione Ep.8

03:50 – Fast Forward 6′ Stagione Ep.9

Rai 5

18:32 – RAI NEWS – GIORNO

18:33 – Grandi Interpreti: Arturo Benedetti Michelangeli 5^ parte

19:17 – Grandi Interpreti: Arturo Benedetti Michelangeli 6^ parte

20:06 – FUORI BINARIO – LA FERROVIA UMBRA

21:15 – Cirque du Soleil – Delirium

22:56 – Minotauro, opera lirica in dieci quadri

23:58 – Art Night Henry Moore/Civilizations – pt. 14

01:57 – Variazioni su tema Distribuzione brevi manu

Rai Premium

18:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.65

18:50 – Coco Chanel

21:20 – La vita promessa – p.2

23:20 – Un’ altra vita – p.3

01:15 – Paura di Amare – p.1

03:20 – La Squadra 5 – p.16

05:00 – Ricominciare – p.30

05:35 – Ricominciare – p.31

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Tutorial

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Grandi Progetti

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – Ci Siamo gia’ visti + Aspettando Perla Nera

00:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:26 – TG 2000

19:00 – IL SABATO DELL’ ORA SOLARE

19:10 – IL SABATO DELL’ ORA SOLARE

19:37 – IL SABATO DELL’ ORA SOLARE

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Soul

21:27 – La strada per il paradiso

VH1

19:00 – Best of 2020 –

20:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

20:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

21:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

21:30 – Ink Master –

22:20 – Ink Master –

23:00 – Come ti trasformo la casa –

23:25 – Come ti trasformo la casa –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – CHRONO GP

23:45 – IL PRINCIPIO DEL DOMINO: LA VITA IN GIOCO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri – Episodio 1

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Insieme – Croce Rossa Laos

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

19:05 – Sci nordico: Coppa del mondo 2019/2020 – Sci di fondo: 15 km maschile (R)

19:50 – Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 – Discesa maschile (R)

20:40 – Superalbum – I paròll … i è vita, la vita… sono le parole – Ci diamo del tu?

22:40 – Hockey: la partita

23:05 – Sportsera

23:35 – Quartier des Banques – L’affare Grangier – Confessioni di un banchiere

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:55 – Pallanuoto Femminile : C.ti Europei 2020 Italia-Israele

20:25 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 15a giornata (2a di ritorno )

23:00 – 90°Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90°Minuto del Sabato

00:30 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Femminile seconda manche Sestriere (TO)

01:35 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Discesa Libera Maschile (SUI)

02:55 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Slope Style Alpe di Siusi (BZ)

Rai Sport

18:55 – Pallanuoto Femminile : C.ti Europei 2020 Italia-Israele

20:25 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 15a giornata (2a di ritorno )

23:00 – 90°Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90°Minuto del Sabato

00:30 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Femminile seconda manche Sestriere (TO)

01:35 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Discesa Libera Maschile (SUI)

02:00 – Calcio: Coppa Italia 2019/20 Ottavi di Finale: Juventus – Udinese

SuperTennis

19:00 – WTA Adelaide (replica)

21:00 – Supertennis Today News

21:15 – ATP Auckland (replica)

01:00 – ATP Cup (replica)

03:00 – ATP Cup (replica)

05:00 – WTA Shenzhen Finale (replica)

Euro Sport

18:45 – Informazione Flash News

18:50 – Rubrica Formula E FIA Championship Qualifiche Differita

19:45 – Rubrica Formula E FIA Championship Introduzione Differita

20:00 – Rubrica Formula E FIA Championship GP Santiago (Terzo turno, da Santiago, Cile) Live

21:00 – Sci di fondo Coppa del Mondo 10 km a Tecnica Classica F (da Nove Mesto, Rep. Ceca)

21:25 – Sci di fondo Coppa del Mondo 15 km a Tecnica Classica M (da Nove Mesto, Rep. Ceca)

21:55 – Informazione Flash News

22:00 – Slittino Coppa del Mondo Singolo F (1a manche, da Lillehammer, Norvegia)

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – Il collegio

22:45 – Inazuma Eleven Go

00:00 – Sailor Moon Crystal

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.12

18:25 – BING – EP.51

18:30 – BING – EP.52

18:35 – BING – EP.53

18:40 – BING – EP.54

18:50 – MASHA E ORSO – EP.26

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.40

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.41

Boing

18:20 – Craig ®

18:50 – Craig ®

19:15 – Teen Titans Go !

19:50 – Doraemon

20:20 – Doraemon

20:45 – Doraemon

21:25 – Steven Universe

22:20 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:25 – Tom & Jerry

Frisbee

18:15 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.26

18:40 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.1

19:05 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.2

19:35 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.3

20:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.4

20:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.14

20:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.15

21:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.10

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.12

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.13

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.14

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.15

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.16

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.17

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.18

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.19

DeaKids

18:10 – New School

18:20 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:30 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:45 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:55 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:10 – Io, Elvis Riboldi

19:20 – Io, Elvis Riboldi

19:35 – Io, Elvis Riboldi

Super

18:15 – Nicky, Ricky, Dicky and Dawn

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – New School

Disney Channel

18:00 – Liv e Maddie Il ballo delle ragazze

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Sirena

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Zombacino

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Capitan Hardrock

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Frozer

20:10 – Cercami a Parigi Alleate inaspettate

20:35 – Cercami a Parigi C’è mancato poco

21:05 – Cercami a Parigi In bocca al lupo!

HGTV – HOME GARDEN TV

Rai Storia

19:00 – Trapani Show p.8

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:00 – Persone, eventi, ricorrenze del 18 gennaio 2020

20:20 – Scritto, letto, detto: David Bidussa

20:30 – Passato e Presente La crisi del Kosovo con la Prof.ssa Silvia Salvatici

21:10 – Matrimonio all’italiana

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Persone, eventi, ricorrenze del 19 gennaio 2020

Motor Trend Italia

18:30 – Restauri a quattro ruote 2′ Stagione Ep.14

19:30 – Restauri a quattro ruote 2′ Stagione Ep.15

20:25 – Officine da incubo 1′ Stagione Ep.7

21:20 – Officine da incubo 1′ Stagione Ep.8

22:15 – A caccia di auto 10′ Stagione Ep.5

23:15 – A caccia di auto 10′ Stagione Ep.6

00:10 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.14

01:05 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.15

DMAX

18:30 – La febbre dell’oro 7′ Stagione Ep.20

19:30 – La febbre dell’oro 7′ Stagione Ep.21

20:35 – Airport Security USA 2′ Stagione Ep.7

21:00 – Airport Security USA 2′ Stagione Ep.8

21:25 – Airport Security USA 2′ Stagione Ep.9

21:50 – Airport Security USA 2′ Stagione Ep.10

22:20 – Sopravvivenza animale – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:15 – Vivi, morti, o estinti – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:35 – I PIU’ GRANDI PONTI DEL MONDO – IL PONTE DI BROOKLYN

19:33 – I SEGRETI DEI MEGA-TRENI – AQUATRAIN – IL CONVOGLIO CHE UNISCE L’AMERICA

20:15 – MEGA DISASTRI I – TORNADO: LA FINE DI CHICAGO?

21:15 – MEGA DISASTRI II – VULCANI HAWAIANI: MINACCIA SENZA TREGUA

22:15 – MEGA DISASTRI II – IL TERREMOTO CHE DISTRUGGERA’ LOS ANGELES

23:15 – Alla ricerca del volo AF447

00:15 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – LA TEMPESTA COSMICA

01:08 – TGCOM24

RealTime

19:30 – Bake Off Italia – All Stars Battle Ep. 3

21:10 – Vite al limite La storia di Michael

22:50 – Vite al limite La storia di Tanisha

00:25 – Vite al limite La storia di Steven e Justin. 1a parte

02:00 – Vite al limite Steven e Justin. 2a parte

03:30 – Vite al limite La storia di James

04:20 – Vite al limite La storia di Tara

05:10 – Vite al limite Amber

Rai Scuola

18:15 – Labour Of Love episodio 11 Replica

18:30 – The Language of Business episodio 13 Replica

18:40 – Gli Speciali di Rai Scuola Responsabilità Replica

18:45 – Toolbox II La narrazione Replica

18:55 – Alberto Manzi. L’attualità di un Maestro Semi di meraviglia Replica

19:15 – Digital World Puntata 15 Replica

19:40 – Memex Sperimentiamo! p. 05 Volo Replica

20:05 – Memex I luoghi della scienza – Puntata 24: Catania Replica

LaEffe

18:45 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.3

19:15 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.4

19:45 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.3

20:15 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.4

20:45 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.9

21:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.3

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.4

22:10 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Mega aeroporto ai raggi X Fallire non è un’opzione

19:05 – Come è fatto Ep. 9

19:35 – Come è fatto Ep. 10

20:00 – Come è fatto Ep. 11

20:30 – Come è fatto Ep. 12

21:00 – Ed Stafford: scontro fra titani Borneo

21:55 – Wild Frank: animali da salvare Ep. 4

22:50 – Wild Frank Black Mamba Ep. 1

Sky Uno

18:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 4

19:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 9

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 10

23:35 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 3

00:40 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 4

01:45 – Master – Chef Italia Ep. 9

03:00 – Master – Chef Italia Ep. 10

Sky Cinema 1

18:45 – Creed – Nato per combattere

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Copperman Prima TV

23:00 – I delitti del Bar – Lume – Donne con le palle

00:45 – Outcast – L’ultimo templare

02:25 – Spider-Man 2

04:30 – Mangia, prega, ama

SKY Cinema Family

19:30 – Alì e il tappeto volante

21:00 – Zanna Bianca

22:35 – Wonder

00:30 – Invisible Sue

02:10 – 12 cuccioli da salvare

03:55 – L’arca di Noè

05:25 – We’re Back! – Quattro dinosauri a New York

Sky Cinema Romance

19:10 – Nessuno come noi

21:00 – Qualcuno da amare

22:45 – Il fidanzato di mia sorella

00:30 – Come la prima volta

02:10 – 100X100Cinema

02:25 – Lezioni di cioccolato

04:10 – 27 volte in bianco

Sky Cinema Collection

19:20 – Grease – Brillantina

21:15 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

23:05 – Speed Kills

00:55 – Blow Out

02:45 – The Punisher

04:50 – Carrie – Lo sguardo di Satana

Sky Cinema Action

19:25 – A testa alta

21:00 – I ragazzi di Tuskegee

22:55 – Upgrade

00:40 – L’uomo che uccise Liberty Valance

02:45 – The River Wild – Il fiume della paura

04:40 – Le ultime 24 ore07:20 Joker – Wild Card

00:40 – L’uomo che uccise Liberty Valance

02:45 – The River Wild – Il fiume della paura

Fox

18:10 – I Griffin L’uomo più interessante del mondo

18:35 – Modern Family Una nuova carriera

19:00 – Modern Family Serata di beneficenza

19:25 – The Big Bang Theory Il paradigma del pesce guasto

19:50 – The Big Bang Theory La topologia del sospensorio

20:10 – The Big Bang Theory La sublimazione barbarica

20:35 – The Big Bang Theory L’equivalenza del grifone

21:00 – The Big Bang Theory L’alternativa di Euclide

Premium Cinema

19:16 – IN VIAGGIO CON UNA ROCK STAR

21:15 – SALVATE IL SOLDATO RYAN

00:11 – Cast away

02:39 – DUNKIRK (DI C. NOLAN)

04:28 – BLACK MASS: L’ULTIMO GANGSTER

Premium Action

18:47 – PROOF – QUESTIONI PRIVATE

19:36 – THE 100 VI – IL SANGUE DI SANCTUM

20:24 – THE BRAVE – NESSUNO SARA’ ABBANDONATO

21:15 – THE LAST SHIP IV – ALLEANZE

22:02 – THE LAST SHIP IV – LA TEMPESTA

22:51 – MR. ROBOT IV – FINALE DI STAGIONE – I PARTE

23:41 – GOTHAM IV – SPECCHIO IN FRANTUMI

00:31 – SUPERNATURAL XII – LA FONDERIA

Mya

18:47 – GOD FRIENDED ME I – LA TRADIZIONE TRADITA

19:36 – SUITS IX – TUTTO E’ CAMBIATO

20:28 – SUITS IX – RAPPRESENTANTE GIUDIZIARIO

21:15 – SPLITTING UP TOGETHER II – GIORNO DI SVAGO – 1aTV

21:39 – SPLITTING UP TOGETHER II – DOLORI DELLA CRESCITA – 1aTV

22:04 – THE GOOD PLACE III – COLUI CHE HA VISTO

22:29 – THE GOOD PLACE III – IL VUOTO DI JANET

22:56 – YOUNG SHELDON II – DATAZIONE AL CARBONIO ED UN PROCIONE IMPAGLIATO