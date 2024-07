Tornano Noos – L’avventura della conoscenza e il ricordo di Paolo Borsellino. Guida ai programmi Tv della serata del 18 luglio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 18 luglio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 1917. Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, i caporali britannici William Schofield e Tom Blake, amici da una vita, ricevono l’ordine di attraversare il territorio nemico, individuare e raggiungere il battaglione appostato nel bosco di Croisilles in Francia, consegnare al colonnello MacKenzie una lettera da parte del generale Erinmore e salvare così 1600 commilitoni da morte sicura per opera dei tedeschi. Su Rai Tre dalle 21.20 L’Innocente. A Lione Abel lavora come guida in un acquario; ancora fortemente provato dall’improvvisa morte della moglie. La sommessa rassegnazione del giovane è minata altresì dalla mamma, Sylvie, che continua ad accompagnarsi a uomini dal passato burrascoso. L’ultimo è l’ex-rapinatore Michel, il quale appena uscito di prigione apre un negozio di fiori assieme alla madre. Abel, convinto della sua malafede lo pedina, coinvolgendo l’amica Clémence.

Su Rai Movie dalle 21.10 Doppia colpa. Marito felice e padre amorevole, Evan Birch insegna filosofia in un rinomato college. Quando Joyce, una studentessa diciassettenne scompare misteriosamente, i sospetti ricadono su di lui, con prove che sembrano inconfutabili. Anche sua moglie fatica a credere alla sua innocenza e il detective Malloy si insospettisce ancora di più a seguito di un passato non proprio esemplare del professore. Su Italia 1 dalle 21.24 Trespass. Due ricchi coniugi vengono sequestrati in casa da un gruppo di malviventi. La trattativa riservera’ grandi sorprese. Su Rete 4 dalle 21.31 Paolo Borsellino. Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini interpretano i giudici del pool antimafia di Palermo, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, impegnati nella guerra contro la mafia.

Su Sky Cinema dalle 21.15 Deadshot – Vendetta disperata. Sopravvissuto all’assassinio della moglie incinta da parte di un sergente britannico, a un ex paramilitare non resta che la vendetta, consumata tra le strade buie e paranoiche della Londra degli anni Settanta. Su Iris dalle 21 Alaska, Fausto è italiano ma vive a Parigi, nella speranza che un giorno la vita gli offra qualcosa di meglio di un lavoro da cameriere. Nadine è francese e possiede una bellezza commovente. Il destino ha purtroppo in serbo non pochi ostacoli al loro amore.

SERIE TV/FICTION

Su Rai 4 dalle 21.10 Hawaii Five-0 Hawaii Five-0. La Five-0 è alle prese con nuovi crimini alle Hawaii. Un agente sotto copertura muore cadendo misteriosamente dal cielo, un’ondata di calore fa aumentare la criminalità, McGarrett indaga sulla morte di un suo amico dei Navy SEAL.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.37 Temptation Island. Tra le acque cristalline della Sardegna, sette coppie al bivio mettono alla prova la loro relazione. Quale tra loro resistera’ alle tentazioni?

DOCUMENTARI

Su Rai Due alle ore 21 Noos – L’avventura della conoscenza. Torna il programma dedicato alla divulgazione che continua idealmente il percorso di “Superquark”, pur presentandosi come un racconto completamente nuovo. Affrontiamo le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia, dedicando ancora più spazio all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali.