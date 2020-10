Su Rai Tre Che tempo che fa?, su Canale 5 Live non é la D’Urso. Guida ai programmi Tv della serata del 18 ottobre

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 18 ottobre 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Il colpevole – The Guilty. Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché l’indomani lo aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità. Su Rai Movie dalle 21.10 Matrimoni e altri disastri. Nanà deve organizzare il matrimonio della sorella minore, bella, spigliata, perennemente circondata da uomini. Sarà una tortura che la costringerà a rivedere la sua intera vita. Su Italia 1 dalle 21.28 Una spia e mezzo. Action-comedy con Dwayne Johnson e Kavin Hart. Un agente della CIA, da ragazzo vittima di bullismo, recluta un ex compagno per una missione di spionaggio. u Rete 4 alle 21.30 Cast Away. Miracolosamente si salva e si trova solo su un isola deserta. Ora deve sopravvivere. Su Sky Cinema dalle 21.15 Informer – Tre secondi per sopravvivvere. Reclutato dall’FBI, un ex detenuto ed ex soldato, Pete Koslow, usa le proprie abilità segrete per cercare di abbattere il più potente boss del crimine di New York. Un evento imprevisto, però lo mette sotto il fuoco incrociato di polizia e mafia.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 L’allieva. Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.Nel secondo episodio (ore 22.25) con l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma, Claudio e Alice si riavvicinano, ma l’atmosfera romantica viene interrotta da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d’arte morto misteriosamente Su Rai Due dalle 21.05 N.C.I.S. Veronica Stevens, ex agente segreto della C.I.A., coinvolge la squadra nella ricerca di un ingegnere agrario scomparso, probabilmente rapito dagli stessi malviventi che hanno cercato di rapire lei. Nel secondo episodio (ore 21.50) Pride è prigioniero di Avery Walker, che gli inietta un cocktail di allucinogeni per carpirgli un’informazione contenuta nel fascicolo segreto su Apollyon.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre alle 20 torna Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Mago Forest, Ale e Franz e Enrico Brignano. Presente anche uno spazio di approfondimento sull’attualità di Roberto Saviano Su Canale 5 dalle 21.19 Live non é la D’Urso. In diretta con Barbara d’Urso tanti ospiti ed esclusive per trattare i temi caldi della settimana tra cronaca, costume, spettacolo e attualita’.

Guida tv di domenica 17 ottobre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Ballando con le Stelle

23:40 – TG1 60 Secondi

23:44 – Ballando con le Stelle

00:40 – RaiNews24

01:12 – Che tempo fa

01:15 – Premio Bellisario 2020 Donne che fanno la differenza

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – Dribbling

18:25 – TG Sport Sera

18:50 – Dribbling

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Il terzo coro

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Contromano

23:35 – TG Regione

Rai 4

18:36 – I segreti del triangolo delle Bermude pt.1

19:24 – Ip Man 3

21:20 – Avengement – Missione vendetta

22:56 – Colt 45

00:25 – Supernatural XII ep.13

01:10 – Supernatural XII ep.14

01:58 – Supernatural XII ep.15

02:36 – Supernatural XII ep.16

Canale 5

18:45 – RICADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – RICADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – CAMERA CAFE’ – TROVA LE DIFFERENZE

19:11 – CAMERA CAFE’ – LUOGHI COMUNI

19:19 – CAMERA CAFE’ – IL TALENTO NASCOSTO

19:28 – C.S.I. NEW YORK – IL PREZZO DEL GIOCO

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CORRUZIONE

Canale 20 Mediaset

18:24 – CHICAGO MED II – PROBLEMI DI CUORE

19:19 – CHICAGO MED II – TURNO DI NOTTE

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA VERIFICA DELL’INGANNO

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – IL VORTICE DELLA CACCIA AL TESORO

21:04 – IO SONO LEGGENDA – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – IO SONO LEGGENDA – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 166 – PARTE A – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:22 – DIE HARD – UN BUON GIORNO PER MORIRE – 1 PARTE

22:00 – TGCOM

22:02 – METEO.IT

22:06 – DIE HARD – UN BUON GIORNO PER MORIRE – 2 PARTE

23:29 – SENZA TREGUA – 1 PARTE

Cine 34

19:15 – I LAUREATI

21:00 – DJANGO 2 IL GRANDE RITORNO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – DJANGO 2 IL GRANDE RITORNO – 2 PARTE

22:55 – KEOMA

00:45 – FACCIA DI PICASSO

02:20 – PENSIONE AMORE, SERVIZIO COMPLETO

19:15 – I LAUREATI

21:00 – DJANGO 2 IL GRANDE RITORNO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – DJANGO 2 IL GRANDE RITORNO – 2 PARTE

22:55 – KEOMA

00:45 – FACCIA DI PICASSO

02:20 – PENSIONE AMORE, SERVIZIO COMPLETO

Rai Movie

21:10 – The Lady in the Van

23:00 – Giovane e bella

00:40 – Zona d’ombra

02:40 – Un tranquillo posto di campagna

04:20 – Stanlio e Ollio – I due legionari

05:00 – Per vivere meglio, divertitevi con noi

21:10 – The Lady in the Van

23:00 – Giovane e bella

00:40 – Zona d’ombra

02:40 – Un tranquillo posto di campagna

04:20 – Stanlio e Ollio – I due legionari

05:00 – Per vivere meglio, divertitevi con noi

Paramount Network

18:55 – School of Rock

21:10 – Flicka – Uno spirito libero

22:55 – Una doppia verita’

00:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:25 – Into the Badlands

03:10 – Into the Badlands

03:55 – The Art of the Steal – L’arte del furto

18:55 – School of Rock

21:10 – Flicka – Uno spirito libero

22:55 – Una doppia verita’

00:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:25 – Into the Badlands

03:10 – Into the Badlands

03:55 – The Art of the Steal – L’arte del furto

Iris

19:01 – ARMA LETALE

21:00 – FELONY – 1aTV

23:13 – NELLA MORSA DEL RAGNO

01:18 – E MORI’ CON UN FELAFEL IN MANO

03:01 – CIAKNEWS

03:05 – GARDENER OF EDEN-IL GIUSTIZIERE SENZA LEGGE

04:31 – I DUE KENNEDY

19:01 – ARMA LETALE

21:00 – FELONY – 1aTV

23:13 – NELLA MORSA DEL RAGNO

01:18 – E MORI’ CON UN FELAFEL IN MANO

03:01 – CIAKNEWS

03:05 – GARDENER OF EDEN-IL GIUSTIZIERE SENZA LEGGE

04:31 – I DUE KENNEDY

TV8

18:05 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

21:30 – Black Book

00:05 – Delitti – Yara

01:05 – Delitti Il delitto di Cogne

02:10 – Delitti Il mostro di Foligno

03:15 – Scomparsi Emanuele

04:00 – Nato per uccidere L’assassino della porta accanto

18:05 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

21:30 – Black Book

00:05 – Delitti – Yara

01:05 – Delitti Il delitto di Cogne

02:10 – Delitti Il mostro di Foligno

03:15 – Scomparsi Emanuele

04:00 – Nato per uccidere L’assassino della porta accanto

Italia 2

18:15 – CITY HUNTER – HUNTER MARITO IDEALE – I PARTE

18:40 – CITY HUNTER – HUNTER MARITO IDEALE – II PARTE

19:05 – CITY HUNTER – KRETA E’ IN PERICOLO – I PARTE

19:30 – CITY HUNTER – KRETA E’ IN PERICOLO – II PARTE

19:55 – CITY HUNTER – LA SCRITTRICE DI GIALLI

20:20 – NARUTO SHIPPUDEN – L’INVASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE ALBA

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – SOTTO LE STELLE

21:10 – LEATHERFACE – IL MASSACRO HA INIZIO

18:15 – CITY HUNTER – HUNTER MARITO IDEALE – I PARTE

18:40 – CITY HUNTER – HUNTER MARITO IDEALE – II PARTE

19:05 – CITY HUNTER – KRETA E’ IN PERICOLO – I PARTE

19:30 – CITY HUNTER – KRETA E’ IN PERICOLO – II PARTE

19:55 – CITY HUNTER – LA SCRITTRICE DI GIALLI

20:20 – NARUTO SHIPPUDEN – L’INVASIONE DELL’ORGANIZZAZIONE ALBA

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – SOTTO LE STELLE

21:10 – LEATHERFACE – IL MASSACRO HA INIZIO

La 5

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:10 – TEMPTATION ISLAND

04:19 – NON SMETTERE DI SOGNARE

05:53 – TGCOM24

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:10 – TEMPTATION ISLAND

04:19 – NON SMETTERE DI SOGNARE

05:53 – TGCOM24

NOVE

18:30 – Gino cerca chef

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – Avamposti – Cerignola – La quarta mafia

00:20 – Clandestino – Mafie italiane’Ndrangheta

02:55 – Professione assassino – Amore dietro le sbarre

03:45 – Professione assassino – Tutto o niente

04:25 – Professione assassino – Una nonna particolare

05:10 – Donne mortali

18:30 – Gino cerca chef

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – Avamposti – Cerignola – La quarta mafia

00:20 – Clandestino – Mafie italiane’Ndrangheta

02:55 – Professione assassino – Amore dietro le sbarre

03:45 – Professione assassino – Tutto o niente

04:25 – Professione assassino – Una nonna particolare

05:10 – Donne mortali

Cielo

18:20 – Fratelli in affari Rose & Giancarlo

19:20 – Affari al buio Coniglio dal cappello

19:50 – Affari al buio Sfida nel deserto

20:20 – Affari di famiglia Moon Walking

20:45 – Affari di famiglia Abito del colonnello

21:15 – Amori, letti e tradimenti

23:20 – Sticky: l’amore fai da te

00:45 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

18:20 – Fratelli in affari Rose & Giancarlo

19:20 – Affari al buio Coniglio dal cappello

19:50 – Affari al buio Sfida nel deserto

20:20 – Affari di famiglia Moon Walking

20:45 – Affari di famiglia Abito del colonnello

21:15 – Amori, letti e tradimenti

23:20 – Sticky: l’amore fai da te

00:45 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – JFK – Un caso ancora aperto

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – The Fog of War. La guerra secondo Robert McNamara

02:40 – Otto e Mezzo (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Drop Dead Diva

19:20 – #aperistorie

19:50 – Senti chi mangia

21:30 – I misteri di Parigi

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

02:50 – I menù di Benedetta

Spike

18:10 – Merlin La Maledizione Di Re Artu’ (Parte 1)

19:05 – Merlin La Maledizione Di Re Artu’ (Parte 2)

20:00 – I Jefferson

20:30 – I Jefferson

21:00 – I Jefferson

21:30 – Swept Under – Sulle tracce del serial killer

23:20 – The Son of No One

01:15 – Il codice del silenzio

Food Network

18:15 – Pane, olio e fantasia 2′ Stagione Ep.1

18:45 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

19:45 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

20:45 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

21:45 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

22:45 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.6

23:45 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.5

00:50 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.7

TOP CRIME

18:35 – STALKER I – L’AMORE E’ UN CAMPO DI BATTAGLIA

19:25 – CHICAGO P.D. VI – DIPENDENZE

20:15 – CHICAGO P.D. VI – UNA SQUADRA

21:10 – Agatha Christie: Assassinio allo specchio – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Agatha Christie: Assassinio allo specchio – 2 PARTE

23:05 – THE MENTALIST III – LUNA ROSSA

GIALLO TV

18:55 – Profiling – Una seconda occasione

19:55 – Profiling – Il prezzo della liberta’

21:10 – I misteri di Murdoch – Pregiudizi

22:10 – I misteri di Murdoch – Rapimento e riscatto

23:10 – I misteri di Murdoch – Tripla personalita’

00:05 – I misteri di Murdoch – Crimini ad arte

01:10 – Law & Order Vittima muta

02:05 – Law & Order Indice d’ascolto

Rai 5

18:21 – Rai News Giorno

18:22 – Musica da Camera con vista: L’amore

18:54 – Concerto Quarta – Marangoni

20:12 – Senato &’Cultura – omaggio a Genova

21:15 – Teatro – Cyrano De Bergerac

23:23 – Personaggi in cerca d’attore

23:51 – Lezioni di suono – Sposalizio

00:42 – Rai News Notte

Rai Premium

18:35 – Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.5

19:20 – Il Pirata – Marco Pantani

21:20 – Io ti cercherò: Il cercatore ep.3 – L’acqua ep.4

23:05 – Un’ estate a Salamanca

00:45 – Blu Notte 3: Vincenzo Mosa – La villa dei misteri p.9

01:40 – Blu Notte 3: Agata Bonino – Il mistero del fiume p.10

02:20 – Memory – p.2

03:15 – La Squadra 7 – Muri di gomma p.7

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – Mi Amor

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – LA SIGNORA IN ROSA

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:26 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:57 – Firmato da te

20:00 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:56 – Soul

21:30 – Il mio piccolo genio

23:15 – Tears and dreams

VH1

19:00 – Top Chart Undici Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 05

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 06

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

21:00 – Mega Terrazze Stagione 2 Episodio 09

21:30 – Mega Terrazze Stagione 2 Episodio 10

22:00 – Mega Terrazze Stagione 2 Episodio 11

22:30 – Mega Terrazze Stagione 2 Episodio 12

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:50 – CHRONO GP

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:12 – IL GIARDINO DI ALBERT PASSATEMPO

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – BOROTALK FUTURO TECNOLOGICO

22:00 – LINEA ROSSA IL GRUPPO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – BOROTALK TEMA: LA PRIVACY NELL’EPOCA DEI SOCIAL

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO

23:00 – NON VOGLIO LA PATENTE GIOVANI MUSICISTI NOSTRANI

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme Heks

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:45 – Motomondiale 2020 – Gran Premio di Aragona (R)

19:45 – Motomondiale 2020 – Gran Premio di Aragona (R)

20:40 – Superalbum

22:35 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:45 – Hawaii Five-0 – Amanda Stagione 9, episodio 18

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:20 – Sci Alpino Femminile Coppa del Mondo 2020/21: Slalom Gigante Solden (AUT)

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

20:20 – Pallavolo Femminile- Campionato Italiano 2020/21 Serie A1: 6a Giornata

23:00 – 90° Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport

00:10 – 90° Minuto del Sabato

00:30 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 Giro Notte

01:35 – Perle di Sport

Rai Sport

18:20 – Sci Alpino Femminile Coppa del Mondo 2020/21: Slalom Gigante Solden (AUT)

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

20:20 – Pallavolo Femminile- Campionato Italiano 2020/21 Serie A1: 6a Giornata

23:00 – 90° Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport

00:10 – 90° Minuto del Sabato

00:30 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 Giro Notte

01:35 – Perle di Sport

SuperTennis

19:00 – ATP 250 Forte Village Sardegna Open (replica) Lorenzo MUSETTI (ITA) vs Laslo DJERE (SRB)

21:00 – ATP 250 Forte Village Sardegna Open (replica) Danilo PETROVIC (SRB) vs Marco CECCHINATO (ITA)

23:00 – ATP 500 San Pietroburgo (replica) Borna CORIC (CRO) vs Milos RAONIC (CAN)

00:00 – ATP 250 Forte Village Sardegna Open (replica)

02:00 – ATP 250 Forte Village Sardegna Open (replica)

04:00 – ATP 500 San Pietroburgo (replica)

Euro Sport

18:45 – Informazione Flash News

18:50 – Biliardo Home Nations Series English Open (Semifinali, da Manchester, Inghilterra)

19:45 – Biliardo Home Nations Series English Open (Semifinali, da Manchester, Inghilterra) Live

23:30 – Informazione Flash News

23:35 – Ciclismo UCI World Tour 14a tappa

01:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante F (1a manche, da Soelden, Austria)

02:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante F (2a manche, da Soelden, Austria)

03:00 – Biliardo Home Nations Series English Open (Semifinali, da Manchester, Inghilterra)

SportItalia

18:00 – Serie A Live – Inter vs Milan, Samp vs Lazio (diretta)

20:00 – Speciale Serie B (diretta)

20:45 – Serie A Live – Crotone vs Juventus (diretta)

23:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

00:00 – Speciale Serie B

00:45 – Si Live 24 (diretta)

01:15 – Rally Cross Spagna

02:15 – Si Live 24

Rai Gulp

18:00 – School hacks

18:05 – Baby boss di nuovo in affari

18:30 – Rob-O-Cod

19:00 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Wendy 2 – Amici per sempre

22:10 – Paf il cane

Rai YoYo

18:10 – TOPO GIGIO – EP.26

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.36

18:25 – MASHA E ORSO 2 – EP.37

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.6

18:45 – LE CANZONI DI MASHA – EP.7

18:50 – GIGANTOSAURUS – EP.1

19:00 – GIGANTOSAURUS – EP.2

19:10 – 44 GATTI – EP.26

Boing

18:50 – Teen Titans Go

20:00 – Doraemon

20:50 – Craig

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:20 – Super Wings

18:35 – Paw Patrol nuovi episodi in prima tv free

19:00 – Paw Patrol nuovi episodi in prima tv free

19:30 – Power Players nuova serie

19:55 – Power Players nuova serie

20:20 – Meteo – Heroes

20:45 – Doraemon

21:15 – Doraemon

Frisbee

18:25 – Curioso come George

18:50 – Ruby Arcobaleno

19:10 – Ruby Arcobaleno

19:40 – Floopaloo

20:10 – Floopaloo

20:40 – Floopaloo

21:05 – Floopaloo

21:35 – Floopaloo

K2

18:00 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:20 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola La foresta brasiliana

18:45 – H2O: Just Add Water Il canto delle sirene

19:15 – H2O: Just Add Water Naufragio

19:40 – H2O: Just Add Water Sorpresa

20:10 – The Next Step Ep. 1

20:35 – The Next Step Ep. 2

21:00 – H2O: Just Add Water Poteri sotto controllo

21:30 – H2O: Just Add Water L’occasione persa

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.9

19:15 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.13

20:10 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.18

21:05 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.9

22:00 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.10

22:55 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.15

23:50 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.6

00:45 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:50 – Pillole Argo La ricchezza della cultura.

19:00 – Tablet. Italia in 4d. Di buona famiglia. 40 anni fra le mura domestiche

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:10 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Giovanni Morandi

20:30 – Passato e Presente Il primo viaggio intorno al mondo con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 – FILM. 8 1/2

01:00 – Notiziario-RaiNews24

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud – Vomit Comet

19:35 – Affari a quattro ruote – Noble M12 GTO 2.5

20:30 – Affari a quattro ruote – Ford Fiesta XR2

21:25 – Affari a quattro ruote – Porsche 911

22:15 – Affari a quattro ruote – Chevy LUV del 1980

23:10 – Affari a quattro ruote – Volvo PV544 del 1963

00:10 – Affari a quattro ruote Francia

01:20 – Affari a quattro ruote Francia

DMAX

18:35 – Life Below Zero – Inferno

19:35 – Life Below Zero: il disgelo – Cacciare o essere cacciati

20:35 – Highway Security: Spagna

22:20 – River Monsters: la leggenda di Loch Ness

00:15 – Mountain Monsters – Il predatore volante

01:15 – Mountain Monsters – La creatura della grotta

02:10 – Mountain Monsters – La creatura ibrida

03:00 – Paranormal TVLa maledizione

Focus TV

18:15 – MEGA SHIPPERS II – TRASPORTI SOTTO ZERO

19:15 – A400m: Il bestione dei cieli

20:15 – Il mistero della gemma di Tutankhamon

21:15 – DITTATORI DEL NOVECENTO

22:15 – DITTATORI DEL NOVECENTO

23:15 – INTO THE WILD: INDIA – RAJAN, UNA SCIMMIA IN MISSIONE

00:15 – INTO THE WILD: INDIA – LA FUGA DELLE SCIMMIE DEI TEMPLI

00:50 – LE BASI SEGRETE DEI NAZISTI – MAISY

RealTime

18:15 – Bake Off Italia: dolci in forno

20:00 – Bake Off Italia: dolci in forno

21:50 – Vite al limite – Robin e Garrett

23:40 – Vite al limite – Justin

01:20 – Vite al limite – Holly

03:00 – Vite al limite – Lacey

04:30 – Vite al limite – Brandon

Rai Scuola

18:10 – Inglese Shakespeare Class – The Two Gentlemen of Verona – Plot

18:30 – Inglese Edgar Allan Poe – The last four days – Chapter 4

18:55 – Zettel Debate. Fare filosofia Libera informazione

19:30 – Zettel Debate. Fare filosofia Disobbedienza civile

20:05 – #Maestri pt 14 Replica

20:45 – Ribattute del Web Rai Scuola Strumenti muica colta: vibrazioni a sei corde Prima TV per Rai

20:50 – Toolbox IV Il digitale: le immagini

21:10 – Memex Passi di scienza – Torino: elettrica

LaF

18:05 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.3

19:10 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.4

20:10 – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.6

21:05 – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.7

22:00 – 2040 – Salviamo il pianeta!

23:50 – Confessions VM14 laeffe Film Festival

01:50 – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.3

02:30 – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Durt Reynolds

19:05 – Come è fatto Ep. 19

19:35 – Come è fatto Ep. 20

20:00 – Come è fatto Ep. 21

20:30 – Come è fatto Ep. 1

21:00 – I guardiani delle paludi I mostri

21:55 – I guardiani delle paludi Notte di terrore

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Fred è tornato

Sky Uno

18:20 – La classe di Antonino

18:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val Rendena

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel La Tuscia

21:15 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte

23:20 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte

01:30 – Face Off Ep. 1

02:20 – Face Off Ep. 2

03:05 – MasterChef USA Ep. 7

Sky Cinema 1

18:55 – Attacco al potere 3

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Io c’è

23:00 – Un figlio di nome Erasmus

00:55 – Rapina a Stoccolma

02:30 – Sulle ali dell’avventura

04:25 – Attacco al potere 3

SKY Cinema Family

19:15 – Playmobil: The Movie

21:00 – La famosa invasione degli orsi in Sicilia

22:30 – Matilda 6 mitica

00:10 – Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film

01:40 – Ci pensa Beaver

03:10 – Mr. Peabody e Sherman

04:45 – I dieci comandamenti

Sky Cinema Romance

19:10 – Un marito a metà

21:00 – Vincere insieme

22:45 – The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo

00:30 – The Shape of Things

02:10 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

04:15 – 100X100Cinema – Questo o quello

04:30 – The Best Man

Sky Cinema Collection

19:25 – Rocky V

21:15 – Rocky Balboa

23:05 – Creed – Nato per combattere

01:20 – Creed II

03:30 – Rocky

05:30 – Rocky II

Sky Cinema Action

19:05 – Until Death – Fino alla morte

21:00 – A rischio della vita

22:55 – Wake of Death – Scia di morte

00:30 – The Order

02:00 – La prova

03:35 – Vendetta e redenzione

05:15 – Lionheart – Scommessa vincente

Fox

18:05 – I Griffin Non ti scordar di me

18:30 – I Simpson Il direttore e il povero

18:55 – I Simpson Il sassofono di Lisa

19:20 – I Simpson La paura fa novanta VIII

19:45 – The Big Bang Theory L’implementazione dello gnu

20:10 – The Big Bang Theory La reazione al fidanzamento

20:35 – The Big Bang Theory La trasmutazione del coinquilino

21:00 – War of the Worlds Un nuovo mondo

Premium Cinema

19:26 – NONNO SCATENATO

21:15 – OCEAN’S TWELVE

23:28 – Spy game

01:40 – BUS 657

03:15 – Valiant – Piccioni da combattimento

04:37 – Trafficanti

Premium Action

18:48 – THE FLASH VI – L’ULTIMA TENTAZIONE DI BARRY ALLEN – II PARTE

19:36 – BATWOMAN I – DIMMI LA VERITA’

20:25 – BATWOMAN I – UN TE’ PAZZO

21:15 – SUPERGIRL V – RITORNO DAL FUTURO – I PARTE

22:03 – SUPERGIRL V – RITORNO DAL FUTURO – II PARTE

22:52 – ARROW VII – MI CHIAMO EMIKO QUEEN

23:40 – THE 100 VI – CENERE ALLA CENERE

00:28 – CHICAGO FIRE VIII – ALLACCIATE LE CINTURE

Mya

18:48 – ALL AMERICAN II – LA BAITA

19:38 – KATY KEENE – CAPITOLO QUATTRO: ECCO CHE TORNA IL SOLE

20:29 – KATY KEENE – CAPITOLO CINQUE: CANZONE PER UNA NOTTE D’INVERNO

21:15 – SUPERSTORE V – TATTICHE DI LICENZIAMENTO – 1aTV

21:45 – SUPERSTORE V – SCONTRO GENERAZIONALE – 1aTV

22:15 – MOM VII – SALSA PICCANTE TEXAS PETE E UN PARCHEGGIO DEL LUNA PARK – 1aTV

22:38 – MOM VII – OCCHIONI TRISTI E UN HOT DOG D’EPOCA – 1aTV

23:03 – YOUNG SHELDON III – HOBBIT, FISICA E UNA PALLA DA BASEBALL